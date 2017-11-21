DHA YURT BÜLTENİ-12

Bakan Özhaseki: Deprem bizi hazırlıksız yakalarsa işte o zaman perişan oluruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, riskli yapı ve riskli alan olarak toplam 1 milyon 100 bin civarında bağımsız birim bulunduğu söyledi. Özhaseki, \"Riskli alan ilan etmişiz, riskli yapı ilan etmişiz; ama yıkamamış tamamını. Yıkılabilen sayı da 550 bin civarında. Böyle bir ortamda eğer hazırlık yapmazsak Allah korusun, deprem, bizi hazırlıksız yakalarsa işte o zaman perişan oluruz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nce, Sur Yapı\'ya yaptırılan Türkiye\'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Kepez-Santral mahallelerini kapsayan proje hakkında bilgi aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer\'in de katıldığı bilgilendirme toplantısında Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve diğer şirket yetkilileri, projenin geldiği aşama hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından alanda inceleme yapan Bakan Özhaseki, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, büyükşehir belediyesinin yaptığı kentsel dönüşümün çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.

\'YANLIŞ GÖRDÜĞÜM UYGULAMA YOK\'

Bakanlık olarak biçim vermeye çalıştıkları kentsel dönüşüm projeleri içinde, bu projede yanlış bir uygulama olmadığının altını çizen Bakan Özhaseki, \"Doğru uygulama ile yola çıkan bir proje ile baş başayız. Bizim en büyük şikayetimiz, herhangi bir altyapıya başlamadan, üzerinde sadece müteahhitlik hizmetleri olarak görülen, kabaca yoğunluk artışı verilen şehirlerin yeniden başka bir sıkıntı ile karşı karşıya bırakılmasıdır. Burada vatandaş yerinde, yeniden ev sahibi oluyor. Alan bazlı hesaplandığı için de sosyal donatı bazında mükemmel şekilde hesaplanmış oluyor. Yanlış gördüğüm bir uygulama yok. Olsaydı arkadaşlarımızı uyarmakta geri kalmazdım\" dedi.

\'550 BİN RİSKLİ YAPI YIKILDI\'

Kentsel dönüşüm alanında, 2012 yılına kadar ciddi bir yasa olmadığını belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ısrarı üzerine yasanın çıktığını söyledi. Yasanın üzerinden 5 yıl geçtiğini kaydeden Bakan Özhaseki, \"Gerek riskli yapı gerekse riskli alan olarak toplam 1 milyon 100 bin civarında bağımsız birim buluyordu. Uygulamasına geçildiğinde, yüzde 50 oranında başarı var. Riskli alan, riskli yapı ilan etmişiz; ama yıkamamış tamamını. Yıkılabilen sayı da 550 bin civarında. Yani 5 yıl içinde Türkiye\'de bizim yıkabildiğimiz bağımsız birim sayısı, 100 bin civarında gidiyor. Yeterli mi? Değil\" diye konuştu.

\'DEPREM HAZIRLIKSIZ YAKALARSA PERİŞAN OLURUZ\'

Türkiye\'nin birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Özhaseki, ülkenin yüzde 66\'sının bu bölgelerde bulunduğunu, nüfusun da yüzde 71\'inin buralarda yaşadığını aktardı. Özhaseki, \"Böyle bir ortamda eğer hazırlık yapmazsak Allah korusun, deprem, bizi hazırlıksız yakalarsa işte o zaman perişan oluruz. Yeni bir yasa hazırlığı var. Bu yasa hazırlığı, Bakanlar Kurulu\'na sunuldu. Başbakan ve Cumhurbaşkanı\'mıza arz edildi. Çok daha çabuk şekilde dönüşümü sağlayacak tedbirler alındı. Bu işin yapılmasında avantajlar var. Hedef koyduğumuz yılda, 500 bin civarında bağımsız birimin dönüşümü için her türlü adım atıldı\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, İstanbul\'un şehircilik yapılaşmasına yönelik eleştirilerine de açıklık getiren Özhaseki, şöyle konuştu: \"Cumhurbaşkanı\'mız ne düşünüyorsa bunu net söyleyen, gerekirse kendini eleştirebilen, doğru sözlü bir devlet adamı. Keşke onun bu sözleri üzerine başta ana muhalefet bir ders alsalar da arada doğru söylemeyi kendilerine bir şiar edinseler. Durmadan çarpıtarak, demagoji yaparak, siyaset yapmanın bir sonu yok.\"

