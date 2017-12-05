DHA YURT BÜLTENİ-12

Edirne\'de dolandırıcılık yapan sahte MİT\'çi yakalandı

EDİRNE\'de kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, FETÖ/PDY üyelerinin peşinde olduğu ve iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandıran 40 yaşındaki Günay Ç., polis tarafından yakalandı.

Edirne\'de kendisini MİT personeli olarak tanıtan Günay Ç., gizli görevle FETÖ/PDY elamanlarının peşinde olduğunu anlatarak, ayrıca bazılarına da iş bulma vaadiyle dolandırdığı polis tarafından tespit edildi. Günay Ç., son olarak bir hastanede bir hasta yakınına kendisini MİT elamanı olarak tanıtıp, gizli görevle FETÖ/PDY\'lileri yakalamak için İstanbul\'a gideceğini söyleyerek, otomobilini aldı. İstanbul\'a giden Günay Ç., otomobilin sahibinin akrabasından da bir miktar para alıp Edirne\'ye döndü. Edirne\'de de irtibat kurduğu vatandaşlara iş bulma vaadi ve FETÖ yalanıyla dolandıran Güney Ç., kendisini takip eden polis tarafından yakalandı. Günay Ç., emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Sanık polis eşliğinde gelişi

-Sanık adliye girişi

-Edirne Afdliye tabelası

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

=================================================

Elbistan\'da FETÖ\'nün 5 ev annesi gözaltına alındı



KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) sohbet ve ev annesi oldukları iddia edilen 5 kadın gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sohbet ve ev anneliği yaptığı iddia edilen 5 kadın tespit edildi. Bank Asya ve örgütle iltisaklı derneklere üye oldukları da belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)

=================================================

Önce otomobille çarptılar, sonra sopa ve bıçakla saldırdılar



Eskişehir\'de aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen 3 kişi, 42 yaşındaki Ergün D. \'ye önce otomobile çarptı, ardından yere yatırıp bıçakla ve sopalarla vurarak ağır yaraladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda şüpheliler Serdal E., Bayram B. ve İlhan B. polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Eskişehir\'in Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre Ergün D., aralarında alacak meselesi bulunan kişilerin isteği üzerine buluşma yerine gitti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda, buluşma yerine gelen Ergün D.\'ye önce otomobille çarpan Serdal E., Bayram B. ve İlhan B. daha sonra araçtan inerek sopalarla ve bıçakla vurmaya başladı. Yerde bir süre tekmelere de maruz kalan Ergün D. ağır yaralanırken, 3 şüpheli ise otomobile binerek kaçtı. Ergün D. kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Serdal E, Bayram B. ve İlhan B. olduğunu belirledi. Ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Otomobilin çarpma anı,

-Otomobilden inen 3 kişinin bıçak ve sopalarla saldırması

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

================================================

Gaziantep\'te, engellilere yönelik \'iletişim\' semineri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla \'Engellilerle 360 Derece İletişim\' konulu seminer düzenledi.

Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, engelliler, engelli aileleri ve öğrenciler katıldı. Seminerin açlış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, yılın her günü engellilerin yanlarında olduklarını belirterek, \"Engelliler Günü aslında farkındalıkların ortaya konulduğu bir gündür, onların hayatını kolaylaştırıcı unsurların ele alınması gerektiğinin hatırlatılması gereken bir gün bugün. Bizim inanın birbirimizden hiç farkımız yok, herkes nasıl normal bir bireyle nasıl anlaşıyorsa onlarla da anlaşmamız lazım. Fatma Şahin\'in bakanlığı döneminde engellilere yönelik çıkarılan kanunların yerelde hayata geçirilmesi için bizlere talimat verdi. Bizde bu kapsamda Engelliler Daire Başkanlığını kurduk\" dedi. Engellilere fırsat verilmesini isteyen Tolay, engelliler herkes gibi doktor, avukat, hakim, mühendis ve hatta başbakan dahi olabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Serdar Tolay\'ın konuşması

- Mehmet Kızıltaş\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 232 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)