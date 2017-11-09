DHA YURT BÜLTENİ-12

Pamukların içinde uyuyan 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu (4)



SAVCILIK, ŞORUSTURMA BAŞLATTI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Harran\'ın Küplüce Mahallesi\'ndeki pamuk tarlasında, 13 yaşındaki Beşar Güneş\'in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuktan alınan doku ve organ örneklerinin, Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildiği ve buradan gelecek rapor doğrultusunda Güneş\'in kesin ölüm nedeninin belirleneceği vurgulanan savcılık açıklamasında, şöyle denildi: \"Harran İçesi Küplüce ile Bozceylan Mahallesi arasında yer alan tarlada, 13 yaşındaki B.G. (13)’nin saat 01.00 sularında pamuk yüklü kamyonun kasasında yatarken, üzerine pamuk yığınlarının dökülmesiyle hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Harran Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre havasız kalarak öldüğü belirlenen B.G.’nin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş, burada alınan doku ve organ örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar varsa bunların tespiti için soruşturma başlatılmıştır. B.G.’nin kesin ölüm sebebi, Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığından gelecek rapor doğrultusunda belli olacaktır. Kamuoyuna duyurulur.\"

Haber: Şanlıurfa,(DHA)

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hakkari\'de

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari\'ye geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında esnaf ve iş adamlarıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, terör örgütlerinin saldırılarına rağmen Türkiye\'nin son 15 yılda gerçekleştirdiği reformlarla marka değeri taşıyan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Bu sabah saatlerinde özel uçakla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı\'na inen Bakan Tüfenkci\'yi Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgneral Metin Tokel, AK Parti Hakkari il Başkanı Emrullah Gür ve partililer karşıladı. İlk olarak Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası\'na geçen Bakan Tüfenkci, burada esnafla düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin son 15 yılda gerçeşleştirdiği önemli reformlarla marka değeri taşıyan bir ülke konumuna geldiğini belirterek şöyle konuştu: \"Buraya \'Güzel ilimiz Hakkari\'nin kalkınması için neler yapabiliriz?\' sorusuna yanıt bulmak için sizlerle istişare etmeye, görüş ve önerilerinizi dinlemeye geldik. Hakkari\'de ne gibi sıkıntıların olduğunun da farkındayız. Türkiye, büyük bir değişim ve dönüşüme imza attı. Ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda çok önemli reforumlar gerçekleştirdi. Ekonomimiz istikrara kavuştu. Sosyal dengeler, refah seviyeleri gözle görülür biçimde iyileşti. Türkiye, son 15 yılda marka değeri olan bir ülke konumuna geçti. Bunun için de marka değerimizi yükseltebilmek adına, daha fazla üreteceğiz, daha fazla istihdam sağlayacağız ve daha fazla ihraç edeceğiz. 2017 yılı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan ülke genelinde başlatılan seferberlikle, ülkemizde 2 milyon198 bin insanımıza yeni iş imkanı bulundu. Bu yeterli mi? Hayır. Onun için daha fazla istihdam sağlamamız lazım. Ülkemizde 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi ve arkasından başlatılan ekonomik temel saldırılara rağmen, diğer terör örgütleriye beraber DEAŞ\'a PKK\'lısı, FETÖ\'cusuyla hamen darbeden sonra başlatmış oldukları terör saldırılarla Türkiyeyi çökertmeye çalıştılar. Ama baktığımız zaman Türkiye çok kısa zamanda toparlandı. İş ve istihdam alanları oluşturmamız lazım. İthaldan çok yerli ikameye geçmemiz lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Almış olduğumuz tedbirler ve vermiş olduğumuz teşviklerle özellikle yerli üretimi hayata geçirdik. İhracatta 2017 yılında ortalama yüzde 10 oranında büyümede bir katkı verdiğini görüyoruz. 2018 yılında da aynı şekilde devam edip ihtacaatımızı arttırmak için çalışacağız.\" Hakkari\'nin istihdam sorunu bulunduğunu ve bunu istihdamı arttırmak için bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını anlattı. Bakan Tüfenkci, \"Bu bölgenin bir kalkınma, bir sanayileşme hamlesine girmesini istiyoruz. Coğrafik yapısı dikkate alındığında burada ticaret bir adım daha öne çıkıyor. Burada sınır ticaretini biraz daha kolaşlaştırmamız gerekir. Bu konuda çalışmalarımız var\" dedi. Bakan Tüfenkci, Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı\'nın ardından partisinin il başkanlığında düzenlenlenen toplantıya katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın uçağının gelişi

