DHA YURT BÜLTENİ-12

Şikâyet dilekçesi işleme konulmayınca çıplak eylem yaptı



İzmir\'de, Sosyal Güvenlik Kurumu\'ndan (SGK) 8 aydır maaş alamayan A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmamasına tepki gösterdi. A.S., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünde, sadece iç çamaşırı kalacak şekilde çıplak eylem yaptı.

SGK\'dan hak ettiği maaşın 8 aydır ödenmemesine tepki gösteren A.S., durumu öğrenmek için bir süre önce İŞKUR\'a başvuru yaptı. Burada memurun kendisine iddiaya göre, \"Senin maaş alman hayatın olağan akışına aykırı\" demesi üzerine sinirlenen A.S., şikâyet dilekçesi yazdı. Bugün tekrar İŞKUR\'a giden A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmadığını öğrendi. Bu duruma kızan A.S., kurumun Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki binasının önünde giysilerini çıkardı. Duruma anlam veremeyen çevredekiler, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, üzerinde sadece iç çamaşırı kalan A.S.\'yi ikna edip kıyafetlerini giymesini sağladı. A.S.\'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesinin ardından, çevredeki kalabalık dağıldı.

Bakan Fakıbaba: Tarımsal kuraklık endişesi yok (3)

\'O BAYRAKLARI SİZİN BAŞINIZA GEÇİRECEĞİZ\'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep\'te Şahinbey Belediyesi tarafından hayvan yetiştirenlere 3 bin 500 ton yem dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, Türkiye\'deki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekip bunun devam edeceğini belirtti. Türkiye\'nin etrafında tuzaklar kurulduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, \"İşte bu Gaziantep ruhunun bütün Türkiye\'de olduğunu ben şahsen inanıyorum. Bize göz dikenler şimdi belli. Bakın orada bayraklar sallanıyor. İstediğiniz kadar sallayın, o bayrakları sizin başınıza geçireceğiz. Allah\'ın izniyle bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe bu hainlerin nasıl kaçacaklarını, bayraklarını da alamayacaklarını onlar görecekler\" dedi. Bakan Fakıbaba, köyde yaşamı daha fazla geliştireceklerini ifade ederek, \"Bakanlığımızın 15 milyar lira desteklemesi var. Bunun 8 milyar lirasını tarıma, 4 milyar lirasını hayvancılığa, 3 milyar lirasını köysel dönüşüme veriyoruz. Köyde yaşamı inşallah daha fazla geliştireceğiz. Köylü halkın efendisidir. Köylü üretmediği zaman biz açız. Üreten insanın elini öperiz biz. Üreten insan bizim için çok önemlidir. Bu anlamda desteklemelerimiz devam edecek. Allah\'ın izniyle de kuruşu kuruşuna yerine gidecek\" diye konuştu. Fakıbaba, konuşmasının ardından hayvancılık yapanlara yem dağıttı.

Başkan Çiftçi, Atık Su Arıtma Tesisi\'ni inceledi

Şanlıurfa\'da 2016 yılında temeli atılan 140 milyon liraya mal edilecek İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi\'nde sona gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen 140 milyon liraya mal edilecek Büyükşehir Belediyesi\'nce 2016 yılında temeli atılan İleri Bİyolojik Atık Su Arıtma Tesisi\'nde çalışmalar sona geldi. Akçamescit Mahallesinde düzenlenen törenle temeli atılan tesisin tamamlanmasıyla 800 bin kişinin atık suyu doğaya arıtılmış şekilde kazandırılacağı belirtildi. Tesis ayrıca tarımsal arazilerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarruf ile Türkiye\'nin milli servetine önemli oranda katkı sağlanacağı kaydedildi. Tesiste incelemede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Proje hakkında bilgi veren Başkan Nihat Çiftçi, \"İleri biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi\'nin tamamlanması ile 800 binin üzerinde nüfusun atık suyu, doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak. Arıtılan atık sudan çıkarılan biyogaz ile tesis kendi elektrik enerjisini üretecek. Arıtılan atık su bütün aşamalardan geçtikten sonra tarımsal sulamada kullanabilecek kadar temiz ve halk sağlığı açısından hiçbir tehlikesi olmayacak düzeyde arıtılacak. Arıtılan su tarımsal sulamada kullanılacağı gibi arıtma sonrası oluşan çamur, solar kurutma sistemleri ile kurutulduktan sonra belirli işlemlerden ve ünitelerden geçerek, istenirse tarımda doğal gübre olarak kullanılabilecek. Tesisin kendi elektriğini üreteceğini ve arıtılan suyun tekrar tarımsal sulamada kullanılabileceği düşünüldüğünde Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisi milli servete önemli bir katkı sağlamış olacak\" dedi. Tesisin, Avrupa Birliği Hibe Programı çerçevesinde yapımına devam edildiğine dikkat çeken Başkan Çiftçi, \"Avrupa\'nın ve Türkiye\'nin en büyükleri arasında olacak olan ve 178 bin metrekarelik alana kurulacak Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 92 düzeyine ulaştı. Proje aşamalarından olan kolektör hat döşeme çalışması toplam 21 bin 500 metre olarak tamamlandı. Atık su tesisi bittiğinde günlük 200 bin metreküplük su kapasitesi ile faaliyet gösterecek. Atık su arıtma tesisinde yer alan 4 adet ve 60 metre çapı ile Türkiye’deki en büyük çökeltme tanklarına sahip olan bu tesis, en modern imkanlar kullanılarak günümüz teknolojisine uygun olarak yapılacak\" diye konuştu. Şanlıurfa merkez ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, \"Kuracağımız bu tesisi Şanlıurfa\'mızın kalkınmışlığının ve gelişmişliğinin ifadesidir. Şanlıurfa artık gerçekten gelişiyor ve dönüşümü yaşıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz, gelişmişliğin en önemli belirtilerinden bir tanesi de çevreye olan saygıdır, bizlerde Şanlıurfa\'mızın çevre konusunda ve gerekli çalışmaları bir bir hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Merkezi hükümetimizin Şanlıurfa\'mıza verdiği önem her alanda kendini hissettirmektedir. Alanlardaki projeler ve temel atmalarla bunu net bir şekilde vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Çalışkan bir kadroyuz ve çalışarak üretmeye devam edeceğiz. Her noktada kaliteli bir yapı ile tüm ihtiyaçları ortadan kaldırarak kalkınma çağını Türkiye\'mizde olduğu gibi bölgemizde de bizler sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde görevimizi hakkı ile yapmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa\'mızın doğal zenginliği olan tarımsal topraklarımızı verimli hale getirmek için bir çok yenilikçi çalışmaları sürdürüyoruz\" şeklinde konuştu.

