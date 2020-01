DHA YURT BÜLTENİ-12

1)GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR\'DAN MEMLEKETİNE CAMİ



GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, ailesi adına memleketi Kayseri\'de cami yaptırdı. Selçuklu motifleriyle bezenen cami kısa süre sonra ibadete açılacak. Büyükşehir Belediyesi\'nin önerisyle Asri Mezarlık girişinde yaptırılan camiye Genelkurmay Başkanı\'nın adının verilip verilmesi, Akar Ailesi\'nin takdirine bırakıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi\'ndeki bağ evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Akar ve ailesine, Asri Mezarlık girişinde inşaatına başlanan 750 kişilik, 2 minareli Mezarlık Camii\'nin yaptırılmasını önerdi. Genelkurmay Başkanı ve ailesi bu teklifi kabul etti. Selçuklu motifleriyle bezenen cami kısa süre sonra ibadete açılacak. Kentteki cenaze namazları bu camide kılınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, DHA\'ya Genelkurmay Başkanı ve ailesinin camiinin ismi konusunda talepleri olmadığını söyledi. Akar ve ailesinin bu hayır işini Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde, komutanın adının bir bulvara verilmesi sonrası açıklayan Başkan Mustafa Çelik, şöyle dedi:

\"Hulusi Paşa ve ailesinin öncelikle isteği kendi bağ evlerinin bulunduğu Eğribucak semtine bir cami yapılmasıydı. Ancak, 29 Nisan\'da dayısı Rıza Maraşlıoğlu\'nun ölümü nedeniyle Kayseri\'ye cenaze töreni ve taziyeye geldiğinde kendisine Mezarlık Camii yaptırması konusunda ben öneride bulundum. Hulusi paşa ve ailesi bu teklife sıcak baktı.\"

\'GENELKURMAY BAŞKANI BU HAYIR İŞİNİN DUYULMASINI İSTEMEDİ\'

Büyükşehir Belediye meclis üyelerini yılın son toplantısında Genelkurmay başkanının yaptırdığı cami konusunda bilgilendiren , maliyetinin bittiği zaman belli olacağını ifade eden Başkan Çelik, şunları söyledi:

\"Bildiğiniz gibi şehir mezarlığı içinde bir cami yapılıyor. Bu camiye başlamıştık. Bir hayırseverimiz \'bu camiye katkı verelim, beraber yaptıralım\' dedi. Birçok hayırseverimiz bu camiyi yaptırmak istiyordu. Ama, biz şehrin mezarlığı, şehrin bütününü ilgilendiriyor diye teklifleri kabul etmemiştik. Ancak, bu hayırseverimiz aile olarak böyle bir cami yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kendilerinden Allah razı olsun. Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar\'dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerinin herhangi bir isim talebi yok. Kendileri şan- şöhret için bu camiyi yaptırmıyorlar. İsminin bir caddeye verilmesi sonrası bu konuyu bilmenizi istedim. Allah hayırlarını kabul etsin.\"

AKAR VE AİLESİNİN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

Genelkurmay Başkanı ve ailesi tarafından Asri mezarlık girişinde yaptırılan cami, Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile inşa ediliyor. Hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. Caminin kapasitesi 750 kişilik olacak ve zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekare son cemaat alanı bulanacak. Bina dışında cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

KAYSERİ-DHA

=====================================================

2)İŞÇİ SERVİSİ KAMYONDAN YOLA DÜŞEN TOMRUKLARA ÇARPTI: 6 YARALI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde karayolu işçilerini taşıyan servis aracı, önde giden kamyonun kasasından yola düşen tomruklara çarptı, 6 kişi yaralandı. Yenişehir ilçesinden İnegöl\'e giden Murat Çakır yönetimindeki 16 FCV 13 plakalı kamyon, İnegöl ilçesi Boğazköy Mahallesi mevkiinde keskin viraja hızlı girdi. Kamyonun kasasında yüklü tomruklar sert dönüşle karayoluna döküldü. Saniyeler sonra aynı viraja giren ve İnegöl\'den Yenişehir\'e karayolları işçilerini taşıyan Fahrettin Kırlar (69) yönetimindeki 06 GC 9078 plakalı servis aracı düşen tomruklara çarptı. Kazada servis aracının sürücüsü ile aynı araçta bulunan karayolları işçileri Ziya Türkoğlu (59), Süleyman Özcan (24), Dursun Ali Öztürk (51), Muhammed Salih Demirkol (18) ve Akın Şahinler (52) yaralandı.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi alıntına alındı. Karayolunu trafiğe kapatan tomruklar ise iş makineleriyle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Kaza yeri genel görüntü

