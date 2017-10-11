DHA YURT BÜLTENİ-12

Güneysu’da aniden gelen sel korkuttu (EK)

BAŞKÖY KÖYÜ YOLU HEYELAN SONUCU KAPANDI

Rize’de dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Güneysu İlçesi Başköy Köyü yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Heyelanda dere yatağına dolan toprak kütlesi nedeniyle taşan dere suları köy yolunda hasara neden oldu. İlçe Özel İdaresi’ne ait iş makineleri kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

SEL ANINI ANLATTILAR

Başköy Köyü\'nde yağmur sularıyla yükselen dere aniden yola taşınca köylüler büyük panik yaşamıştı. Köylüler kameraya yansıyan o anları anlattı. Muhammet Kalender heyelanın kapattığı köy yolunda iş makinesinin çalıştığı sırada bir anda gelen seli gördüklerini belirterek “Burada insanlar vardı. O anda çok korktuk ve birbirimizi ‘Kaçın’ diye uyardık. Sonra iş makinesi müdahale etmeye başladıö dedi.

Başköy Köyü Muhtarı Hızır Reyhan da “Irmağın başında dün akşam büyük bir heyelan oldu. Üzerinden de yol geçiyor. Çay alım yeri ve bir bakkal vardı. Onların etrafını açarak yıkılmalarını kurtardık. Burada kalabalıktık. Selde bir anda gelince kaçışmaya başladık.ö ifadelerini kullandı.

Başköy Köyü’nde 28 Eylül tarihinde yaşanan sel ve heyelanlarda 20 ev tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Köydeki heyelan detayları

-İş makinelerinin çalışması

-Köylülerle röp.

-Muhtar Hızır Reyhan ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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AĞRI\'DA, TERÖR PROPAGANDASI VE CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARETE 4 TUTUKLAMA



AĞRI\'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliği Patnos İlçesi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret mahiyetindeki paylaşımları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Patnos İlçesi\'nde 6 Ekim 2017 günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda terör örgütünü simgeleyen 2 bez parçası örgüte ait kitaplar ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi\" denildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında da Adli Kontrol kararı verildi.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)-

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SULTANGAZİ\'DEKİ ASKERİ BİRLİĞİ ÇORLU\'YA TAŞINMASI SÜRÜYOR

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kışlaların şehir dışına taşınması kararının ardından İstanbul Sultangazi\'de bulunan 66\'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı\'ndan birliklerin Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'ndeki 5\'nci Kolordu Komutanlığı\'na taşınması sürüyor.

İstanbul Sultangazi\'deki 66\'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birliklerin Çorlu 5\'inci Kolordu Komutanlığı\'na taşınması devam ediyor. Taşınma kapsamında bugün TEM otoyolu üzerinden kapalı kasa askeri araçlar konvoy halinde Çorlu\'ya geldi. Önlerinde Türk bayrakları asılı bulunan araçların geçiş güzergahlarında sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Konvoy,

5\'nci Kolordu Komutanlığı\'na giriş yaptı. Askeri birliğin taşınma işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri konvoydan detaylar

-Araçların trafikte ilerlemesi

-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

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BURSA TARIM FUARI KAPILARINI AÇTI

TARIM sektörünün en büyük buluşmalarından olan BURTARIM 2017 ve Bursa 10. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 420 firmanın katılımıyla TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde açıldı.

Açılışta konuşan TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarda, tarımdaki tüm gelişmelerin gözler önüne serileceğini belirterek, \"Tarıma yeni katılan ne varsa bu fuarda bulmak mümkün. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden binin üzerinde işadamı gelecek. Geçtiğimiz yıl 48 ülkeden 305 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yıl da 310 bin ziyaretçiyi ağırlamasını bekliyoruz. Bu yılki fuara 420 firma ile bin 216 marka katılıyor. Ürün çeşitliliğini ve verimliliği artıran teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri topluca sunacak olan fuarlar süresince katılımcı firmalar ürün lansmanlarını, sektördeki yenilikleri ilk defa fuar alanımızda 11-15 Ekim tarihleri arasında tanıtacak\" dedi.

