DHA YURT BÜLTENİ-12

Denizli\'de tekstil fabrikasında gaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu/EK

VALİ KARAHAN, \"GAZDAN ETKİLENEN İŞÇİ SAYISI 68\"

Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mevkisi\'ndeki bir tekstil fabrikasında gaz sızıntısı sonucu etkilenen işçileri hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Vali Karahan, gazdan etkilenen işçi sayısının 68\'e ulaştığını söyledi. Karahan, \"Bu sabah saatlerinde, bir tesiste bir gaz sızıntısı sonucu zehirlenme vakası yaşadık. Şu ana kadar hastanelerimize 68 müracaat oldu. Hepsinin de sağlık durumu iyi. Hastanelerde kısa süreli denetim altına aldık. 18\'i devlet hastanelerinde diğerleri de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi görüyor. Tedbirler ve neden olduğuyla ilgili araştırma ve incelemelerimiz devam ediyor. Şu an için endişe edilecek bir durum yok. Gaz sızıntısının bir ihmal ya da bir arızadan mı kaynaklandığına bakıyoruz. Sarımsak kokulu bir gaz sızıntısı şeklinde ortaya çıktığı bize bildirildi. Bu da daha hafif bir gaz zehirlenmesi vakası, bununla ilgili sebebini ve nasıl engellenebileceğini araştırıyoruz. Kusurlu varsa, sorumlu varsa onlarla ilgili resmi işlemler ve soruşturma boyutu devam ediyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizli Valisi Hasan karahan\'ın hastanede karşılanması

-Vali Karahan\'ın hastaları ziyaret etmesi

-Vali Karahan\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Ziraat Odası Başkanı, kardeşinin katilini öldürdü

KONYA\'da Seydişehir Ziraat Odası Başkanı 53 yaşındaki Ahmet Ünver, 2005 yılında, kardeşi Mehmet Ünver\'i öldüren 52 yaşındaki Mehmet Emin Kaya\'yı tabancayla vurarak öldürdü. Ünver ardından jandarma karakoluna gidip teslim oldu.

2005 yılı Ekim ayında bir gazinoda eğlendikten sonra evine dönen 3 çocuk babası çiftçi 43 yaşındaki Mehmet Ünver, Mehmet Emin Kaya tarafından bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından yakalanan Mehmet Emin Kaya, ilk ifadesinde \"Namus meselesi için öldürdüm\" dedi. 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Mehmet Emin Kaya, dün akşam saatlerinde, eskiden belde statüsünde olan Kesecik Mahallesi\'ndeki tarlasından evine dönen öldürdüğü Mehmet Ünver\'in kardeşi Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünver ile karşılaştı. İkili arasında tartışma başladı. İddiaya göre Mehmet Emin Kaya, \"Kardeşini öldürdüm, seni de öldüreceğim\" diyerek Ahmet Ünver\'e bıçakla saldırmaya kalkıştı. Bunun üzerine Ünver, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından evinin önüne gelen Ünver, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp peşinden gelen Kaya\'nın üzerine 2 el ateş etti. Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ünver de jandarma karakoluna gidip teslim oldu. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Ünver, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin hastaneye getirilişi

- Şüphelinin adliyeye getirilişi

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA,(DHA)

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Rize\'de aile içi silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

RİZE\'de İsmail P. cadde ortasında tartıştığı kayınbiraderleri 55 yaşındaki İsmail Beyhan\'ı tabancayla vurarak öldürdü, 44 yaşındaki Mahmut Beyhan\'ı yaraladı. Olayda yoldan geçen 74 yaşındaki Harun K. ise seken mermiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Olay saat 13.45 sıralarında Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere İsmail P. ile aralarında husumet bulunduğu kayınbiraderleri İsmail ve Mahmut Beyhan\'la sokakta karışmalaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada İsmail P. belinden çıkardığı tabancasıyla kayınbiraderi İsmail ve Mahmut Beyhan\'a yönelterek ateşledi. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 15 mermi kovanının bulunduğu olayda vücudunun çeşitli yerlerden yara alan İsmail Beyhan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Mahmut Beyhan ve olayda çevrede yürüdüğü sırada yerden seken merminin bacağına isabet etmesiyle yaralanan 74 yaşındaki Harun K. da yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli İsmail P.\'nin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinde ölen kişinin kan izleri görüntüsü

-Olay yeri genel ve detay görüntüleri

-Yerde boş kovanlar

-Olay yeri incelemeler ve detaylar

HABER KAMERA: AYTEKİN KALENDER/RİZE,(DHA)

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Öğretmenin otomobille çarptığı öğrenci yaralandı

KARABÜK\'te, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sinan Yavuz, yolun karşısına geçerken öğretmen Seval T.\'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Öğretmen, \"Çocuğa bir şey olursa yaşayamam\" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi\'nde meydana geldi. TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Sinan Yavuz\'a, okulun önündeki yolda karşıya geçmek isterken, Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu\'nda öğretmen 31 yaşındaki Seval T.\'nin kullandığı 78 DC 993 plakalı otomobil çarptı. Aracın altında sürüklenen Yavuz, yaralandı. Yaralı öğrenciye önce çevredekiler, sonra da haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale etti.

