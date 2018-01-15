DHA YURT BÜLTENİ-12

ÇUKURCA ŞEHİDİ TOPRAĞA VERİLDİ (EK)

1)BAKAN ÇELİK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp\'in babasının evini ziyaret etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın da eşlik ettiği Ömer Çelik, solunum ve yaşlılığa bağlı rahatsızlığı olduğu için oksijen desteği verilen baba Mahmut Alp\'a \'Başsağlığı\' dileğinde bulunup sabır diledi.

Görüntü Dökümü

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- AB Bakanı Ömer Çelik\'in şehidin evine gelişi

- Şehit babası Mahmut Alp\'e başsağlığı dilemesi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bakan Ömer Çelik ve şehit babasının birlikte otururken görüntüsü

SÜRE: 27\" BOYUT:27,1 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Yaşar KORKUSUZ-Kamera: ADANA,(DHA)

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2)MİNİBÜSTE İŞİTME ENGELLİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVEN 4 ÜNİVERSİTELİYE GÖZALTI(ek)



Görüntü Dökümü

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- Dayak yiyen gencin hastane bahçesinde görüntüsü

- Abisi ile birlikte görüntüsü

- Dayak yiyen gencin annesinin konuşması

- Ablasının konuşması

- Anne ve ablanın detay görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

(02\'25\" 147 MB)

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3)ÖĞRETMEN TARAFINDAN DÖVÜLEN ÖĞRENCİ, AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLUNCA OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

DİYARBAKIR merkezde eğitim gördüğü okulda arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından dövüldüğü iddia edilen 7\'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki U.O.\'nun ailesinin öğretmenden şikayetçi olması üzerine okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi. Aile, şikayetçi olduktan sonra kendilerini şikayetten vazgeçirmeye gelen öğretmenin babasını cep telefonu ile kayıt ederken, öğretmenin babasının aileye, \"Tamam her şeyi kabul ediyorum. Ona telefon açtım anasını göndereceğini söyledi. Ben seydayım. Valahi billahi onu dövmemiş, çocuk yere düşmüş, onu yerden kaldırmış. Oğlum melayeke gibi biridir, imamlık yapmış, kurumunu değiştirmiş Din Kültür öğretmeni olmuş\"dediği görüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde bir okulda 7\'inci sınıfta okuyan 12 yaşındaki U.O., 20 Aralık 2017 tarihinde okulda bir arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle iddiaya göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., tarafından dövüldü. Öğrenciye yönelik şiddet olayı sınıftaki başka bir öğretmen olan D.G.\'nin gözleri önünde yaşanırken, eve giden öğrencinin annesi Canan O. çocuğunun gözlerinin şiştiğini görünce okul yönetimine başvurdu. Hastaneden darp raporu alan ve polise giderek şikayetçi olan ailenin şikayeti üzerine öğrenci U.O.\'nun okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.

\"10\'DAN FAZLA SINAVA GİREMEDİĞİM İÇİN TEŞEKKÜR BELGESİ ALAMAYACAĞIM\"

Öğretmeninden dayak yediğini söyleyen U.O., zil çaldığında bir kız öğrencinin kendisine \'Şişko\' dediğini ve kendisinin de kıza tükürdüğünü belirtirek, \"Öğretmen M.M.T. tükürdüğümü görmüş ve beni yanına çağırmış ancak duymadığım için sınıfıma girdim. Peşimden geldi, sağ yanağıma bir tokat vurdu, yakamdan tutup beni yere savurdu. Yerdeyken tekme tokat vurmaya başladı. Sınıf öğretmenim D.G. de sınıftaydı, olan biteni gördü. Bana dedi \'Git elini yüzünü yıka\', ben gelecektim anneme anlatacaktım. Müdür yardımcısı kolumdan tuttu odaya götürdü. Daha sonra kız öğrenciyle özür diletti ve barıştırdı. Ondan sonra sınıfımıza gönderdi. Okuldan uzaklaştırma cezası aldım. Hocalarım şikayetimi geri almam için sıkıştırıyor. Teşekkür belgesi alacaktım. 10\'dan fazla sınava giremediğim için teşekkür belgesi alamayacağım\" dedi.

