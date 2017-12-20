DHA YURT BÜLTENİ-12

1)FETÖ ÇATI DAVASI\'NDA İTİRAFÇI İŞ ADAMINDAN İDDİALAR

MUĞLA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Çatı Davası\'nda, 22\'si tutuklu 41 sanığın \'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçundan yargılanmasına devam edildi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan ve itirafçı olan Muğla Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİD) eski Başkanı Sami Çoban, \"Başkanı bendim. Ancak yönetimin idaresi tamamen imamların elindeydi. İl imamı Salih Demirayak, rektörlük seçimleri öncesi Mansur Harmandar ile evinde görüştü\" dedi. FETÖ/PDY Muğla Çatı Davası\'nın duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası\'nda görülmeye devam ediyor. Tutuklu 22 sanık, yoğun güvenlik önlemleri altında, cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın görüleceği salona getirildi. Tutuksuz sanıklardan da duruşmaya gelenler oldu. Avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Yoklama ile başlayan duruşmada MUSİD eski Başkanı olan iş adamı Sami Çoban, çarpıcı ifadelerde bulundu. İtirafçı olan Çoban, şunları söyledi:\"2015 yılında vefat eden işadamı Abdullah Koçer\'in, 2009 yılında beni FETÖ\'nün Muğla İl İmamı Salih Demirayak ile tanıştırmasıyla cemaat ilişkim başladı. Daha sonra kentteki bazı iş adamları ile MUSİD\'i kurduk. Zamanla MUSİD\'in nasıl çalıştığını ve yapısını öğrendim. Ben başkan görünüyordum ancak yönetimin idaresi tamamen imamlardan oluşuyordu. MUSİD\'in yönetimi İl İmamı S.D. ve onun belirlemiş olduğu genel sekreterlerden oluşurdu. Salih Demirayak ve onun gibi il imamı olan tutuklu İlker Kaya kentteki önemli iş adamları ve üst düzey kişileri dernek binasına getirerek sohbetler yapılıyordu. Dernek tamamen örgütün güdümündeydi. Buraya hayır için gelenler de dini duyguları kullanılarak örgütün kıskacına alınıyordu. Dini duygular ile yaklaşamadıkları kişilere de ticari duygularla yaklaşıp, onları örgütün kıskacına alıyorlardı. Bunun en güzel örneği, TUSKON\'un yurt dışına düzenlediği iş gezileridir.\"

İZMİR\'DE TOPLANTI YAPILDI

Çoban, ifadesinde, \"2014 Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu\'nun İzmir\'de yaptığı toplantıya 30 kadar il başkanı katıldık. Burada Manisa\'dan gelen 3 avukat bize durumların düzeleceğini söyleyerek üzerimizdeki şirketleri üçüncü kişilere devretmemizi, yurt dışına gitmek isteyenler için de Yunanistan ve Makedonya sınırına yakın noktalar belirlendiğini, durumun acil olduğunu söyledi\" dedi.

REKTÖR\'ÜN EVİNDE BULUŞULDU

İş adamı Çoban, il imamı Salih Demirayak\'ın rektörlük seçimleri öncesi Mansur Harmandar (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü) ile evinde görüştüğünü ve bu toplantıda kendisinin de olduğunu da öne sürerek, \"Burada bir pazarlık yapıldı. Üniversitede cemaate yakın kişiler Mansur Harmandar\'ı destekleyecekti. Bunun karşılığında bu kişiler korunacak ve görevlerinde yükseltilecekti. Mansur Harmandar rektör seçildi ve cemaate yakın isimler de kısa sürede desteklendi\" dedi.

Aynı yöntemin Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerinde de uygulandığını iddia eden Çoban, il imamı Salih Demirayak, AK Parti Muğla Eski Milletvekili Ali Boğa ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş ile bir iş gezisi için ABD\'ye gittiklerini, bu gezi sırasında Fethullah Gülen\'in de ziyaret edildiğini öne sürdü. Çoban, burada Demirayak\'ın getirdiği himmet paralarını Gülen\'e verdiğini de iddia etti. Duruşma, diğer sanıkların ifadeleri ile devam edecek.