Yaralıların görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

====================================================

3)YEMEK İÇİN 2 KİLOMETRE YÜRÜYEN ÖĞRENCİLERİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde her gün yemek için 2 kilometre yürümek zorunda kalan Fen Lisesi öğrencileri için okul kampüsü içerisindeki bir başka bina yemekhane haline getirildi ve öğrenciler burada yemek yemeye başladı.

Ergani ilçesinde 1949 yılında köy enstitüsü olarak kurulan ve öğretmen okulu olarak da bilinen, şimdiki adıyla Ergani Fen Lisesi öğrencilenin pansiyon ve yemekhanelerinin, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 1.5 önce yıktırılmasının ardından mağdur olan 180 öğrenci, öğlen yemeği için her gün gidiş-geliş olarak 2 kilometre yürümek zorunda kalmıştı. Öğrencilerin Mola Gurani İmam Hatip Lisesi\'ne ait pansiyonda kalan öğrenciler, kendi okullarında eğitim görmelerine rağmen öğlen yemeği için yeniden imam hatip lisesi yemekhanesine gitmek zorunda kalmıştı. Yaklaşan kış mevsimi öncesi bu durumdan şikayetçi olan öğrencilerle ilgili yapılan haberin ardından, Ergani Fen Lisesi idarecileri, okul içerisindeki bir binayı yemekhaneye dönüştürdü.

Okul Başkanı Hakan Kılıç, haberin yayınlanmasının ardından okul idarecilerinin okul kampüsü içerisindeki bir binayı yemekhaneye dönüştürdüklerini belirterek, \"Pansiyonumuz ve yemekhanemiz 1.5 ay önce yıktırıldı. Bu yüzden şu an Mola Gurani İmam Hatip Lisesi\'ne ait pansiyonda kalıyoruz. Sabah kalkıp okula geliyoruz. Öğlen yemeği için de her gün gidiş-geliş olarak yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kalmıştık. Ama idarecilerimiz çok iyi öğrencileri dinliyorlar, sorunlarımızla da ilgileniyorlar. Okul içerisindeki bir binanyı yemekhaneye çevirdiler. Şimdi eğitim gördüğümüz bina ile 20 metre mesafedeki bir binada yemek yiyoruz. Mesafe çok kısaldı. İdarecilerimize de teşekkür ediyoruz\" dedi.

Okul Başkan Yardımcısı Siyabend Boral da, yaklaşan kış mevsimi öncesi yemekhane sorununa çözüm bulan idarecilere teşekkür ederek, \"Ergani\'de kış mevsimi zorlu geçiyor. Şartları nedeniyle soğuklar başlamadan böyle bir çözüm bulunması öğrenciler açısından iyi oldu. Ama hala eksiklerimiz var. Kendi pansiyonumuz yıkıldığı için Mola Gurani İmam Hatip Lisesi\'ne ait pansiyonda mecburen kalıyoruz. Bu da çok zor tabiki. Pansiyonumuzun ve yemekhanemizin biran önce yeniden yapılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Erkek ve kız öğrencilerin yemek kuyruğunda beklemesi

-Okuldan çıkan öğrenciler

-Öğrencilerin konuşmaları

-Hakan Kılıç ve Siyabend Boral\'ın konuşmaları

-İçerde öğrencilerin yemek alması ve yemek yemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)-

