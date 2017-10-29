DHA YURT BÜLTENİ-12

Binlerce kadın aynı anda İstiklal Marşı okudu

ANTALYA Konyaaltı Kent Meydanı\'nda toplanan binlerce kadın, 29 Ekim Cumhuriyet Festivali etkinliği kapsamında aynı anda İstiklal Marşı okudu.

Konyaaltı Kent Meydanı\'nda düzenlenen \'2900 Kadın İstiklal Marşı Okuyor\' etkinliğine, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek\'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Kent meydanında müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, ardından Konyaaltı Meclis Üyesi öğretmen Nazife Demirtaş yönetiminde İstiklal Marşı\'nı okudu. Erkeklerin de desteklediği etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, \"Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buna engel olmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bizlere destek olan, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Antalyalılarla birlikte güzel günlere gideceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meydandaki kadınlardan görüntü

- Bayrak sallayan kadınlardan görüntü

- Marş okuyan kadınlardan görüntü

- Kadınlardan detay görüntüler

- Konyaaltı BLD Bşk Muhittin Böcek\'in konuşması

- İstiklal Marşı\'nın okunması

262 MB - 4.18\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Metroda karşılıklı marş okudular

İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metroya yolcu gibi binen bir grup genç İstiklal Marşı\'nı okudu. İlk önce ne olduğunu anlamayan ve şaşkınlık yaşayan yolcular da 10\'uncu Yıl Marşı\'nı okudu.

Bornova Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı farklı bir şekilde kutladı. Bornova Metro İstasyonu\'ndan metroya binen topluluk üyesi gençler, metro hareket ettikten sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı\'nı okudu. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan gençler marşın ilk kıtasını işaret diline de çevirdi. Metrodaki yolcular şaşkınlık içindeki gençleri izlerken, ayaya kalkarak marşa eşlik etti. Ardından yolcular da 10\'uncu Yıl Marşı\'nı okumaya başladı. Gençlerde yolculara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gençlerin marş okuması

- Yolcuların karşılık vermesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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AKUT Bodrum\'dan sualtında Cumhuriyet\'in 94. yılı kutlaması

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yıldönümü nedeniyle dalış etkinliği gerçekleştirdi. 7 kişilik ekip, Karaada ve Bitez Koyu\'nda dalış yapıp, sualtında Atatürk portreli Türk bayrağı açtı.

AKUT Bodrum ekibi, bugün sabah saat 10.00\'da Bitez Limanı\'ndan Kenan Doğan kaptanlığında \'Aquapro\' teknesiyle denize açıldı. AKUT Sualtı Kulübü adına 7 kişilik gönüllü ekibin de yer aldığı tekne ilk olarak Karaada\'daki \'Pınar 1\' batığında ve Kurt Burnu\'nda dalış gerçekleştirdi. AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, gönüllüler Hakan Oba, Füsun Ersoy, Şule İlgen, Sertaç Eyibilir, Asil Gökalp ve Meral Kalkan ile sualtında Atatürk portreli Türk bayrağı açtı. AKUT Bodrum Ekip Lideri Uslu, \"AKUT Sualtı Kulübümüz tarafından Bodrum\'da düzenlenen bu etkinliği Bodrum ekibi gönüllülerimizle gerçekleştirdi. Türkiye\'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle yaşanan Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yılı coşkusunu bizde sualtında kutladık. Arkadaşlarımızla birlikte 2 noktada yaklaşık 1 saatlik bir dalış gerçekleştirdik. Atatürk\'ü ve emenatlerini unutmadığımızı ve yaşatmaya devam edeceğimizi bir kez daha göstermiş olduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AKUT Bodum ekibinin su altında Atatürk portreli Türk bayrağı açmasından görüntü

-Su üstünden hazırlıklardan görüntüleri

Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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\'Cumhuriyet\' için yürüdüler

MANİSA\'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından, \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' düzenlendi. Yürüyüşe katılan yaklaşık bin kişi marşlar ve Türk bayrakları ile Cumhuriyetin ilanının 94\'üncü yıl dönümünü kutladı.

