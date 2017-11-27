DHA YURT BÜLTENİ-12

Kocaeli\'ne şehit ateşi düştü

MUĞLA\'nın Milas ilçesinde şakalaştığı arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan jandarma er Ömer Özavcı\'nın Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Ebubekir Özavcı torununun terhisine 5 ay kaldığını söyledi.

Milas Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan jandarma er Ömer Özavcı iddiya göre şakalaştığı arkadaşı İ.A\'nın silahının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Ömer Özavcı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Silah arkadaşı İ.A. ise gözaltına alındı. Şehit düşen Ömer Özavcı\'nın Dilovası Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi\'nde bulunan baba ocağına ateş düştü. Şehidin yaşadığı mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin evinin önünde 112 Acil ekibi hazır bulundu. Kırgızistan\'da inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenilen baba Mustafa Özavcı\'ya oğlunun şehit düştüğü haberi verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Hatun Özavcı\'yı ise akrabaları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Şehit Ömer Özavcı\'nın terhisine 5 ay kaldığını söyleyen dedesi Ebubekir Özavcı, \"Terhisine yaklaşık 5 ay kalmıştı. Kısa bir süre önce görüşmüştük. Can sağlığımızı istemişti\" dedi. Şehidin amcası Mehmet Özavcı ise, \"Annesi dün gece kendisiyle uzunca görüşmüş. Sohbet etmişler, askerliğin gereklerini ve güzelliklerini anlatmış. Güzel bir şekilde askere gitmişti ve burada da toplum olarak onu çok güzel uğurlamıştık. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve herkesin içi buruk. Şükrettiğimiz tarafı bir şehidimiz var ve onunla övünüyoruz. Ümit ederdik ki sağ salim evine dönsün, annesi, babası ve bizlerle beraber olsun hayallerimiz oydu. Ama ecel böyle tecelli etti ve takdir böyleymiş. Askerliğinin bitmesine kısa bir süre kalmıştı. Sevinçle o günleri sayıyorduk. Bir süre önce izne gelmişti ve uğurlarken bize az kaldığını söylemişti\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Şehit askerin fotoğrafları

-Şehit askerin dedesi ve amcası ile röp.

-Şehidin mahallesinde asılan Türk bayraklarından görüntü

-Şehidin evinden görüntü

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)

============================================

Irak Büyükelçisi: Antalya ile 30 milyon dolarlık ticaret hacmi çok az

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu\'nu ziyaret eden Irak\'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al-Alawi, \"Antalya ile Irak arasındaki 30 milyon dolarlık ticaret hacmi çok az. İzmir\'le 125 milyon dolar, Mersin\'le 1 milyar dolar ticaret yapılıyor\" dedi.

Belek turizm bölgesinde düzenlenen 9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017\'ye katılan Irak\'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al-Alawi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Vali Karaloğlu ve Büyükelçi Al-Alawi, Irak- Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Büyükelçi Al-Alawi, 18 aydır Türkiye\'de bulunduğunu, görevinin sona erdiğini, yeni görev yerinin Hollanda olduğunu söyledi. Türkiye\'den ayrılmadan önce Antalya\'yı ziyaret etmek istediğini de belirten Al-Alawi, \"Türkiye\'de kalmak isterdim. 18 ay boyunca ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmalar yaptık. Yerime gelecek yeni büyükelçinin benim yaptığım işlerin üzerine daha iyilerini katmasını dilerim\" dedi.

\"IRAK İLE ANTALYA ARASINDAKİ 30 MİLYON DOLARLIK TİCARET ÇOK AZ\"

Antalya\'ya daha önce birkaç defa geldiğini ve çok sevdiğini belirten Al-Alawi, Irak ile Antalya arasındaki ilişkilerin gelişmesini çok istediğini kaydetti. Büyükelçi Al-Alawi, \"Antalya ile Irak arasındaki ticaret seviyeleri istenen boyutta değil. 30 milyon dolarlık ticaret hacmi çok az. İzmir\'le 125 milyon dolar, Mersin\'le 1 milyar dolar seviyelerinde. İlişkilerin gelişmesi için turizmi bir tanıtım aracı olarak kullanabiliriz. Antalya\'nın Irak bölgesinde tanıtılması gerekiyor\" diye konuştu.

