DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BEKİR BOZDAĞ: ANAYASA MAHKEMESİ, ANAYASANIN ÇİZDİĞİ SINIRLARI TEK TEK AŞIYOR

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararını eleştirerek “Anayasa Mahkemesi vaka değerlendirmesi yapıyor ve anayasanın çizdiği sınırları tek tek aşıyor. BU kararı hak ihlali değil beraat kararıdır. Anayasa Mahkemesinin beraat kararı verme yetkisi yokturö dedi.

“DEVLET FETÖ İLE KILI KIRK YARARCASINA MÜCADELE EDİYORö

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Boğazlıyan ilçesinde Kadın Kolları 5’inci Olağan Kongresine katıldı. Bekir Bozdağ, devletin FETÖ ile mücadelede kılı kırk yararcasına mücadele ettiğini belirterek, örgütün geliştirdiği ‘mor beyin’ yazılımına değindi. Mor beyin tuzağıyla sitelere giren kişilerin FETÖ’nün haberleşme sistemi olan Bylock’a yönlendirildiğini kaydeden Bozdağ şöyle devam etti:

“Bunlar o kadar vicdansız. Kendilerini kurtarmak için FETÖ ile ilgili olmayan insanları örgüt içine yönlendirerek onlara en büyük kötülüğü, zulmü yapıyorlar. Devlet FETÖ ile kılı kırk yararcasına dikkat ve itinayla mücadele diyor. Suçlu ile suçsuzun karışmasını engellemek yaş ile kurunun bir arada yanmasını engellemek için büyük bir dikkat ile çalıştığını herkesin bilmesinde fayda var. Mor beyinle ilgili ihraçlar yapıldığında eldeki belgeler, veriler bunun Bylock olduğunu gösterdi. Daha sonra devlet bunların tuzak olduğunu tespit etti. Devletimiz terör örgütü ve onun teröristleriyle mücadele etmektedir. Burada yapılan FETÖ’nün kurduğu tuzağa düşen vatandaşlarımızla ilgili adım atmaktır. Tutuklu olanlar tahliye oldular, kamudan ihraç edilenlerin de kamuya dönmelerinin önü son KHK ile açılmış oldu. Bilerek devletin bir yanlış yapması mümkün değil. Eldeki bilgi, veri net şeyleri gösteriyorsa onun aksini ispat edene kadar ona itibar etmek hukuk devletinin gereğidir. Aksini devlet ispat etmiş ortaya çıkarmış ve gereğini yapmıştır. FETÖ ile mücadele devam ederken öte yandan bu örgütün teröristleri yargıda hesabını vermektedir. “

“AYM anayasanın çizdiği sınırları tek tek aşıyorö

Bekir Bozdağ, AYM’nin Şahin Altay ve Mehmet Altan’a tahliye kararını eleştirerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu AK Parti iktidarının getirdiğini söyledi. Bekir Bozdağ şöyle devam etti:

“Bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. AYM bireysel başvurular hakkında karar verme hakkına sahiptir. Ama AYM bu konuda karar verirken ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, temyiz mahkemesi yada süper temyiz mahkemesi gibi hareket edemez. AYM bunlar değildir. Anayasa ile sınırları belirlenmiş yetki ve görev alanı vardır. Anayasanın 148’inci maddesi açıkça diyor ki bireysel başvuruda kanun yolunda gösterilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. AYM’nin Alpay ve Altan kararının açıklanan gerekçesini incelediğinizde kanun yollarında gözetilmesi gereken hususlarında fazlası gözetildiği gibi onunda ötesine geçilerek ilk derece mahkemesi gibi inceleme yapılmıştır. Pek çok hukukçu eleştiriyor. Hepsine söylüyorum. AYM bir davanın esasına girecek şekilde bireysel başvuru incelemesi yapabilir mi yapamaz mı, vaka incelemesi yapabilir mi yapamaz mı? AYM, bireysel başvuruyla kendine gelen bir konuda vaka incelemesi yapamaz. Delillerin yeterliliğini değerlendiremez. Böyle bir yetkisi yoktur. Can Dündar kararında delillerin yeterliliğini değerlendirdi, vaka incelemesi yaptı. Şimdi aynı kötü ve yanlış uygulamayı Altan ve Alpay kararında da verdi. Gerekçeyi okuduğunuz zaman insan diyor ki ilk derece mahkemesine, istinafa ne gerek var? Yargıtaya ne gerek var. AYM sadece hak ihlali olup olmadığını tespitle yetkilidir. Onun ötesine geçemez. Hak ihlali olduğuna dair karar verir. O zaman ilk derece mahkemesi yargılamanın yenilenmesi yoluna gidebilir yada bu imkan yoksa tazminat istenir yada genel mahkemelere müracaat yolunu gösterebilir. Ama şimdi bakın ben okuduğum zaman gerekçesiyi AYM’nin saygın hukukçularına soruyorum. Siz hak ihlali kararı mı verdiniz yoksa beraat kararı mı verdiniz? İlk derece mahkemesi bu sınırı aşan kararınız karşısında ne yapacak? AYM’nin bu kararı hak ihlali kararı değil berat kararıdır. AYM’nin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur. Burada suç yok diyor. AYM burada suç yok diyemez. Hak ihlali var yada yok diyebilir. Suçun varlığına yada yokluğuna sadece ilk derece mahkemesi karar verebilir. İstinaf karar verebilir. AYM maalesef burada aynı şekilde vaka değerlendirmesi yapıyor, suç değerlendirmesi yapıyor, Anayasanın çizdiği sınırları tek tek aşıyor.ö

2)ESKİ BAKAN BAYRAKTAR\'IN GİRİŞİMİYLE YAPTIRILAN CAMİYE ‘VIP’ BENZETMESİNE TEPKİ

ÇEVRE ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın girişimiyle memleketi Trabzon’a yaptırılan yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak 20 bin kişilik caminin inşaat çalışmalarına başlandı. Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Altıner, kentte cami için ‘Protokol ve VIP cami’ şeklinde benzetmeler yapıldığını belirterek, “Bura için ‘Protokol ve VIP cami’ deniyor, caminin protokolü ve VIP’i olmaz. Bu cami herkesin her kesimin camisidir. ‘Protokol cami’ diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Bu art niyetli bir yakıştırmadır\" dedi. Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Pazarkapı (Moloz) sahil bölgesini modern bir şekilde yeniden düzenlemek için harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında 186 dönümlük sahil dolgu alanına büyük bir şehir camisi, itfaiye kompleksi, mini terminal, modern balık hali ve ulaşım üssü kurularak modern rekreasyon alanları oluşturulacak. Yapılan çalışmada camide, açık ve kapalı otopark; piknik ve spor alanları, kaykay pisti, trafik eğitim parkuru, go-kart pisti, çocuk oyun alanları, zemin satranç alanı, ‘Trabzon Bazaar’ adlı alışveriş alanı, süs havuzları, saat kulesi, çay bahçeleri, restoran, kafeterya ve 1461 Şehitleri Müzesi de yer alacak. Caminin yapımını, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar\'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üstlendi.

‘20 BİN KİŞİLİK BİR KOMPLEKS OLACAK’

Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Altıner projeyle ilgili konuştu çalışmalara başlandığını duyurdu. Cami inşaatının 2 yılda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Altıner şöyle konuştu:

“Erdoğan Bayraktar beyin bakanlığı döneminde 2012 yılında yaptırmayı düşündüğü ve söz verdiği bir camiydi. Erdoğan beyin yaşadığı malum süreçlerden dolayı uzadı. Şimdi bu projeyi hayata geçirmek nasip oldu. Dernek olarak bu camiyi bu tahsis edilen araziye Trabzonlularla beraber yapacağız. Camimizin iç mekânı Kuranı Kerim’deki ayet sayısı olan 6 bin 666 kişilik olacak. Toplamda 20 bin kişilik bir kompleks olacak. Altında sergi ve konferans salonları, Kuran eğitim alanı, tefsir sanatları merkezi, musiki eğitim merkezi ve kütüphanesi bulunan ve çok büyük bir oto parka sahip bir kompleks olacak. Caminin etrafında bulunan modern rekreasyon alanları da Trabzon Büyükşehir Belediyemiz yapacaklar. Trabzon ilimize müthiş bir dini tesisi başlı başına bir külliye kazandırmış olacağızö

‘CAMİNİN PROTOKOLÜ OLMAZ’

Cami için olumsuz tepkilerin de olduğuna ama kendilerine bunun olumlu yansıdığına işaret eden Altıner şöyle devam etti:

“Bu cami için olumsuz tepkiler de var ama bize gelen olumlu tepkiler daha çok. Şu an hafriyatına başladık, fora kazıklar çakılacak iki yıl içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Camimiz için ‘Taç mahal’ benzetmesi yapıldı bu yanlış aksettiriliyor. Öyle bir sembol olacak diye beyan edildi yoksa fiziki bir benzerliği yok. Buna bir de ‘Protokol ve VIP cami’ deniyor, caminin protokolü ve VIP’i olmaz. Bu cami her kesin her kesimin camisidir. ‘Protokol cami’ diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Bu art niyetli bir yakıştırmadır. Camide ayrım olmaz, burası tüm Müslümanların camisidir. İster Başbakan olsun, ister dağdaki çoban camilerde bu hep aynıdır. Cami Osmanlı mimarisi şeklinde yapılacaktır. Trabzon\'u Fatih Sultan Mehmet Han fethettiği için mimaride bir esinleme olabilir. Burası Trabzon için sembol bir kompleks olacak. Büyükşehirler içinde Trabzon\'da bir Selahattin cami yoktu, böyle bir ihtiyaç da vardı açıkçası.ö

‘KAMUDAN HARCAMA YOK’

Kamu kaynaklarından harcama yapılmayarak cami inşaatının yapılacağını da kaydeden Altıner şöyle dedi:

“Biz burada sadece cami değil muhteşem bir alan oluşturuyoruz. O bölge bir cazibe merkezi olacağından turizm ve kültürel olarak şehre çok katlı sağlayacak. Bu camiye hayırsever başka vatandaşlarda katkı yapmak isteyeceklerdir. Caminin maliyetinin ilk planda yaklaşık 50 milyon lira civarında olacaktır. Burada Kamu kaynaklarından harcama yapılmayacaktırö

3)TAYFUN HOCA, HEM SAHADA HEM OTOBÜSTE

SİNOP’ta iki yıl önce kurulan Sinop Tersane Spor Kulübü’nün Antrenörü Tayfun Ertem, teknik adamlığın yanı sıra takım otobüsünü de kullanıyor.Sinop Tersane Spor Kulübü\'nün futbol alt yapısında görev yapan Antrenör Tayfun Ertem, teknik adamlığın yanı sıra takım otobüsünün şoförlüğünü de üstleniyor. Sinop\'ta 1958 yılında kurulan ve uzun yıllar farklı liglerde mücadele ettikten sonra maddi sorunlar nedeniyle 1976\'da kapanan Sinop Tersane Spor Kulübü, yaklaşık iki yıl önce tekrar faaliyete başladı. Kulüpte alt yapı sorumlusu olarak görev alan Antrenör Tayfun Ertem, bir yandan verdiği eğitimle futbolcularını yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da takım otobüsünü kullanarak oyuncularının antrenmanlara ve maçlara ulaşımını sağlıyor.

Antrenör Tayfun Ertem, \"Başlarken başka bir otobüsle başladık. Kendi arabamızı alınca buna bir maliyet binecek. Onun için biz de onu bindirmemek adına, benim zaten daha önceden bir geçmişim olduğu için arabayla ilgili kullanmak istedim. Daha sonra ihale bize kaldı. Ama belirli bir süre yaptıktan sonra bırakacağım. Buluşma yerimiz, çocuklarımızı merkezi bir yerden alıyoruz\" dedi.

