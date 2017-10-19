DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TUNCELİ -ELAZIĞ KARAYOLUNA TUZAKLANAN PATLAYICI ERKEN FARK EDİLEREK İMHA EDİLDİ

TUNCELİ-Elazığ karayolunun Pertek yol ayrımı mevkiine PKK\'lılar tarafından yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin dikkati sayesinde bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlı ekiplerince Tunceli-Elazığ karayolu üzerinde 1 adet düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş, amonyum nitrat ve 1 adet küçük tüp ile hazırlanmış tahrip gücü yüksek patlatılmaya hazır vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtilerek, patlayıcı düzeneğinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlayıcının kontrollü olarak imha anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)-

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2)EFES ANTİK KENTİ\'Nİ DENİZLE BULUŞTURACAK PROJESİ İÇİN 53 FİRMA TEKLİF VERDİ

53 FİRMA ANTİK KANAL İÇİN YARIŞTI

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü\'nün, Efes Antik Kenti\'ni denizle buluşturmak için başlattığı projenin en önemli adımlardan birisi atıldı. Projenin DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü\'ndeki ihalesine 53 firma teklif verdi. İki aşamalı değerlendirmeden sonra kazanan firmanın belli olacağı açıklandı. Başbakan Binali Yıldırım\'ın \'35 İzmir Projesi\' arasında yer alan Efes\'e açılacak \'antik kanal\' için çalışmaların en önemli adımı atıldı. Efes limanından 2 bin 500 yıl içinde yaklaşık 9 kilometre çekilen denizi yeniden antik kentle buluşturulacak proje için ihale yapıldı. Projenin DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü\'ndeki ihalesine 53 firma teklif verdi. İki aşamalı değerlendirmeden sonra kazanan firmanın belli olacağı açıklandı.

UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Efes Antik Kenti\'nin ününe ün katacak projenin ilk etabını, 6 bin 130 metre uzunluğundaki kanalın girişindeki 600 metrelik bölüm ile yat limanı kapsıyor. Projenin ilk etabının planlamalara göre bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İhaleye çıkacak olan projenin tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlikle yürüyeceği ifade edildi. İki etaplı projenin ilk etabında yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre genişlikte olacak. İlk etap için doğal sit alanı olan bölgeye 1620 kazık çakılacak. Kanalının duvarlarının tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak.

Görüntü Dökümü

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- İhale yapıldığı sırada başlangıç anından görüntü.

- İhale ili ilgili açıklamadan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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3)ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN KADIN, ESKİ KAYINBABASINI ÖLDÜRDÜ

GAZİANTEP\'te, 36 yaşındaki Melike Koç, velayeti ayrıldığı eşinde kalan çocuğunu göstermediğini iddia ettiği kayınbabası 61 yaşındaki Kenan Yalçın\'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece geç saatlerde Atakent Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Melike Koç, 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeni ile eşi Yusuf Yalçın\'dan boşandı. Boşanma davasında mahkeme, çiftin tek çocuklarının velayetinin baba Yusuf Yalçın\'da kalmasına ve yaz döneminde annesinde kalmasına karar verdi. İddiaya göre, yaz döneminde eski kayınbabası Kenan Yalçın, çocuğu Koç\'a vermedi. Koç, dün gece kayınbabasının evine giderek eski eşinin olmadığını öğrenince Kenan Yalçın\'dan çocuğunu istedi. İkili arasında bu sebepten başlayan tartışmada Melike Koç, çantasında bulunan bıçak ile Kenan Yalçın\'ı 4 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Yalçın, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Yalçın\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis ekipleri de Melike Koç\'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadın ifadesinde, çocuğunun yaz döneminde kendisinde kalması gerektiğini, buna rağmen eski kayınbabası Kenan Yalçın\'ın çocuğunu kendisinden kaçırdığını öne sürdü. Çocuğunu göremediği için psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü belirten Melike Koç, tartışma sırasında öfkelenerek cinayeti işlediğini söyledi.