\"IRAK İLE ANTALYA ARASINDA TURİZM PATLAMASI OLACAK\"

Vali Münir Karaloğlu ise Irak\'ın Türkiye ile çok iyi ilişkiler içinde olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerde zaman zaman konjonktür sorunu olduğunu ancak şu anda her şeyin yolunda olduğunu vurgulayan Karaloğlu, gelecekte ilişkilerin daha iyi olacağını öngördüğünü söyledi. Türkiye ile Irak arasındaki 8 milyar dolarlık ticaret hacmi içerisinde Antalya\'nın çok yokmuş gibi göründüğünü vurgulayan Karaloğlu, \"Antalya\'dan ihraç edilen ürünlerin bir kısmı başka limanlardan ve gümrüklerden Irak\'a girdiği için rakamlar öyle görünüyor. Ticaret daha çok Irak pazarını iyi bilen Gaziantep, Hatay ve Mersin üzerinden ilerliyor\" dedi. Antalya ile Irak arasında turizm ilişkilerinin geliştirilebileceğine değinen Vali Karaloğlu, \"2017 yılında bir artış var ancak beklediğimiz patlama olmadı. 2018- 2019 yılında o beklediğimiz turizm patlamasının olacağını bekliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Irak\'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al-Alawi\'den detaylar

-Irak\'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al-Alawi yakasındaki rozetten detay

-Antalya Valisi Münir Karaloğlu detay

-Irak\'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al-Alawi açıklama (arapça-İngilizce)

-Antalya Valisi Münir Karaloğlu açıklama

-Genel detaylar

80 MB ///2,26.

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

===========================================

Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday



GİRESUN’un Çanakçı ilçesi Kuşköy Köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan ‘Kuş dili’ olarak ta bilinen ıslıkla haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası\' listesine aday gösterildi. UNESCO, kuş dili ile ilgili kararını Aralık ayında açıklaması bekleniyor.

Giresun’un Çanakçı İlçesi Kuşköy Köyü’nde arazinin dağınık ve engebeli oluşu, zamanında telefon hattı bulunmaması gibi nedenlerle 500 yılı aşkın bir süredir ıslıkla haberleşme yöntemi kullanılıyor. Kuş sesine benzediği için ‘Kuş dili’ olarak da anılan haberleşme yöntemi yörede günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. Bütün kelimeleri ıslıkla hecelenerek söyleyen yöre halkı ‘Kuş dili’ geleneğini çoğu zaman günlük yaşamda kullanıyor. Kuş dili ile haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası\' listesine aday gösterildi. Kuşdili, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması amaçlanıyor. UNESCO yapılan başvuru ile ilgili kararını Aralık ayında açıklaması bekleniyor.

\"ÜLKEMİZ VE İLİMİZİN TANITIMI İÇİN İYİ OLACAK\"

Kuş dilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, 2009 yılından bu yana kuş dilinin tanıtılması ve yaşatılması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek bu geleneğin dünyada tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi. Köçek, \"Islık dilinin UNESCO’ya aday olabilmesi için uzun zamandır çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Islık dilinin aday olması konusu Aralık ayı içinde netleşecek. Tahminimize göre bu da gerçekleşecek. Bu da Giresun ve ülkemiz için iyi bir tanıtım olacaktır. Daha geniş katılımla yaşatılması gerçekleşecektir. Somut Olmayan Kültürel Varlıklar olarak kuş dili daha önce aday adayı olarak kabul edilmişti. Şimdi da aday olması için bekliyoruz\" dedi.