Manisa\'da Cumhuriyet\'in ilanının 94\'üncü yıldönümü CHP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' ile kutlandı. Sultan Camii önünde toplanan kalabalık yürüyüş başlamadan önce güvenlik noktasında tek tek arandı. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle yürüyüşe katılanlara, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul eşlik etti. İzmir\'in Karşıyaka ilçesi Belediye Bandosu da yürüyüşe katılarak, çaldıkları marşlarla coşturdu. Sultan Camii önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, yol boyunca \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Yaşasın Cumhuriyet\' sloganları attı. Manisalılar da alkışları ile yürüyüşü destekleyip, cep telefonları ile görüntüledi. Sultan Camii\'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşün ardından meydanda tören yapıldı. CHP ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Burada konuşan CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, Cumhuriyet\'in kuruluşunu kutladı. Ardından halk oyunları ekipleri, gösterilerini sundu. Törende konuşan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Cumhuriyeti korumak için çalıştıklarını söyledi. Milletvekili Biçer, \"94 yıl önce nasıl bu laik cumhuriyeti kurduysak, bugün de 15 yıldır ülkenin üstüne bir karanlık gibi çöken AKP diktasından kurtulacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.

GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN SORUŞTURMA AÇILDI

Törende konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa\'da geçen yıl 29 Ekim kutlamalarını hatırlattı. Geçen yıl yapılan kutlamalarda güzergahı değiştirdiklerini dile getiren Özel, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'in bu yıl duyarlılık göstererek tenha bir güzergah belirlemediğini söyledi. CHP\'li Özel, geçen yıl kutlama yürüyüşünde güzergahı değiştirttiği için kendisi hakkında açılan davanın sürdüğünü söyledi. Halkın yetkilerinin parlamentodan alınıp saraya verilmek istendiğini öne süren CHP\'li Özel, \"Önümüzdeki seçimler bunun son karar günüdür. Eğer, Saray rejimini, tek kişinin yönetmesini, demokrasinin aldığı yarayı, özgürlüklerinin içinde bulunduğu durumu görüyor ve bundan şikayet ediyorsak önümüzdeki ilk genel seçimler bu tek adam rejimine karşı demokrasiyi korumanın son günüdür\" diye konuştu. Konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüş öncesinde polislerin üst araması

-Yürüyüşten genel ve detay görüntü

-Bandodan görüntü ve marşların söylenmesi

-Balkonlara çıkan vatandaşlardan görüntü

-Cumhuriyet Meydanı\'nda çelenk sunulması

-CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Kadın basketbolculardan 29 Ekim için anlamlı video



Mersin\'de, Kadınlar Basketbol Ligi\'nin yeni takımı Çukurova Basketbol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir video hazırladı.

Görüntülerde, Kurtuluş Savaşı sırasında fedakarlıklarıyla tarihe geçen kadınları hatırlatan basketbolcular, konuşmalarıyla izleyenleri duygulandırdı. Kadın basketçiler, Milli Mücadele dönemindeki kadınların desteğine ilişkin sözleriyle takdir topladı. Çukurova Basketbol Kulübü Genel Koordinatörü Volkan Torun, cumhuriyetin kurulmasına büyük destek sunan kadınları yeniden hatırlamak ve hatırlatmak istedikleri için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Milli Mücadele dönemindeki kadınların azmi ve kararlılığına dikkat çeken Torun, şunları söyledi: \"Kadınlarımız; özgürlüğün, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin sembolü olmuşlardır. Çukurova Basketbol Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti\'nin dünya tarihindeki bu önemli başarısının her daim bilincindedir. Bize miras bırakılan bu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmanın, her ferdin görevi olduğunu düşünüyoruz. Milli Mücadele sonrası ayağa kalkıp, cumhuriyeti ilan eden milletimiz, şimdi de kararlılıkla dimdik yürümeye devam ediyor. Cumhuriyet, bu videoya katkı sunan takımımız gibi binlerce gencin omuzlarında varlığını ve bağımsızlığı sürdürecektir. Çukurova Basketbol Kulübü olarak Kurtuluş Savaşı Destanı\'na ve cumhuriyetin kurulmasına katkı sunan kadın, erkek tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Kadın basketbolcular tek tek konuşurken

