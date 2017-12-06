DHA  YURT BÜLTENİ-12

1)ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ: BİTLİS\'İ TARİHİNDEKİ ADINA YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Bitlis\'e geldi. Bakan Özhaseki, \"Bitlis\'i tarihindeki adına yakışır hale getirmek için ne formül varsa devreye sokup uğraşacağız\" dedi. Muş\'tan kara yoluyla kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'yi Bitlis Valiliği önünde kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri karşıladı. Ardında valiliğe geçen Bakan Özhaseki, gazetecilere ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bitlis Deresi ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Özhaseki, şöyle dedi:

\"Kayyum belediyemizin, valiliğimizin yaptığı sokak sağlıklaştırma çalışmasının açılışını yapacağız. Hem de yıllardır kangren haline gelen dere üzerindeki yapıların ve dere ıslahının nasıl yapılacağı hususunu kendi aramızda istişare edeceğiz. Kolay değil. Çünkü kolay olmaması, daha çok istimlak bedellerinin bulunamamasından kaynaklanıyor, kamulaştırmaya para ayrılamamasından kaynaklanıyor. Ama her işin formülü var. Formülleri bulacağız, çalışacağız. Bitlis\'i tarihindeki adına yakışır hale getirmek için ne formül varsa devreye sokup uğraşacağız. Batı\'ya gidenler bilirler; bütün şehirler ırmaklar üzerine kurulmuştur. Onlar her türlü istifade ederler sudan. Bizde ise burada ne yazık ki onu kapatmışız, üstünü örtmüşüz, tapulamışız, birilerine vermişiz. Haddinden fazla yanlış bir uygulama. Şimdi o yanlış uygulamayı çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda birtakım formüller var inşallah onlar da devreye girecek.\"

Vali İsmail Ustaoğlu ise Bitlis\'in tarihi ve kültürel derinliği olan bir kent olduğunu belirterek, \"Bitlis, 600\'ün üzerinde tescilli tarihi eseriyle bölgedeki tarihi zenginliğin en fazla olduğu bir kent. Anadolu\'ya ilk giriş kapımız olan Ahlat\'ı kendi bünyesinde barındırıyor. Bitlis\'i tekrar tarihi kimliğine kavuşturmak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz\" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, açıklamaların ardından belediye başkanları ile valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın aracının gelmesi

-Bakanın karşılanması ve çiçek verilmesi

-Protokol ile tokalaşması

-Valilşk tabelasından detay

-Valilik ziyaretçi defterini imzalaması

-Vali İsmail Ustaoğlu\'nun konuşması

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin açıklamaları

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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BOLU DAĞI’NDA KAR ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI (EK)

2)KENT MERKEZİNDE 20 SANTİM KAR

Bolu kent merkezinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Bolu Belediyesi ekipleri, şehir içi yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BOLU/DHA

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3)SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE BASKIN

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirtilenen daireye yapılan baskında, 736 şişe sahte viski, rakı ve votka ile 270 litre metil alkol ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklandı. Denizli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceğini öğrenince operasyon başlattı. Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi\'ndeki 3 katlı bir apartmanın üst katında sahte içki üretildiğini tespit eden polis, geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Apartman dairesine giren ekipler, neredeyse evin bütün odalarında yüzlerce boş alkol şişesi ile birlikte doldurulmuş şekilde ünlü markaların isimleri basılmış viski, rakı ve votka şişelerini buldu. Odalarda arama yapan polis, başta oturma odası olmak üzere banyoda ve mutfakta bile eğlence mekanlarından toplandığı sanılan boş, ünlü markalara ait içki şişelerine hunilerle dolum yapıldığını tespit etti. Şişelerin kapaklarında kullanılan bilye ve barkotların da sahte olduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin bilyeli kapakları özel olarak ürettirdiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Barkotları renkli fotokopi yöntemiyle çoğaltarak, vatandaşın gerçeğinden ayırt edemeyecek şekilde içki şişelerinin kapaklarına yapıştırdıkları ortaya çıktı. Polisin düzenlediği operasyonda, ünlü markaların şişelerine doldurulan sahte içkilerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi tehlikenin büyüklüğüne de ortaya koydu.