\"GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ\"

Yaklaşık 500 yıldır bölgede bu dilin konuşulduğunu anlatan Köçek, “Bununla ilgili belgeseller, festivaller, tanıtımlar yaptık. Bu çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bir heyet bunları bir rapor haline getirerek UNESCO’ya sundu. Temennimiz Aralık ayında bundan olumlu sonuç almamız. Bizim amacımız bu. Bu kültürü tanıtmak ve yaşatmak için yıllardan beri zaten çalışıyoruz. Sadece festival değil ülkenin birçok yerinde etkinlikler yapıyoruz. Dünyada daha geniş yer bulması için çalıştıkö diyerek kuş dili geleneğinin gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI: YAYGIN BİR İLETİŞİM ŞEKLİ

Çanakçı İlçesi Belediye Başkanı Tuncay Kasım, asıl adı ıslık dili veya ısıldık olan haberleşme yönteminin bu coğrafyanın yaşama koşulları karşısında insanlara zorunlu kıldığı bir kültürel miras olduğunu söyledi. Kasım, “Özellikle Kuşköy köyünde yaygın olduğu için o köyle özdeşleştirilmiş. Ses esasına dayanır, derin vadideki insanların birbirleriyle haberleşmesi için kullanılır. Kısa anlatımlı iletişim yoludur. Bir gelenek olarak kuşaktan kuşağa aktırılmıştır. Yüzlerce yıllıktır. Yeni nesillerde bu kültürel miras daha az yaygın. Onun yerine cep telefonları egemen. Ama daha önceleri vadi boyunca yaygın olan bir iletişim şekli. 1963 yılında Kuşköy köyündeki mobil ilköğretim okulunun açılış töreninde ulusal basına tanıtılıyor. Şu an Somut Olmayan Kültürel Miraslar konusunda UNESCO’ya aday. Dünyada İspanya ve Uzakdoğu’da kullanılıyor. Ama en çok sözleri içinde barındıran ve gelişmeye açık olan bizim kullandığımız kuş dili\" dedi.

\"BU KÜLTÜREL VARLIK BÜTÜN İNSANLIĞA AİTTİR\"

Bu yörenin temel markasının ıslık dili olduğunu ifade eden Tuncay Kasım, şunları dedi:\"Somut Olmayan Kültürel Miraslar içine alınması da yüzlerce yıldır olan bir geleneğin arşivlenerek kayıt altına alınması ve bu konuda bilimsel çabaların daha yaygınlaşmasını sağlaması açısından önemli. Aynı zamanda yöremizin tanıtımı açısından etkili olacak. Kültürel varlıkların korunması bir zenginliktir. Gelecek kuşaklara aktarılması tanıtım açısından çok önemlidir. Dünyadaki kültürler arasında en ilgi çekeni kuş dili. Bu yönde inancımız ve beklentimiz tamdır. Çok orijinaldir. Gelişmeye açıktır. Ortak iletişimde insanlar buna birçok sözcük daha ekleyebilirler. Yaşayan bir dil. Öğrenilmesi de kolay. Kulak bir noktadan sonra alışıyor. Ses olarak kullanılması belki zaman alır ama kulak bir noktadan sonra sözcükleri anlıyor. Bu kültürel varlık aslında bütün insanlığa aittir. Avustralya’daki Aborjinlerin kültürel değerleri bizim için nasıl bir zenginlikse bu yöredeki ıslık dilinin varlığı bütün dünya için bir zenginliktir. Korunması ve geliştirilmesi gerekir. Turizm açısından pozitif etkisinden faydalanılmalıdır.\" Muazzez Köçek de artık cep telefonu olduğu için kuş dili haberleşme yöntemini pek fazla kullanmadıklarını belirtti. Kader Köçek de ara sıra kuş dili ile haberleştiklerini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kuş dili detayları

-Dernek başkanı Şeref Köçek\'İn açıklaması

-Belediye Başkanı Tuncay Kasım\'ın açıklaması

-Köyden kuş dili detayları

-Anonslar

Haber: Osman ŞİŞKO/ÇANAKÇI, (Giresun), (DHA)