- Kadın basketbolcular savaş alanındaki kadınları anlatırken

- Kadın basketbolcular toplu halde

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:57 BOYUT: 30.62

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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İzmit\'te Cumhuriyet Koşusu\'na 5 bin kişi katıldı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Cumhuriyet Koşusu\'na yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusu\'nun 5\'incisi Sekapark\'ta düzenlendi. Cumhuriyet Koşusu 10 kilometre koşusu, 3 kilometre halk koşusu ve 1 kilometrelik çocuk maratonu olmak üzere üç kategoride gerçekleşti. 10 kilometre koşusuna bin, 3 kilometre halk koşusuna 2 bin ve çocuk maratonuna 2 bin kişi katıldı. 10 kilometrelik koşuya Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan, Polonya ve Moldova\'dan atletler katıldı. Çocuk maratonuna katılan tüm çocuklara anı madalyası verildi. Halk koşusunda genel klasmanda erkeklerde Murat Kurtak birinci, Sinan Tatlı ikinci ve Berke Ertaş üçüncü, kadınlarda Bensu Bozdağ birinci, Ayşegül Gökçe ikinci, Gizem Akkuş üçüncü oldu. Halk Koşusu birincisine bin TL, ikinciye 900 TL, üçüncüye 800 TL ödül verildi. 10 kilometrelik profesyonel sporcuların katıldığı yarışta ilk 3 dereceyi Kenya\'dan üç sporcu kazandı. Benard Sang birinci, Hıllarry Kırayo ikinci, Kımutai Kiplimo üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde Kenya\'dan Esther Chesang birinci, Sevilay Eytemiş ikinci ve Kenya\'dan Stellah Barsosıo üçüncü oldu. 10 kilometre koşusunda birinciye 8 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 4 bin TL para ödülü verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Koşudan görüntüler

-Ödül töreninden görüntü



Haber: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Beypazarı\'nda işçi servisi devrildi: 19 yaralı



ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 19 işçi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30\'da, Beypazarı ilçesi Çayırhan mevkisinde meydana geldi. Yunus Çapa\'nın kullandığı 06 NDH 05 plakalı servis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Çayırhan\'daki Park Termik\'te çalışan işçilerden 19\'u yaralandı. İlk tedavileri kaza yerinde yapılan yaralı işçiler, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan midibüsten görüntü

Haber: Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)

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Denizli\'de yapılan kura çekiminde 786 kişi sosyal konut sahibi oldu

\"Türkiye, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke\"

DENİZLİ\'de TOKİ\'nin Aile ve Sosyal Politikilar Bakanlığı işbirliğinde yapımını tamamladığı Karahasanlı\'daki 786 sosyal konut, düzenlenen kura çekimiyle sahiplerini buldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte kura çekim törenine katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, devletin daha çok kişiye yardım etmesini \'yoksulluk artıyor\' şeklinde yorumlayanlara yanıt verdi. Kaya, \"Devletimizin daha çok insanımıza şefkat eli uzatmasını ülkemizde yoksulluk artıyor şeklinde yanlış yorumlayanlar var. Artan yoksulluk değil, devletin gücü ve devletin insana olan ivmesidir. Türkiye olarak yoksullukla mücadelede çarpıcı bir iyileşme kaydettik. Dünya Bankası\'nın Sürdürülebilirlik Kalkınma Raporu\'nda, Türkiye dünya genelinde yoksulluğu en fazla azaltan ülke ilan edildi\" dedi. TOKİ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile yapılan Denizli Merkez Karahasanlı Sosyal Konut Projesi\'nde konut alma hakkı ve konut belirleme kurası Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu\'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Denizli Valisi Hasan Karahan, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Sema Ramazanoğlu, daire müdürleri ile Karahasanlı Sosyal Konut Projesi için başvuru yapan 1320 kişi aile ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Kura çekimine katılan herkese 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı dağıtıldı. 2 bin kişilik salonun tamamen dolduğu kura çekiminde konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, 81 ilde 3 bin 523 şantiyede 806 bin konuta ulaştıklarını belirterek, \"Ürettiklerimizin büyük bölümünü sosyal konut olarak ürettik. Bugüne kadar 1047 okul, 19 üniversite, 993 spor salonu, 96 sağlık ocağı, 266 hastane, 42 kütüphane, 19 stadyum olarak imalatlarımız devam ediyor. Denizli\'de 34 şantiyede bugüne kadar 8 bin 224 konut üretildi. Denizli\'de planlanan konut adedimiz 13 bin 122 konut daha yapacağız. Önümüzdeki üç yılda 25 bin rakamına ulaşacağız\" dedi. Denizli Valisi Hasan Karahan ise Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadıkları güzel bir günde 786 vatandaşı ev sahibi yapacaklarını belirtti.

