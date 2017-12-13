DHA YURT BÜLTENİ-12

1)17 YILDIR KAYIP OLAN SİNEM\'İN BABASI : KIZIMIN KAYBOLDUĞUNU GÖREN VAR

SAMSUN\'da 2000 yılında evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve halen bir haber alınamayan Sinem Özdemir\'in babası Mahmut Özdemir, \"Bence kızımın kayboluşunu görenler var. Kimsenin günahını alamam. İsim olmadığı için kimseyi yakamam\" dedi.

İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi\'nde oturan ve 2000 yılında 5 yaşındayken evlerinin önünde oyun oynayan Sinem Özdemir kayıplara karıştı. Aile, mahallede ve çevrede yaptığı aramada kızlarını bulamayınca polise ihbarda bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ancak 17 yıldır Sinem ile ilgili herhangi bir iz bulunamadı. 17 yıldır kızından gelecek iyi bir haber umuduyla bekleyen ve bir hastanenin kantininde işçi olarak çalışan baba Mahmut Özdemir, \"2000 yılında evin önünde oynarken kızımız geri dönmedi. O tarihten itibaren ne ölüsünden nede dirisinden herhangi bir haber yok. Kızımın bulunması için emniyetin,savcılık ve valiliğin çalışmaları var. Ancak elde bir bulgu olmadığı için şu ana kadar bir sonuç alınamadı\" dedi.

Kızının kaybolmasını mutlaka gören bir kişinin olduğunun altını çizen Özdemir, \"Zeytinlik Mahallesi\'nde kızımın kaybolmasıyla ilgili bir haber olduğuna eminim. Bilen kişiyi kim konuşturacak tabiki polis. Ancak emniyetin elinde de ipucu olacak. Şüphelendiğim kimse yok. Ben yanmışım kimseyi yakamam, suçsuz yere. Bilsem zaten emniyete haber vermem kendi işimi kendim hallederim. İsim olmadığı için kimseyi yakamam. Görgü tanığı olsa isim verse o zaman babam dahi olsa hiç önemli değil\" diyerek şunları söyledi:

\"Kızımla ilgili sonuç alınamaması çok garip birşey. Bizim mahallemizde yaz günleri kadınlar sabah 9\'da dışarı çıkar gece yarısına 12\'ye kadar kaldırımda otururlar. Buradaki olay çok farklı, kimsenin görmemesi çok farklı. Bence bir gören var. bu olayı çözülmesi emniyete ve savcılığa düşüyor.\"

Görüntü Dökümü :

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- Babadan detay

- Baba ile röportaj

(SÜRE : 3.08 - BOYUT : 144.24 MB)

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-

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2)YÖNETMEN MUSTAFA KEMAL UZUN, TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL\'da, figüran olarak dizisinde rol alan O.A. tarafından Şile’deki evinde sırtından bıçaklanıp, beyzbol sopasıyla kafasına vurularak öldürülen film yönetmeni 58 yaşındaki Mustafa Kemal Uzun, memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.‘Çanakkale Yolun Sonu’,’ Garip Bir Cinayet’,’Ankara Ayazı’ ve son olarak da ‘Kanatsız Kuşlar’ adlı dizinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmim yönetmeni Mustafa Kemal Uzun’un cenazesi, dün İstanbul\'daki törenin ardından bugün Balıkesir\'in Gönen ilçesi Gündoğan Mahallesi\'nde yaşayan teyzesi Fatma Akgün’ün evine getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında mahalle halkı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye dizi ve filim ekibinden 15 kişi katıldı. Babası ilkokul öğretmeni Nuri Uzun’u 15 yıl önce kaybeden yönetmenin cenazesine katılan ağabeyi Fazıl Uzun, çok üzüntülü olduğunu ve duygularını ifade edemeyeceğini söyledi. Tabutun yakınına gelemeyen 88 yaşındaki anne Fatma Uzun ise yakınları tarafından sakinleştirildi. Mahalle halkı öldürülen yönetmenin en son eylül ayında mahalleye geldiğini ve Çanakkale’ye gidişi sırasında da mahalleye uğramadan geçmediği söylediler.