\'ÇOCUĞA BİR ŞEY OLURSA YAŞAYAMAM\'

Sürücü Seval T., kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. \"Katil olamam. Çocuğa bir şey olursa yaşayamam\" diyerek ağlayan öğretmen, yerde yatan öğrencinin yanına gitmek istedi. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı öğretmen, daha sonra gelen polisler tarafından ekip aracına bindirildi ve karakola götürüldü. Yaralı öğrenci de yapılan ilk müdahaleden sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yavuz\'un kalça kemiğinde kırık saptanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Yaralı ambulansa götürülürken

-Öğretmenin ağlaması, çocuğun yanına gitmeye çalışması

-Öğretmenin polis aracına götürülmesi

Süre:(03.07) Boyutu:(99 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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(ÖZEL)- Erzurum\'da 30 kişilik dilenci timi

ERZURUM\'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından dilenci timi kuruldu. 30 kişiden oluşan tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencilere göz açtırmıyor. Duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu dilenciler, ekiplerce yakalandı.

Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencileri yakın takibe aldı. Duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu dilenciler, ekiplerce yakalandı. Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Lalapaşa Cami önünde dilenen yaşlı bir kadın ise uzun süre polisler tarafından zabıta müdürlüğüne götürülmemek için direndi. Polislerin koluna girerek kendisini götürmemeleri için uzun uğraşlar veren dilenci ilginç görüntüler oluşturdu. Polislere dil döken yaşlı kadın zaman zamanda polis memurunu ikna etmeye çalıştı. Yaşlı kadın, \"Kurban olayım beni götürmeyin. Sizi polis olduğunuzu bilemedim. Zabıtaya götürünce eline ne geçecek? Biz dilenmeyelim ne yiyelim, söyleyin?\" dese de polisleri ikna edemedi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile zabıtanın ortaklaşa yaptığı dilenci operasyonunda 60 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Minibüsle toplanan dilenciler zabıtaya teslim edildi. Dilencilere idari işlem uygulanarak 104 lira para cezası yazılırken, üzerinden çıkan tüm paralara da el konuldu. Asayiş Şube ekipleri dilenci operasyonlarının devam edeceğini bildirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cami önünde dilenen kadın

-Sivil polislerin dilenciyi alması

-Dilencinin polislere kendisini bırakması için koluna girmesi

-Dilencini cebindeki paraları göstererk kendisini bırakmalarını istemesi

-Polislerin yüüne ellerini sürerek kendsinin bırakmasını söylemesi

-Polislerin dilenciyi zabıta aracına götürmesi

-Araç içerisinde bulunan diğer dilenciler

-Yabancı uyruklu dilenci ve çocukları

-Polislerin cami öünde broşür dağıtmaları

(SÜRE: 05.21 BOYUT: 246 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Diyarbakır\'da Peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kıldılar

Diyarbakır\'da, Irak ordusu ve Haşdi Şabi\'yle çıkan çatışmada ölen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) bağlı peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere bir araya geldi. Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Ofis Camii\'nde, Irak ordusu ve Haşdi Şabi\'yle çıkan çatışmada ölen peşmergeler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Partililer ve STK temsilcileri, namaz sonrası Kürtçe dua ettikten sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazınını kılınması

-Namaz kılanlar

-Camiden görüntü

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Kartepe Zirvesi\'nde \'Siyasal Açıdan Türkiye\'de Darbeler\' konuşuldu/EK