Melike Koç, sorgulamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheli Melike Koç

- Koç\'un polisler eşliğinde hastaneye getirilmesi

- Koç\'un polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının hareket etmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

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4)TRABZON\'DA ÜRETİCİLER TEPKİLİ: TEFECİLER FINDIĞI 3 LİRAYA DÜŞÜRDÜ

TRABZON Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındık fiyatının serbest piyasada tefeciler yüzünden 3 liraya gerilediğini iddia etti, “Üreticiye emeğinin karşılığını verinö çağrısında bulundu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde beraberinde Ortahisar Ziraat Odası, Trabzon Muhtarlar Federasyonu, Trabzon Ortahisar Muhtarlar Derneği, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi, Trabzon KEKS Şubeler Platformu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındıkta yaşanan fiyat oyunlarının üreticinin emeğinin nasıl sömürüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi. Fındıkta yaşanan soygun ve sömürünün gün yüzüne çıktığını öne süren Albayrak, “Avrupalının yenmeyen fındığı niçin bizlerden 4-5 kat daha pahalı? Ülkemizde fındık fiyatını tefeciler 3 liraya kadar düşürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randıman düşük diye, üreticiyi geri çeviriyor. TMO’nun 18 ilçemizde sadece 3 alım yeri var ve yetersiz. 80 yılık yalanda ortaya çıktı. Siyasetçiler meydanlarda fındık borsasını ‘Hamburg’tan Türkiye’ye alacağız’ diyor. Fındığı olmayan bir ülkede borsa olur mu? Avrupa’da büyük bir kuruyemiş firmasının fındık borsası gibi lanse edildiği ortaya çıktıö dedi.

FINDIKTA TEKEL VAR

Rekabet kurulunun ‘Fındıkta tekel yok’ söylemini hatırlatan ve tepki gösteren Albayrak, şöyle dedi:

“Dünyada sağır sultanlar duydu, öğrendi, fındıkta tekel olduğunu. Son söz, dünya lideri fındığımızın değerini yabancılar biliyor, bizler bilemiyorsak vay halimize. Yetkililere çağrımız fındık üreticilerinin emeğinin karşılığını verin, seslerini duyun, sorunlarını çözün, üretici hakkını alsın, ülkemiz kazansınö

Görüntü Dökümü

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Başkan İsmail Albayrak\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

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5)ŞANLIURFA\'DA TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ

ŞANLIURFA\'da, 3 gün sürecek olan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Turgut Özal Parkı\'nda başladı. 20 farklı atölye ve 65 stantta yarışmalarının yapıldığı şenlikte öğrencilerin proje çalışmaları sergileniyor.

Şanlıurfa\'da ilk kez düzenlenen bilim şenliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa\'nın bilimin başşehri olduğunu belirterek, \"İlim, felsefe, astronomi, sanatta modern batı düşüncesinin bu kaynaklarının temelini Müslüman bilim adamlarımızdan almıştır\" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ise konuşmasında sıfırı Harezmi\'nin bulduğunu hatırlatarak, \"Sıfırı bulan Müslümanlardır. Sıfır bulunmadan önce Roma rakamları kullanılarak, bilim yapılamazdı. Avrupalılar bu durumu hep gizlerler, sanki bilim Avrupa\'nın malıymış gibi aktarırlar. Bilim bizim malımızdır. Biz sömürgeye tabi olursak bilimi bize verirler; yoksa aksi halde vermezler. Böyle bir şeyin olmadığını artık görüyoruz. İlim bizim malımızdır. Biz üreteceğiz biz yapacağız, tembellikle bu iş olmaz\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların bulunduğu stantlar protokol üyeleri tarafından dolaşıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şenlik alanı ve öğrenciler

- Konuşmaların yapılması

- Protokol heyetinin stantları gezmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 462 MB

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6)KAZADA ÖLEN GENÇLER, ASKER TÜLBENTLERİYLE UĞURLANDI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde traktöre çarpan motosiklette hayatlarını kaybeden

18 yaşındaki Egemen Sertkaya ile 20 yaşındaki Umut Korkmaz, ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi\'nde yaklaşık bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Gençlerin tabutlarına asker tülbendi asılırken, cenazeler arkadaşlarının dev Türk bayrağı açarak oluşturduğu kortej eşliğinde mezarlığa götürüldü.

İzzetiye Mahallesi\'nden arkadaşlarıyla buluşmak için Keşan\'a gitmek için dan akşam yola çıkan Egemen Sertkaya yönetimindeki 22 FJ 626 plakalı motosiklet, aynı yöne giden 21 yaşındaki Süleyman Akgül\'ün kullandığı 22 FP 968 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Kazada, başlarında kask olmayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Sertkaya ile arkasında oturan arkadaşı Umut Korkmaz hayatlarını kaybetti.

Aileleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Egemen Sertkaya ve Umut Korkmaz\'ın cenazeleri İzzetiye Mahallesi Camii\'ne getirildi. Cenazede, hayatlarını kaybeden gençlerin aileleri gözyaşlarına boğulurken, ayakta durmakta güçlük çekti. Ailelere yakınları teselli vermeye çalıştı. Cenazeye gençlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı.

İki gencin tabutlarına asker tülbendi asılarak, ceketleri konuldu. Egemen Sertkaya ve Umut Korkmaz\'ın cenazeleri, öğle vakti Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından arkadaşlarının dev Türk bayrağı açarak oluşturduğu kortej eşliğinde mezarlığa götürüldü. İki gencin cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Gençlerin tabutları ve aileleri

-Cenazeye katılanlar genel gör.

-Tabutlara asılan asker tülbentleri

-Cenaze namazlarının kıldırılması

-Arkadaşlarının bayrak açarak, kortej oluşturması

-Detaylar

-Egemen Sertkaya foto

-Umut Korkmaz foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 03.29 - BOYUT: 111 MB)

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7)TOKAT\'TA \'FETÖ\' BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

TOKAT\'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı diye tanıtarak FETÖ operasyonu kapsamında kimlik bilgilerinin kullanıldığını ileri sürerek dlandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, dün öğle saatlerinde Gülbahar Hatun Mahallesi oturan 52 yaşındaki M.K.\'yi telefonla arayarak, FETÖ operasyonu yapacaklarını, kendisinin kimlik bilgilerinin kullanıldığını ileri sürerek bunu gidermek için para istedi. Kısa süre sonra M.K. bankada bulanan 20 bin lirasını çektikten sonra Behzat Bulvarında 50 yaşındaki M.C. ile buluşarak teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K. polise haber verdi. Tokat Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Dolandırıcıların kullandıkları ticari taksiyi tespit eden ekipler, şahısları Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yakaladı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada dolandırıcılıkta kullandıkları cep telefonlar ve vatandaştan alınan 20 bin lira nakit para ele geçirildi. Dün akşam saatlerinde Tokat’a getirilen şüpheliler 50 yaşındaki M.C., 44 yaşındaki G.B. ve 30 yaşındaki taksi şoförü M.A. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin görüntüsü

-Polisin götürüşü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(68 mb)

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8)7\'İNCİ ULUSLARARASI KARADENİZ SEMPOZYUMU BAŞLADI

GİRESUN Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) tarafından düzenlenen ve 23 ülkeden 200’e yakın akademisyenin katıldığı 2 gün sürecek \"Türk-Rus İlişkileri\" konulu 7\'inci Uluslararası Karadeniz Sempozyumu başladı.

Giresun Üniversitesi kampusunde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, dünya siyasetinin yeniden şekillendiği bugünlerde, Türkiye ve Rusya gibi toprakları hem Asya hem de Avrupa’da bulunan ve bölgede etkin güç olan iki ülkenin yakın temas ve işbirliği içinde olmasının hayati önem taşıdığı bir süreç yaşandığını söyledi. Coşkun, 7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’nun iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesinin gerek bölgeye gerekse dünyaya pozitif etki yapacağı kanısında olduklarını belirtti.

Merkezi Asya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof.Dr. Sebahattin Balcı da Türkiye-Rusya ilişkilerini Türk dünyası ve Rusya Federasyonu bağlamında görülmesi gerektiğini dile getirdi. Balcı, \"Bu mesele sadece Türkiye ile sınırlı değil. Kafkasya’dan Orta Asya’ya kadar Çin’e kadar Rusya ile hep komşuyuz. Hep beraberiz, ortak bir tarihten geliyoruz. Elbette inişli çıkışlı 500 yılı aşkın ilişkilerimiz var. Ama bir kaderi paylaştığımız da bir gerçek. O halde bu kaderi paylaşanlar ortak bir geleceğe de birlikte gitmek durumundayız. Bugün çok ihtiyacımız olan bölgemizde barış, huzur ve istikrardır. Bu üçüne çok ihtiyacımız var. Bunu sağlamanın yolu da daha fazla işbirliği, daha fazla hareket ve hayatı paylaşmaktır. Ortak değerlerimizi daha fazla keşfedip onları yükseltmekten geçiyor. Kaybetmek istemediklerimizi ne kadar çoğaltırsak komşular olarak barışa o kadar yakınız. Gözden çıkartamayacaklarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Bizler de kaybetmek istemediklerimizi çoğaltmaya gayret sarf ediyoruz. Tabi ki burada en önemliler de bilim adamlarıdır. Asla onlardan vazgeçemeyiz ve asla onların kaybına göz yumamayız. Bilimin ışığında aklın ve vicdanın göstereceği yolda bu birlikteliğe ortak kadere daha fazla destek vermek ve güçlendirmek için çalışacağız.ö dedi.

