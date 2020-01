DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAKAN GÜL: HAYVANLARI \'MAL\' DEĞİL \'CAN\' OLARAK GÖREN DÜZENLEME GETİRİLİYOR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirterek, \"Bu yapılan çalışmayla hayvanları bir \'mal\' olarak gören anlayıştan, onları da bir \'can\' olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Hayvanlarda insanlara emanettir. Kötü muamele işkence asla kabul edilemez\" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün uçakla Erzurum\'a gelerek Palandöken\'deki bir otelde yapılan \'terör suçları bölge değerlendirme toplantısına\' katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından Bakan Abdulhamit Gül, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz\'ü ziyaret etti. İl Başkanlığı\'nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, yargıya güven ve yargının hızlanması için yeni düzenlemelerin yapıldığını bildirdi. Düzenlemenin yakında kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Abdulhamit Gül, şunları söyledi: \"Yakın zamanda son halini hükümetimizcede verdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağımız yargıya güven, yargının hızlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece toplumda yargıya olan güveni zedeleyecek uygulamalar, TCK\'daki bazı düzenlemelerle eksik kalan, uygulamada gördüğümüz bazı eksiklikler neler varsa bunlarla ilgili düzelnemeleri yapacağız. Gerek huzur bozan trafikte olsun, toplumsal hayatta olsun magandalarda tutunda, mafyatik, örgütsel yapılanmaların azaltılmasına, önlenmesine yönelik yasal çalışmalarımızı, hırsızlığın tekerrürü ve bunların ceza almadan serbest bırakılması gibi bu hususlarla ilgili caydırıcı tüm düzenlemeleri de inşallah yakın zamanda yapacağız. Yine hayvanları korumaya ilişkin olarakta düzenlemeleri son aşamaya geldik kurumlarımızla bir kaç aydır yaptığımız çalışmayı nihayete erdirmek üzereyiz. Kurumlarımızında son görüşünü aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşıp, meclise inşallah sevk edeceğiz. Bu yapılan çalışmayla da hayvanları bir \'mal\' olarak gören anlayıştan onları da bir \'can\' olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Çünkü \'yaradılanı severiz, yaradanda ötürü\'. Bunların hepsi bizlere emanettir. Hayvanlarda insanlara emanettir. Kötü muamele işkence asla kabul edilemez. Bu husus ile ilgili de yasadaki hangi ihtiyaçlar varsa bunları tekrar gözden geçirip kamuoyuyla paylaşacağız. Ak Parti hükümeti bu konuda çok önemli adımlar attı ama uygulamada kötüye kullanılan ya da boşluk olan hususlarıda bu verilse ile tekrar göz önüne alığ para cezalarını artırıp hapis cezasını getiren çalışmaları tamamlamış olacağız.\"

KILIÇDAROĞLU: SİYASETİN FUAT AVNİ\'Sİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nı eleştiren Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Çıkartıp ortaya koyduğu hiçbir belge söylediğini doğrulamamaktadır. Müddei iddiasını ispat eder ama müfteri iddiasını ispat edemez. Çünkü ortada bir delil yoktur. Kılıçdaroğlu müddei olarak iddiasını ispat edememiş, tarihe bir müfter Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak geçmiştir. Söylediği hiçbir şeyin sunduğu belge ile ispat edilmediği açıktır. Kullanmış olduğu, ifade ettiği hususların hepsi zaten ona \'günaydın\' diyorum buradan aylar önce FETÖ\'cü twitter fenomenleri tarafından FETÖ\'cüler tarafından zaten dile getirilmiş hususlardır. Alıp alıp kulağına söylüyorlar sufle yapıyor. Eline veriyorlar tutuşturuyorlar bir şeyler gösteriyor. Maalesef Kılıçdaroğlu gelmiş olduğu şu an itibariyle siyasetin \'Fuat Avni\'si haline gelmiştir. Fuat Avniler FETÖ\'cüler pılını pırtını toplayıp kaçtı diğerleri yargı önünde hesap veriyor. Ama siyasetin FETÖ ağzıyla Kılıçdaroğlu tarafından gerçekten konuşulması onların ne söylüyorsa 1-2 ay sonra yada bir müddet sonra yada tekraren Kılıçdaroğlu tarafından bu ifadeleri kullanılması gerçekten çok üzücü bir tablodur. Milletimiz asla bunu affetmeyecektir.\" Öte yandan geçen 3 Aralık akşamı Erzincan\'da orduevi nizamiyesinde bir kediye işkence ederken çekilen görüntüleri üzerine gözaltına alınan er Taner Hepşen \'mala zarar verme\' suçunan adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 25 yaşındaki Hepşen TCK\'nın 151/2 maddesinde düzenlenen \'mala zarar verme\' suçundan \'Haklı bir nedeni olmaksızın, sahipli hayvanı öldürdüğü ya da işe yaramayacak hale getirdiği\" gerekçesiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Erzincan Valiliği, kararı veren Erzincan Sulh Ceza Hakimliği\'nin kanunların sadece sahipli hayvanlara yönelik olduğu, sahipsiz hayvanlarla ilgili açık bir kanuni cezai müeyyidenin bulunmadığına dikkat çektiğini belirtti. Valilik, hakimin \'sahipli\' kelimesinin Anayasa\'ya aykırılığıyla ilgili Anayasa Mahkemesi\'ne itiraz başvurusunda bulunulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Adalet Bakanın araçtan inerek toplantıya katılması