15 TEMMUZ: KÜRESEL ETKİLER

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi\'nde \'15 Temmuz: Küresel Etkiler\' konulu oturum Sakarya Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Kemal İnat\'ın moderatörlüğünde gerçekleşirken, Sakarya Üniversitesi\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş ve araştırma görevlisi Mustafa Caner konuşmacı olarak katıldı. Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş, 2010\'dan itibaren Türkiye\'ye yönelik alçaltmalara bakmak gerektiğini belirterek, \"Dünyada darbelerin mümkün olması için belirli yöntemler, stratejiler var. Bunları hemen hemen bütün dünyadaki darbe stratejilerinde görürüz. Nedir o? toplumsal gruplar arasında kimliğe dayalı bir çatışma çıkarmak. Bunun aslında Gezi Parkı\'ndan bu yana çeşitli şekillerini görüyoruz. Yani burada muhalif partilerin iktidara karşı bir blok haline getirerek demokratik yöntemlerin dışında bir mücadeleye sokuyor. İkincisi ekonomik gelişmeleri olumsuz etkileyecek belirli hamleler. Türkiye\'de FETÖ\'nün çeşitli akademisyenleri ya da bunların yurtdışındaki akademisyen ve gazetecilerinin yönlendirmelerine baktığımızda buna özellikle gayret ettikleri özellikle 2010\'dan itibaren Türkiye\'ye yönelik alçaltmalarına bakmak gerekiyor. Üçüncü olarak da basın ve medyanın kullanılarak psikolojik bir harbin yürütülmesi. Burada da birinci amaç şu, darbe sonrası kendisine destek verecek bloğu oluşturmak, bunu meşrulaştırarak bir blok oluşturmak. İki, yine darbenin gerçekleştirilmesi için belirli amaç ve mekanizmaları toplumun zihnine yerleştirmek. Yani \'Tamam, darbe kötü bir şey ama siyasal iktidarın da şu şu konuları sorunlu\' gibi. Geriye bakın. Özelikle 2010\'dan beri özellikle Türkiye\'deki basının siyasal iktidarla mücadelesinin çerçevesine baktığınız zaman bunları görürsünüz\" dedi. Prof. Dr. Kemal İnat ise Almanya\'nın PKK meselesinde olduğu gibi FETÖ meselesinde de Türkiye\'yle dayanışma içerisinde olmaya niyetli olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Bu hareketin, FETÖ\'nün darbe girişiminin arkasında olduğu hukuksal olarak tespit edilmesine rağmen Almanya\'nın tutumunun hala değişmediğini görüyoruz. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Almanya tıpkı PKK meselesinde olduğu gibi FETÖ meselesinde de Türkiye\'yle dayanışma içerisinde olmaya niyetli değil. Tıpkı PKK ve türevlerini Türkiye\'ye karşı zaman zaman araçsallaştırdığı gibi ki bunu sadece Almanya yapmıyor biliyorsunuz, FETÖ\'yü de Türkiye\'ye karşı araçsallaştırma niyetinde olduğu şeklinde Türkiye\'deki kesimler tarafından okundu. Çünkü tutumlar bu okumaya müsaitti\"

DEMOKRASİMİZİ KORUMAK İÇİN SÜREKLİ TETİKTEYİZ

\'Dünyada Darbe Deneyimleri\' konulu oturumda ise Eastern Connecticut State University\'de görevli Prof. Dr. Miguel Barrientos, Latin Amerika ve Türkiye\'de son dönemde meydana gelen gelişmelerin tetikte olmalarına neden olduğunu belirterek, \"Bizim demokrasimiz var ama her zaman tetikteyiz. Latin Amerika\'da meydana gelen her şey bizim daha fazla dikkatli olmamıza neden oluyor. Demokrasi çok güzel bir şey ve Latin Amerika ve Türkiye\'de son dönemde meydana gelen olaylar bizim tetikte olmamıza neden oluyor. Bu bölgelerde yumuşak darbeler oluyor, nihayetinde bunlar darbedir ve hükümetleri değiştirebiliyor. Son dönemlerde Honduras ve Paraguay\'da darbe meydana geldi ve Türkiye\'den edindiğimiz dersler bağlamında bizler demokrasimizden gurur duyuyoruz. Ama yine de çok dikkatli olmalıyız. Ülkemizde çok fazla çıkar grubu var ve demokrasinden hoşlanmıyorlar. Tekrar eski sisteme dönmek istiyorlar. Bu yüzden demokrasimizi korumak için sürekli tetikteyiz. Türkiye\'de yaşanan olaylardan sonra demokrasinin korunması çok güzel bir olay, Türk vatandaşlarını tebrik ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: SAKARYA,(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta FETÖ şüphelileri adliyede

KAHRAMANMARAŞ\'ta kurdukları \'Dostlarla helallik\' WhatsApp grubu ile Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lehine paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye yönelik yaptıkları operasyonda gözaltına aldıkları bir kişinin telefonunda \'Dostlarla helallik\' isimli bir WhatsApp grubu olduğunu tespit etti. Grupta FETÖ\'nün elebaşı Fethullah Gülen ve örgüt lehine birçok paylaşımlar yapıldığı ve örgüt adına yürütülen çalışmaların da buradan takip edildiğini belirleyen polis, geçen salı günü birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, KHK kararlarıyla meslekten ihraç edilmiş memurların da aralarında olduğu 11 kişiyi gözaltına alıp, adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el koydu. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin araçtan indirilmeleri

- Şüphelilerin acil servise alınması

- Şüphelilerin hastaneden çıkmaları

- Polis midibüsünün gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)