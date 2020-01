DHA YURT BÜLTENİ-12

Muğla\' da Cumhurbaşkanı\' na suikast timi davasında karar duruşması (EK)

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 46 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklar son sözlerini söyledikten sonra ara veren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, tekrar başlayan duruşmada kararı açıkladı. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, binbaşı Şükrü Seymen ve \'paşa\' lakaplı astsubay Zekeriye Kuzu\'nun da aralalarında bulunduğu 31 sanık hakkında, \'cumhurbaşkanına suikast girişimi\', \'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak\', iki polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle \'kasten öldürme\' suçlarından 4\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Toplam 42 sanık 15 yıl ile 4\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırılmış oldu.

KUZU\'YA GASP CEZASI

Sanıklar arasında bulunan astsubay Zekeriye Kuzu\'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasp etme suçundan da 3 kez 18\'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi.

BERAAT ETTİ

Sanıklardan yarbay Hüseyin Yılmaz, Cumhurbaşkanı\'na yönelik suikast girişimine yardım etme suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti. Ancak başka suçtan halen tutuklu olan Yılmaz cezaevinde kalmaya devam edecek.

4 KİŞİNİN DAVASI AYRILDI

Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli albay Ramazan Elmas\'ın dosyasının ayrılması nedeniyle sanık sayısı 47\'den 46\'ya inen davada; sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara\'da devam eden yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı



EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

========================================

Batman\'da OSB\'de patlama: 1\'i ağır 3 yaralı

BATMAN\'da, Organazi Sanayi Bölgesinde (OSB) izolasyon malzemeleri üreten Atölyede meydana gelen patlamada, 1i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Baatman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü bölgesinde bulunan Batman Organize Sanayi Bölgesindeki bir izolasyon malzemeleri üreten Atölyede bugün saat 15.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte söz konusu Atölyede yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1\'i ağır 3 kişi Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırak tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangını ise, Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ Rafinerisine ait itfaiyle ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Patlama ve yangın sırasında bazı araçlarında hasar gördüğü gözlendi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Patlama meydana gelen bölgenin görüntüsü

-İtfaiye araçlarının görüntüsü

-Vatandaşların görnütüsü

-Yanan araç görüntüsü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

========================================

Lisesi Sultan\'nın sır ölümü

ADANA\'da 18 katlı bir apartmanın damından düşen lise öğrencisi 14 yaşındaki Nefize Sultan Ceylan hayatını kaybetti. Genç kızın intihar etme ihtimali araştırılıyor.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki lüks bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. Babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı 18 katlı rezidansın asma katında Nefize Sultan Ceylan\'ı kanlar içinde görenler polisi aradı. Okul çantası yanında olan Ceylan\'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. 18 katlı binanın damından atlamış olabileceği üzerinde durulan genç kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Lüks rezidanstan genel görüntüler

- Rezidansın asma katından detay

- Rezidans ve yoldan pan görüntü

- Yoldan genel görüntü

- Rezidansın girişinden görüntüler

SÜRE:57\" BOYUT:58 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=======================================

Samsun\'da 3 bin kedi- köpek sahiplendirildi

SAMSUN\'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi\'nde 2013\'ten bu yana yaklaşık 3 bin hayvanını sahiplendirildiği belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi\'nde gerçekleştirilen programda alana gelen öğrenciler burada bakılan hayvanları ziyaret etti. Bazı öğrenciler hayvanlar için mama paketleri getirdi. Düzenlenen programda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, tesisin 2013 yılında hizmete girdiğini belirterek, \"2013\'ten bu zamana kadar yaklaşık 3 bin kedi ve köpeği vatandaşlarımıza sahiplendirdik. Saat 16.00\'ya kadar her gün vatandaşlar özellikle çocuklar buraya gelip hayvanlara bakıyorlar isterlerse sahipleniyorlar. Biz tüm hayvanları sevgi çerçevesinde onları sahiplenerek doğanın bir üyesine saygımızı göstermek olarak bakıyoruz. Burada engelli hayvanlarımız da var. Onların bakımlarını da yapıyoruz. Burada yaklaşık 35 bin hayvanımız tedavi edildi. Doğaya bıraktıklarımız oldu bırakamayacak durumda olanların ise burada bakımına devam ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Çocukların kedi ve köpekleri sevmesi

-Barınaktaki hayvanlardan detay

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE:4.46 Dk) (BOYUT:152.47 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