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül\'ün açıklaması

-Açıklama sonrası Adalet bakanına kitap hediye edilmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 06.44 BOYUT: 407 MB)

=============================================================

2)SOBAYA TİNER DÖKÜNCE AĞIR YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi\'ndeki bir lojistik şirketinde, sobayı tiner dökerek yakmaya çalışınca aniden meydana gelen parlamada yanarak ağır yaralanan 40 yaşındaki Hüseyin Karahan, 17 gün sonra kurtarılamadı. Olay, geçen 21 Kasım\'da, Akhan Mahallesi\'ndeki bir lojistik şirketinde meydana geldi. Sabah çalıştığı lojistik şirketine gelen evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Karahan, girdiği odada ısınmak için sobaya önce odun attı, ardından tenekeden tiner döktü. Karahan, sobayı çakmakla yakmaya çalıştığı anda büyük gürültüyle parlama oldu. Parlama nedeniyle yangın çıktı. Odadaki Hüseyin Karahan da yangında alevler içinde kaldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ağır yaralanan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Karahan ambulansla önce Denizli Devlet Hastanesi\'ne ardından da ambulans helikopterle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Bölümü\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Karahan, dün kurtaralamadı.

Karahan\'ın cenazesi otopsinin ardından Çal ilçesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Güvenlik kamerasında parlama anı

- Alevler içinde kalan işçinin kendini dışarı atması

- Yanan işyerinden detay görüntüler

( Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=======================================================

3)BAŞKAN GÜRÜN\'DEN MÜFETTİŞ AÇIKLAMASI



MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı\'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı\'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yi görevinden uzaklaştırması ardından gözler, diğer CHP\'li belediyelere çevrildi. DHA muhabirine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, \"İçişleri Bakanlığı\'ndan 2 müfettiş, pazartesi günü belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Anlımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz. Hiçbir şikayet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan manidar\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-

=====================================================

4)ASKERLİK DÖNÜŞÜ SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

DENİZLİ\'de, vatani görevini yaptıktan sonra uçakla Çardak Havaalanı\'na gelen Mehmet Yalçındağ, kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına hazırladığı pankartla sürpriz evlilik teklifi yaptı. Şırnak\'in Silopi ilçesinde askerlik görevini tamamladıktan sonra uçakla Çardak Havaalanı\'na gelen 22 yaşındaki Mehmet Yalçındağ, kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşı 21 yaşındaki Miray Kaya\'ya evlilik teklifi yapmak için uçaktan inmeden önce kendi arkadaşlarına pankart hazırlattı. Uçaktan indikten sonra aprona giren Yalçındağ, kendisini karşılayan kız arkadaşı Miray Kaya\'ya sarıldığı sırada arkadaşları pankartı açtı. Yalçındağ, kız arkadaşına \'Sana bir ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum, benimle evlenir misin?\' yazılı pankartın önünde evlilik teklifi yaptı. Kaya, evlilik teklifine evet yanıtı verdi. Evlilik teklifine şahit olan vatandaşlar da çifti alkışlayarak kutladı.

Görüntü Dökümü

----------------------:

(cep telefonu görüntüsü )

- Evlilik teklifindren görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

======================================================

5)ERZURUM\'DA 20 BİN KİŞİ KUDÜS İÇİN YÜRÜDÜ

ERZURUM\'da yaklaşık 20 bin kişi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen \'Erzurum tek yürek Kudüs için yürüyor\' etkinliğine katılanlar, saat 12.30\'da Narmanlı Cami önünde toplandı. Vali Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'in de katıldığı etkinlikte, soğuk havaya rağmen toplanan yaklaşık 20 bin kişi, tekbir getirip ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Protestocular, yaklaşık bir kilometre yürüyerek havuzbaşına geldi. Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okuyan eylemciler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------:

-Yürüyüşe katılan vatandaşlar

-Ellerinde dövizlerden detay

-Yürüyüşe katılan protokol ve eşlerinden detay

-Yürüyüşten detay

-Atılan sloganlar

-Kent merkezinde toplanan vatandaşlar

-Kuran-ı Kerim okunması

-Ortak metnin okunması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.53 BOYUT: 232 MB)