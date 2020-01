DHA YURT BÜLTENİ-12

Kılıçdaroğlu: Geri adım atmayacağım (3)

İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Ticaret Odası\'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, \"21. yüzyılda dünya sağ ve sol eksenler arasına artık hapsedilemez. Biz bu siyaseti 19. yüzyılın, 18. yüzyılın kavramlarıyla konuşuyoruz. Dikkatinizi çekiyorum, siyaseti 18. yüzyılın kavramlarıyla görüşüyoruz ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Fakat dünya 21. yüzyılda yeni sınıflar çıktı, yeni üretim tarzları çıktı. Siyaset kurumu bunun ne kadar farkında? Laf olarak değil, eylem olarak ne kadar farkında? Türkiye\'nin ileriye gitmesi lazım. Büyümesi lazım, Türkiye\'nin güçlenmesi lazım. Türkiye\'nin üniversitelerinin bilgi üretmesi lazım. Ama içeride bir kör dövüşüdür gidiyor. Biliyorum belki aranızdan bazıları diyecek ki, \'Efendim, siz de sert konuşuyorsunuz. Siz de ana muhalefet partisinin genel başkanısınız. Siz de sert konuşuyorsunuz. Siz de gerginlik yaratıyorsunuz\' diyebilirsiniz. Ben sadece ve sadece yönetenlere soru soruyorum, o kadar\" dedi.

ÜLKEYİ YÖNETENLERİN DE BU ÜLKEDE VERGİ VERMESİ LAZIM

Yükselen vergilere değinen Kılıçdaroğlu, \"Eğer tüyü bitmemiş çocuk vergi ödüyorsa, ülkeyi yönetenlerin de bu ülkede vergi vermesi lazım. Vergi cennetlerinde şirket kurmayı ben kabul etmiyorum. Sen burada vergi vermemek için dışarıda şirket kurdurursan, ben bunu kabul etmem. Hadi sıradan bir insan olsa ben onu eleştirmem. Sıradan bir insan olsa gider bir şekilde yapar, ama ülkeyi yönetenler topluma örnek olmak zorundadır. \'Balık baştan kokar\' diye bir atasözümüz var. Baştaki temiz olacak ki, balık da baştan kokmasın\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Reza Zarrab\'ın konusunda kendisine koro halinde saldırıldığını belirterek, şöyle konuştu: Amerika\'da yargılanan \"Reza Zarrab olayı. Ben bunu da sordum. Daha önce de sordum, Amerika\'ya gitmeden önce de sordum. \'Reza Zarrab bu ülkenin en büyük sahtekarıdır\' dedim. 3 bakana rüşvet verdi, banka genel müdürüne rüşvet verdi. Yargılayın bu adamı. Bakanları da yargılayın. Çıkarın yargılansınlar. Kul hakkı yemek bu kadar ucuz mudur? Yetim hakkı yemek bu kadar ucuz mudur? Bir bakanı satın almak bu ülkede bu kadar ucuz mudur? Devletin bütün sırlarını gidip bir sahtekara teslim etmek bu kadar ucuz mudur? Bunu söyledim. Ben bunu söyledim diye koro halinde bana saldırıyorlar. Vay efendim niye söyledin? Ne söyleyeyim ben? \'Reza Zarrab çok temiz bir adamdır, devlet protokolünde yer alması gerekir. Rıza Zarrab\'ın baş tacı edilmesi lazımdır\', bunu mu söylemem lazım? O zaman ben ağzıma ahlakı alamam. Dürüstlüğü alamam, namuslu siyaseti ağzıma alamam\" Bürokrat atamalarına değinen Kılıçdaroğlu, \"Devleti en iyi kim bilir? Bürokrasi bilir. Devletin hafızası oradadır. Siyasi partiler gelir giderler, ama devletin hafızası devletin bürokrasisindedir. Onun için oraya en iyi insanları getireceksin. En iyi yetişmiş insanları getireceksin. Yani o makamı dolduracak, layık olacak kişileri getireceksin. Bu bizim partili getirelim, olmaz. Bu bizim amcaoğlu getirelim, bu bizim cemaatten getirelim. Devleti bitirirsiniz. O açıdan devlette liyakat, bütün bu sorunların hepsinin aşılmasının temel yoludur. Bunu yapmak zorundayız\" dedi.

