DHA YURT BÜLTENİ-12

Bakan Fakıbaba: Türkiye\'yi tanımamışsınız kardeşim, öyle sıradan bir ülke değil

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba, Ortadoğu\'daki gelişmelere değinerek, \"Tabii küçülteceksiniz, böleceksiniz, kendinize uygun ülke yaratacasınız ve daha uygun bir şekilde İslam\'ı yöneteceksiniz. Vallahi Türkiye\'yi tanımamışsınız kardeşim. Türkiye öyle sıradan bir ülke değil, başınıza bela almayın\" dedi.

AK Parti Bingöl Merkez İlçe Kongresi, Belediye Kültür Merkezi Kongre Salonu\'n Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bingöl Milletvekili ve ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda partilinin katımıyla yapıldı.

\"TÜRKİYE\'YE GÜCÜNÜZ YETMİYOR\"

Kongrede konuşan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Ortadoğu\'daki gelişmelere değinerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kilometrelerce uzaktan gelip sınırın ötesinde savaşanların gerçek niyetlerinin Türkiye\'yi bölmek olduğunu anlatan Bakan Fakıbaba, \"Uzaktan gelen insanlar, ne işiniz var sizin burada? Sizin toprağınız size yetmiyor mu, nedir bu gelişinizin sebebi, ne istiyorsunuz, doymuyor musunuz? Sömürmekle elinize ne geçiyor? Bakın hala bir şey değilsiniz. Türkiye\'ye gücünüz yetmiyor. Yani dayak yiyor ve anlamıyorsunuz. Yarın yine dayak yiyeceksiniz. Amaçları inanın ülkemizi parçalamak, ülkemizi bölmek, Hristiyanlaştırmak. Bunların amacı gerçekte bulundukları ülkelerin halklarına yardım etmek değil. Bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmamız gerekir\"dedi. Bakan Fakibaba, islam coğrafyasının uluslararası güçler tarafından parçalanmaya çalışıldığını da ifade ederek, \"Tabii küçülteceksiniz, böleceksiniz, kendinize uygun ülke yaratacasınız ve daha uygun bir şekilde İslam\'ı yöneteceksiniz. Vallahi Türkiye\'yi tanımamışsınız kardeşim. Türkiye öyle sıradan bir ülke değil, başınıza bela almayın. Şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki bizi bölemezler. Çünkü biz kardeşiz. Bizi bölmeleri mümkün değil. Et ve tırnak olmuşuz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Zaza, Arap arasında bir fark yok\"diye konuştu. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, bir makama gelmenin maharet olmadığını, önemli olanın o makamın hakkını vermek ve o makamdan ayrılırken özellikle alnının akıyla ayrılmak olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Feyzi Kızıl, AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi.

ABD'li aktris Juliette Lewis: Hiç tacize uğramadım

ABD\'li ünlü yıldız Juliette Lewis, sinema hayatında hiç tacize uğramadığını belirterek, \"15 yaşındayken bile kafalarını uçuracağımı bildikleri için kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi\" dedi.

Bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Antalya\'da bulunan ABD\'li ödüllü oyuncu Juliette Lewis, başrolünü oynadığı \'Korku Burnu\' adlı filmin özel gösteriminin ardından söyleşiye katıldı. Antalya Film Festivali\'nin film skalasından çok etkilendiğini belirten Lewis, \"Amerika\'yı terk edip gözlerimi burada açma imkanımdan dolayı çok memnunum\" dedi.

\'HER ZAMAN ŞARKICI OLMAK İSTEMİŞTİM\'

Lewis, aslında farklı yaratıcı alanlara ilgisi olduğunu, şarkı söyleyip dans ederken, babasının oyuncu olmasından dolayı sinemaya yöneldiğini söyledi. Juliette and the Licks grubuyla bir dönem şarkı da söyleyen sanatçı, \"Müzik mi, film mi?\" sorusuna şu yanıtı verdi: \"Yapmadığım zamanlarda ikisini de çok özlüyorum. Müzik insanları birbirine, tanrıya bağlıyor. Hayatın bir kutlaması adeta. Film ise içten gelen farklı bir şey. İkisini de çok seviyorum. Rock\'n Roll, Blues, Soul benim için özgürlük demek. Bunlarla kendimi hep bağdaştırdım. Küçüklüğümden beri böyleydim ve ailem beni böyle yetiştirdi. Her zaman şarkıcı olmak istemiştim. Strange Days\'te de şarkı söylemek zorunda kalınca bu açığa çıktı. PJ Harvey şarkılarını söylemek de zordu.\" Diğer kişilerin deneyimlerine karşı bir hassasiyeti olduğunu belirten Lewis, \"Çeşitliliği ve farklılığı seviyorum. Komediyi de karanlık duyguları da çok seviyorum. Her türlü oyunu oynayabilirim. Kendimi hiçbir zaman \'A\' kategorisinde bir oyuncu olarak görmedim, daha iyi şeyler yapabileceğimi düşündüm\" dedi.