Uzun\'un kaybının çok büyük kayıp olduğunu belirten görüntü yönetmeni Bülent Terzioğlu, “İnsan olarak yeri dolmayacak biri. Sinema açısından çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir ağabeyimiz. Şu anda anlatılamayacak acılar yaşıyoruz. Ağabey, yeri geldiğinde bir babaydı o. Allah rahmet eylesin\" dedi.Dua okunması ve helallik alınmasının ardından Mustafa Kemal Uzun, kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında Gündoğan Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü :

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Görüntü yönetmeni Bülent Terzioğlu

Cenaze geliyor

Detaylar

Annesi Fatma Uzun

Helallık

Ağabeyi Fazıl Ender Uzun

Görüntü Yönetmeni Gürcan Mete Şener

2.44 dakika 170 mb

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3)KAZALARA TEPKİ İÇİN TRAKTÖRLERLE YOL KAPATTILAR

GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde 200 kişilik grup, trafik kazalarına tepki gösterip, alt ya da üst geçit yapılmasını isteyerek, karayolunu traktörlerle ulaşıma kapattı.

Oğuzeli ilçesinde öğleden sonra bir araya gelen Yeşildere, Gürsu ve Hacılar köylerinde oturan 200 kişilik grup, sık yaşanan trafik kazalarına tepki amacıyla Oğuzeli- Gaziantep karayolunu traktörlerle kapatıp eylem yaptı. Ulaşıma kapattıkları karayolunda alt ya da üst geçit yapılmasını isteyen kalabalık, araçların geçişine izin vermedi. Kalabalık, Oğuzeli Belediye Başkanvekili Yusuf Taşdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Göl\'ün geçit yapılacağı sözü verdikten sonra eyleme son verip traktörlerini yoldan çekerek yolu ulaşıma açtı.

Görüntü Dökümü :

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- Traktörlerle kapatılan yol

- Traktörlerle bekleyenler

- Yetkililerin vatandaşlarla görüşmesi

- Vatandaşlarla röp.

- Yoldaki çalışma

- Jandarmanın önlem alması

- Vatandaşlar dağılması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

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4)TEKİRDAĞ\'DA YILBAŞI ÖNCESİ KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

TEKİRDAĞ\'da jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülecek çok sayıda kaçak içki ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Kumbağ Jandarma Karakolu ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışlarının önüne geçmek için yaptığı çalışmada merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nin Kumbağ Mahallesi\'nde bir evde kaçak içkilerin bulunduğunu belirledi. Jandarma, E.O.\'ya ait ev, evin eklentileri ve otomobilinde yaptığı aramada, tamamı sahte bandrollü olduğu belirlenen 680 şişe şarap, 300 şişe bira, 80 şişe rakı, 65 şişe viski, 400 enerji içeceği ve 210 adet kapüşon ile bir adet av tüfeği, tüfeğe ait fişekler ele geçirdi.

Kaçak içkilerin yılbaşı öncesinde piyasa sürüleceği belirtildi. Jandarma kaçak içkilere el koyarken, gözaltına alınan ev sahibi E.O ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen içkiler

-Masaya dizilen çeşitli içkiler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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5)EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRICILIK, DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNDÜ

MALATYA\'dan enişteleri aracılığıyla Şanlıurfa\'ya kız istemeye gelen Tüdün Ailesi, düğün alışverişinde kızın ailesinden kuşkulanması üzerine polise ihbarda bulundu. Polis, dolandırıcı oldukları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Matalya\'da oturan Tüdün ailesi, en büyük oğulları Coşkun Tüdün\'ü evlendirmek için Şanlıurfa\'da yaşayan adı öğrenilmeyen enişteleriyle irtibata geçti. Eniştenin, bir kız bulduğunu Tüdün ailesine bildirmesi üzerine Malatyalı aile Şanlıurfa\'ya geldi. Kızla bir kez görüşen aile, düğün kararı aldı. Ancak evlenmeden önce kız tarafı başlık parası ile düğün listesini yazarak altın, bilezik ve yüzük istedi. Her şeyi kabul eden Tüdün ailesi, ilk olarak 4 bin lira nakit parayı elden kızın ailesi oldukları önü sürülen kişilere teslim etti. Gül ismindeki gelin adayı için dün akşam saatlerinde alışverişe çıkıldı. Tüdün ailesi, kızın ailesi olarak bildiği Hatice Ö. akrabaları Zeynep K. ve Kübra A. ile birlikte düğün alışveri yaptı. Alışveriş sırasında kızın sözde ailesinden kuşkulanıp şüphelenen aile, polisi arayarak evlilik vadiyle dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulundu. İhbarla Demokrasi Caddesi\'ne gelen polis, dolandırıcı oldukları saptanan 3 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Malatyalı Fuat Tüdün ile damat adayı Coşkun Tüdün de Eyyubiye Polis Merkezi\'ne giderek, kadınlar hakkında şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB

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6)ŞANLIURFA\'DA İZİNSİZ İL DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞAN 4 SURİYELİ\'YE GÖZALTI

ŞANLIURFA\'da \'Yol izin belgesi\' olmadan otogardan il dışına çıkmak isteyen 4 Suriyeli, polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği, \'Yol izin belgesi\' olmayan Suriyelilerin il dışına çıkışlarının yasaklandığını, belgesi olmayanlara bilet satışı yapan, araç kiralayan, firma ve acentelere cezai işlem uygulanacağını açıklaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde uygulama yaptı. Peronlarda ve araçlarda uygulama yapan polis \'Yol izin belgeleri\' olmadan il dışına seyahate çıkmaya çalışan 4 Suriyeli\'yi gözaltına aldı. Kimlik kontörlüleri yapılan Suriyeli\'lerin, Gaziantep ve İstanbul\'a gitmek için bilet aldıkları belirtildi. Polis, firma yöneticilerine \'Yol izin belgesi\' olmayan Suriyelilere il dışına seyhat edilmemesi konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü :

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- Şehirlerarası otobüs terminali

- Polis ekiplerinin toplanması

- Suriye uyruk vatandaşlara kimlik soran polis

- Şüphelileri çantaları araması

- 4 Suriyeli gözaltına alan polis

- Otobüs içerisinde arama yapan polis

- Polis firma çalışanlarına bilgi vermesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 381 MB

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7)TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL MAĞAZAYA GİRDİ

DÜZCE\'de, ticari araç ile çarpışan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan mağazaya girdi. Kaza saat 14.00 sıralarında, Düzce şehir merkezi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası takılı olmayan 58 yaşındaki Erdoğan Biriktir idaresindeki hafif ticari araç ara sokaktan caddeye girmeye çalışan 63 yaşındaki Hasan Özçelik idaresindeki 81 AS 622 plakalı otomobille çarpıştı. Hasan Özçelik\'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan mutfak eşyaları satan mağazanın camına çarptı. Mağaza çalışanları panik olurken, Hasan Özçelik hafif yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Hasan Özçelik, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek ambulanstan indi.

Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazanın camı kırılırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Aracın mağaza camında dururken görüntüsü

Yaralı sürücünün ambulans içinde görüntüsü

Güvenlik kamerası görüntüsü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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8)5 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

AKSARAY\'da yaklaşık 5 ay önce bulunduğu açık cezaevinden kaçan Ali Rıza Bektaş (27), polisin operasyonuyla yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan 10 yıl hapis cezası alan Ali Rıza Bektaş, bulunduğu Aksaray Açık Cezaevi\'nden yaklaşık 5 ay önce kaçtı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, firari Bektaş\'ı, Cumhuriyet Mahallesi\'nde bir evde saklandığını tespit etti. Ardından bugün düzenlenen operasyonda Bektaş, saklandığı evde yakalandı. Bektaş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren Bektaş, adliyeye sevk edildi. Bektaş\'ın çıkarılacağı mahkemenin ardından cezaevine teslim edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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