Operasyonda ünlü markaların şişelerine doldurulmuş 736 şişe sahte viski, rakı ve votka, 270 litre metil alkol, 900 boş içki şişesi, çok sayıda sahte bandrol, içki yapımında kullanılan malzemelerle ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Ayrıca polisin arama yaptığı evde viski, rakı ve votkanın nasıl yapılacağının yazılı olduğu tarifler bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden M.Y ve M.Ç, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Y.G ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin eve girmesi

- Merdivenlerden çıkması

- Odalara girmeleri ve sahte içkilerden görüntüler

- Doldurulmuş viski, rakı ve votka şişelerinden görüntüler

- Boş şişelerden görüntüler

- Mutfaktaki hunilerle doldurulan şişelerden görüntüler

- Sahte barkotlardan ve bilyeli kapaklardan görüntü

- Polislerin barkotları anlatması

- Ramazan ÇETİN anons

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)ENGELİ, DOĞA\'NIN RESİM AŞKINI DURDURAMADI

İZMİR\'de yaşayan, serebral palsi hastalığı ve mental retardasyonu bulunan, yüzde 96 engelli Doğa Taşar (17), yaptığı resimlerle sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmasının yanı sıra açtığı sergiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Engeli Doğa\'nını resim yapma aşkını yenemedi ve birbirinden güzel çizimleri gerçekleştirdi.

İzmir\'de oturan Aslı ve Murat Taşar çiftinin ilk çocukları Doğa\'ya, 4 aylıkken serebral palsi (duruşu ve hareketleri etkileyen fiziksel engellilik) tanısı konuldu. 2 yaşında emekleyen, 5 yaşında destekle yürümeye başlayan Doğa, 6 yaşında total işitme kaybı nedeniyle koklear implant (hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren elektronik tıbbi cihaz) ameliyatıyla ilk kez sesleri duydu. Mental retardasyonu (zihinsel yeteneklerin yetersiz gelişimi) bulunan Doğa, adını aldığı doğayı çok seviyor. Hayvanları da seven Doğa, evde 2 muhabbet kuşu, kedi, kaplumbağa ve 3 balık besliyor. Resim yapma yeteneğiyle dikkat çeken Doğa, ilhamını da doğadan alıyor. Çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşan ve yüzlerce takipçisi bulunan Doğa, resimlerinde çizgi film kahramanlarına yer veriyor. En çok da atların yer aldığı \'Pony\' adlı çizgi filmden etkilenen Doğa, günde 4 saat resim yapıyor. Doğa yaptığı resimlerini, Karşıyaka Belediyesi\'nin destek verdiği sergide görücüye çıkardı. Yüzlerce kişinin ziyaret ettiği sergideki Doğa\'nın eserleri büyük beğeni topladı. Engelini öğrenen resim severleri de şaşkına çevirdi.

ANNESİ KIZINI ANLATTI

Doğa\'nın hastalığının 4 aylıkken belirlenebildiğini anlatan anne Aslı Taşar, resme başlamasını ise \"8 yaşında gittiği okulda güzel çizimler yaptı. Sonrasında haftkleri geçildiği zaman Doğa arkadaşlarından geri kaldı. Bu da onu resim yapmaya itti. Zaman içinde çizimlerini geliştirdi. Güzel resimler ortaya çıktı. Biz de bunları sergilemeye karar verdik. Buradaki aldığı enerji onu olumlu yönde etkiledi. Artık daha fazla resim yapmaya başladı\" dedi. 6 yaşına kadar hiçbir ses duymadan yaşadığını söyleyen anne Taşar, \"Onu bile anlamadılar. Kızımın duymadığını fark ettim. Doktora götürdüğümüzde, total işitme kaybı olduğu belirlendi. Sonra Ege Üniversitesi\'ne başvurduk. Doktorlar, hiç bekletmeden koklear implant yaptı. Doğa, dünyanın seslerini ilk kez bu ameliyattan sonra duydu\" diye konuştu.

