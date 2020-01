DHA YURT BÜLTENİ-12

IKYB, Talabani\'nin yerine lider seçeceği kongre tarihini belirledi



Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB), 3 Ekim 2017 tarihinde tedavi gördüğü Almanya\'da hayatını kaybeden Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin yerine yeni lider ve yönetim kadrosu belirlemek için kongre tarihini belirledi. Talabani\'nin eşi Horoxan Talabani, IKYB\'nin 4\'üncü Olağan kongresinin 7 Mart 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı.

IKYB\'nin resmi internet sitesinde Celal Talabani\'nin yerine gelecek yeni Genel Sekreter ve parti yönetiminin belirleneceği 4\'üncü Olağan kongrenin 8 Mart 2018 tarihinde yapılacağı belirtildi. Talabani\'nin eşi Heroxan Talabani, \"Kongre; KYB üyelerinin en doğal hakkıdır. Kongrenin yapılması hem partinin yenilenmesi hem de örgütlenmesi için gereklidir\" dedi.

TALABANİ\'NİN YERİNE BAKAN RESUL DA ALMANYA\'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Irak\'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin rahatsızlanmasından sonra IKYB\'yi Genel Sekreter 1\'inci yardımcısı Kosret Resul yönetiyordu. Talabani\'nin tedavi gördüğü Almanya\'da kurtarılamamasından kısa bir süre sonra Resul da Süleymaniye\'de rahatsızlanmış ve tedavi için Almanya\'ya götürülmüştü. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi Irak yönetiminin başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelere yönelik operasyonundan sonra IKYB\'de ciddi tartışmalar görülmüş, partinin 2\'inci Genel Sekreter Yardımcısı Berham Salih partiden ayrılmıştı.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

Kuzey Irak karıştı, Parti binaları ateşe verildi

Kuzey Irak\'ta, Hükümetin poltikalarını protosto etmek için bir çok il ve ilçede protosto eylemleri düzenlenirken, bazı yerleşim birimlerinde KDP, KYB ve Goran\'ın da aralarında bulunduğu parti binaları ateşe verildi. Protesto eylemleri ve gerginliğin sürdüğü kuzey Irak\'ta, Peşmergenin bazı yerlerde protestocuları dağtımak için silah kullandığı belirtiliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin denetiminde bulunan Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe illeri ile bazı ilçe ve beldelerde hükümetin politikalarını, maaşların ödenmemesini ve yolsuzlukları protesto için eylemler yapılırken, Süleymaniye\'nin Dukan ilçesine bağlı Pirimegrun kasabasında protestocuların Irak kürdistan Demokrat Partisi (IKDP), Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB), Goran ve İslami Komel partilerinin binalarını ateşe verdikleri belirtildi. Dukan Kaymakamı Şaho Osman, parti binalarının ateşe verildiğini doğruladı. Peşmergelerin protesto eylemlerini engellemek için zaman zaman silah kullandığı ve bu nedenle bazı kişilerin yaralandığı belirtilirken, protesto eylemleri nedeniyle söz konusu il, ilçe ve beldelerde gerginliğin sürdüğü öğrenildi. Protesto eylemlerini, maaşlarını alamayan memurların da destek verdiği belirtildi.

Şemdinli\'de intihar eden binbaşı, Eskişehir\'de toprağa verildi



Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde yaşamına son veren Piyade Binbaşı İsmail Can (38), memleketi Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugayı\'na bağlı merkezde konuşlu 3\'üncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Piyade Binbaşı Can, dün, kaldığı misafirhanede bilinmeyen nedenle tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi. 8 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan Binbaşı Can\'ın cenazesi, Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi\'ne getirildi. Öğle namazının ardından köy meydanında düzenlenen cenaze törenine Binbaşı Can\'ın babası Nazım Can ve yakınları, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Binbaşı Can\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşındı. Piyade Binbaşı Can, götürüldüğü Fevziye Mahallesi\'ndeki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Gazipaşa kaza: 1 yaralı

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30\'da Rasih Kaplan Caddesi\'nde meydana geldi. Denizkızı Kavşağı\'ndan şehir merkezi istikametine giden Mesut Nural\'ın (22) kullandığı 07 UL 682 plakalı motosiklet, hal yolu istikametinden gelen Rakip Kılınç\'ın kullandığı 07 UY 824 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrularak asfalt zemine düşen Mesut Nural yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mesut Nural\'a ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülen Mesut Nural, tedaviye alındı.

İzmir polisinden mülteci kaçakçılarına ağır darbe

343 MÜLTECİ ÖLÜM YOLCULUĞUNDA KURTARILDI

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlar, mülteci şebekesine ağır darbe vurdu. Operasyonlarda çeşitli uyruklardaki 343 mülteci, ölüm yolculuğuna çıkmadan kurtarıldı. Operasyonlar sonrasında ise 23 insan taciri tutuklandı. 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özellikle yaz aylarında ve havanın durgun olduğu zamanlarda Ege Bölgesi\'nin kıyı kesimlerinden Yunan adalarına umut yolculuğuna çıkan mültecileri kaçıran şebekeye yönelik İzmir polisi, çalışma yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında geçen Ağustos ayından Aralık ayına kadar şebekeye yönelik, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla illerinde 8 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyruklardan 343 mülteci, ölüm yolculuğa çıkmadan kurtarıldı. Mültecilerle birlikte can yelekleri, şambrel, pompa, tekne ele geçirildi. Farklı zamanlardaki 8 operasyon sonrasında yakalanan zanlılardan 23\'ü tutuklandı. 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri’den Suriye’ye 8 milyon 322 bin 784 TL’lik yardım



Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından başlatılan \'Halep\'te İnsanlık Ölmesin\' adı verilen yardım kampanyası kapsamında Kayseri\'den 11 TIR un Suriye’ye gönderildi. Diğer yandan kampanyanın başlatılması ile birlikte bugüne kadar toplam bedeli 8 milyon 322 bin 784 TL tutarındaki yardım malzemesinin Halep’e ulaştırıldığı belirtildi.

Kayseri’den Suriye’ye yönelik yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından \'Halep\'te İnsanlık Ölmesin\' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında Kayseri\'den 11 TIR\'un törenle Suriye’ye gönderildi. Müftülük hizmet binası yanındaki otoparkta gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Müftüsü Şahin Güven, her ay yardım TIR’larının yola çıktığını söyledi. Güven, şöyle dedi: \"Suriyeli kardeşlerimizi unutmadık, yardımlarımız sürüyor. Hayırseverlerimiz desteklerini eksik etmiyor. Başta hayırseverlerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bizler bu yardımlarımızı Suriye\'de hangi mezhep, dinden, ırktan, olursa olsun mazlum ve mağdursa onlara gönderiyoruz. Her ay 10 TIR gönderiyorduk. Bir hayırseverimiz ayrıca ‘1 TIR da benden’ dedi ve onunla birlikte 11 oldu” dedi. “2016 Mart ayı başında başlattığımız yardım kampanyası bugünkü 11 TIR la birlikte 274 TIR yardıma ulaşmıştır.\" Müftü Güven, önümüzdeki Mart ayı ile birlikte bu sayının 300’e ulaşacağını umduklarını söyledi. Basın mensuplarına da bu tür kampanyaların duyurulması konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür eden Müftü Güven, bu kapsamda un yüklü 11 TIR’ın Suriye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkacağını belirtti. Müftülük yetkilileri, kampanyanın başlatılması ile birlikte bugüne kadar toplam bedeli 8 milyon 322 bin 784 TL tutarındaki yardım malzemesinin Halep’e ulaştırıldığını ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından TIR’lar dualarla yola çıktı.