PARTİ BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin Kocaeli Başkanlığı\'nın yeni binasının açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu çalışma alanlarının parti binası olmadığını belirterek, \"Güzel bir binanız olacak, o bina sizin çalışma merkeziniz olacak. Sizden sadece şunu bekliyorum, bina güzel diye binanın içerisinde oturmayacaksınız. Bizim çalışma alanlarımız mahalleler, evler, fabrikalar, caddeler ve sokaklar her yerde çalışacağız. Ülkemizin geleceği pek parlak değil, herkes kaygı içinde herkes yarın ne olacağını bilmiyor. Esnafımız öyle, sanayicimiz öyle, tüccarımız öyle, çiftçimiz öyle, işçimiz öyle dolayısıyla biz ülkenin geleceği ve ülkenin umuduyuz. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Bu ülkenin geleceği için çalışıyoruz. Her evde bereket olmasını istiyoruz. Her evde huzur olmasını istiyoruz. Türkiye\'de huzur olmasını istiyoruz. Siyasi kavgalardan bıktık, kavgayı değil, barışı huzuru bir arada yaşamayı istiyoruz\" dedi.

CHP\'i Ağbaba: Türkiye\'de hukuk askıya alınmıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile Türkiye\'de hukukun askıya alındığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Malatya il kongresine katıldı. Mevcut il başkanı Enver Kiraz ile Hasan Bülent Özkan\'ın aday olduğu kongrede konuşan Ağbaba, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Meclis\'te alınan OHAL uygulaması kararını eleştirdi. 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ülkede hukukun askıya alındığını öne süren Ağbaba şöyle konuştu: \"Şu an Türkiye bir sivil darbe tarafından yönetilmektedir. 20 Temmuz\'dan beri hukuk askıya alınmıştır. 20 Temmuz\'dan beri Anayasa çiğnenmektedir. 20 Temmuzdan beri insan hakları, demokrasi, hukuk denen bir şey yoktur. İnsanların mal ve can güvenliği yoktur. Ne için ve kime karşı yaptılar? Kimin için çıkarıldı OHAL; FETÖ için. Kime karşı uygulanıyor, kendine muhalif olan herkese karşı. Mağduriyetlerinin giderilmesi için bir komisyon kuruldu ama komisyon başvuru yapanların hepsini reddetti. Bu komisyon da AKP\'nin hukuksuzluklarını temizlemek için, olumsuzlukları meşrulaştırmak için kurulmuş bir komisyondur. Herkes biliyor ki bu insanlar arasında 150 bin mağdur insan var. Bu insanlar içerisinde geçmişte FETÖ ile mücadele eden solcular var, akademisyenler var, öğretim üyeleri var. Bunların meslekten ihraç edilmesinin tamamen hukuksuz olduğunu belirtmek istiyorum.\"

Cesetleri bir gün sonra bulunmuş /EK

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Uşak\'ta, oğulları tarafından öldürülen Murat Metin ve Nadire Metin çifti ile kendi canına da kıyan Fatih Alim Metin\'in otopsi için İzmir Adli Kurumu\'na getirilen cenazeleri yakınlarınca teslim alındı. Öğretmen çiftin ve oğullarının, yurt dışından gelecek olan akrabaların da cenaze törenine katılabilmesi için, 25 aralık Pazartesi günü, Uşak\'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent Köyü\'nde toprağa verileceği belirtildi.

Eski eşi tarafından öldürülen kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Hatay\'da 2 yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Hakan Kavukoğlu\'nun bıçaklayarak öldürdüğü 38 yaşındaki Nurcan Yolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yolcu\'nun tabutunu mezara kadar kadınlar taşıdı.

Defne ilçesinde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Nurcan Yolcu, 2 yıl önce ayrıldığı eşi Hakan Kavukoğlu tarafından dün bindiği minibüste bıçaklandı. Eski eşinin tekrar evlenmek istediği ancak bunu kabul etmediği belirtilen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcu için bugün cenaze töreni düzenlendi. Armutlu Mahalle Mezarlığı\'nda düzenlenen törene Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Antakya İlçe Başkanı Hasan Ramiz Parlar, Yolcu Ailesi\'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından kadınlar, Nurcan Yolcu\'nun tabutunu musalla taşından alıp mezara kadar taşıdı. Ellerinde Yolcu\'nun fotoğrafı bulunan kadınlar, eski eşi Hakan Kavukoğlu\'na tepki gösterdi. Nurcan Yolcu\'nun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Gece bir kafede tost yerken gözaltına cinayet şüphelisi Hakan Kavukoğlu, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Maraş olaylarında ölenler anıldı

MARAŞ olaylarında hayatını kaybedenler ölümlerinin 39\'uncu yıldönümünde düzenlenen programla anıldı.