=======================================

Hayvanlar için mama ve mama kabı dağıtıldı

ANTALYA\'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında bedava mama, su ve mama kabı dağıtıldı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı\'ndaki Şehitler Parkı\'nda etkinlik düzenledi. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı\'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve STK\'larla birlikte yürüttüğü etkinlikte sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığı arttırmak adına hayvanseverlere ve öğrencilere su ve mama kabı ile mama dağıtıldı. Parka kurulan stantlarda hayvanları korumak adına yapılması gerekenlerin yazılı olduğu broşürler de dağıtıldı. Toplantıda konuşan Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, kendisinin de bir hayvansever olduğunu vurguladı. Hayvanların konuşamadığı ve düşünemediği için yaşama hakkının elinden alınmasının ya da kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakılmasının doğru olmadığını belirten Büyükata, \"Türkiye\'nin her yerinde bugün bu toplantılar farkındalık olsun diye yapılıyor. Ancak bu sadece bugün yapılmamalı tüm yıla yayılmalıdır. Devletimiz çıkardığı yasalarla hayvanlara kötü davrananlara ciddi yaptırımlar ve para cezaları getirmiştir. Hayvanlar konuşamaz ama bir bakışıyla çok şey anlatır. Hayvanlar bizi anlıyor insanı, hayvanı canlı olan her şeyi sevmek lazım. Devletimiz hayvan haklarına bakış açısında epey yol katedildi. Bunu 40 yıllık bir idareci olarak söylüyorum\" dedi. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muammer Saygılı ise hayvanların yaşama hakkına değindi. Sirk hayvanlarından, şehirlerde yaşayan hayvanlara kadar tüm hayvanların korunması gerektiğini belirten Saygılı, “Laboratuvarlarda, maymun ve tavşanların elleri ayakları bağlanıp gözlerine ilaç damlatılıyor. Günlerce o ilaca verilen reaksiyon izleniyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Bu tr uygulamalar kaldırılması gerekir. Bu türden uygulamalar bizde de hayvanseverlerin ve STK\'ların tepkisiyle kaldırıldı\" dedi. Candostlar Derneği Başkanı Arife Yanık ise yaptığı konuşmada hayvanlarında bir can taşıdığını ve insanlarla aynı ortamda yaşama hakkı olduğunu söyledi. Dünyanın sadece insanlara ait olmadığını ve sahipsiz sokak hayvanı olmadığını belirten Yanık, “Sokaklarda yaşayan hayvanların sahibi bizleriz. Hayvanlara bir kap su ve mama verme bilinci yayılmalıdır\" dedi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara su ve mama kabı ile mama dağıtımı yapıldı. Plastik kaplara hayvanseverlerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Bazı hayvanseverlerin toplantıya köpekleriyle katılması dikkati çekti.

HAYVANSERVLERDEN ÇAĞRI

Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Basın Sözcüsü Şebnem Ebinç ve bir grup hayvansever de Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi\'ni ziyaret etti. Merkezde bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgi alan grup adına basın açıklaması yapan Şebnem Ebinç, hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı. Pek çok hayvanın tecavüze uğradığını, aç bırakılıp işkence edilerek öldürüldüğünü ifade eden Ebinç, hayvanların korunması konusunda yasalların işletilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Etkinlik alanından detaylar

-Mama dağıtılırken detay

-Davetlilerden detay

-Candost Derneği Başkanı Arife Yanık konuşması

-Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muammer Saygılı açıklama

-Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata açıklaması

-Mama ve su kabına yoğun ilgi gösteren hayvanseverlerden genel görüntü

-Köpeklerden detay

269 MB////4.26 DK

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

==========================================

Öğrenciler, bakımevindeki hayvanları ziyaret etti

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde öğrenciler Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü\'nde Belediye Geçici Hayvan Bakımevi\'ndeki hayvanları ziyaret etti.