=====================================================

4)KÖPEKLER İÇİN YAPTIKLARI KULÜBEYİ, KOMŞUSU VİNÇLE YIKTI

KONYA\'da bir sanayi sitesinde 3 esnaf tarafından hem kendi köpekleri, hem de sokak köpekleri için yaptıkları kulübe, aynı sokaktaki bir kişi tarafından vinçle yıkıldı. Köpeklerin kulübe içinde olmadığı yıkım anı ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. 3 esnaf, komşuları hakkında şikayette bulundu.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi\'nde bulunan bir sanayi sitesi içerisinde iş yeri bulunan Mehmet Çoğal (38), Hasan Benli (27) ve Ersin Sarı (29), kendi köpeklerine ve sokak köpeklerinin yararlanabilmesi için yaklaşık 1 yıl önce işyerlerinin karşısındaki kaldırıma kulübe yaptı. Pazar günü işyerine geldiklerinde kulübenin yıkıldığını gören 3 kişi, güvenlik kameralarını incelediğinde kulübeyi komşu esnafları olan 70 yaşındaki M.A.S., tarafından yıkıldığını gördü. Mehmet Çoğal ve Hasan Benli, güvenlik kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine gidip, komşuları M.A.S. hakkında şikayetçi oldu. M.A.S.\'nin polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılıp hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KULÜBEMİZİ YENİDEN YAPACAĞIZ

Kulübenin yıkıldığı sırada köpeklerin kulübe içinde olmadığını hatırlatan Hasan Benli, kulübeyi yaklaşık 1 yıl kendilerine ait 3 köpek ile zaman zaman sokak köpeklerinin barınması için yaptıklarını söyledi. Köpeklerin gündüz, kulübe de, gecede iş yerinin içinde olduğunu hatırlatan Benli, \"Kulübeyi buraya 1 sene önce yapmıştık. Sokakta kalan hayvanlarımızda yararlansın, soğukta kalmasınlar, aç susuz kalmasınlar diye yaptık. Bir komşumuz geliyor, kendine ait vinçle burayı yıkıyor. Köpeklerimiz zaten bağlı ve kimseye zararı yok. Köpeklerimizin aşıları ve diğer belgeleri var. Komşumuz hakkında şikayetçi olup, dava açtık. Şu an köpekler gecede dışarda kalıyor. Buna ne ceza verilmesi gerekiyorsa arkasındayım. Havyan sevgisi olmayanda, insan sevgisi de olmaz. Buraya gerekli izinleri alarak kulübeyi tekrar yapacağım.\" dedi.

Hasan Benli, kulübeyi yıkan M.A.S.\'nin kulübeyi yıktıktan sonra diğer esnaflara \'Kulübeyi yıktım rahatladım, köpekleri de öldüreceğim\' dediğini iddia etti. Benli, M.A.S.\'nin 5 ay önce de köpeğine tekme attığı ve bu konuda şikayetçi olup dava açıldığın belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kulübenin yıkılma anı güvenlik kamerası

- Hasan Benli röp.

- Genel ve detay

:Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

===============================================================

5)TEDAVİ İÇİN GELDİĞİ ANTALYA\'DA DOLANDIRILDI

BÖBREĞİNDEKİ rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak için Sivas\'tan Antalya\'ya gelen Abdullah Doğruyol (59), 15 bin lira dolandırıldı.

Akdeniz Üniversitesi\'nde tedavi olmak isteyen böbrek hastası Abdullah Doğruyol, Antalya\'ya geldi. Bir ev kiralayan Doğruyol, parasını tedavisinde kullanmak üzere eşi Hayal Doğruyol\'a ait otomobili satmak istedi. Bunun için Memurevleri\'nde bulunan galerici A.Y ile pazarlık yapan Abdullah Doğruyol, 25 bin lira karşılığında anlaştı. A.Y\'den 10 bin lira alan Doğruyol, 15 bin lira için 18 Kasım tarihli senet yaptıktan sonra otomobili A.Y.\'nin bir arkadaşına devretti. Senet tarihinde parayı tahsil etmek için gelen Abdullah Doğruyol, iş yerinin kapalı ve üzerinde \'kiralık\' yazdığını görünce dolandırıldığını anladı.