Erenler Kültür Derneği önünde toplanan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi, olaylarda ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla Mağralı Mahallesi\'nde yapımı devam eden cemevine yürüdü. Burada yağmur altında gerçekleşen anma programında Alevi dedeleri gülbenk (Dua) okuyup, mum yaktı.

YILDIZ: SORUMLULAR BERAAT ETTİRİLDİ

Polisin geniş önlem aldığı programda konuşan Muhittin Yıldız, Maraş olaylarının Cumhuriyet tarihinin katliamlarından biri olduğunu söyledi. Maraş olaylarının 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak adına yapılan girişimlerden biri olduğunu öne süren Yıldız, şunları söyledi: \"Katliamda resmi rakamlara göre 111 canımız katledildi, 1000\'in üzerinde kişi yaralandı. 552 ev, 289 işyeri yakılarak tahrip edildi. Katliamdan sonra Alevilerin yüzde 80\'i kenti terk etmek zorunda kaldı. Maraş katliamı geride kaldı, ne yazık ki sorumlular, sorumlu olanlar ya hiç yargılanmadan göstermelik yargılanıp berat ettirildiler. Maraş\'tan olan savaş değil bir katliamdır. Bu, Alevi- Sünni çatışması da değil, planlı ve örgütlü faşist bir saldırıdır. Hak ve hakikat ışığında hakka yürüyen cümle canlarımızın 39\'uncu yılında bir kez daha kendilerini sevgiyle, saygıyla anıyoruz.\"

\"AİHM\'İM ALEVLİLERLE İLGİLİ KARARLARINI UYGULA\"

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç da Maraş olaylarının Anadolu coğrafyasında yaşanan en büyük acılardan biri olduğunu söyledi. Maraş olaylarının unutturulmak istediğini belirten Öztunç, şunları söyledi:

\"Ama biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Buradan çok kısaca bir çağrıda bulunmak istiyorum. AKP\'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 hafta önce Yunanistan\'a gitti. Yunanistan Başbakanı ile konuşurken \'Batı Trakya Türkleriyle ilgili AİHM\'den alınmış karaRlar var. Niye uygulamıyorsunuz?\' diyerek hesap sordu. Ben de buradan sesleniyorum; Aleviler ile ilgili AİHM\'den alınmış kararlar var niye uygulamıyorsunuz? Gidip orada AİHM kararlarını sorguluyorsanız, burada da AİHM kararlarını uygulayacaksınız, uygulamak zorundasınız.\"

Mandalina sütlacı ile damaklara hitap etti

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde hazırladığı mandalina dolması ile ünlenen evli ve 3 çocuk annesi Fadime Aslan, şimdi de fırında mandalina sütlacı yaptı.

Bodrum mandalinasından yaptığı farklı lezzetler ile tanınan Fadime Aslan, bu kez de mandalinadan sütlaç hazırladı. Yapımı yaklaşık 1 hafta süren ve üzerinde kavrulmuş fındık ile servis edilen sütlaç, kabuğu ile birlikte yeniliyor. Bodrum mandalinasından birçok farklı lezzet ortaya çıkardığını ve bunun da 18\'inci ürünü olduğunu belirten Aslan, \"Mandalina reçeli, Osmanlı şerbeti, mandalina ekşisi, mandalina marmelatı, mandalina kabuğu salamurası, mandalina dolması, mandalina peyniri gibi birçok farklı lezzet yaptım. Bu kez de mandalinadan sütlaç yaptım. Fırında sütlacı kabuğu ile birlikte tüketiyorsunuz. Çok farklı bir lezzet oldu. Sütlaç yerken içerisinde mandalinayı da yiyormuş hissi var. Yapımı 1 hafta sürüyor çünkü kabuğunun acısını alması için suda beklemesi gerekiyor\" dedi. Bodrum\'un mandalina yönünden çok zengin olduğunu anlatan Aslan, \"Özellikle buradan sesleniyorum, mandalina bahçelerinizi kesmekten vazgeçin. Lütfen mandalinalara sahip çıkın\" dedi. Yılbaşı için ve gelirinin bir özel eğitim merkezine bağışlanacağı bir kermeste ilk kez sunulan mandalina sütlacını yiyenler, çok farklı bir lezzet olduğunu ve çok beğendiklerini söyledi.