Görüntü Dökümü

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-Zanlıların cezaevi aracından indirilmeleri

-Mahkeme salonuna götürülmeleri

-Detaylar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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2)TERMAL OTEL ÇALIŞANLARINDAN MAAŞ EYLEMİ



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki 4 yıldızlı termal otelin çalışanları, maaşlarını alamadıklarını ileri sürüp, eylem yaptı. Otel yöneticisinden maaşlarını isteyen işçilerden biri yaşanan tartışma sonrası jandarma tarafından uzaklaştırıldı. Fenalık geçiren bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamukkale ilçesi Yukarışamlı Mahallesi\'ndeki 4 yıldızlı termal otelde 2 aylık maaşlarını alamadıklarını, sigortasız çalıştırıldıklarını ve toplu olarak işten çıkarıldıklarını iddia eden yaklaşık 30 işçi, otel önünde toplanarak eylem yaptı. Otel yetkililerinin maaşlarını ödemediklerini, kendilerinin bu nedenle ev kiralarını ve diğer borçlarını ödeyemediklerini belirten işçiler, alacaklarını istedi. Otelde daha önce gece müdürü olarak çalışan Süleyman Kortak, diğer çalışanlar adına açıklama yaptı. Kortak, otelden 2 aylık maaşlarını alamadıklarını, mağdur olduklarını belirterek, \"Otel yetkilileri bizimle görüşmüyor, bizi sürekli kandırıyorlar. 80 çalışanın işine son verildi. 2 aylık alacağımız için uğraşıyoruz. Hiçbir gerekçe göstermeden çıkışımız verildi. Savcılık dahil, gerekli her yere başvurduk, hiçbir sonuç çıkmadı. Alacaklarımızı sürekli ödeyeceklerini söyleyip, bizi kandırıyorlar. Kiralarımızı ödeyemez, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik\" dedi.

Tahir Akan ise mutfakta aşçı olarak çalıştığını belirterek, \"İlk çalıştığım ayın maaşını zorla aldım. Ancak sonrakileri alamadım, sürekli oyaladılar. Geçen Eylül ayında toplu olarak bize söylenmeden çıkışımız verildi. Borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Mağdur durumdayız\" dedi.

\'FENAŞAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI\'

İşçilerin yaklaşık 300 kişinin konakladığı otel önündeki eylemi sırasında jandarma, tedbir amacıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Kızgın işçileri jandarma sakinleştirmeye çalıştı. Jandarmanın gelmesi üzerine otelde koordinatör olarak çalışan Kamuran Eryılmaz, işçilerin yanına geldi. İşçilerden Tahir Akan, koordinatör Eryılmaz\'dan maaşının ödenmesini istedi. Eryılmaz ile Akan arasındaki tartışma büyüyünce araya jandarma ekipleri araya girdi. Otel önünden jandarma tarafından uzaklaştırılan ve daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilen Akan\'ın fenalaşması üzerine otele ambulans çağrıldı. Otel önünde eylem yapan işçilere jandarma ekiplerinin arasından seslenen koordinatör Kamuran Eryılmaz, aralık ayındaki 15 günlük ücretlerinin ödeneceğini, ancak daha önceki maaşlarının kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi. Otelin işletmecisinin değiştiğini belirten Eryılmaz, işçilere alacakları maaşların kendileriyle ilgili olmadığını ifade etti. Bunun üzerine işçiler Eryılmaz\'a tepki gösterdi. İşçiler hukuki yollara başvuracaklarını belirterek otelin önünden olaysız ayrıldı.