Gençliğin de unutulmaması ve ihmal edilmemesi gerektiğine işaret eden Balcı, şöyle dedi:

\"Barış ve istikrar içerisinde huzur içerisinde bir gelecek oluşturmak ancak buna inanan çok iyi donatılmış ve kendine güvenen bir gençlik olacaktır. Bu bakımdan bütün çalışmalarımız da gençlik eksenli yapmak ve gençliği hepimizin geleceğini oluşturacak güçle geleceğe taşımamız gerekiyorö

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Prof.Dr. Anvarbek Mokeyev’in başkanlığını yaptığı oturumda İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mahir Aydın “Tarihsel Avrasya komşuluğuö, 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof.Dr. Feridun Emecen “Osmanlı kaynaklarında Rusya imajı ile ilgili belgelerö, BİLGESAM Başkanı Prof.Dr. Atilla Sandıklı “Ukrayna krizinin bölgesel güvenliği ve Türkiye’ye etkileriö, Arel Üniversitesi’nden Prof.Dr. Uğur Özgöker “Karadeniz’de Türk-Rus ilişkileriö, Niğde Üniversitesi’nden Prof.Dr. Özcan Yeniçeri “Jeopolitik ve jeokültürel yapının Türk-Rus ilişkilerine etkisiö, emekli büyükelçi Prof.Dr. Ali Engin Oba ise “Türk-Sovyet ilişkilerinin anlaşılmasına katkı yapan iki eserö konulu sunumlarını yaptı.

BİLGESAM Başkanı Prof.Dr. Atilla Sandıklı, \"Ukrayna krizinin bölgesel güvenliği ve Türkiye’ye etkileriö konulu sunumunda, Rusya ile ilişkilerin Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Sandıklı, \"Çok geniş pazar ve bizim enerji kaynaklarımız açısından ihtiyaçlarımızı karşılayan önemli bir ülke. Ama bu enerji ihtiyacımızı karşılarken tek taraflı bağımlılığı engelleyici ve diğer enerji kaynaklarımızın çeşitlendiriciliği açısından girişimler yapmalıyız. Çünkü Ukrayna krizinde de gördük. Bu enerji hatlarını siyasetin bir aracı olarak Rusya’nın kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz. Batı bloku içinde yer almamıza rağmen Rusya ile ilişkileri geliştiriyoruz. Ama bu ilişkileri geliştirirken bazı konuları da dikkate almamız gerekiyor. Rusya’ya harp silahları açısından bağımlılığın artırılmasının bazı sorunları da beraberinde getireceğini tarihsel olarak baktığımızda bazı sorunlar yaratabileceğini dikkate almalıyız. Rusya çok önemli bir komşu, hem enerji anlamında hem de ticaret anlamındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekir, ancak çıkacak bazı sorunları da dikkate almalıyızö dedi.

Karadeniz’de Türk-Rus işbirliği konusunda konuşan Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Uğur Özgöker de, AB’nin çok güçlü bir yapısının olduğunu ancak bölgede buna rakip olmak için birçok birliğin kurulduğunu hatırlattı. Özgöker, \"Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra eski Sovyet ülkeleri bağımsız devletler kurdu. Birçok birlik kuruldu ama hiçbiri AB’ye rakip olamaz. Olabilecek şey, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ile ECO dediğimiz birliğin entegre olarak AB’nin karşısında olmasıdırö ifadelerini kullandı.

Diğer oturumlarla devam eden sempozyum, yarın akşam sonuç bildirgesiyle sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-Sempozyum detayları

-Açılış konuşması

-Hocaların sunumu

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN DHA