Bir yandan tedavisine devam ederken diğer yandan kendisini dolandıran galericiyi aradığını belirten Abdullah Doğruyol, \"Tek birikimimiz olan otomobili satıp parayı tedavide kullanacaktık. Paranın bir miktarını aldıktan sonra diğer taksidi almak için gidince dolandırıldığımızı anladım. Ancak iş işten geçti. Şimdi telefonla arıyor, mesaj atıyoruz. Ancak bize hiçbir şekilde dönüş yapmıyor. Polise gittim, dava açmam gerektiği söylendi. Ekmek alacak param yok, davayı nasıl açacağım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Dolandırılan Abdullah Doğruyol\'un detay görüntüleri

- Senet ve evraklardan detay görüntü

- Röp: Abdullah Doğruyol

189 MB /// 1.46-HD

Haber:Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

==========================================================

6)YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki Muzaffer Çiftçi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin, Muzaffer Çiftçi\'ye çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde, Şehitler Mahallesi 1 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Serdar Çelik idaresindeki 41 GA 850 plakalı otomobil alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Çiftçi\'ye çarptı. Muzaffer Çiftçi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Muzaffer Çiftçi\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 çocuk babası Muzaffer Çiftçi\'nin cenazesi morga kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Muzaffer Çiftçi\'nin yolun ortasında durması, otomobilin çarpma anı ve Çiftçi\'nin havaya kalkarak yere düşüşü yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) -

=====================================================

7)HASTADAN DOKTORA ŞARKILI TEŞEKKÜR

ANTALYA\'da eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Yadigar Sağıroğlu (46), söylediği şarkıyla doktoruna teşekkür etti.

Van\'da henüz 2 yaşındayken yüksekten düşme neticesinde sol ayağı tutmadığı için tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamını sürdüren Yadigar Sağıroğlu, 2013 yılında Faruk Sağıroğlu (50) ile evlendi. Yadigar Sağıroğlu, evliliğinin 15\'inci gününde şiddetli öksürük ve yüksek ateş nedeniyle götürüldüğü Van Devlet Hastanesi\'nde astım hastalığına yakalandığını öğrendi.

Eşinin yaklaşık bir yıl süren tedavisi sırasında, yüzünde ve bacaklarında farklılaşma gördüğünü söyleyen Faruk Sağıroğlu, yüz ve bacaklardaki şişme nedeniyle telaşa kapıldıklarını, Van\'da devam eden tedaviyi sonlandırıp önce İstanbul Haseki Hastanesi\'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne geldiklerini söyledi. Kullandığı antibiyotikler nedeniyle her iki böbreğinin de iflas ettiği ortaya çıkan Yadigar Sağıroğlu, yaklaşık bir yılı aşkın süre hemodiyaliz tedavisi gördü. Yadigar Sağıroğlu aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası\'na da kaydoldu.

Eşinin diyaliz öncesi ve sonrası yaşadığı zorluklara dayanamayan Faruk Sağıroğlu, bağışçı olmak istediğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi\'nde tetkikleri yapılan Sağıroğlu\'nun bağışçı olabileceğine karar verildi. Yadigar Sağıroğlu, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla eşinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

ŞARKILI TEŞEKKÜR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Yadigar Sağıroğlu\'nun periyodik kontrolleri Organ Nakli Merkezi\'nde devam ediyor. Sağlıklı birey olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yadigar Sağıroğlu, \'Aman doktor hasta düştüm yatakta\' şarkısını söyleyerek doktoruna teşekkür etti.