-Bakanın karşılanması

-Bakan\'ın açıklamaları

-Genel ve detay

Haber:Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)

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Öcalan için Bodrum HDP\'de açlık grevi



BODRUM\'da 6 HDP\'li, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan\'ın cezaevindeki sağlık ve güvenlik koşullarıyla ilgili kaygıların arttığı belirterek, \"Tecrit acilen sonlandırılmalıdır\" diyerek açlık grevi başlattı.

Bodrum HDP İlçe Başkanlığı binasında bugün \'Tecrit acilen sonlandırılmalıdır\' başlıklı basın açıklaması düzenlendi. İlçe eş Başkanı Fulya Erdoğan\'ın ile 30 partili açıklamaya katıldı. Açıklamayı ise Muğla HDP İl Eş Başkanı Fatoş Ay, yaptı. Ay, \"Öcalan herhangi bir hükümlü değildir. Kürt halkı kendisinin sağlık durumunu birinci elden, yani kendisinden duymak ve öğrenmek beklentisindedir. Bu tecrit politikası insanlarımızda ciddi kaygılar yaratmaktadır. Üstelik bu kaygılar yersiz de değildir. Kürt halkının her türlü hakkının yok sayıldığı, gasp edildiği koşullarda Sayın Öcalan\'ın sağlık ve güvenlik koşulları ile ilgili yapılan savcı açıklamaları güven verici ve inandırıcı değildir\" dedi. Meclis\'i göreve çağıran Ay, şöyle dedi: \"Meclis bu konuda aktif, barışçı ve demokratik bir tutum geliştirmek istiyorsa adım atmalı, siyasi partiler büyük barış ve çözüm girişiminin sahibi ve yöneticisi olmalıdır. İmralı Adası\'na aile, avukat veya siyasi bir heyet bir an önce gitmelidir. Bu gerçekleşmeden yapılacak hiçbir açıklama, bizleri ve halklarımızı tatmin etmeyecek, kaygılar asla azalmayacak gittikçe derinleşecektir. İnsanlık dışı tecrit acilen sonlandırılmalıdır.\" Öcalan\'ın fotoğrafının bulunduğu ilçe binasında yapılan açıklamanın ardından ilçe eş başkanı Fulya Erdoğan, ilçe yönetim kurulu üyelerinden Zuhal Macit, Selim Dumanlı, Reşat Kuyusal, Ersin Yaşar, Reşat Karataş üzerinde \'Tutsaklık Kaybedecek\' ve \'Tecrit Kaybedecek\' yazılı önlükler giyerek alkışlar arasında açlık grevine başladı. Açlık grevinin 3 gün süreceği belirtildi.

Haber: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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Ereğli\'den günde 100 ton hamsi Türkiye\'ye dağıtılıyor

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hamsi bolluğu yaşanıyor. Bozhane Limanı\'nda balıkçı teknelerinden günde yaklaşık 100 ton hamsi, Türkiye\'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

