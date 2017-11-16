DHA YURT BÜLTENİ-12 

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

RUS Donanması\'na ait 156 borda numaralı savaş gemisi \'Yamal\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçerek Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 12.00\'de giriş yapan 112 metre uzunluğundaki, 156 borda numaralı Rus savaş gemisi \'Yamal\', saat 13.30\'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, saat 14.00\'te, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara burnunu döndükten sonra, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Güvertesinde cankurtaran yelekli personelin olduğu savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)ARKADAŞINI ÖLDÜREN EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ ADLİYEDE

ADANA\'da arkadaşı 48 yaşındaki Savaş Topal\'ı başından vururak öldüren emekli uzman çavuş 44 yaşındaki Murat Erdoğan, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Olay, 14 Kasım\'da merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi\'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Savaş Topal ve Murat Erdoğan, iki arkadaşlarının yanında araç içinde tartışmaya başladı. Uzman çavuşluktan emekli olan Erdoğan, tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çekip, otomobili kullanan Savaş Topal\'a ateş etti. Ağır yaralanan Topal, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Savaş Topal, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yapan araçtan kaçan cinayet zanlısı Murat Erdoğan Osmaniye\'nin Kadirli İlçesi\'nde yakalandı. Zanlı sorgusunda, \"Topal\'ın bana 40 bin lira borcu vardı. Birkaç kez istedim vermedi. Olaydan sonra aramızda tartışma çıktı. Bana küfür etti, çektim vurdum\" dedi. Cinayet zanlısı Murat Erdoğan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Olay yerinden arşiv görüntüler

SÜRE:01\'38\" BOYUT:100 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)AYRI YAŞADIĞI KOCASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde, 37 yaşındaki Birgül Günar bir süredir ayrı yaşadığı eşi 43 yaşındaki Erdoğan Günar\'ı aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. 2 çocuk annesi Birgül Günar, cinayetin ardından polise giderek teslim oldu.

Olay, bu sabah, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi\'nde 20 yıldır evli Günar çiftinin oturduğu evde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir kardeşlerinin yanında olan Birgül Günar, bir fabrikada işçi olan eşi Erdoğan Günar ile konuşmak üzere evlerine gitti. Çift arasında çıkan tartışmada Birgül Günar, eşine tabanca ile 5 el ateş etti. Göğüs ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Erdoğan Günar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede kurtırılamadı. Birgül Günar, cinayetin ardından olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen 9 yaşındaki oğlu ile birlikte polise giderek teslim oldu. Birgül Günar, polisteki ilk ifadesinde doğum günü olan 9 yaşındaki küçük oğlunu alıp gezdirmek için eve geldiğini belirterek, \"Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir Erdoğan\'dan ayrı yaşıyorum. Kardeşlerimin yanına yerleştim. Onların iş yerinde çalışıyorum. Bugün küçük oğlumun doğum günüydü. Amacım, anne olarak oğlumu özel gününde gezdirmek, onunla birlikte olmaktı. Erdoğan, buna izin vermeyince aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olanlar oldu\" dediği öğrenildi.

Birgül Günar\'ın sorgusu devam ederken, çiftin diğer oğullarının 18 yaşında olduğu ve cinayet anında evde bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, öldürülen Erdoğan Günar’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cinayetin işlendiği evden görüntü

-Detaylar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)-

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4)BEYPAZARI’NDA TARİHİ KONAKLARIN ORTASINDAKİ AHŞAP BİNA YANDI

ANKARA’nın Beypazarı İlçesi’nde tarihi konakların ortasındaki bir ahşap evde çıkan yangın çevre sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden odu. Evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ömer Yavruoğlu, yanan evden son anda kurtuldu.

Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kayadibi Sokak 14 numaralı 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ömer Yavruoğlu, dumandan etkilenerek evden çıktı. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının çevrede bulunan diğer ahşap ve tarihi konaklara sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI, (Ankara) (DHA)-

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5)TOYNAK YERİNE AYAĞINA ÇAKILAN ÇİVİLER ATI SAKATLADI

ANTALYA\'da bir nalbantın, küçük nal çivisi yerine büyük tahta çivileri toynak yerine ayağına çaktığı at, hayvanseverlerin ilgisi üzerine tedaviye alındı. 80 yaşındaki Şeref Özdemir, 11 yıl boyunca yük taşıma işinde kullandığı 15 yaşındaki Ceylan adlı atına 15 gün önce nal çaktırmak istedi. Özdemir anlaştığı nalbantla Ceylan\'ın 4 toynağına otomobil lastiklerinden kesilmiş parçalar çaktırdı. Ertesi gün atını yatar vaziyette bulan Özdemir, tüm çabasına rağmen ayağa kaldıramadı. Atın hastalandığını düşünen Özdemir, evinin karşısında bulunan çimlik alana bırakıp iyileşmesini bekledi. Geçen süre içerisinde sağlık durumu kötüye giden atı gören bir vatandaş, hayvanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansever, ata yardım için bir araya geldi. Bir veterinerle görüşen hayvanseverler atı muayene ettirdi.