Görüntü Dökümü

-------------------------

- Hasta Yadigar Sağıroğlu görüntü

- Eşi Faruk Sağıroğlu görüntü

- İkili görüntü

- İkilin konuşmaları

- Yadigar Sağıroğlu şarkı söylemesi

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA- (DHA)

=====================================================

=====================================

9)ÜNİVERSİTELİLERDEN ÖĞRENCİLERE YARDIM

ÇUKUROVA Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi bir grup genç, \'Kırsal mahalle okullarına destek\' projesi kapsamına, Siverek\'in Ekili ilkokulunda eğitim gören 380 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile beraber yardım kolileriyle mahalleye giden üniversite öğrencileri minik öğrencilere hediyelerini dağıttı. Hukuk fakültesi öğrencilerinden Hakan Kurağ, 380 öğrenci için kırtasiye malzemesi topladıklarını belirterek, \"Bugün 17 kişilik ekiple Ekili ilkokulumuza geldik, öğrencilerin hediyelerini dağıttık\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Kolileri taşıyan öğrenciler

- Kırtasiye malzemesinin dağıtılması

- Öğrencilerin konuşması

- Saz çalan öğrenciler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 264 MB

==========================================================

10)SURİYELİLER TARIMDA İSTİHDAM EDİLECEK

ISPARTA\'da tarım sektöründe istihdam edilmek üzere Suriyeli 35 kişiye elma hasadı konusunda eğitim verildi. Suriyeliler ağaçların budanmasından elmanın toplanmasına kadar işin bütün aşamalarını öğrendi. Suriyeli tarım işçilerinin elma sektöründe istihdamını sağlamak amacıyla da fuar düzenlendi.

Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen \'Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Ekonomik Fırsatların Arttırılması Yoluyla Desteklenmesi\' projesi kapsamında, tarımda istihdam edilmek üzere Suriyelilere eğitim verildi. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü\'nde 35 Suriyeli; \'meslek etiği\', \'personel hijyeni\', \'iş güvenliği ve işçi sağlığı\', \'meslek dili-mesleki terminoloji\', \'temel yaşam becerileri ve kişisel gelişim\' ve \'elma yetiştiriciliği\' konularında eğitildi.

FUAR DÜZENLENDİ

Eğitimi tamamlanan Suriyelilerle tarım sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin katıldığı İl İstihdam Fuarı düzenlendi. Bir otelde yapılan fuara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul, BAGEV ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Ofisi Temsilcisi Yuriko Shoji, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz ile Suriyeli tarım işçileri katıldı.

\"GEÇİMLERİNİ RAHATLIKLA SAĞLAMALARINI HEDEFLİYORUZ\"

BAGEV Başkanı Ali Çandır, FAO desteğiyle Isparta\'da yaşayan mültecileri iş ve sosyal hayatın içine almak için eğitim çalışması düzenlediklerini söyledi. 35 kursiyeri elmacılık konusunda eğittiklerini belirten Çandır, \"Bütün aşamalarını öğrendiler. Bugünkü yaptığımız fuarda işe yerleştirilmesini ve onların bizden birisi olarak iş hayatının içinde geçimlerini rahatlıkla sağlamalarını hedefliyoruz\" dedi.

\"35 ARKADAŞIMIZI MÜRACAATIYLA ALDIK\"

Mültecilerin meyvecilikle ilgili hemen hemen bütün konularda dikiminden bakımına, budamasına ve toplamasına kadar bütün alanlarda gerekli eğitimi aldıklarının altını çizen Çandır, \"Şu an 35 kursiyerimiz artık bu konuda işin ehli olarak çalışacak. Eylül ayından itibaren buradaki yaptığımız taramada 6 bin Suriyelinin içerisinden 35 arkadaşımızı müracaatıyla aldık ve onları yetiştirdik. Bu projemizin daha başlangıcıdır. Bundan sonra özellikle gül toplama, diğer meyvecilik ve kesme çiçek konularında sektörün talebi doğrultusunda 2018 yılı içinde eğitimlere devam edeceğiz. Özellikle tarımda çalışan bulmakta zorlanan tarım sektörümüze güzel bir destek olacaktır\" diye konuştu.

