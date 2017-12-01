DHA YURT BÜLTENİ-12 

Kastamonu\'da sır olan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

VALİ: 1 İNSAN CESEDİNE RASTLANDI

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, evlerinin yanmasıyla birlikte ortadan kaybolan aileye ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Vali Karadeniz, 29 Kasım 2017 tarihinde saat 16.50 sıralarında jandarmaya yangın ihbarı yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu: \"İhbar üzerine giden ekiplerimiz 2 evin yanmış olduğunu tespit ediyorlar. Bunlardan birinin boş diğerinde ise 5 kişilik ailenin oturduğu tespit ediliyor. Bu aileden şu ana kadar henüz haber alınmış değil. Enkazda yapılan aramalarda da şu ana kadar 1 insan cesedine rastlandı. Tekrar enkaz elden geçiriliyor. En ince ayrıntısına kadar. Bunun için 10 kişilik bir ekip çalışıyor. Jandarma Genel Komutanlığından da gelen bir uzman ekip çalışmaların içinde yer alıyor. Ailenin diğer 4 ferdinin nerede olduğu şu anda bilinmiyor. Arazide de arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Adli soruşturmanın sonucunda bilgiler daha netleşecektir. Arama çalışmaları, bizim sağlıklı bir neticeye ulaşmamız açısından önemli.\"

Vali Karadeniz, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 27 küçükbaş ve 1 de büyükbaş hayvanın yangında telef olduğunun saptandığını söyledi. Vali Karadeniz, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığını kaydetti.

Kundaklama olabileceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Vali Karadeniz, \"Tüm ihtimaller üzerinde duruluyor. İki evin birden yanmış olması böyle bir soruyu elbette ki akla getiriyor\" dedi. Vali Karadeniz, olayda terör ihtimalinin ise yok denecek kadar az olduğunu ifade ederek, \"Bu anlamda herkes rahat olsun. Onların eylem şekilleri, yöntemleri az çok belli biliniyor. Neleri yapıp neleri yapamayacağı biliniyor. O ihtimal yok denecek kadar az, onu hatta yok olarak ta alabilirsiniz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Valinin açıklamaları

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Emekli astsubay evinin bahçesinde ölü bulundu

ANTALYA\'da emekli astsubay 62 yaşındaki Hüsnü Özkaptan, evinin bahçesinde ölü bulundu. Özkaptan\'ın sabah sporu dönüşü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi Falez Caddesi\'nde meydana geldi. Astsubaylıktan emekli olduktan sonra Antalya\'ya yerleşen ve Atılım Ortopedi Engelliler Spor Kulübü Başkanlığını üstlenen Hüsnü Özkaptan, sabah saatlerinde spor yapmak için evden çıktı. Bir süre spor yapan Özkaptan, daha sonra tek başına oturduğu evine geldi. Burada bir süre bahçesinde gezen Hüsnü Özkaptan, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Özkaptan\'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Özkaptan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkaptan\'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri ekibinden görüntü

-Ölen Asubayın yerdeki görüntüsü

Haber:Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL / ANTALYA (DHA)

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Cebindeki 2 deste sahte para yüzünden öldürülmüş

BOLU\'da, 3 gün önce yol kenarında cesedi bulunan 41 yaşındaki Murat Güler\'in, cebinde bulunan, üzerinde \'geçersiz\' yazan 2 deste 200 TL\'lik banknot yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Geçen Salı günü sabaha karşı, merkeze bağlı Yenicepınar köyü, Çambaşı mevkisinde yol kenarında Murat Güler\'in yarı çıplak cesedi bulundu. Güler\'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güler\'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonunda Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. 3 kişi, sorgularında cinayeti itiraf etti.

