DHA YURT BÜLTENİ-12

Mevlana, Şeb-i Arus\'la anıldı

Mevlana, ölümünün 744\'üncü yıldönümünde düzenlenen Şeb-i Arus töreniyle anıldı. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'da katıldı.

Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi, bu yıl da 7 Aralık\'ta başlayan \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' etkinlikleri, Mevlana\'nın düğün gecesi olarak kabul ettiği \'Şeb-i Arus\' töreniyle sona erdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ERDOĞAN\'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, şöyle konuştu: \"Bugün ülkemizde ve bölgemizde birileri kanla, kinle, şiddetle, hedeflerini gerçekleştiriyor olabilir. Bazıları otobüste bekleyen sivilleri, evine ekmek götüren esnafı, sabah namazına giden imamı, kundaktaki yavruları katlederek güç devşirebileceklerini düşünüyor olabilir. Kimi rejimler varil bombalarıyla, füzelerle yıkım ve katliamla iktidarını koruyabileceğini zannediyor olabilir. Kimi güçler Müslümanların hassasiyetini yok sayarak, hatta özellikle çiğneyerek sabrımızı sınıyor olabilir. Ama Mevlana Hazretlerinin mesajları bize, baskıyla ikbal peşinde koşanların, şiddetle, fitneyle iktidar hayalleri kuranların ne kadar büyük gaflet içinde olduklarını çok net bir biçimde bize anlatmaktadır. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, kararlı olacağız, elbette kararını bileceğiz ki hedefe ulaşabilelim.\" Erdoğan, \"Zulüm ile abat olanın, ahiri berbat olur. Zalimin yaptıkları hiçbir zaman yanına kar kalmaz. Hem bu dünyada hem ahirette. Katliamların, zulümlerin, dökülen masum kanların hesabı muhakkak sorulur, sorulacaktır. Sıkıntılar karşısında sabreden rabbine, rab olan birbirine kenetlenen bir milleti, evelallah ne içerden, ne dışardan kimse yıkamaz. Biz, bir ve beraber olursak. Allah\'ın izniyle coğrafyamızda ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy vermeyecektir. Kardeşliğimizde halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura soframızı açtığımız sürece hiç kimse bize diz çöktüremez. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tarifler üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları şayet biz kararlı durursak asla etkili olamayacak\"diye konuştu. Erdoğan, konuşmasının ardından yoğun programının ardından tasavvuf müziği konseri ve sema gösterisini izlemeden törenden ayrıldı. Spor ve Kongre Merkezi\'nden havalimanına geçen Erdoğan, özel uçakla Konya\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tören alanına gelişi

- Törenden detay

- erdoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Cesedi valizle parka bırakılan bebeğin ölümünü özel ekip çözecek/EK

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Gaziantep\'te cesedi buzla valize konularak parka bırakılan 5 aylık kız bebeğin ölümüyle ilgili Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, çok sayıda güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi. Olay yeri görüntülerindeki uzun sakallı biri erkek ile geçen 7 Aralık akşamı Binevler Mahallesi\'nde kucağındaki çocuğu döverken güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, aynı kişi olduğu belirledi. Yapılan araştırmada, bu kişinin Suriye uyruklu 24 yaşındaki Ziyad El Abdullah olduğunu saptadı. Özel ekip, Binevler Mahallesi\'nde belirledikleri El Abdullah\'ın evine, bugün öğleden sonra operasyon düzenledi. Operasyonda Ziyad El Abdullah ile birlikte yaşadığı belirtilen bebeğin öz annesi 26 yaşındaki İhlas El Baho ve bu çifte yardım ettiği öne sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı.

AĞLADIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Şüphellier, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. İhlas El Baho\'nun sorgusunda, geçen yıl ayrıldığı ismi öğrenilemeyen kocasından hamile kaldıktan sonra ayrılıp, 10 ay önce Ziyad El Abdullah ile birlikte yaşamaya başladığını söylediği belirtildi. İhlas El Baho, ayrıldığı kocasından olan bebeğin, sürekli ağladığı için şu an birlikte olduğu Ziyad El Abdullah tarafından dövüldüğünü ifade etti.

BEBEĞİ DÖVDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Abdullah\'ın 7 Aralık\'ta, oturdukları Binevler Mahallesi\'nde sokakta yürürken kucağında taşıdığı kız bebeği dövüp, duvara vurduğu güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. El Abdullah\'ın bebeği döverken, annesi İhlas El Baho\'nun da arkadan yürüdüğü görüldü. Bebeğin, görüntülerin kaydedildiği 7 Aralık\'ta ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Suriyeli adamın kucağında bebekle yürümesi

-Adamın bebeği duvara vurması

-Adamın bebeği tokatlaması

-Arkadan yürüyen Suriyeli kadın



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

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Develer üniversite yararına güreşti

Aydın\'ın Buharkent ilçesinde, 150 namlı devenin katılımıyla düzenlenen deve güreşlerini yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerden elde edilecek gelirin gelirinin Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu binasının eksiklerinin giderilmesi için kullanılacağı bildirildi.

Buharkent\'e 2 yıl önce kazandırılan deve güreşi arenasındaki güreşlerde Yenipazar\'dan Sümer, Germencik\'ten Çılgın Akın, Buharkent\'ten Tekkeli, Bodrum\'dan Alyazmalım, Nazilli\'den Aras Bey, Bozdoğan\'dan Özgür gibi ünlü develerin güreşleri heyecanla izlendi. Kimileri güreşleri traktör römorku ve kamyonet kasaları üzerinden piknik yaparak izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi\'nden gelen 150 devenin mücadele ettiği güreşlerin biletleri 10 TL\'den satılırken, elde edilen gelirinin Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu binasının eksiklerinin giderilmesi için kullanılacağı bildirildi.

Güreşleri, Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AK Parti Aydın eski Milletveki Gültekin Kılınç da izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güreşlerden görüntü

-İzleyenlerden görüntü

-Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu binası

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)