\'SOL ELİYLE RESİM YAPIYOR\'

Kızının orta derecede mental retardasyonu olduğunu da anlatan Taşar, Doğa\'nın resim tutkusuyla ilgili şunları söyledi:

\"Serebral palsi tanısı konulduktan hemen sonra Doğa, özel eğitime başladı. Bebekken fizik tedavileri başladı. 2 yaşında emeklemeye başladı. 5 yaşında destekle yürümeye başladı. Hep kucağımda taşıyordum, o yaşa kadar. Sağ kol ve sağ bacağında güçsüzlük var. Sağ bacak, sol bacağa göre 3 santimetre kısa. 8 yaşında kaynaştırma öğrencisi olarak normal okula gitmeye başladı. İlk zamanda iyiydi. Arkadaşları, kabullendi. Uyumu iyiydi. Birinci sınıfta çizgiler çizmeye başladı; ama sınıftaki çocuklar, harflere geçince Doğa, çizgilerde kaldı. Bir gün sınıfta baktım ki resim çiziyor. İki yıl boyunca okulda hep resim çizdi. Sonra öğretmeniyle konuştuk, özel sınıfı olan bir okula yerleştirdik. Sol eliyle resim yapıyor. Resim konusunda özel bir eğitim almadı, kendi kendine ilerledi bu yeteneği. Şimdi kuru boya ve pastel boyalarla çizgi film kahramanlarının resimlerini çiziyor. Resim yaparken çok mutlu.\"

\'EN BÜYÜK KORKUM, BİZDEN SONRA NE OLACAĞIZ\'

Kızının doğaya aşık olduğunu ve hayvanları çok sevdiğini vurgulayan anne Taşar, “Mesela yemek yerken sinek konsa onu kovamayız. İlla ki bekler, o sinek uçana kaçar. Evde 2 muhabbet kuşu, bir kedi, bir kaplumbağa ve 3 balığımız var. Doğa, bir yetenek ve kızımın sesini duyurmak için sosyal medyada hesap açtık. Şimdi insanlar, Doğa\'yı tanımaya başladı\" diye konuştu.

İkinci çocukları Kuzey\'in de 4,5 yaşında olduğunu söyleyen Taşar, bir anne olarak yaşadığı korkuya ilişkin \"Eşim ve benden sonra Doğa\'ya ne olacak? Evet, bir kardeşi var; ama kardeşinin de bir hayatı olacak. Ne kadar ilgilenebilecek?\" dedi.

Doğa\'nın halen resim öğretmeni Seçil Ak\'ın açtığı resim kursuna devam ettiğini de belirten anne Taşar, şunları söyledi:

\"En büyük hayalim ve dileğim, Doğa\'nın resimleriyle tanınması. Bu da onun geleceğinin garantisi olacak belki. Şu anda bir resim kursuna gidiyor; ama inşallah ünlü bir ressam Doğa\'ya sahip çıkar, yetiştirir. İlk kişisel sergisiyle bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah devamı gelir.\"

Görüntü Dökümü

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- Sergiden görüntü.