Jandarmanın araştırmasına göre şüpheliler, İzzet Baysal Caddesi\'nde bir kebapçı dükkanı önünde oturan Murat Güler ile tanışıp sohbet etti. Alkollü olan Murat Güler, sohbet sırasında 3 kişiden kendisini eve bırakmalarını istedi. Şüpheliler ise Güler\'e, otomobile yakıt alırsa bırakabileceklerini söyledi. Murat Güler, cebinde bulunan 2 deste parayı gösterdi. Şüpheliler, bunun üzerine Murat Güler\'i otomobile alıp boş araziye götürdü. Burada başına sert bir cisimle vurup Güler\'i öldüren 3 kişi, cebindeki 2 deste parayı aldı. Şüpheliler, paranın üzerinde \'geçersiz\' yazan sahte paralardan olduğunu görünce, Güler\'in pantolonunu çıkarıp yaktıktan sonra kaçtı. 3 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-(Olay günü arşiv görüntüleri)

-Olay yerin inceleme ekiplerinin çalışmaları -Detaylar Dosya adı: blcinayetortayacikti

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Van’da kasa hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı

VAN\'da bir halı sahanın gece bekçisini etkisiz hale getirerek, kasayı çalan 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahada gece bekçiliği yapan L.B.\'yi etkisiz hale getirip, içinde bir miktar para bulunan kasayı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Van merkezde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör ve hırsızlık suçlarından emniyette kayıtları bulunan S.Ç., A.M., H.S., E.E. ve O.B.\'yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları araç, av tüfeği, maske ve eldivenler de ele geçirildi. Halı sahadan çalınan kasa ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kasa hırsızlarının emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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Valilikte görevlilere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

SİVAS Valiliğinde çalışanlara ve polislere hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği ileri sürülen şüpheli polis ekiplerince göz altına alındı.

Olay 14.00 sıralarında kent meydanındaki Sivas Valiliği binasında yaşandı. İddiaya göre Valilik binasına yardım istemek için giren M.P. isimli genç Vali Davut Gül ile görüşmek istediğini söyledi. Valinin makamında olmadığını öğrenince de bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Valilik binasının girişindeki görevli polislere hakaret ve küfür etmeye başladı. Diğer polislerin müdahalesi ile bina dışına çıkarılan saldırgan şahıs, burada da polislere yönelik hakaret içerikli sözlerini sürdürdü. Olay yerine çağrılan takviye ekipler tarafından M.P. etkisiz hale getirildi. Polislere zorluk çıkaran şüpheli, uzun süre ekip aracının kapılarını tekmeledi. M.P. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Valilik binasından görüntü

-Kapı önündeki polislerin görüntüsü

-Ekip aracına bindirilen şahsın kapıları tekmelemesi

-Götürülüşü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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İzinsiz moloz dökümüne büyük ceza

BURSA\'da, taş ve molozları izin almadan ormanlık alana dökerek ağaçlara zarar verdiği ve çevre kirliliğine neden olduğu öne sürülen taş ocağı firmasına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 183 bin lira para cezası verildi. Firmaya ayrıca, yapılacak ağaçlandırma giderlerine istinaden 172 bin lira para cezası verilirken savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.

Bursa\'da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı yakınlarındaki ormanlık araziye kamyonlarla çok miktarda moloz ve taş döküldüğü ihbarını alan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede taş ocağı firmasının, izinli saha sınırlarını 78 dönüm aşarak, bu alana Orman Bölge Müdürlüğü\'nden izin almadan moloz döküp çevreye ağaçlara zarar verdiği ve çevreyi kirlettiği tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, \"Firma, moloz dökümü için bizden izin almadı. Bu nedenle ilgili firmaya 6831 Sayılı Kanuna istinaden 183 bin 817 lira idari para cezası kestik. Ağaçlandırma gideri olarak da ayrıca 172 bin 100 lira ceza verdik. Ceza bununla sınırlı kalmadı, firma yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Firmaya, yapılacak yargılama sonunda adli para cezası da kesilebilir. Bunun yanı sıra firma sorumluları hapis cezası da alabilir\" denildi.

Bu arada, dökülen molozların yargılama sona erene kadar kanıt olarak bölgede kalacağı, daha sonra kaldırılıp arazinin ağaçlandırılacağı, ağaçlandırma gideri olarak verilen 172 bin 100 liralık cezanın da bu çalışmalara harcanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hafriyattan dolayı zarar gören ve kopan ağaçlardan görüntüler

Haber-Kamera: BURSA (DHA)-

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