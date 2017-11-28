DHA YURT BÜLTENİ-12

Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı/EK

BAYDEMİR: KARANLIKTA KALAN HER CİNAYET YENİ CİNAYETLERİN HABERCİSİDİR

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi vurulduğu yerden sonra mezarı başında da anıldı. Anmaya, eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, HDP Milletvekileri Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü, Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, Türkiye\'deki çeşitli illerin Baro başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve avukatlar katıldı. Elçi\'nin mezarına karanfil bırakılmasının ardından katılımcılar yaptıkları açıklamada, Elçi cinayetinin aydınlatılmasını talep etti.

\"TAHİR\'İN BAYRAĞINI DÜŞÜRMEDİK, DÜŞÜRMEYECEĞİZ\"

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, bu coğrafya mutlaka bir gün barış ve özgürlüğün geleceğini ve adaletin tecelli olacağını ifade ederek, \"Zerre kadar şüphe duymadık. Şüphe duymadığımız için bugün barış elçisinin dostları olarak bugün buradayız. Barış özgürlükle gelecek ve adaletle korunacak. Savaştan, çatışmadan, kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, fikir hürriyetine saldırmaktan elinize ne geçti. Tarih, onları yarattıkları enkazlarda çirkin bir surat olarak gösterecektir. Bu ülkenin vicdan sahibi bütün hukukçulara, çağrımızıdır, bir cinayet neden aydınlatılmaz, neden karartırılılır? Karanlıkta kalan her cinayet yeni cinayetlerin haberleyicisi ve zeminin hazırlayıcısıdır. Tahir Elçi, benim öğrencilik yıllarımda ideoloydu. Tahir\'in bayrağını düşürmedik, düşürmeyeceğiz\"dedi.

\"EMNİYET KAMERASINDA 13 SANİYELİK BİR GÖRÜNTÜ KAYBI VAR\"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, Elçi\'nin olayını soruşturan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunarak, soruşturmada gizliliğin olmamasına rağmen, avukat ve Baro ile neden bilgi paylaşılmadığını sordu. Tanrıkulu, Elçi, etkin bir soruşturma için mücadele ettiğini fakat, etkin ve adil bir şekilde soruşturulmadığını ifade ederek, \"Emniyet kamerasında 13 saniyelik bir görüntü kaybı var, bu görüntü kaybının nedeni bugüne kadar neden açıklanmadı? Neden hafıza kartı ve kamera emanete alınmadı ve bilirkişi tarafından incelenmedi? Olay yerini gören iş yerinde 4 kamera var, 3\'ü işyerinin içine dönük, ama Tahir\'in vurulma anını gören kamerada ise herhangi bir kayıt saptanılmamış, buna müdehale olup olmadığı konusunda bir inceleme yapılmadığı konusunda savcılık bir açıklama yapmalıdır. Olay yerinde birden fazla emniyet görevlisi var. Tahir\'in vurulduğu yeri doğrudan doğruya gören ve ateş eden emniyet görevlilileri var, neden bugüne kadar onlardan bir tanesinin beyanı şüpheli sıfatıyla alınmadı? Etkin ve adil bir soruşturulma yapılmak isteniliyorsa bütün bu sorulara cevap vermek gerekiyor. Biz faillerin aşağı yukarı kim oldukların biliyoruz ve tahmin ediyoruz. Onların kullandığı deyimle, şunu söyleyeceğim, hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz\" diye konuştu.

\"ELÇİ\'NİN DOSYASIYLA İLGİLİ BİR MİLİM İLERLEME YOK\"

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da,soruşturmada bir ilerlemenin yaşanmasına tepki göstererek, \"Bugün yürekten hissettik ki, acı çok taze ve yaramız kanamaya devam ediyor. Çünkü, bilinen failleri ve katilleri korunmaya devam ediyor. AKP\'nin son 2 yıldır yaşattığı bütün ihlal ve olayların startı Elçi\'yi katlederek başladı. AKP failli meçhul cinayetlerin üzerine gideceğim derken, bugün failleri saklama konusunda bir maharet sergiliyor. Tahir Elçi\'nin dosyasıyla ilgili bir milim ilerleme yok. Hala bir şüpheli ifade vermedi. Meslektaşı, arkadaşı olarak ondan özür diliyorum. Onun takip ettiği davalar da onun davası da sahipsiz kalmayacak\"dedi.

\"ELÇİ\'NİN KATİLİ BULUNURSA ADALET VE BARIŞ SAĞLANACAK\"

Anma programında söz alan Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran ise, Elçi\'nin katilleri bulunursa, adalet ve barışın sağlanacağını dile getirerek, \"Bugün bütün Türkiye\'de insanlar yası tutuyor ve üzüyüyor. Tahir başkanımız şiddet ve terörden nefret ederdi. O gerçek barış elçisiydi. Bugün 2 yıl üzerinden geçmesine rağmen katillerinin bulunamaması barışın tecellisini hep geçirdikmekte, hep önlemektedir. Biz Ankara Barosu olarak tek bir şey istiyoruz, adalet. Eğer Tahir Elçi\'nin katili bulunursa adalet ve barış sağlanacak\"diye konuştu.