- Anne ile yapılan röportaj

Kamera: Mücahit BEKTAŞ-İZMİR, (DHA

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5)\'ASKERİ CASUSLUK\' KUMPASI DAVASININ 2\'NCİ DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ



İZMİR\'de, \'askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin açılan, 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın yargılandığı ve 12 Ocak\'a kadar sürecek davanın ikinci duruşmasına devam edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri Emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, Emekli Albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun\'nun da bulunduğu 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın \'Silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği\' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile Emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok ve Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

SANIKLAR SAVUNMA YAPMAYI SÜRDÜRDÜ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen çarşamba günü görülmeye başlanan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak\'a kadar sürecek duruşmasının bugünkü oturumuna, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt alınan duruşma, tutuklu sanık makine mühendisi Ekrem Sarbat\'ın savunmasıyla başladı. ByLock kullanmadığını, himmet parası toplamadığını ve aleyhinde ifade veren tanık B.G.\'nin kendisine iftira attığını söyleyen Sarbat, \"ByLock 2013 yılı ile Ocak 2016\'ya kadar sanal mağazalardan indirilebilecek bir program. Böyle bir program indirdiğimi hatırlamıyorum. İçerikler geldiğinde kullanmadığım ortaya çıkacaktır\" dedi.

Tutuklu sanık eski kurmay albay Güngör Özer ise savunmasında, hakkındaki \'Silahlı terör örgütü üyesi\' suçlamasını reddetti. Özer, 17 aydır hâkim karşısına çıkmayı beklediğini ve deli saçması iddialarla yargılandığını belirterek, gizli tanık Abdullah ve 2 müştekinin şüpheleri doğrultusunda verdikleri beyanlar dışında hakkında hiçbir somut delil olmadığını iddia etti. Özer, \"Gizli tanık Abdullah\'la askeri liseyi beraber okumuştuk. Psikolojik problemleri, uyum sorunları vardı. Kıskanç biridir. Benim aldığım rütbeyi alamadı. Lakabı \'Haset\'tir. Lakabından belli olduğu gibi kıskanç ve hasta ruhlu biridir. Bana attığı iftiralardan anlaşılıyor ki kurmay olan şahıslara kıskançlıkla bakıyor. İddia makamı gizli tanığın penceresinden bakıyor. İddia makamının, \'kurmaylık sınav sorularını alarak sınavı kazandığım\' iddiası haksızlıktır. Çok çalıştım, eşim buna şahittir. Soruları almadan kazandım. Gizli tanık Abdullah\'tan şikâyetçi ve davacıyım. Müştekilerin iddiaları da şüphe üzerinedir. Benim araştırılmamı istemişler\" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, Güngör Özer\'in savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verdi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-İzmir - Mehmet GÜNEY

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6)ERCİYES\'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİME ULAŞTI

KIŞ sporları ve turizm merkezi Erciyes Dağı\'nda dün gece başlayan yağışla birlikte kar kalınlığı 60 santimin üstüne çıktı. Kentteki Talas, Hisarcık, Erkilet, İldem gibi yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı kent merkezinde gece eksi 5 gündüz ise en yüksek 2 derece oldu. Erciyes Dağı\'nda en düşük hava sıcaklığı dün gece eksi 10 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı nedeniyle Bölge ve Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri araç sürücülerini kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Kayseri- Kahramanmaraş, Kayseri- Sivas ve Kayseri- Malatya karayolunda seyreden araçların buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Erciyes Dağı\'nda ise, gece boyu devam eden ve gündüzde atıştıran kar yağışı nedeniyle 2 bin 200 metrede Oteller Bölgesi olarak bilinen Tekir Yaylası\'nda kar kalınlığı 60 santimetrenin üstüne çıktı.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kayseri- Erciyes- Develi, karayolu sürekli açık tutulurken, araç sürücülerinin kar lastiksiz ve zincirsiz bu güzergahta trafiğe çıkmaması istendi. Sabah saatlerinde sis görülen Erciyes dağında Tekir Kapı, Develi Kapı, Hacılar Kapı\'daki mekanik tesislerin tümü çalıştırıldı. Pistler ise kaya severlere açıldı. Erciyes A.Ş., yetkilileri, dağda kar yağışının cuma gününe kadar süreceğini, hafta sonu pırıl pırıl bir havanın kayak severleri beklediğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çeşitli bölgelerden kar görüntüleri

-Kartopu oynayan çocuklar

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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