\"AİLESİ BİZ SİZİN ÇOCUĞUNUZA MUSKA YAPTIK DİYOR\"

Anne Canan O., ise, çocuğunun okuldan geldiği sırada yüzünün şiş olduğunu ve çocuğuna bunu sorduğunu çocuğunun ise öğretmen tarafından dövüldüğünü dile getirdiğini ifade ederek, \"Kızın biri ona \'Şişko\' demiş oda tükürmüş. Öğretmen hakaret ederek bağırmış. Korkudan sınıfına koşmuş. Başka bir öğretmenin yanında tekme atmış suratına vurmuş. Çocuğumu aldım müdürün yanına götürdüm. Müdür, \'Hayır bir şey olmaz\' dedi. Gidip oğluma darp raporu aldım. Karakola gidip ifademizi verdik, şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra ailesi ve çevresindekiler gelip şikayeti geri almamızı istediler. Müdür tehdit etti, oğlun ona küfretmiş senin oğlunu okuldan attıracağız. Yenişehir Milli Eğitim\'e gittim. Okulda imza toplayıp disiplin kuruluna sevk etmişler. Kantinci ve güvenlikçi dahil şikayetimizi geri almamızı söylüyor. Yanında dövdüğü öğretmen elini vicdanına koysun rahat uyuyabiliyor mu? Ben o öğretmenden de oğlumu döven öğretmen ile okul müdüründen şikayetçiyim. Savcılığa başvurdum, avukatta tuttum. Ailesi gelip diyor biz sizin çocuğunuza muska yaptık. Görüntüsü var elimde. Para teklif ettiler. Öğretmenin ablası bize diyor ki, uzaklaştırma alırsa eğer kardeşim, gücümüz yerinde paramız var, biz o açığımızı kapatırız. Gerekli yerlere sesleniyorum biran önce el atsınlar. Bizim paramız yok çocuğumuz okul okumasın mı? Bunları yapanlar cezasını bulsun. Cezasını devlet verecek. Adalet vardır. Adalete güveniyorum\" diye konuştu.

ÖĞRETMENİN BABASI AİLEYİ İKNA İÇİN ZİYARET ETMİŞ

Yaşanan olaydan sonra ailenin şikayetini geri çekmesi için söz konusu öğretmenin babasınında aileye ikna ziyareti gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Aile tarafından ziyaret cep telefonuna kayıt alınırken, Din Klütürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T.\'nin babasının aileye, \"Tamam her şeyi kabul ediyorum. Ona telefon açtım anasını göndereceğini söyledi. Ben seydayım. Valahi billahi onu dövmemiş, çocuk yere düşmüş, onu yerden kaldırmış. Oğlum melayeke gibi biridir, imamlık yapmış, kurumunu değiştirmiş Din Kültür öğretmeni olmuş. Din Kültürü öğretmeni bütün derslere giriyor. Merhametli ve şefakatli biridir. Dövme gibi bir şey yok, çocuk yere düşmüş. Ben bu emaneti vermek için geldim, sözümü yerine getireyim\"dediği görüldü.

Öğretmen tarafından darp edilen U.O.\'nun evin kapısında iknaya gelen öğretmenin babası ile konuşan anneannesi G.E., ise, \"Geldiği zaman telefon aç. Kimse gelmesin. Allah vekil diyor ki oğlumu dövmüş. Melayekeler çocuk dövmez. Bu aile de sizinle ilgili konuşmuyor. Senin oğlun bu çocuğu dövmüş. Babası okula gidip senin oğlunu dövdü mü? Kapısına gitti mi? Dur sana anlatayım, başım gözüm üstüne gelmişsin Allah senin yerini cennet etsin. Bu öğretmen çocuğu dövmüş. Bizden kimse okulun kapısına giderek oğluna bir laf etti mi? yok etmedi. O dedi ki boş boşuna oğlumu nasıl döver? Sen orda değilsin, çocuk dayak yememiş diyorsun yere düşmüş diyorsun, nerden biliyorsun? Bak bu fotoğrafa yere mi düşmüş, yoksa dayak mı yemiş? Kusura bakma adalet var mahkeme var. Allah razı olsun sana uğurlar olsun. Biz hakkımızı arayacağız\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Aile ve çocuğun görüntüsü

-Dövüldüğü iddia edilen çocuk

-Anne Canan O., ile röportaj

-Çocuk U.O. ile röportaj

-Öğretmenin babasının kapıya gelmesi

-Yaşanan diyalog

-Genel ve detay



Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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4)ENES, ESKİSİ GİBİ KOŞUP OYNAMAK İSTİYOR

İZMİR\'deki evlerinin çatısında güvercinlerini beslerken talihsiz bir kaza sonucu 13 metre yükseklikten aşağı düşen 14 yaşındaki Enes Karaman, beyin travması geçirdikten sonra, yaşamaz, denilirken hayata tutundu. Yatağa bağlı kalan Enes, artık söyleneni anlıyor, komutlara yanıt veriyor. Sabırla iyileşme süresini bekleyen ailenin tek isteği ise, Enes\'in yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için fizik tedavi sürelerinin arttırılması.