\'İNSANLIĞA VE ACIYA KARŞI DERİN BİR İLGİM VAR\'

Festivalin bu yıl küresel göçmen krizine dikkati çektiğini hatırlatan Juliette Lewis, “Kadın oyuncu olarak insanlığa ve acıya karşı derin bir ilgim var. Karışık karakterleri oynuyorum ve farklı yerlerde insanlarla bu karakterlerim aracılığıyla buluşabilmekten çok mutluluk duyuyorum. Bir insan olarak da olaylar beni kötü hissetmeye sürüklüyor. Göçmen sorunu için bir çözümüm yok ne yazık ki. Ancak sanatçı olarak yapabileceğim tek şey insanlara bir kaçış alanı sunabilmek. Politik olarak bir çözümüm yok. Yapabileceğim küçük şey, bu festivale gelerek yüzümü ve kendimi sunabilmek. İnsanları eğitmek ve yaşanan trajedileri göstermek için bu filmlerin ve tartışmaların önemli olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

HOLLYWOOD\'DAKİ TACİZ İDDİALARI

Bir seyircinin ABD\'li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein\'in kadın sanatçıları taciz ettiğine yönelik iddiaları sorması üzerine Lewis, bu duyumların ABD\'de konuşulduğunu söyledi. Lewis, \"Benim başıma böyle bir şey gelmedi. 15 yaşındayken bile kafalarını uçuracağımı bildikleri için kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi. Bu tür şeyler her dalda olabiliyor, ama açığa çıkınca iyi oluyor. Birçok erkek ve kadın yönetmenle çalıştım. Özellikle ilk yıllarda çalıştığım erkek yönetmenler konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hepsi yaratıcı, harika insanlar. Kendilerini öğretmenim olarak gördüm hep\" diye konuştu.

\'GÖRMEK İSTEDİĞİM BİRKAÇ TÜRK YAPIMI FİLM VAR\'

Bildiği bir Türk oyuncu olmadığını da açıklayan Juliette Lewis, \"Şu anda bildiğim bir Türk oyuncu yok. Ancak görmek istediğim birkaç Türk yapımı film var. Öğreneceğim mutlaka\" dedi.

Saman deposu olarak kullanılan bodrum kattaki yangın korkuttu



MANİSA\'nın Kula ilçesinde, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında 200 balya saman kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte güçlükle söndürüldü.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Şehit Ahmet Akdeniz Caddesi\'ndeki 4 katlı bir apartmanın Yunus Kargı tarafından, depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın korkuttu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı ve çevredeki işyerlerini tahliye ettikten sonra, su sıkarak alevlere müdahale etti. Saman balyalarının içten içe yanmaya devam etmesi nedeniyle itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Yangın, 2 saatte söndürülürken, 200 balya saman kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Haber: Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)

============================================

Bir haftada 7 hırsızlık yapan şüpheliler, yakalandı

BURSA\'da, bir haftada 5 okul ve 2 evden 25 bin lira değerinde dizüstü bilgisayarla çeşitli malzemeler çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi\'ndeki okullara dadanan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdüren Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda 37 yaşındaki A.D.\'yi yakalamıştı. Polis tarafından aranan diğer 2 şüphelinin ise bir hafta içinde 5 anaokulu ve 2 evden 10 dizüstü bilgisayarla çeşitli malzemeler çaldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerin 39 yaşındaki S.P. ve 19 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi. Ekipler, güvenlik kameralarındaki görüntüleri izleyerek, 2 şüphelinin adreslerine ulaştı. Şüpheliler, belirlenen adreslere yapılan operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler S.P. ve Y.D., adliyeye sevk edildi.