ÇİVİLERİ TOYNAK YERİNE AYAĞINA ÇAKMIŞLAR

İlk muayenede atın toynaklarına çakılan çivilerin nal çivisi olmadığı ve yanlış nallama nedeniyle çivilerin ayaklarına çakıldığı belirlendi. Bacaklarında ve toynaklarında iltihaplanma meydana gelen hayvanın vücudunun değişik yerlerinde de uzun süre yatmaya bağlı yaralar oluştuğu tespit edildi. Detaylı muayeneden geçirilen atın yaraları antibiyotik spreylerle temizlenirken hayvanseverler de saman ve yem bağışında bulundu.

Ceylan\'ın toynaklarına uzun süre bir şey çakılmayacağını belirten Arife Yanık, “Atın ayaklarına lastik çaktırmışlar. Ancak lastikler ete çakıldığı için ayaklarında enfeksiyon oluşmuş. Hemen bir nalbant getirdik. Yemesi için sebze ve meyveler getirttik. Yumuşak yerde yatması gerektiği söylendi ve biz de saman serdik altına. Sol ön ve arka ayaklarında ciddi kanama vardı. Nalbant plastikleri söktü. Çiviler tahta çivisi gibiydi. Çok ıstırap çekmiş\" dedi.

NALBANT İŞİ BİLMİYOR İDDİASI

Atın sahibi Şeref Özdemir ise nalbantın yaptığı işi iyi bilmediğini öne sürdü. Nal çaktırdıktan sonra atın bir daha ayağa kalkamadığını anlatan Özdemir, “Nalları çaktırdıktan sonra baktım at yattığı yerden kalkmıyor. 15 gündür böyle çekiyor. Nalbant bu işten anlamıyor. Çivileri etine çakmış. O kadar üzüldüm ki gece uyuyamadım bile. Bu canlar bize Allah\'ın emanetiö\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı attan detay görüntü

- Atın üzerindeki yaralardan ve ayaklarından görüntü

- Röp-1. Arife YANIK Antalya Can Dost Dernek bşk.

- Detay görüntü

- Röp-2. At sahibi Şeref ÖZDEMİR

- Detay görüntü

277 mb /// 4.02\"

Haber: Alparslan ÇINAR Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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6)TOSYA\'DA 600 KİŞİ KİTAP OKUDU

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, Kaymakam Deniz Pişkin\'in başlattığı, \'Okuyan bir Tosya hayalim var\' kampanyası kapsamında yaklaşık 600 kişi, kitap okudu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, geçen Şubat ayında ilçede kütüphanesi bulunmayan 16 okula kütüphane kazandırmak için, \'Kütüphanesiz okul kitapsız öğrenci kalmasın\' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bankada açılan hesaba yapılan bağışlarla 1 okula kütüphane yapıldı. Kaymakam Pişkin, devam eden ve diğer 15 okula da kütüphane kazandırılması amaçlanan kampanyanın yanında, \'Okuyan bir Tosya hayalim var\' kampanyasını da başlattı.

Kaymakam Pişkin, kampanya kapsamında okullarda, evlerde, öğrenciler ve veliler ile kahvelerde vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Son olarak Cumhuriyet Meydanı\'nda okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe kamu çalışanlarından sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcilerine, öğrencilerden esnaflara, iş adamlarına yaklaşık 600 kişi katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, tek başına bir kitap ya da tek başına bir kütüphanenin bir anlam ifade etmediğini, bu yüzden kitap okuma kampanyasını başlattıklarını söyledi. Kampanya kapsamında okullarda haftanın belli günleri okumalar yaptıklarını, evlere gittiklerini, halk eğitim kurslarına ve kahvehanelere gittiklerini anlatan Kaymakam Pişkin, şöyle konuştu:

\"\'Okuyan bir Tosya hayalim var\' kampanyasını hayal olmaktan çıkarıp gerçekliğe kavuşturmak adına buradaki varlığınıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu öyle anlaşılıyor ki okuyan bir Tosya hayali sadece bir Kaymakamın hayali değil, topyekün Tosya’nın hayali olmuştur. Bugün burada bu topluluk içerisinde muhtarlarımızdan, kamu çalışanlarımıza kadar, Emniyet mensuplarımızdan, jandarmamıza, hastane çalışanlarımıza, halk eğitim kursiyerlerimizden, siyasi parti temsilcilerimize, öğrencilerimize, hatta esnaf ve iş adamlarımız da burada. Aslında bunlar bir elin parmakları gibi ama sırası geldiğinde bu parmaklar bir yumruk gibi kenetlenip \'buradayız\' diyebiliyor ve varlığını ortaya koyabiliyor. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde yaptığımız gibi.\"

Konuşmanın ardından Kaymakam Deniz Pişkin, yarım saatlik okuma etkinliğini başlattı. 600 kişi, meydanda hep birlikte kitap okuduktan sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaymakam konuşmasısı

-Kampanya afiş görüntüsü

-Protokol kitap okurken

-Polis, asker, vatandaş kitap okurken

-Meydan yüksekten çekim

-Kitap okuyan öğrenciler

-Ev hanımları kitap okurken görüntü

-112 Acil çalışanları ve halk görüntüsü

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), (DHA)