=============================================

Gaziantep’te hurdacı çuvalda mühimmat buldu

Gaziantep’te hurdacılık yapan 26 yaşındaki Kadir Budak, Mehmet Ali B.’den aldığı 6 çuval demir hurdası içerisinde patlamış mühimmat görünce polise haber verdi. Polis mühimmata el koyarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Olay, öğleden sonra Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Kadir Budak, Karşıyaka Mahallesi’nde Mehmet Ali B.’den 6 çuval içerisinde demir hurdası alarak kullandığı 27 N 0128 plakalı kamyonetin kasasına koydu. Başka bir yerden hurda almak için duran Budak, çuvalların içerisindeki malzemeleri ayırmaya çalışırken havan mermisi, uçak savar mermisi ile tank mühimmatı ve roket kapsülü gibi çok sayıda patlamış askeri mühimmat olduğunu fark etti. Kamyoneti yol kenarına park eden hurdacı, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler çevre güvenliği alarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Olay yerine gelen uzman ekip yaptığı incelemenin ardından mühimmatları alarak detaylı inceleme için emniyete götürdü.

Polis, hurdacılık yapan Kadir Budak’ı da ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Yol kenarındaki kamyonet

- Polislerin çevre güvenilği alması

- Kemyonet kasasındaki mühimmat

- Araç sürücüsünün polis otosuna binmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA)

================================================

Kum ressamı 18 ülkede gösteri yaptı

SAKARYA\'da, Ramazan Yumrutepe kum sanatının güzelliğini gerçekleştirdiği birbirinden büyüleyici gösterilerle anlatıyor. Ramazan Yumrutepe, 18 ülkede kum sanatını icra ettiğini, yurt dışında katıldığı televizyon programlarında gösterilerde bulunduğunu belirtti.

Sakarya\'da yaşayan ve bir televizyon programındaki yetenek programında üçüncü olan kum ressamı Ramazan Yumrutepe, ufak dokunuşlarla ortaya harika eserler çıkarıyor. Adapazarı\'nda birçok okul ve gösteri merkezinde gösteri düzenleyen Ramazan Yumrutepe, kum sanatının herkes tarafından bilinmesi için yeteneğini sergiliyor. Sihirli dokunuşlarla görenleri kendisine hayran bırakan Ramazan Yumrutepe, her şeyin 3 dakikalık bir videoyu izledikten sonra başladığını belirterek, \"Sadece 3 dakikalık bir video izlemiştim. O gün kendime \'Ben de bu sanatı yapabilir miyim?\' diye sordum. Bu konuda hiç kimse ile iletişime geçmemiştim. Kum masası nasıl bir masa idi, kum ne tür bir kumdu, doğrusu ben o videodaki malzemenin kum olduğunu dahi bilmiyordum. Doğada çok kum var. Fakat hiçbiri sanat eseri değil. Ta ki sanatçının eli toprağa değene kadar\" dedi. Sanatını 18 farklı ülkede sergilediği belirten Ramazan Yumrutepe, \"Paris, Viyana, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere 18 farklı ülkede kum sanatını icra ettik. Oralarda katıldığım birçok televizyon programıyla da büyük seyirci kitlesine ulaştık. Canlı performanslar için öncelikle bir konu belirliyorum. O konunun hikayesini, senaryosunu yazıyorum. Ardından kumla yapılacak hikayelerin karakalem çalışmasını yapıyorum. Sonra kum masasının başına geçip tek tek çalışıyorum ve bu şekilde koreografi hazırlamış oluyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gösteriden görüntüler

-Röp.

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

==================================================

Gaziantep\'te, \'GAP turizmi\' toplantısı

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesindeki 5 ilde gerçekleştirilecek olan \'GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım Toplantılarının\' ilki Gaziantep\'te yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve protokol üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep\'in turizm anlamında dinamik bir şehir olduğunu belirterek, \"Dünya\'nın en eski 8\'inci şehri olmasından dolayı bundan iftihar ediyoruz. Turizm konusunda daha fazla kaynak sağlamamız için çalışmalara da hız vermemiz gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

