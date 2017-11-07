DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ÇÖL FIRTINASI NEDENİYLE HAVADA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN HELİKOPTER ZORUNLU İNİŞ YAPTI

SURİYE ve Irak üzerinden, saatte 20 kilometre hızla gelen çöl fırtınası ile aşınan toz bulutu, Mardin\'i ve ilçelerini etkisi altına alırken, havada güvenlik önlemi alan jandarmaya ait helikopter zorunlu iniş yaptı. Mardin\'i kaplayan toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düştüğü gözlenirken, jandarmaya ait havada güvenlik önlemi alan helikopter, zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, toz bulutları yüzünden evlerine kapanırken meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun bir gün daha etkisini göstermeye devam edeceğini bildirdi. Bu yıl sık sık toz fırtınası etkisi altında kalan Mardin\'de esnaf ve vatandaşlar da, oluşan tozlardan olumsuz etkilendi. Toz bulutunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin tamamı ile Doğu Anadolu\'nun doğusunda gün boyunca etkili olmasının beklendiğini ifade eden meteroloji yetkilileri, 7 bin fitin altında yoğunlaşan toz bulutunun görüş mesafesini de düşürdüğünü belirtti. Araçların üstünün tozla kaplandığı kentte, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kavşak ve ana arterlerde aydınlatma lambalarının yanması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar üstü tozla kaplanan araçlarını yıkarken, bazıları ise araçlarını yıkamak için tozun dinmesini bekledi.

Tozdan en çok yaşlılar, çocuk ve solunum sorunu olan hastaların olumsuz etkileneceğini belirten yetkililer, dışarıya çıkmak zorunda kalan bu grupların maske takmalarının yararlı olacağını söyledi. Mardinli vatandaşlardan Bahattin Sığva, \"Ağırlıklı olarak güneyden esen rüzgarlarla gelen bu tozlar hepimizi etkiliyor. Tarım açısından hiçbir faydası olmayan bu tozlar sağlık dışında önemli oranda açık gıdalara zarar vermekte, açık pencerelerden evlere girmekte ve solunun yolu ile vücut dolaşım sistemine karışmaktadır. Tozun atmosferde olduğu günlerde açık gıdaların üstü kapatılmalı, mümkün olduğunca açık havada dolaşmamalıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mardin\'den görüntü

-Yanan aydınlatma lambaları

-Üstü tozla kaplanan araçlar

-Araçlarını temizleyen vatandaşlar

-Vatandaşların tepkisi

-İniş yapan helikopter

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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2)ŞANLIURFA\'DA SÜRÜCÜLERİN YOL KAVGASI: 2 YARALI

ŞANLIURFA\'da, 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya tarafların yakınları da karıştı. Bıçak ve sopa kullanılan kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavga, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilmeyen 2 otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler, tekme tokat kavga etti. Bu sırada sürücülerin telefonla çağırdığı yakınlarının da gelmesiyle olay büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi ihbarla gelen ambulansla hastaneye götürülürken, sürücüler ile kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Kavgaya karışanlar

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

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3)NİZİP\'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin tarlasına devrilen hafif ticari araçta bulunan Mehmet Aslan (65) öldü, sürücü oğlu ağır yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Nizip-Gaziantep Karayolu\'nun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Nizip\'e gelen Ahmet Aslan yönetimindeki 27 GA 516 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin tarlasına devrildi. Kazada, sürücü Ahmet Aslan yaralandı, yanında bulunan babası Mehmet Aslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü tedavi için hastaneye götürülürken, Mehmet Aslan\'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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D-400 karayolu jandarma aracı ve trafik akışı

Kaza yapan araçtan çeşitli detay

Araç sahiplerinin aracı incelemesi

(Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

28 MB

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4)ŞANLIURFA\'DA HIRSIZLIK OPERASYONU: 30 GÖZALTI

ŞANLIURFA\'da, ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alının 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kent merkezinde farklı tarihlerde görülen ev ve işyeri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini saptadığı kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgulamaları tamamlanmasının ardından 30 sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binası

- Şüphelileri ekip aracından indirilmesi

- Gözaltına alınan şüphelileri adliye binasına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 32 MB

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5)ARANAN 21 KİŞİ OPERASYONLA YAKALANDI

DENİZLİ\'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik su sabah yapılan operasyonda, 2\'si kadın 21 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah haklarında yargılandıkları mahkemeler tarafından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişinin yerini belirleyen polis ekipleri, bu sabah yaptığı operasyonda tamamını gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 2\'si kadın 21 kişi, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Sanıkların polisler tarafından adliye sokulması

- Adliyeden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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