Törende söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de \"Kurduğumuz TARIM A.Ş. ile çiftçiye elimizden gelen desteği veriyoruz. Üreticimizin ürettiği meyve ve sebzeleri ihraç ederek çiftçimizin hakkının yenilmesinin önüne geçiyoruz. Çiftçimiz mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Bu yıl fuara ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Fuara gelenler yeni teknoloji ürünleri tanıma fırsatı bulacaklar. Fuarın hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Traktörden fidana, süt sağım sitemlerinden sulama sistemlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmaların katıldığı BURTARIM 2017 ve Bursa 10. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, Ekonomi Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla gerçekleşti. Fuara, Afganistan, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Kanada, Karadağ, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovenya, Singapur, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yunanistan ve Yeni Zelanda\'dan binin üzerinde işadamı katılacak.

Görüntü Dökümü

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-TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü konuşma

-Recep Altepe Konuşma

-Fuardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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DOĞUM İZNİNDE OLAN ÖĞRETMEN \'BYLOCK\'TAN GÖZALTINA ALINDI



SAMSUN Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda, doğum izninde olan ve \'ByLock\' kullandığı öne sürülen öğretmen 27 yaşındaki Pınar K. gözaltına alındı. Pınar K.\'nın komiser olan eşi Ümit K.\'nin da daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri dün FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında iddiaya göre Van\'ın Başkale İlçesinde öğretmen olan ve doğum yaptıktan sonra doğum iznine ayrlıp Samsun\'a yakınlarının yanına gelen Pınar K.\'nın ByLock kullandığı tespit edildi. Şüpheli, Atakum İlçesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgusu tamamlanan öğretmen bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan komiser olar eşi Ümit K.\'nın da bir süre önce FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Antalya\'da tutuklandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda, doğum izninde olan ve \'ByLock\' kullandığı öne sürülen ve gözaltına alınan öğretmen 27 yaşındaki Pınar K., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-

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PARKTAN İNDİRİLEN KÜRTÇE YAZILI TABELA, TÜRKÇE HARFLERLE YENİLENEREK ASILDI

DİYARBAKIR\'ın Yenişehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde kaldırılan Mehmed Uzun Parkı\'nın Kürtçe tabelası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve eski milletvekili Muhsin Kızılkaya\'nın girişimleri sonucu Türkçe yazılarak, yeniden yerine yerleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Diyarbakır\'ın Yenişehir Belediyesi, 11 Ekim 2013 tarihinde açılışı yapılan Mehmed Uzun Parkı\'nın Kürtçe yazılı tabelasıyla park içinde bulunan Kürtçe harfli kitap anıtını geçtiğimiz günlerde kaldırdı. Mehmed Uzun\'un ölümünün 10\'uncu yıl dönümüne denk gelen olay, sosyal medyada büyük tepki toplarken, bölgedeki AK Partili siyasetçiler konuyla ilgili harekete geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker ve Mehmet Uzun\'un Kürtçe kitaplarını Türkçe\'ye çeviren eski vekil Kızılkaya\'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi. Eker ve Kızılkaya\'nın girişimleri sonucu, Bakan Soylu\'nun talimatıyla söküldüğü belirtilen Kürtçe yazılı \'Mehmet Uzun Parkı\' tabelası, Türkçe yazılı haliyle parktaki yerine asıldı.

Yenişehir Belediyesi Meclisi\'nce, 2013 yılında Mehmed Uzun\'un isminin parka verilmesi konusunda karar alındığı öğrenilirken, dönemin Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun bu kararı onaylamadığı ve Yenişehir Belediyesi kayyumunun da bu gerekçeyle tabelayı söktürdüğü belirtildi.



DİYARBAKIR, (DHA) -

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Binaya çarpan TIR\'ın sürücüsü öldü (2)



TIR KALDIRILIRKEN KAZA OLDU

Karamürsel\'deki, D-130 karayolunda binaya çarpan TIR\'ın kaldırılması sırasında trafik durdurulurken, bir kamyonet önünde duran TIR\'a çarptı. TIR\'ın altına giren kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Ereğli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabah sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, yol kenarındaki binaya çarptı. Hasar gören TIR\'ın vinçle kaldırılması çalışması sırasında, trafik durduruldu. Bu sırada, Ali Çelebi yönetimindeki 41 JB 672 plakalı kamyonet, önünde duran 43 yaşındaki Tanju Tınaz yönetimindeki 35 P 8191 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonetin TIR\'ın altına girdiği kazada yaralanan sürücü Ali Çelebi, araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Çelebi, 112 Acil ekibinin ilk müdahalen ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)

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