\'BUNDA CHP\'NİN HİÇ SUÇU YOK MU?\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eleştirisinin baştan sona silüet konusunda olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, şunları söyledi: \"\'Şehirlere ihanet\' deyince sadece aklınıza silüet mi geliyor? İstanbul\'da dört dönem CHP vardı. 1950\'lerin civarında, sadece 50 bin olan gecekondu sayısı 1994 geldiğinde 640 bin gecekondu, 700 bin civarında kaçak yapı ile sayı 1 milyon 350 bine çıkmış. Bunda, CHP\'nin hiç suçu yok mu? CHP, önce kendine bakıp, bunu söyleyebilmeli. Cumhurbaşkanı\'mızın belediye başkanı olana kadar 1 milyon 350 bin gecekondu yaptırmışsanız bu, bir sorun demektir. Haliç\'in çamur deryası olduğu, yaşanamaz halde olduğu hepimiz biliyoruz. Bu şehre ihanet değil midir? Susuz şehirler, çöp dağları, çöplerin patlaması, 40 kişinin çöplerin patlaması sonucu ölmesi hususunda ana muhalefet kendisini bir sorguya almaz mı? Bunlar şehre ihanet değil mi?\"

\'ŞEHRE SİZ İHANET ETTİNİZ\'

Silüet ile ilgili herkesin bir rahatsızlığı olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, şöyle devam etti: \"Bunu da çok net olarak Cumhurbaşkanı\'mız ifade etti. Asıl bizim çabaladığımız konular var ya depreme hazırlık yapalım, diye konular var ya bunun için. Yani deprem gelmeden hazırlık yapalım, o sağlıksız yapılardaki bir an önce vatandaşımızı buradan kurtarıp, yeni yapılara çıkaralım. Bunun için ne lazımsa bütün fedakarlığı yapalım, diye çabaladığımız konular, asıl ana muhalefetin kendini eleştirmesi gereken konular. Bunlar, hepsi şehre ihanet. Şehirlerde ortak bir sorumluluk var. Bu şehirler binlerce yıllık şehirler, geçmişten gelen bazı sorunlar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Bunu demagojik olarak kullanıp, \'Vay şehre siz ihanet ettiniz\' demek hiç kimseye yakışmıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Mehmet Özhaseki\'nin alana gelişi

- Menderes Türel, Münir Karaloğlu ve Bakandan detay görüntü

- Sunum yapılan salondan detay görüntü

- Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan ELMAS\'ın sunumu

- Bakan Özhaseki\'nin açıklaması

- Alandan detay görüntü

396 MB /// 6.30\"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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Çevreci tepkisi, orman arazisindeki betonlaşmayı durdurdu

Samsun\'un Canik İlçesi\'nde \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana ilçe belediyesi tarafından uygulanan proje kapsamında beton yollar yapılıp, bazı bölgelerde ise toprak zeminin tamamen betonla kaplanması çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine belediye dökülen betonu iş makineleri ile bugün kaldırdı.