CUMHURİYET BAYRAMI VURGUSU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise kura çekiminde yaptığı konuşmada, Denizli\'de yapımı tamamlanan 786 sosyal konutun kura çekiminde belirlenen hak sahiplerine evlerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kaya, \"Bu projenin gerçekleşmesinde emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Hak sahiplerinin yüzde 10\'unu engelli kardeşlerim oluşturuyor. Onlara hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Böylesi önemli bir günde, milli mücadelenin ilk manevi kıvılcımının yakıldığı Denizli\'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 15 Mayıs 1919\'da Yunanlılar İzmir\'i işgal ettiğinde Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi cihat fetvası verilmiştir. Bu fetva milli mücadele için verilen ilk fetva olmuştur. Devletimizin birliği, huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerimi, Cumhuriyetimiz\'in vatanımızın bölünmez bütünlüğünü bir kez daha gösteren aziz milletimizi saygıyla şükranla selamlıyorum\" dedi.

\"SON 15 YILDA SOSYAL POLİTİKALARDA SESSİZ DEVRİM YAPTIK\"

Son 15 yılda sosyal politikalar konusunda sessiz bir devrim yaptıklarını belirten Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye olarak son 15 yılda sosyal politikalar alanında sessiz bir devrimi ortaya koyduk. Sosyal devrim olma yolunda yaptığımız hizmetler saymakla bitmez. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayırdığımız bütçeyi tam 23 kat artırdık. 2002 yılında sosyal yardımlara 1.4 milyar ayrılırken, 2016 yılında 32 milyara çıkardık. 2002\'de 4 kalemde sosyal yardım yapılırken bugün 39 farklı alanda sosyal yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sosyal konutlarda sosyal programlar kapsamında gerçekleşti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ arasında imzalanan programla yürütülen bir proje. Bugüne kadar 33 bin 337 konutun yapımını projelendirdik, 31 bin 588\'ini hak sahiplerine teslim ettik. Geriye kalan 1749 konutun yapımı devam etmekte. 2 artı 1 konutlarımız için 270 ay vade taksitleri sabit bir ödeme imkanıyla dar gelirli bir insanımızı ev sahibi yapmak için yola çıktık. Bu konutların maliyeti ödeme tutarından fazla, aradaki farkı devlet olarak biz karşılıyoruz.Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı değil merde namerde bile muhtaç etmeden hizmet vermek.\"

\"3.1 MİLYON HANEYE YARDIM ELİMİZİ UZATIYORUZ\"

Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi olma kriterini genişlettiklerini belirten Bakan Kaya, \"Düne kadar görmezden gelinen insanlarımızı da gördük ve devletimizin şefkatli elini tüm vatandaşlarımıza uzattık. 2002 yılında yardımlardan yararlanan kişi sayısı 1 milyon iken bugün 3.1 milyon haneye sosyal devlet anlayışıyla yardım elimizi uzatıyoruz. Bunun sadece 1.2 milyonunu şartlı nakit transferi yoluyla hak sahibi aileler olduğunu görüyoruz. Parayı kadınlarımıza veriyoruz. Bu transferi, \'Çocuklarımız eğitim hayatından kopmasın\' diye yapıyoruz. Biz tüm çocuklarımız iyi bir eğitim alsın istiyoruz. Özellikle kız çocuklarımıza pozitif ayırımcılık yapıyoruz. Yakın bir zamanda yine devletin şefkat eliyle ASDEP projemizle ailelerimize tek tek ulaşacağız. Arz odaklı bir hizmet anlayışıyla kapı kapı dolaşarak evlerimizde ziyaret edeceğiz, ihtiyaçlarını tespit edeceğiz ve yerinde çözüm üreceğiz\" dedi.