Enes Karaman, Bornova\'nın Altındağ Mahallesi\'ndeki evinde, 29 Ağustos 2016 tarihinde çok sevdiği güvercinlerini beslerken talihsiz bir kaza yaşadı. O günden sonra hayatı değişen Enes, anne Ebru Karaman (36), baba Levent Karaman (42) ve 8 yaşındaki kardeşi Ecrin Karaman\'ın desteğiyle yeniden hayata tutundu.

Enes\'i çok sevdiği Göztepe takımının taraftarları yalnız bırakmıyor. Odasının duvarında sarı kırmızılı takımın bayrakları ve \'Geri gelsin o güzel günler\' yazılı atkıyla misafirlerini karşılayan Enes, 17 aydır süren tedaviye birkaç aydır yanıt vermeye başladı. O, artık ellerini hareket ettiriyor, gözlerini kırpıyor, anne babasının verdiği basit komutlara yanıt veriyor.

47 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Tek oğlu Enes ile ilgili hiçbir zaman umutlarını yitirmediklerini anlatan baba Levent Karaman, onun yaşaması için aile olarak büyük bir sınav verdiklerini söyledi. Karaman, \"Enes güvercinleri çok seven bir çocuk. O gün çatıda onları uçururken bir güvercin yan evin çatısına konmuş. Enes normalde çeşmeden hortumla su tutup onları uçururdu. Ama o gün çatıya çıkmış. Polyester zeminin üzerine basmış ve aşağı düşmüş. Ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis\'e kaldırıldı. Çok ciddi bir ölüm tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ağır bir beyin travması yaşadı. Hayatta kalmasına çok düşük ihtimal bakılıyordu. Beyin sapında ufak bir kanama olmuş. Ameliyatla beyin kanamasını durdurup kanı boşalttılar. 47 gün yoğun bakımda kaldı\" dedi.

\"PANZEHİRİ FİZİK TEDAVİ\"

Enes\'in uzun süre boğazındaki delikten solunumunu sağladığını belirten Levent Karaman, omurilikte bir sorun olmadığını ve taburcu olurken de sürecin zamana bırakıldığını söyledi. Birkaç ay öncesine kadar oğlunun tepkilerinin çok zayıf olduğunu dile getiren Karaman, \"Artık göz kırparak sorularıma yanıt veriyor. Midesindeki delikten besleniyor. Haftanın 3 günü fizik tedaviye götürüyoruz. Bornova Belediyesi\'nin ambulansı bizi getirip götürüyor. 3 gün de eve fizyoterapist çağırıyoruz. Her seansın uzunluğu yaklaşık 1 saat. Bu tür hastalıkların ilacı, panzehiri fizik tedavi. Keşke imkanımız olsa da sabah merkeze gitsek öğleden sonra evde yapsak yani günde iki seans tedavi alabilse. Aile olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Gelişiminde gözle görülür bir iyileşme oldu\" diye konuştu.

Daha önce taksi şoförlüğü yaptığını ve Enes\'in bakımı için işinden ayrıldığını söyleyen Levent Karaman, \"Enes ağır olduğu için sadece ben kaldırabiliyorum. Bin 20 lira evde bakım maaşı ve 300 lira engelli maaşımız var. Yetmiyor çünkü Enes\'in masrafları var. Yardımseverler destek veriyor. Bizim durumumuzda olan aileler için de Enes için de tek ihtiyaç fizik tedavi. Onun bir gün yataktan kalktığı günü de göreceğiz. Biz buna inanıyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Enes\'in anne ve babasıyla detay görüntüsü,

-Babasının söylediklerine verdiği tepkilerden görüntü,

-Evin çatısındaki güvercin kafesinden görüntü,

-Babasının çatıda olayı anlatmasından görüntü,

-Baba Levent Karaman ile evde röp

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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5)DİLEK\'İN BABASI NEVZAT ÖZÇELİK: KIZIMLA GURUR DUYUYORUM

EDİRNE\'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar\'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, \'dilenci değilim\" diyerek geri çeviren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki Dilek Özçelik\'in babası Nevzat Özçelik, kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Tekirdağ\'ın Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi\'nde ailesi ve akrabanın yer aldığı 3 katlı apartmanda oturan lenf kanseri hastası Dilek Özçelik yaklaşık 1 senedir tedavi gördüğü Ankara Onkoloji Hastanesi\'nde dün \'solunum yetmezliği\' nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir lenf kanseri hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulan ve annenin yanında eşlik ettiği Dilek Özçelik\'in ölümü Büyükyoncalı Mahallesi\'nde büyük üzüntüyle karşılandı. Dün Ankara\'dan ailesinin yaşadığı mahalleye getirilen talihsiz kız, ikinci namazının ardından toprağa verildi.