Canik İlçesi\'nde bulunan mülkiyeti Orman İşletmesi’ne ait \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana ilçe belediyesi tarafından \'Meşe Orman Park\' projesi hazırlandı. 92 dönüm alan üzerinde uygulanacak proje kapsamında orman arazisinin içine beton yürüyüş yolları yapılırken üzerleri ahşap malzeme ile kaplandı. Orman arazisinin bazı bölümlerinde ise toprak zeminin üzeri tamamen beton ile kaplandı. Zeminde sadece ağaçların gövdelerinin olduğu kısımları daire şeklinde boş bırakıldı. Yapılan çalışmaları gören çevreciler ise uygulamaya tepki gösterdi. Orman arazisindeki toprak zeminin betonla kaplanmasını kabul etmeyen çevrecilerin itirazı sosyal medya üzerinde kısa sürede yayıldı. Samsun Çevre Platformu da projeye tepki göstererek ilgili ilçe belediyesinin projeyi durdurmasını istedi. Gelen tepkiler üzerine Canik İlçe Belediyesi bugün geri adım attı. Belediyeye ait iş makineleri ve kamyonlar ormanlık alana getirildi. Yapılan beton yapı işmakineleri tarafından sökülerek götürüldü. Çevreciler ise alana giderek inceleme yaptı. Alanda yapılan çalışmayı inceleyen Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, \"Dün toprağımızın betonla mühürlendiğini bizzat yerinde gördük. Samsun\'un akciğerlerine beton doldurulduğunu dün yerinde tespit ettik. Bugün apar topar belediye tarafından yapılan beton yapılar kaldırılıyor. Beton yolların da kaldırılmasını istiyoruz. Ne olur buralara betonla muamele edilmesine seyirci kalmayın bu sese kulak verin. Burada harcanan bir kamu kaynağı da var. Bu konunun da ayrıca tartışılması gerekiyor\" dedi.

\'DOĞAYI TAHRİP ETMEYE DÖNÜK MÜHÜR\'

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, alanda beton yapılaşmanın çağdaş bir yerel yönetim anlayışı olmadığını söyleyerek \"Tamamiyle gerici bir anlayıştır. Çağdaş ülkelere baktığımız zaman betonlaşma yerine doğayı koruma ve sahip çıkma gibi bir eğilim görüyoruz. Burada yapılan yıllardır yapılanın üzerine bir mühürdür. Doğayı tahrip etmeye dönük bir mühürdür. Birazcık çevre duyarlılığı olan bir anlayış bu yapılaşmaya izin veremez. Beton yapılıyor üzerine ahşap yapılıyor. Buna ne gerek var. Burada doğal yapı var zaten. Halkın kaynakları insan gücü boşu boşuna kullanılarak bu tahribat yapılıyor. Bu da bir ihanettir. Ancak en azından buradaki sivil toplum örgütlerinin duyarlılığın toplumda karşılık bulduğunu gördük. Burada yanlışın bir yerinden dönülmüştür. Bu da bir erdemdir. Bu konuda da teşekkür ediyorum ve bu yanlışın bir daha tekrar edilmemesini diliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ormanlık alandan detay

-İş makinelerinin çalışması

-Beton sökülmeden önceki halini gösteren fotoğraflar

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:5.50 Dk) (BOYUT:356.06 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Malkara\'da minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan Karayolu\'nun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. İstanbul\'dan Edirne\'nin Keşan ilçesine giden Yücel Tuzluca (45) yönetimindeki 34 SC 0174 plakalı minibüs, Malkara çıkışı 3\'üncü kilometrede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine gelen itfaiye kaza kırım ekibi, yan dönen araçta sıkışan yolcuları çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yücel Tuzluca ile yolcular Suriye uyruklu Muayed Al Isa (23), Seyfo Hamdi (15) ve Muhammed Cuma (22) ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yararlılardan sürücü Yücel Tuzluca\'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulansların gelişi

-İtfaiyenin yaralıları çıkarması

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Ambulansların gidişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)

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Gaziantep\'te 9 kişilik gasp şebekesi çökertildi

Gaziantep\'te, maske takan ve bıçak zoruyla bir saatte 3 kişiden cep telefonu gasp eden 9 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, maske takarak bıçak zoruyla cep telefonu gasp eden 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bir saat içerisinde peş peşe telefonları gasp edilen mağdurların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler yaptığı çalışmalarda gasp olaylarını gerçekleştiren; İ.Y., H.K., A.Y., H.G., M.P., M,Y. ve yaşları 18\'den küçük olan Y.Y., M.K. ve İ.O.\'yu düzenlediği 2 ayrı operasyonla gözaltına aldı. Olaylarda kullandıkları bıçak ve maskeleriyle yakalanan şüphelilerin gasp ettikten sonra sattıkları belirlenen cep telefonları da alınarak sahiplerine teslim edildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması

- Şüphelilerin polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Hırsızı patates atarak kaçırttı

Manisa\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunun camını taşla kıran hırsızı fark eden üst kat komşusu kadın, şüpheliyi patates atarak uzaklaştırdı. Yaşananlar, sürücü kursunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Bugün saat 04.25 sıralarında, Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan Şehzadeler Sürücü Kursu\'nun önüne gelen kapüşonlu bir kişi, önce cadde üzerinde keşif yaptı, ardından eline taş alarak işyerinin camına attı. Cam kırılmayınca bir süre daha olay yerinde gezindi. Bu sırada motosikletli bir kişiyi gören hırsız, olay yerinden uzaklaştı. Tekrar kursun önüne gelen hırsız, eline aldığı parke taşını cama doğru attı. Bu sırada sürücü kursunun üst katında oturan komşu kadın, sesleri duyup balkona çıktı. Bir kişinin işyerinin camını kırmaya çalıştığını gören kadın, eline aldığı patatesi fırlattı. Bunun üzerine hırsızlık yapmaya çalışan kişi, telaşla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı duyan komşular, önce aşağıya inip duruma baktı, ardından polise haber verdi. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü kursunun sahipleri, komşularının duyarlılığına teşekkür etti. Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- İşyerinin kırık camından görüntü

- İşyerinin dışarıdan görüntüsü ve apartmandan görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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BodRUN Ultra Maratonu 2. kez start alacak

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 4 branşta yaklaşık 871 sporcunun katılımıyla 2\'nci BodRUN Ultra Maratonu düzenlenecek. Ayrıca çocuklar için ayrı bir etap yer alacak.

Unlimited Academy tarafından Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding ve Bahçeşehir Koleji Bodrum\'un destekleriyle 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek BodRUN Ultra Maratonu öncesinde Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Unlimited Academy Koordinatörü Ali Cem Aktaş ve Bahçeşehir Koleji Bodrum Kurucusu Selçuk Haşar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Dirlektörü Veysel Güler ve basın mensupları katıldı. 4 branşta yaklaşık 871 sporcunun katılacağı yarışta 10, 23, 50 ve 100 kilometre yarışları yapılacak. Unlimited Academy Koordinatörü Ali Cem Aktaş, çocukların da spora yönlendirilmesi için bir yarış düzenleneceğini ifade etti. Aktaş, bu yıl katılımın daha da arttığını belirterek, şunları söyledi: \"Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlememize rağmen 10 ülkeden 600 katılımcımız vardı. Bu yıl 12 ülkeden yaklaşık 871 katılımcımız var. Türkiye\'deki koşu turizmi her geçen gün daha da büyüyor. Turizmin ölü sezonunun değerlendirilmesi açısından çok yoğun bir şekilde etkinlikler yapılmaya başlandı. Yaklaşık 38 bölgede etkinlik var. Türkiye\'deki en büyük üçüncü etkinliği Bodrum\'da gerçekleştiriyoruz. Bodrum\'un güzelliğinin yanı sıra katılımcılar arasında kadın oranımız çok yüksek. En zor parkurumuz 100 kilometre. 100 kilometre koşan kişiler 3 bin 400 metre tırmanacak. Bu kategoride 35 koşucumuz var, bunların 7\'si yabancı. 50 kilometrede 120 sporcu, 23 kilometrede 256 koşucu, 10 kilometrede 460 sporcu katılacak. Bununla birlikte çocuk koşusuna da önem veriyoruz. Çocukların aileleriyle birlikte spora entegre olmaları bireysel gelişimleri ve sağlıkları açısından fayda sağlar.\"