Ereğli, Kozlu ve Alaplı ilçeleri açıklarında bolca avlanan hamsi, fiyatların düşmesine neden oldu. Ereğli Bozhane Limanı\'na gelen balıkçı teknelerinde kasalar dolusu hamsi, TIR ve kamyonlarla Türkiye\'nin birçok yerine gönderiliyor. Günde yaklaşık 100 ton hamsinin limandan nakledildiği belirtildi. Balıkçı Şenol Sönmez, Batı Karadeniz\'de tutulan balıkların, bölgenin en uygun limanı olan Ereğli\'den dağıtıldığını söyledi. Sönmez, \"Karadeniz Ereğli, bu bölgenin en büyük limanı olduğundan balıkçılar tuttukları balıkları ekseriyette buradan çıkartır. Tabii, ticari değeri olan balıklar da tutuluyor. Bunun yanında çok ince çaplı, satılmayan, bizim gibi esnaf arkadaşların satamayacağı balıklar da çıkıyor. Bu balıklar, genellikle kurumlara gider. Kurum dediğimiz balık unu fabrikalarına. Günde yaklaşık 100 ton hamsi bu günlerde limandan Türkiye\'nin bir çok kentine dağıtılıyor\" dedi. Balıkhane esnafından Birol Aydın ise hamsideki artış nedeniyle diğer balık fiyatlarında da düşüş yaşandığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Bozahane limanı

-Balığa çıkacak balıkçıların ağlarını hazırlaması

-Tazgahlarda yerini alan hamsi ve diğer balıklar

-Şenol Sönmez ve Birol Aydın ile röportaj

Süre: (4.25) Boyut: (135 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ERĞELİ(Zonguldak),(DHA)



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Minibüsün çocuğa çarpma anı kameralara yansıdı

Sakarya\'nın Akyazı İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Asude Yağcı\'ya minbüs çarptı. Küçük çocuk ağır yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi\'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte bulunan 8 yaşındaki Asude Yağcı aniden yola fırlayınca Mehmet Ali Akbaş idaresindeki 54 HY 355 plakalı minibüs çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan aracın altına savruldu. Yardıma koşan vatandaşlar, yaralanan çocuğu aracın altından alarak Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Asude Yağcı yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza anı caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Kaza anı güvenlik kameraları

HABER: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Organ bağış haftasında yapılan nakille sağlığına kavuştu

ÇANAKKALE\'de, prostat rahatsızlığı için gittiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde böbrek yetmezliği teşhisi de konulan 74 yaşındaki Hakkı Özen, Organ Bağış Haftası\'nın ilk günü olan 3 Kasım\'da yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Çan\'ın Terzialan Beldesi\'nde yaşayan evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Hakkı Özen, 2016 yılında prostat rahatsızlığı nedeniyle ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. Anestezi tetkikleri sırasında Özen\'in böbrek yetmezliği problemi olduğu da tespit edildi. Geçen yıl önce ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde prostat ameliyatı olan Özen, böbrek nakli için de geçen mart ayında aynı hastanenin Organ Nakil Merkezi\'ne başvurdu. Özen, kadavradan böbrek nakli için sıraya yazıldı. Yaklaşık 7 aydır böbrek nakli için bekleyen Özen\'e müjdeli haber, geçen 2 Kasım akşamı geldi. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi\'nde beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki Ulviye Kılıç\'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından böbreği, Hakkı Özen ile uyumlu olduğu belirlendi. Kılıç\'ın sol böbreği, Organ Bağış Haftası\'nın ilk günü olan geçen 3 Kasım\'da Özen\'e nakledildi. Özen, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, \"Hastamız 2017 yılının Mart ayında merkezimize başvurdu. Kendisini kadavradan böbrek için sıraya yazdık. Gerekli tetkikleri yaptık. 3 Kasım\'da Hakkı amcaya Balıkesir bölgesinden 87 yaşındaki bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası aile organları bağışlayınca Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi\'nden (BKM), daha sonra Ankara\'daki merkezden bize haber geldi. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra bağışlanan böbreğin dokusunun ve kan grubunun Hakkı amcayla uyumlu olduğu saptandı. Hakkı amca o gece geldi. Gerekli tetkikleri yaptık. Ve sabaha karşı böbrek naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik\" dedi. Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Özen, \"Nakil için başvurduktan kısa bir süre sonra uygun böbrek bulunduğu için şanslıyım. Nakilde başarı geçti. Şu an sağlık durumum çok iyi. Benim durumdaki hastalara can vermesi için herkesi organ bağışına davet ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Böbrek nakli ile sağlığına kavuşan Hakkı Özen\'in su içerken görüntüsü

-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ile röp.

-Sağlığına kavuşan Hakkı Özen ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