\"TÜRKİYE DÜNYADA YOKSULLUĞU EN FAZLA AZALTAN ÜLKE\"

Tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan SSPE hastalarına yönelik yeni bir programı hayata geçireceklerini, cihaza bağlı olan hastaların elektrik ve güç kaynağı ihtiyaçlarını bakanlık olarak karşılaşacaklarını belirten Kaya, yoksulluk artıyor eleştirilerinde bulunanlara da yanıt verdi. Kaya, \"Devletimizin daha çok insanımıza şefkat eli uzatmasını ülkemizde yoksulluk artıyor şeklinde yanlış yorumlayanlar var. Artan yoksulluk değil, devletin gücü ve devletin insana olan ivmesidir. Türkiye olarak yoksullukla mücadelede çarpıcı bir iyileşme kaydettik. Dünya Bankası\'nın yoksulluk ölçüm kriterlerine göre Türkiye olarak yoksullukla mücadelede çok önemli çarpıcı bir iyileşme kaydettik. Zira nüfusumuz içerisinde kişi başı günlük harcama miktarı Dünya Bankası\'nın belirlediği 4.3 doların altında yaşayanların oranı 2002\'de yüzde 30\'du. Bugün bu oran 2015 itibariyle yüzde 1.5\'un altına inmiş durumda. Hedefimiz bu oranı tamamen sıfırlamak. Dünya Bankası\'nın kısa bir süre önce 2017 Sürdürülebilirlik Kalkınma Raporu\'nu yayınladı. Bu rapora göre , Türkiye son 15 yılda dünya genelinde yoksulluğu en fazla azaltan ülke ilan edildi\" diye konuştu.

\"İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN ANLAYIŞIYLA EN İYİ HİZMETİ VERMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ\"

Sosyal yardımlarda devletin kucaklayıcı gücünü artırmanın yanında insanı yaşatmak için bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlandıklarını belirten Kaya, \"Bunun için bilişim teknolojisinin sağladığı teknik imkanları kullanıyoruz. Sosyal yardımları bütünleşik sosyal yardım sistemine üzerinde yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarınızım muhtaçlıklarını ispat külfetini ortadan kaldırmış olduk, 2 milyon haneye sosyal yardım kartı dağıttık. Yardımlar hesaba yattığında SMS ile bilgilendirdik, 2002 yılında engelli bir vatandaşımızı 24 lira öderken bu rakam bugün 570 lira seviyesine geldi. Bugün Türkiye sosyal devlet anlayışıyla 500 bin engelli ve yaşlı yakınına evde bakım ücreti vermekte. Sosyal yardımların hak sahipliğinde kadınlarımıza öncelik veriyoruz. Yapılan tüm sosyal yardımların yüzde 62\'sini kadınlar oluşturmakta. Sözün özü; \'Bir insanı yaşat ki; devlet yaşasın\' anlayışıyla engelli, yaşlı, kadınana sahip çıkan bir anlayışla bugün 80 milyona en iyi şekilde hizmet vermenin onurunu yaşıyoruz. Biz bakanlık olarak engelli yaşlı kadın çocuk şehit yakınları ve gazilerimize yönelik çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Aile kurumu üzerinde daha hassas olmamız gerekiyor. Aile temelli hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal politikalar bir toplumun bir millet olmuşluğunun güçlendirilmesi açısından da son derece önemli\" dedi.

\"FAİZE GİDEN 87 LİRA SİZE KONUT OLUYOR, YUVA OLUYOR\"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın ailesinin aslen Denizlili olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ın selamlarını iletti. Törene katılanların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Bundan 15 sene önce namerde muhtaç olmuş olan bir ülkeden bugün insanlarına refah dağıtan, dertleriyle hemhal olan bir ülkeye geldik. 2002 yılında toplanan verginin 87 lirası faize gidiyordu, bugün 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor, kalanı sizlere konut oluyor, mekan oluyor. O gün el açan Türkiye\'den bugün el açılan tüm yerlere uzanan bir Türkiye\'ye geldik. Bugün dünyada mazlumlara en çok yardım eden bir millet haline geldi Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan, ilk belediye başkanı olduğumda şunları söylemişti; \'Benim insanım arlıdır, bizim milletimiz derdini söylemez, içine atar. Belediye başkanları, valiler, bakanlardan şunu bekliyorum; gideceksiniz, bulacaksınız, dertlerine derman olacaksınız.\' Bugün O\'nun talimatlarından birinin daha yerine gelmesinden dolayı son derece mutluyum. 786 kardeşimiz sıcacık yuvalarına kavuşacak\" dedi.