\"BUGÜN BİRBİRİMİZE SARILDIK VE BİRLEŞTİK\"

Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan da, öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan\'ın memleketinden geldiğini belirterek, \"Diyarbakırlılara, Gaffar Okan\'ın sevgi ve barış dolu ruhunu getirdim. Bugün barış, huzur için bir aradayız. Tahir Elçi bize barıştan, savaşın çözüm olmadığından söz ederdi. Bugün birbirimize sarıldık ve birleştik. Tahir Elçi\'nin acısında birbirimizi teselli ettik. Bu ülkede barış içerisinde yaşamanın yollarını biliyoruz ve bunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Tahir Elçi\'yi katledenler bugün buraya barış anıtını diktiler. Biz bu anıtın etrafından kenetlenmeye devam edeceğiz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlıktan görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Elçi\'nin mezarı başında dualar okunması

-Elçi\'nin mezarına karanfil bırakılması

-Katılımcıların açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Okul bahçesinde tabaca ihbarı polisi alarma geçirdi

ADANA\'da okul bahçesindeki trafo binasının çatısında tabanca olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu\'nda meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayan bir veli, evinin balkonundan okul bahçesindeki trafo binasının üstünde tabanca gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin trafo binasının üzerine çıkarak incelediği tabanca, oyuncak çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, oyuncak tabancayı çöpe atarak okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polisin elindeki oyuncak silah

- Polislerin olay yerinden ayrılması

- Okul önündeki çocuğun olayı anlatması

- Silahın göründüğü apartmandan görüntü

- Silahın bulunduğu yerden görüntü

SÜRE:00\'47\"BOYUT:48MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA, (DHA)

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Apartman girişine çöken istinat duvarı korkuttu

MUĞLA\'nın Milas ilçesindeki bir apartmanın 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Apartmanın giriş kapısına yığılan molozlar sonrası ekipler, göçük altında kalan kimse var mı diye kontrol etmeye başladı.

Aydınlık Evler Mahallesi Akkent Caddesi üzerinde yer alan dört katlı bir apartmanın 7 metre yükseklikteki istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. İlk anda deprem olduğunu zannederek korkan vatandaşlar, sonradan istinat duvarın çöktüğünü anladı. Olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Apartmanın giriş kapısına yığılan molozların altında kalan kimse olup olmadığını belirlemek için AKUT ekipleri, arama-kurtarma köpeğinin de desteğiyle çalışma başlattı. Milas Belediyesi yetkilileri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Binanın girişine yığılan molozlar yüzünden apartman sekinleri dışarı çıkamadı. İtfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla bina sakinlerini tahliye etti. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Milas Belediyesi ekipleri öncülüğünde çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

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Çocuğunu göremediği için intihar etmek istedi

KAYSERİ\'de, asker kaçağı olan 22 yaşındaki Gökhan B. ayrı yaşadığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini iddia ederek bina çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Merkez Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi\'nde yaşanan olayda, 5 aydır asker kaçağı olduğu ileri sürülen Gökhan B., ayrı yaşadığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini iddia ederek 4 katlı binanın çatısına çıkarak, yaşamına son vermek istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 110, 112 ve 155 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Gökhan B\'yi bulunduğu yerden indirmek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri ise atlama çadırı açarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası Gökhan B. ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Talihsiz genç olay sonrası tedavi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İntihar etmek isteyen vatandaşın cep telefonu ile çekilen görüntüsü

-Genel detay

2 Dakika 43 Saniye /166MB

Haber - Kamera: KAYSERİ,(DHA)

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Gaziantep\'te 61 bin kaçak sigaraya 2 gözaltı

Gaziantep\'te, polisin arama yaptığı 2 kamyonda 61 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente Doğu illerinden kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kent girişinde denetim noktası oluşturan polis, şüpheli gördüğü araçları durdurarak eğitimli köpek \'Curis\' ile aradı. Şüphele üzerine durdurulan ve arama yapılan 2 kamyonun gizli bölmelerinde 61 bin paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan polis, kamyon sürücüleri S.G. ve O.E.B.\'yi gözaltına aldı. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin kamyonu durdurması

- Kamyon sürücüsünün üzerinin aranması

- Kamyonun gizli bölmesinde bulunan sigaralar

- Bir başka kamyonun durdurulması

- Polis köpeğinin arama yapması

- Sigaraların bulunması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP,(DHA)

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Kütahya\'da TOKİ\'nin konut belirleme kurası çekildi

KÜTAHYA\'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) \'Konut Belirleme Kurası\' spor salonunda yapıldı.

TOKİ tarafından Kütahya\'nın İnköy Mahallesi\'nde yaptırılan 678 konut için Gençlik Merkezi Spor Salonu\'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Konut belirleme kurası çekimine hak sahipleri ile yakınları katıldı. Kura çekiminde şehit yakını, gaziler ile engellilere öncelik tanındı. Spor salonunda tribünleri dolduranlar kura çekimini heyecanla izledi. TOKİ\'nin kura çekimine katılanlar, uzun süredir ev sahibi olma hayalini yaşadıklarını ifade ederek, \" Artık evlerimize kavuşacağımız için çok mutluyuz\" dedi.

Görüntü dükümü:

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-Spor salonunun dışından,

-Spor salonu içerisinde tribünlerde oturanların,

-Kura çekiminden,

-Kura çekimi sırasında sevinen bir kişinin,

-Kuraya katılan bir kişinin konuşması

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)