Çorlu\'da ana okulu ve lise öğrencileri Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü\'nde Belediye ve Çorlu Hayvan Hakları Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Hıdırağa Mahallesi\'nde bulunan Belediye Geçici Hayvan Bakımevi\'nde barındırılan hayvanları ziyaret etti. Etkinliğe Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, Çorlu Hayvan Hakları Platformu kurucusu Havva Yılmaz da katılarak öğrencilere eşlik etti. Bakımevi veterineri Ahmet Çavdar, öğrencilere hayvanların durumu anlatarak, \"Her türlü hayvanın bakımını yapıyoruz. Buradakiler sokak hayvanları ve barınağa bazıları çok kötü durumda geliyor. Bir çok hayvana müdahale ettik ama kurtaramadık. Bazen elinizden gelen her şeyi yapmanıza rağmen hayvanı kurtaramıyorsunuz\" dedi. Öğrenciler kafeslerdeki hayvanları ilgiyle izlerken, yavru köpekleri de sevdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

-Hayvanlardan detaylar

-Barınağı gezen öğrenciler

-Öğrencilerin yavru hayvanları sevmesi

-Veteriner Ahmet Çavdar\'ın öğrencilere anlatımı

-Barınak tabelası

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

==========================================

AVM\'de gerçeğini aratmayan tatbikat



AYDIN\'daki Forum Aydın AVM\'de bu sabah yapılan bomba imha ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Forum Aydın AVM\'de her yıl olduğu gibi bu yılda yaşanacak olası şüpheli paketlere karşı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve polis katıldı. Saat 09.00\'da başlayan tatbikatta önce AVM\'deki çalışanlar ve vatandaşlar toplanma alanına tahliye edildi. Ardından şüpheli paketler bulundu. Şüpheli paketler, bomba imha ekipleri tarafından başarıyla imha edildi. Şüpheli paketin imha edildiği yerlerde senaryo gereği çıkan yangına itfaiye anında müdahale etti. Polis AVM\'nin her alanında silahlı hazır beklerken, 112 sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Tatbikat yaklaşık bir saat sürdü. AVM\'de çalışanlar ve vatandaşlarda AFAD ekipleri tarafından olası durumlarda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı.

\"BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ\"

Forum Aydın AVM Müdürü Ezgi Çubukçu ise tatbikatın başarıyla sonuçlandığına sevindiklerini ifade ederek, \"AVM\'mizde her yıl bu tatbikatı yapıyoruz. Bu yıl da yine ilimizdeki birimlerin katılımıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikata Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, 112 acil yardım, polis ve AFAT\'ın katılımıyla gerçekleşti. Aydın Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bomba imha ekipleri de geldi. Bizim tespit ettiğimi şüpheli paketi ilgili birimlere haber verdik. Yazdığımız tatbikat senaryosunu devreye sokarak kısa sürede AVM\'deki işyerlerinin tahliyesi başladı. Bulunan ilk paket fünye ile patlatıldı. Bu durumlarda şaşırtma amaçlı bir paket daha konuluyor. İkinci paketi de K9 köpekleri yerini tespit etti. Toplanma bölgesine herkes toplandı, içeride kimsenin kalmadığına emin olduk. İkinci bomba da imha edildi. Böylelikle tatbikatımız başarı ile sonuçlandı. Aydın\'da tatbikatımıza destek veren tüm birimlere teşekkür ediyoruz. Bu konuya her yıl biraz daha önem ve değer veriyoruz. Bu hem bizim için hem de Aydın\'da yaşayan ve Forum Aydın AVM\'yi ziyaret eden vatandaşlar için ne kadar güvenli olduğu gösteren bir tatbikat oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tatbikattan görüntü

- Şüpheli paketin bomba imha ekipleri tarafından patlatılması

- AVM Müdürü Ezgi Çubukçu açıklama



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

==========================================

Türkiye\'nin ilk yerli iş makineleri fuarı açıldı

TÜRKİYE\'nin ilk ve tamamı yerli iş ve inşaat makineleri üreticisi firmaların katılımıyla düzenlenen CM Expo İş İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı, Antalya\'da ANFAŞ Fuar Merkezi\'nde açıldı.

Bosphorus Expo firması tarafından 4-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cm Expo İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı\'na, tamamı Türkiye\'de iş ve inşaat makineleri üzerine üretim yapan firmalar katılıyor. Fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, birçok Afrika ülkesinden üst düzey yönetici ve işadamıyla davetliler katıldı.

\'BU ALANDA ÇOK İYİ YOLDAYIZ\'

2016 yılında Almanya\'daki bir makine fuarına gittiğinde, fuara Türkiye\'den katılan firmaları görünce kendinden biraz utandığını kaydeden Vali Karaloğlu, “Çünkü Türkiye\'deki iş ve inşaat makineleri teknolojisinin bu kadar geliştiğini Almanya\'da fark etmiş olmaktan utandım. Bu alanda çok ileri yoldayız. Çok büyük segmentlerde bile çok kaliteli makineleri görmekten çok mutlu oldum. Böyle bir güzel organizasyon için Antalya\'nın seçilmiş olması da başarı. Çin\'den sonra dünyada ikinci konumdaki Türk müteahhitlik sektörü de dünyanın birçok ülkesinde alt ve üst yapı işlerini bizim yerli firmalarımız yapıyor\" dedi.