\"DENİZLİ\'DE 25 BİN KONUT SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ\"

Denizli\'nin geçmiş döneminden örnekler veren, hava kirliliğinden söz eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen yıl söz verdikleri 25 bin konutun inşaatının da ilçelerden başladığını, Denizli\'de talep edip konut sahibi olmayan kimsenin kalmayacağını söyledi. Zeybekci, \"Bu şehirde kuşların uçmadığı hava kirliliği, Bağırsak Deresi vardı. Bugün parklarıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla örnek bir şehir haline geldi. Geçen yıl bir söz verdik. Vatandaşlarımızın tamamı konut sahibi olana kadar durmak yok, yola devam. 25 bin konut sözümüz vardı, onların tamamı ilçelerimizde başladı. Denizli\'nin merkezinde de 2 bin 500\'lük paketler halinde yapılacak. Şu anda Denizli\'nin bütün ilçelerinde ve merkezinde kira öder gibi konutlarına sahip olacak\" diye konuştu.

\"BU MİLLET ASLA \'AMAN\' DEMEDİ\"

Türkiye\'nin 15 Temmuz\'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ve milletin demokrasi destanı yazdığını söyleyen Bakan Zeybekci, \"Kim ne derse desin bu millet tarihi boyunca asla \'Aman\' demedi, esir olmadı. Milyonlarca şehit verdi, asla teslim olmadı. Dünyada hiçbir milletin yazamadığı bir destanı yazan, 15 Temmuz destanını yazan bu aziz millete hizmetkar olabilmek Allah\'ın bize verdiği bir lütuftur. Denizli\'ye hizmetkar olabilmekte ayrı bir güzeldir. Bundan sonra hizmetlerimiz devam edecek. Bu millet kimse merak etmesin, dostlarımız merak etmesin, düşmanlarımız heveslenmesin. Göktürk yazıtlarında yazdığı gibi üstte mavi gök yarılmadıkça, altta yer çökmedikçe bu milletin töresini hiç kimse bozamayacaktır\" dedi.

İLK KURA ENGELLİLER GRUBU\'NDAN

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Yapılan duanın ardından ilk kurayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya çekti ve engelli kurasında ilk hak sahibi İhsan Gürkaynak oldu. İkinci kurayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci çekti ve engelli grubundan Gökhan Ayhan\'ın ismini okudu. İsmi ilk okunan İhsan Gürkaynak, elindeki Türk bayrağını sallayarak sevinç içinde kürsüye geldi. Üçüncü kurayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin eşi Ayşen Zeybekci çekti ve Uğur Aslan\'ı konut sahibi yaptı. Vali Hasan Karahan ise engelli grubundan Cavit Acar\'ı sevindirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bahri Kılıç\'ı talihli olarak belirledi. Hak sahipleri protokol üyeleriyle birlikte mutluluk pozu verdi. İki bakan daha sonra Karahasanlı Mahallesi\'nde yapılan konutları gezerek inceledi. Karahasanlı Sosyal Konut Projesi\'nde yapımı tamamlanan 786 sosyal konut için 167 engelli, 1053 ihtiyaç sahibi başvuru yaptı. Kura çekilişinde önce 167 engelliden 79 hak sahibi belirlendi, kurada ismi çıkmayan 88 engelli ise 1053 kişilik normal başvuru listesine dahil edildi. Engellilerin ardından normal başvuru yapan kişiler arasından 708 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Çekiliş Denizli 8. Noterliği gözetiminde yapıldı. Kura çekiminde ayrıca 393 yedek isim de belirlendi. Kura çekimi sırasında başvuruda bulunan aileler büyük heyecan yaşadı. İsimleri okunan talihliler eşlerine ve çocuklarına sarılarak sevinçlerini paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanların gelişi,

-Salondan detay,

-Törenin başlaması, istiklal marşı

-Bakan Fatma Betül Sayan Kaya\'nın konuşması,

-Bakan Zeybekci\'nin konuşması,

-Kura çekiminden,

-Hak sahiplerinin sevinçlerinden,

-Hak sahibi ağlayan bir kadınla röp

-İki bakanın toplu foto çekimi,

-İki bakanın engelilerle sohbeti

-Toplu konutların gezilmesi

Haber: Osman Nuri BOYACI - Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)