Bir haftalık bebek, otoparka terk edildi (2)

AİLESİ BULUNDU

Mersin\'in Erdemli ilçesinde, otoparka terk edilen bir haftalık kız bebeğin Suriyeli anne ve babası, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis, otoparkın çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, terk edilen bebeğin 10 Ocak\'ta Silifke Devlet Hastenesi\'nde dünyaya geldiğini belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, bebeğin annesi Suriye uyruklu olan E.D. (24) ile işsiz babası H.D. (40) olduğunu tespit etti. Silifke\'de yakalanan çift, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Soruşturma sürüyor.

Ankara\'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Ankara Adliyesi önünde 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Kemal S. başından ve kalçasından yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sıhhıye\'deki Ankara Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye önünde arkadaşını bekleyen Kemal S., iddiaya göre daha önce tanımadığı 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Öldüresiye darp edilen Kemal S. daha sonra saldırganlar tarafından döner bıçağı ile kalçasından yaralandı. Kanlar içinde kalan Kemal S., saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra Sıhhıye\'de uygulama yapan polis kontrol noktasına giderek yardım istedi. Polisin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve kalçasından yaralanan Kemal S.\'yi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kemal S.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Gayrimenkul zenginini \'polisim\' diyerek dolandırdı

Antalya\'da kendisini polis olarak tanıtan Ş.T. (35), galrimenkul zengini Ş.S.İ.\'yi 67 bin lira dolandırdı. 2 gün sonra 31 bin lira daha dolandırmak isteyen Ş.T., yakalandı.

Olay, geçen hafta içinde Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Ş.T., telefonla aradığı Ş.S.İ\'yi, terör örgütü operasyonunda gözaltına alınacağını belirtip korkuttu. Ş.T., bu yöntemle Ş.S.İ.\'nin 67 bin lirasını dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis şüpheliyi ararken olaydan 21 gün sonra yeniden harekete geçen Ş.T., Ş.S.İ.\'yi arayarak hesabından 31 bin lira çekmesini istedi. Polisle işbirliği yapan Ş.S.İ., içinde gazete kâğıtları bulunan zarfı Ş.T.\'ye teslim ederken operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan Ş.T., adliyeye sevk edildi.

Ankara Müftüsü annesinin cenaze namazını kıldırdı

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Düzce\'de yaşamını yitiren annesi Ayşe Sönmezoğlu\'nu son yolculuğuna uğurladı. Müftü Sönmezoğlu annesinin cenaze namazını kıldırdı.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu\'nun Düzce\'de oturan 94 yaşındaki annesi Ayşe Sönmezoğlu dün yaşamını yitirdi. Ayşe Sönmezoğlu için Düzce Kurbantepe Cami\'nde kılınan cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve vatandaşlar katıldı. Müftü Sönmezoğlu annesinin cenaze namazını kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise anneliğin değeri hakkında vaaz verdi. Ayşe Sönmezoğlu cenaze namazının ardından Kurbantepe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında



Bursa’nın Mudanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıldığına ilişkin ihbar üzerine Harmanlar Mevkii Su Deposu Caddesi’nde park halindeki otomobile baskın düzenledi. Araç içerisinde 5.5 gram satışa hazır metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu kullanmak suçundan kayıtları bulunan A.S. (17) ve B.P. (22) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