FUARCILIKTAKİ GELİŞME UMUT VERİCİ

Antalya\'da ilki düzenlenen bu fuarın başarılı olması için gereken desteği vereceklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise “İnşallah gelişerek 10.\'sunun, 20.\'sinin düzenlenmesini arzu ediyoruz. Antalya\'nın fuarcılıkla ilgili gelişmesi umut verici ve turizmde olduğu gibi bu alanda da tüm dünyayı misafir etmeye hazırız. Antalya\'da her yıl yabancı vatandaşlar 5 bin konut alıyor ve ikinci evleri olarak görüyor. Bu fuarın en önemli tarafı tamamen yerli firmaların ürünlerinin bulunması\" diye konuştu.

3.5 MİLYAR LİRA DESTEK

Antalya\'nın 1 milyar doları aşan ihracat rakamlarıyla hedeflerini yakalayan örnek bir şehir olduğunu belirten Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de “İnşallah Antalya\'yı önümüzdeki süreçte ilk 10 arasındaki iller arasında da bekliyoruz. Ekonomi Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi yeterince dile getiremiyoruz. Biz bu destekleri 25 yıldır veriyoruz. Şu an aramızda 300 işadamı var, çeşitli ülkelerden gelen ve masraflarını biz karşılıyoruz. Biz ülkemizdeki yatırımın, üretimin, istihdamın, katma değerin artması noktasında her türlü desteği işadamına, yatırımcımıza sağlıyoruz. Bugün itibariyle 3.5 milyar lira destek veren bir Ekonomi Bakanlığı\'ndan bahsediyoruz. İhracata katkı veren, STK\'lara ve ihracatçılarımıza her türlü uluslararası faaliyeti destekliyoruz. Bugünkü fuarı da destekliyoruz\" dedi.

AFRİKA\'YLA DIŞ TİCARET HACMİ 18 MİLYAR DOLAR

Bundan 10-15 yıl önce Afrika\'yla dış ticaret hacminin 4 milyar dolarken bugün 18 milyar dolara yükseldiğini belirten Fatih Metin, “Yani yaklaşık 5\'e katlamıştır. Yetmez ve o yüzden bu fuarları destekliyoruz ve devam edeceğiz. İhracatı 2002\'de 30 milyar dolarlardan aldık bu sene inşallah 155 milyar doları aşacağız. Bu da yetmez çünkü hedefimiz 500 milyar dolar ve bu yüzden katma değerli ürünleri daha fazla destekleme hususunda çalışıyoruz\" diye konuştu. Antalya\'nın son iki yılda ev sahipliği yaptığı Expo, B20, G20 gibi dev organizasyonları hatırlatan ATSO Başkanı Davut Çetin de şunları kaydetti:

“Mesafe olarak Avrupa\'ya ve birçok ülkeye çok yakın bir iliz. O yüzden bu tür fuarların Antalya\'da yapılması çok önemli. Turizmin yanında kongre ve fuar organizasyonlarında Türkiye\'nin başkenti olma yolunda ilerliyoruz.\" Bu fuarın Türkiye\'nin ilk defa düzenlenecek olan yerli, milli iş makineleri fuarı olduğunu belirten Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu ise \"Türkiye\'nin yerli iş makineleri yolculuğu 30 yıldır devam ediyor. Son 10 yıldır teknolojik anlamda ve ihracatta ciddi atılım gerçekleştirildi. 24\'ü Avrupa ülkesi toplam 127 ülkeye ihracat yapan, yıllık 8.4 milyar dolar ihracat geliri sağlayan sektörün yerli iş makinelerinin sergilendiği fuarda, bu topraklarda üretim yapan, Türk teknolojisi ve Anadolu\'nun gücünü gösteren firmaları bulacaksınız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Prokotolün görüntüsü

-Katılımcıların görüntüsü

-Bakan Yardımcısı Fatih Metin\'in konuşması

-Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

-Yabancı katılımcılara plaket verilmesi

-Açılış kurdelasının kesilmesi

-Protokol üyelerinin stantları gezmesi

-Stantlardan görüntü

719 MB 06.26

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)