\'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM\'

Ailesi evde taziyeleri kabul ederken, baba Nevzat Özçelik, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek ölümüne herkesin çok üzüldüğünü söyledi. Dilek Özçelik\'in Edirne\'de dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar\'a karşı sergilediği tutum nedeniyle bir çok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ifade eden baba Özçelik, \"Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı el verseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Bir süredir Ankara\'daki hastanede tedavi görüyordu. Annesi de yanındaydı, bizde zaman zaman ziyaretine gidiyorduk. Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?\" dedi.

Emekli olduktan sonra günlük yevmiyeli işlerde çalıştığını anlatan Nevzat Özçelik, 3 kızından biri olan Dilek\'in dün Ankara\'dan getirildikten sonra toprağa verildiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Özçelik ailesini yaşadığı ev

-Mezarlık

-Dilek Özçelik\'in mezarı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN/SARAY(Tekirdağ),(DHA)

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6)BİNGÖL\'DEKİ ÇATIŞMADA PKK\'NIN SÖZDE YÖNETİCİSİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

BİNGÖL\'ün Akdağ bölgesinde 19- 21 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen operasyonda girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen 5 terörist arasında, PKK\'nın silahlı kanadı HPG\'nin sözde \'komuta konseyi\' üyesi \'Alişer Xelikan\' kod adlı Mehmet Korkmaz\'ın da olduğu belirtildi. Konya nüfusuna kayıtlı olan Korkmaz\'ın yaklaşık 22 yıldır dağda olduğu da belirtildi.

Terör örgütü PKK\'ya yakın internet siteleri 19- 21 Aralık tarihleri arasında Bingöl\'ün Akdağ bölgesinde çıkan çatışmada öldürülen 5 PKK\'lının kimlik bilgilerini açıkladı. Çatışmada öldürülen PKK\'lıların, \'Alişer Xelikan\' kod adlı Mehmet Korkmaz, \'Simko Çewlik\' kod adlı Ahmet Fırat Doğan, \'Rubar Lice\' kod adlı Sinan Yüksel, \'Demhat Darahine\' kod adlı Bayram Zoroğlan ve \'Hakkı Çermik\' kod adlı Yusuf Kalkılıç olduğu belirtildi.

Çatışmada öldürülen Konya nüfusuna kayıtlı Mehmet Korkmaz\'ın, PKK\'nın silahlı kanadı HPG\'nin sözde komuta konsey üyesi olduğu ve yaklaşık 22 yıldır dağda silahlı faaliyet gösterdiği ifade edildi.



DİYARBAKIR, (DHA)-

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7)OTOMOBİL, İNŞAATA DEVRİLDİ: 2 YARALI

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesinde kontrolden çıkıp ev inşaatının üzerine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde eski Besni ören yerinde meydana geldi. Mahmut Kılınç idaresindeki 02 FH 579 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin inşaatına devrildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücü Mahmut Kılınç ve yanında bulunan Emine Kılınç yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

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- Kaza yeri

- Devrilen otomobil

- Polisin inceleme yapması

- Vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

40 MB

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8)CİNAYET ZANLILARI YUNANİSTAN\'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde tartıştıkları 35 yaşındaki Bülent Küçük\'ü öldüren 2 kişi Yunanistan\'a kaçmak isterken Edirne\'de yakalandı.

Olay geçen 20 Aralık tarihinde Çayırova\'da meydana geldi. F.B.(37) ve M.N.(30) iddiaya göre Bülent Küçük ile İstanbul\'da buluşarak Çayırova\'ya geldi. F.B. ve M.N. Bülent Küçük\'ten borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışma sırasında silahını çeken F.B., Bülent Küçük\'ü ateş ederek öldürdü. 2 zanlı olayın ardından kaçtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis, cinayet şüphelisi 2 zanlının Yunanistan\'a kaçmak üzere olduğu bilgisine ulaştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nün Meriç Nehri kıyısındaki bir evde yaptıkları operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. F.B ve M.N. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