\"EĞİTİM DAHA ÇOK ELMA ÜRETİMİ ALANINDA YAPILDI\"

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Ofisi Temsilcisi Yuriko Shoji, Türkiye\'de halen 3.3 milyondan fazla Suriyeli bulunduğunu ve bunların 6 bin 800\'ünün Isparta\'da ikamet ettiğini kaydetti. Bu projenin Türkiye\'de 5 ilde uygulandığını aktaran Shoji, şöyle dedi:

\"Değerlendirme esnasında Türkiye\'ye gelen Suriyelilerin çoğunluğunun tarım geçmişine sahip olduğunu ve Türkiye\'deki üreticilerin de kalifiyeli işçiye ihtiyaç duyduğunu tespit ettik. Özellikle Isparta\'da Suriyeli mülteciler için mesleki eğitim sağladık. Bu mesleki eğitim daha çok elma üretimi alanında yapıldı. Elma üreticileri ve eğitim alan Suriyelileri bu fuarda buluşturarak bu imkanları değerlendirmesine fırsat sunmaktayız. Isparta\'da 35 mülteci var. 3\'te 1\'ini kadınlar oluşturdu. Onlar için uzun vadede ekonomik fırsatlar olacağını umut ediyoruz.\"

\"ARTIK ÇALIŞACAĞIZ\"

Tarım alanında eğitim alan Suriyeli 2 çocuk annesi ziraat mühendisi Amine Ahmet, çok güzel bir eğitim aldıklarını ve Türkiye\'ye teşekkür ettiklerini söyledi. Eğitimlerin kendilerine çok katkı sağladığını belirterek Ahmet, \"Artık çalışacağız ve hayatımızı devam ettireceğiz\" dedi.

\"ÇOK ŞEYLER ÖĞRENDİM\"

İbrahim Elahmet, Suriye\'den geldikten sonra bir süre Isparta\'da ziraat alanında çalıştığını anlatırken, \"Şimdi eğitimi tamamladım. Çok şeyler öğrendim. Elma nasıl hasat edilir onu öğrendim. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi\'nde Türkçe bölümüne kayıt yaptırdım. Öğrenci olarak da eğitimime devam ediyorum\" diye konuştu.

\"KALİFİYE ELEMANA İHTİYACIMIZ OLUYOR\"

Fuara katılan Deregümü köyünde seracılık yapan Mehmet Erdoğan, \"Bizim kalifiye elemana ihtiyacımız oluyor. İşçi bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Bu Suriyeli kardeşlerimizin eğitim yaparak bizlere destek olmasını çok istiyoruz. Biz de istihdam yapmak istiyoruz\" dedi.

\"İŞÇİ KONUSUNDA SIKINTILARIMIZ ÇOK\"

Serada domates ve çiçek üretimi yapan Ali Toprakçı da , \"Bizim işçi konusunda sıkıntılarımız çok. Suriyelilerle ilgili olarak toplu barınak sıkıntılarımız var. Devlet yardımcı olursa çok seviniriz. Suriyeliler de bu sayede iş sahibi olur ve geçimini devam ettirilirler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Suriyelilerden görüntü

- RÖP 1: Ali Çandır

- RÖP 2: Yuriko Shoji

- Suriyelilerle röportaj

- Üreticilerle röportaj

- Detaylar

297 MB /// 04.53\"

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

==========================================================

11)İŞYERLERİNDEN HIRSIZLIĞA 6 GÖZALTI

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, çeşitli tarihlerde eczane ve manavdan hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kameralarınca görüntülenen 6 kişi, polis tarafından yakalandı. Salihli\'de faaliyet gösteren bir eczane ile manavdan hırsızlık olayına karışan şüpheliler için Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü operasyon başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E-96 karayolundaki plaka tanıma sisteminden, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonunda şüpheliler Ş.B.U, M.V.U., A.F.İ, Y.Ö., V.E. ve M.T. İzmir\'de yakalandı. Gönderildikleri Salihli\'de, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö., V.E., ve M.T. tutuklanırken, diğer 3\'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Eczanedeki hırsızlığa ait güvenlik kamerası görüntüsü

(Haber- Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa), (DHA)