SPOR TURİZMİNE KATKI

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon spor turizminde Bodrum\'un artık ismini duyurduğunu söyleyerek, \"Bu aynı zamanda spor turizminin Bodrum ekonomisine ne kadar büyük katkı sağladığının da bir göstergesi. Bodrum\'a değil bütün Muğlamıza katkı sağlıyor. Yurt dışından gelen yarışmacılarımızın hepsinin bizim turizm elçimiz olduklarını unutmayalım. Bodrum spor turizmine katkı veren, emek sarf eden ve her zaman bize desteklerini esirgemeyen değerli sponsorlara teşekkür ediyorum. Türkiye\'de gerçek turizm yapan bir tek yer var o da Bodrum. Her zaman söylüyorum otelcilikle turizmi karıştırmayalım. Diğer yerlerde otelcilik yapılıyor, Bodrum\'da turizm yapılıyor. Turizm, gelen bir turistin şehirle beraber yaşaması demektir. Şehir ekonomisine katkı sağlaması demektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın toplantısından görüntüler,

-Başkan Mehmet Kocadon\'un açıklamalarından görüntü,

-Unlimted Academy Kootdinatörü Ali Cem Aktaş\'ın açıklamalarından görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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SANKO üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı

SANKO Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı.

Özel Sanko Okulları’nda gerçekleştirilen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Güner Dağlı, yaptığı açılış konuşmasında, akademik yıl açılış törenini ve mezuniyet törenlerinin üniversiteler için önemli olduğunu dile getirdi. 2014 yılında öğrenci alımına başladıklarını ve şu anda bin 156\'sı lisans, 35\'i lisansüstü olmak üzere toplam bin 191 öğrencilerinin bulunduğunu ifade eden Dağlı şunları dedi: \"Eğitim dili tüm dünyada İngilizce. İngilizce hazırlık sınıfı koyarak eğitim süremizi daha fazla uzatmak istemedik. Tıp fakültesine ağırlaştırılmış bir İngilizce programı koyduk. Amacımız 4. sınıfı bitiren çocuklarımız TOEFL\'dan 80-85 seviyesinde puan alabilmelerini sağlamak. Çünkü bilgi üreten ve bilgiyi kullanan bir üniversite olmak istiyoruz. Öğrencilerimizi de bu yönde eğitmek istiyoruz. Çocuklarımıza sadece balık tutmayı değil, misinanın oltaya nasıl bağlanacağını da öğretmek istiyoruz.\" Ali Yerlikaya ise, dünyanın hızlı bir değişim içerisinde olduğunu ve günümüzde artık şehirlerin yarıştığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Dünya hızla değişiyor. Şehirlerin rekabeti daha ön plana çıkıyor. Şehirlerin rekabetçiliğinin ön plana çıkmasında üniversitelerin yeri çok önemli. Değerli öğrencilerimiz, sizler gazi şehirlisiniz. Gaziantep\'in dünyanın en rekabetçi ilk 7 şehirden biri olduğu tescillendi. Gaziantep başarı hikayeleriyle dolu. Dinlemesini, gözlemlemesini bilin. Bu 80 milyon onurlu bir ferdi olmanın heyecanıyla başarıyı nasıl yakalayacağımızı keşfetmemiz lazım. Her olumsuzluktan bir başarı hikayesi çıkarabilmektir Gaziantepli olmak. Geçmişten bugüne bunu yapmıştır Gaziantepliler. Böyle bir şehirde siz yüksek öğrenim görüyorsunuz, şanslısınız.\" Törende Prof. Dr. Mahmut Atıf Berkman\'ın verdiği ilk dersle akademik yıl açılışı yapıldı. Daha sora ise, SANKO üniversitesine yeni katılan ve unvanları yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törenin yapıldığı salon

- Törene katılanlar

- Rektör Dağlı\'nın konuşması

- Vali Yerlikaya\'nın konuşması

- Cübbe giyim töreni

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 235 MB

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA)