Hocalarına şoför gözüyle hiç bakmadıklarını belirten U-14 takım kaptanı Göksal Yılmaz, \"Takımımızda öncelikle disiplin önemlidir. Disiplinimiz olduğu için maçlarda galibiyeti alıyoruz. U-14\'te çok iddialıyız. Şu an şampiyonluk yolunda ilerliyoruz ve lideriz. Liderlikte durmak zor. Biz o zoru başarmak istiyoruz. Şampiyon olursak gruplara gittiğimiz zaman da iyi yerlerde olmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü turlara çıkmak istiyoruz. Hhocamız çok iyi. Hem profesyonel futbol oynamış. Bizim kulüpte ilk defa lisansımız çıktı. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Hocamızın varlığı bizi mutlu ediyor\" diye konuştu.

4)BAKAN BAK:TÜRKİYE\'NİN EURO 2024 ADAYLIĞI KONUSUNDA İDDİALIYIZ

YALOVA’da konuşan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Euro 2024 adaylığı konusunda iddialı olduğunu dile getirdi. AK Parti Yalova Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ile birlikte Yalova’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Yalova Valiliği’ni ziyaret etti. Basına kapalı ziyaret ardından Bakan Bak, AK Parti Yalova İl Başkanlığı’na geçti. Parti yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Bak, gazetecilerin sorusu üzerine öğrenci yurtlarının yatak kapasitelerini artıracaklarını söyledi. Bakan Osman Aşkın Bak, “Kredi Ve Yurtlar Kurumu olarak Türkiye genelindeki 764 yurtta yaklaşık 627 bin öğrencimizi misafir ediyoruz. 2018 yılında da hedefimiz bu sayının üzerine 100 binin üzerinde yatak ilave etmektir. Bu anlamda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtları 5 yıldızlı otel kalitesinde.ö dedi.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda sporu teşvik ettiklerini söyleyen Bak, gençlerin uyuşturucuya bulaşmasını engellemek için sporun gücünü kullanmak için çaba gösterdiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Çocuk yalnız kalmamalı. Yalnız kalırsa kötü alışkanlıklara doğru kayıyor. Onlara, futbol, basketbol, halı sahalarına götürmek istiyoruz. Bunda hepimize görev düşüyor. Aileler çocuklarına sahip çıkacak. İlgisiz kalan çocuk kendisini uyuşturucu bağımlılığının pençesinde buluyor. Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Sokaklarımızda gençlerimizle birlikte biz olacağız. Bu tabii ki bakanlık olarak sadece bizim başarabileceğimiz bir şey değil. Herkesin buna destek vermesi, geleceğimiz olan gençlerimizin uyuşturucu çeteleri tarafından tahrip edilmesini hep beraber önlememiz lazım. Uyuşturucu işle mücadele terörle mücadele kadar önemli bir konu. Yine Doğu ve Güneydoğu da terörden kalan o iklimi gidermek için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleri, havuzlar ve gençlik merkezleri yaparak gençlerimizi buralara taşımaya çalışıyoruz. Salona getirdiğimiz her çocuk dağa gitmesini engellediğimiz çocuktur. Dolayısıyla biz sporun birleştirici gücünü kullanmak istiyoruz.\"

EURO 2024 ADAYLIĞI

Türkiye’nin Euro 2024 adaylığı konusunda da iddialı olduklarını söyleyen Bakan Bak, Türkiye\'nin özellikle sporun içerisinden gelen sporu çok iyi bilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önderliğinde spor tesislerine çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi. Bak, şöyle dedi:

\"Türkiye dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Şu anda tamamlanmış 14, yapımı devam eden 6 stadımız var. Statlarımızın yaş ortalaması 1.7’dir. Almanya’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına adaylığına baktığımızda Almanya’nın statlarının yaş ortalaması 30-40. Elbette ki bizim şansımız var. Oldukça da yüksek. Türkiye bir spor ülkesi. Türkiye büyük spor organizasyonları da yapıyor. 2017 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı organize ettik. Aynı yıl İşitme Engelliler Olimpiyatını Samsun’da organize ettik. Pek çok şampiyona organize ediyoruz. Türkiye’nin organizasyon yeteneği çok yüksek. Şampiyonlar Ligi Finali organize etmiştik. 2019 yılında Süper Kupa Finali İstanbul’da yapılacak. Dolayısıyla Türkiye’nin organizasyon yeteneği mevcut tesisleriyle ve ülkenin büyüyen gelişen yapısıyla bir çok organizasyonu yapacak niteliktedir. Bu anlamda biz şanslıyız. Rakibimiz Almanya ya da kim olursa olsun biz gerekli tüm yatırımları ve tesisleri yaparak aday olduğumuzu ifade ettik. Adaylık dosyası Nisan ayı sonunda verilecek. Karar da 2018 yılının Eylül ayında verilecek. Türkiye adaylık noktasında iddialı. Türkiye güvenli bir ülke. Türkiye en az Paris, Londra ve Berlin kadar güvenli bir ülke. Türkiye bulunduğu coğrafyaya rağmen halkının da desteği ile başarılı bir süreci götürüyor. Bu organizasyonu da layığı ile yerine getirecek güçtedir.\"

Bakan Osman Aşkın Bak, ardından AK Parti Gençlik Kolları’nın kongresine katılarak oradaki konuşmasında da Türk gençliği için sporun önemi ve uyuşturucu ile mücadelede sporun önemine vurgu yaptı.

5)SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI: TÜRKİYE SATRANCI KENARDAN İZLEYEN DEĞİL, EN İYİ OYNAYAN BİR ÜLKE

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye\'nin üzerinde oynanan oyunları bozup, oyun kuran bir ülke olduğunu belirterek, \" Türkiye artık satrancı kenardan izleyen değil, satrancı en iyi oynayan bir ülkedir\" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Gaziantep\'te sendika şubesi tarafından bir otelde düzenlenen divan toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Memiş, Türkiye\'nin, üzerinde oyunlar oynanmaya çalışan bir ülke olmadığını söyledi. Türkiye\'nin yeniden uyanıp oyun bozan ve oyun kuran ülke olduğunu ifade eden Memiş, şunları söyledi:

\"Suriye ile yaşanan savaşta, Türkiye’nin burada rol almasını hazmedemeyen içimizde maalesef siyasetçiler var ve bunu siyaset malzemesi yapan siyasetçiler var. Vicdan sahibi olmayan siyasetçiler var maalesef. 911 kilometre sınırımız olan, hemen dibinizde sizin de Suriye üzerinde on binlerce kilometre üzerinden gelip, orada pay almak için mücadele eden devletler olacak. Eskiden kenardan bakıyordunuz, siz satranç oynamayı bilmiyordunuz, yine kenardan bakalım denilecek. Kusura bakmayın. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye yeniden uyanıyor ve bugün Türkiye artık satrancı kenardan izleyen değil, satrancı en iyi oynayan bir ülkedir. Bugün Türkiye oyunları bozan, oyunlarını kuran bir ülkedir ve yedi düvelin hamlesine rağmen, Türkiye Suriye’de önemli bir rol üstlenmiş ve bugün hem sınır güvenliğimizi, hem de Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi noktasında önemli adımları, önemli inisiyatifleri hep beraber almış bir ülkedir. Biz millet olarak artık uyandık, artık daha diri olacağız. Artık millet olarak çocuklarımızı daha bilinçli yetiştireceğiz, vatansever yetiştireceğiz, dürüst insanlar olarak yetiştireceğiz ve bu ülkeyi hiç kusura bakmayın size teslim etmeyeceğiz.\"