İşçilerin iki aylık maaş alacaklarının kişi başına toplam 3 bin ile 6 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İşçilerden otel girişi önünde detay görüntüler

-İşçilerden Süleyman Kortak\'ın konuşması

-Tahir Akan\'ın konuşması

-Jandarma ekiplerinin gelmesi

-Koordinatör Kamuran Eryılmaz\'ın işçilerle konuşması

-Yaşanan tartışmadan ve işçinin uzaklaştırılmasından

-Jandarma ekiplerinden görüntüler

-Tahir Akan isimli işçiye sağlık ekiplerinin müdahale edilmesi

(Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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3)DÜĞÜN YAPMAK İÇİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 42 BİN LİRAYI ÇALDILAR

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, Ahmet Barış Aksoy\'un (22) düğün masrafları için bankadan krediyle çektiği 42 bin lira, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından aracına taş atılarak durdurulduktan sonra \'oyalama\' yöntemiyle çalındı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan hırsızlığı gerçekteştiren 4 şüpheliden biri yakalandıktan sonra tutuklandı.

Düğün masrafları için ilçedeki bir banka şubesinden geçen hafta 42 bin lira kredi çekip otomobiliyle eve dönen Ahmet Barış Aksoy\'u takip eden kimliği belirsiz kişiler, aracın camına taş attı. Aksoy, taşın nerden geldiğini anlamak için durdurduğu araçtan indiği sırada araçta bulunan 42 bin lira çalındı. İhbarla olay yerine gelip inceleme yapan polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 kişi olduğu belirlenen şüphelilerden birinin duran araçtaki parayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

Kamera kayıtlarından şüphelilerden birinin Fırat Acar olduğunu belirleyen polisler, onu Adana\'da saklandığı evde yakaladı. Nizip\'e getirilip ifadesi alınan Acar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin de yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Duran otomobil

- Araçtaki paranın alınması

- Hırsızın kaçması

(Haber: Metin İLİKSOY-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

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4)İSKENDERUN\'DA FİLARMONİ ORKESTRASINA ADIM ADIM

İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Mustafa Yazıcı Konservatuarı\'nda şef Valentya Trofimov idaresinde kurulan klasik müzik orkestrası, yeni yılda konser vermeye hazırlanıyor.

Orkestra şefi Trofimov sürekli konser repertuarını çeşitlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek \"Bizim orkestramız klasik müziği Türk halk, Türk sanat müziği, caz müziği çalmaktadır. Konserlerimizde orkestramızda şan solistleri ile enstrüman solistleri yer almaktadır. Birkaç gün sonra gerçekleştirilecek olan yılbaşı konserinde çok çeşitli müzikleri seslendireceğiz\" dedi.

Orkestranın öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğunu, 100 kişiden oluşan filarmoni orkestrasının şimdilik 50 kişiden oluşan küçüğünü kurduklarını belirten şef Valentya Trofimov, \"Konser programımızda besteci J. Ravel\'in Bolero eserini çalacağız. Bildiğim kadarıyla Türkiye\'deki hiçbir konservatuarın öğrenci orkestrası bu eseri seslendirme riskini almamıştır. Zor fakat aynı zamanda muhteşem olan Bolero eserini seslendirme fikri üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli\'ye aittir. Öğrencilerimizde bu parçayı çalmayı çok istedikleri için 6 ay önce çalmaya başladılar. Tatilde de eseri öğrenmek için çalışmalara devam ettiler. Ayrıca bir çok ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra, Hatay rüzgarı adlı kendi eserimde repertuarımızda var\" dile konuştu.

Konservatuarın tek görme engelli öğrencisi Süleyman Soner Hamurcu orkestrada yılbaşı konserinde solist olarak görev alacağını belirterek çok çalıştıklarını çok yol kat ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Orkestranın çalışmasından görüntüler

- İSTE Mustafa Yazıcı Konservatuarı öğretim görevlisi Valentya Trofimov ile röp.

- Üçüncü sınıf öğrencisi görme engelli Soner Hamurcu ile röp.

- Konservatuar öğrencisi ile röp.

SÜRE: 3.51 BOYUT: 184 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)