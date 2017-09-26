DHA YURT BÜLTENİ-12

1)CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ZENGİN: EN İYİ FİKİRLERİM, BULAŞIK YIKARKEN AKLIMA GELİYOR

BİNGÖL\'de, Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 81 ilin kadın girişimcilerin katımıyla yapılan \'Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi\'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başdanışmanı Özlem Zengin, \"Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir\"dedi. Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Vali Ali Mantı, 81 ilin kadın girişimcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsicilerinin katımıyla düzenlendi. STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

\"KADIN VE ERKEK, BİR KUŞUN İKİ KANADI GİBİDİR\"

Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi\'nin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın ve erkek eşitliğine değindi. Hisarcıklıoğlu, Bingöl\'e ait yöresel yemeklerin de tescillendiğini belirterek, \"Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmasa, kuşun uçması mümkün değildir. Bingöl bu vizyonda hareket ettiği için, öne çıkmaktadır. Bingöl Ticaret Sanayi Odamız sayesinde Bingöl çobantaşı kavurması coğrafi işaret tescilini aldı. Sırada Bingöl balı ve Ğazik kaymağı var. Onları da tescillemek için başvurularını yaptılar. Bingöl\'ün kendi değerlerine ancak böyle sahip çıkılır\"dedi.

\"EN İYİ FİKİRLERİM, BULAŞIK YIKARKEN AKLIMA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin ise, en iyi fikirlerin zor zamanlarda akıllara geldiğini belirterek, en iyi fikir bulaşık yıkarken aklına geldiğini söyledi. Zengin, “Kadınlar konuşulurken, kalıplarla konuşuluyor. \'Kadın Emeği\' mesela. Termoloji olarak kadın emeğini geçtiğimizi düşünüyorum. Artık kadın fikri, kadın fikriyatı çok öne çıkıyor. Kadın fikrini öne çıkaran işlere imza öncülük etmemiz lazım. Artık dünya pırıltılı bir şeyler arıyor. Orijinal bir fikir arıyor. Bu orijinal fikri bulmaya kadınlar bence çok yakın. Neden yakınlar? Kendi hayatımda hep gözlemlemişimdir. Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir\"diye konuştu.

\"KADINLARIN KATILIMI ÇOK ÖNEMLİ\"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta katılımlarının önemli olduğunu ifade ederek, \"Çok zor günler geçiriyor ülkemiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi, ardından kadın, erkek, çocuk hep beraber el ele verdik ve o zorlu süreci aştık. Hamdolsun, ülkemiz güçlü bir ülke. Bu güçlü ülkenin önünde hiçbir engel yok. Ne batı, ne emperyalist güçler, bu engeli oluşturamayacak. Toplumun yarısı desteklenirse, o toplum yarım kalır. Kadınlarımızın katılımlarının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum\"dedi.

\"KADINIYLA, ERKEĞİYLE NİTELİKLİ GELİŞMEK LAZIM\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, nitelikli gelişmenin kadın ve erkeğiyle yapılması gerektiğini belirterek, \"İnsan odaklı kalkınma deyince, çok boyutlu bir kalkınma anlıyoruz. Çünkü, insan çok boyutlu bir varlık. Sadece rakamların büyümesinden bahsetmiyoruz. Sadece milli gelirin artışından bahsetmiyoruz. Nitelikli bir gelişmeden bahsediyoruz. Bunu kadınıyla erkeğiyle, hep birlikte yapmak durumundayız. Buna sürdürülebilir kalkınma da diyebiliriz, insan odaklı kalkınma da diyebiliriz. Bunu bütün ülkemizin enerjisini harekete geçirerek yapmak zorundayız\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların kongre merkezine gelişi

-Programa katılanlar

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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2)CHP\'DEN ÇİFTÇİYE \'MİTİNGE SAHİP ÇIK\' ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP milletvekilleri, 28 Eylül\'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katılacağı Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'ndeki \'Üzüm Çalıştayı ve Büyük Üzüm Mitingi\'ne tüm üreticilerin sahip çıkması için çağrıda bulundu.

Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'nde 28 Eylül Perşembe günü düzenlenecek \'Üzüm Çalıştayı ve Büyük Üzüm Mitingi\'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Tüm üreticilerin mitinge sahip çıkması çağrısında bulunmak amacıyla CHP Manisa İl Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Genel Merkezi Başkanlık Tarım Danışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ile Mazlum Nurlu, Parti Meclis Üyesi Mustafa Moralıoğlu, İl Başkanı Halil Tokul ve partililer katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, tarımda yaşanan sorunların Türk insanının topraklarına geri dönmesiyle çözülebileceğini belirterek, \"Anadolu\'nun birçok yerinde sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili çalıştaylar yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda fındıkla ilgili bir miting yaptık ve o bölgede tarım çalıştayı yaptık. Fındık sorunu yıllardır Türkiye\'nin kanayan bir yarasıydı. Kendi kendine yeten 6 ülkeden birisi olan Türkiye, şuanda soframızdaki milli yemeğimiz kuru fasulyeyi bile ithal ediyor. Saman da ithal edildi. Bu sorundan çıkışın yine kendi topraklarımıza geri dönmekte olduğunu bilmeliyiz\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, maliyetin 3.5 lira olmasına karşın kuru üzüm fiyatının 4 lira olarak açıklanmasının üreticinin iflası anlamına geldiğini öne sürdü. Çiftçinin borçlarını ödeyemeyeceğini, evine ekmek götüremeyeceğini ve çocuklarını okula gönderip evlendiremeyeceğini iddia eden Budak, \"Bu sorunlar ve sorunlara değinmek için Manisa\'dayız. Bu nedenle 28 Eylül Perşembe günü sayın Genel Başkanımız ile birlikte Alaşehir İlçesi\'nde bir tarım çalıştayı ve ardından büyük bir miting yapacağız. Toprak aynı toprak, su aynı su, iklim aynı iklim, güneş aynı güneş fakat neden köyler boşalıyor? Neden köyde insanlar tarım yapmıyor? Eğer bu sorunların temelinden çözülmesi isteniyorsa kredi borçlarının ertelenmesiyle bu iş olmaz. Tarım sektöründe kredi faizlerinin tamamının sıfırlanması gerekir. Biz de iktidara geldiğimiz zaman bunu yapacağımızı söylüyoruz\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'Yİ İTHAL ÜRÜNLER CENNETİNE ÇEVİRDİLER\"

CHP Genel Merkezi Başkanlık Tarım Danışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise her 5 kişiden birinin çiftçi olduğu bir ülkede köylünün milletin efendisi olması gerekirken, zor durumda bırakıldığını savundu. Parti olarak Cumhuriyetin kuruluş ayarlarına dönülmesi gerektiğini savunduklarını kaydeden Gaytancıoğlu şöyle konuştu:

\"Bu ayarlarda TARİŞ var. Fındıkta FİSKO Birlik, çayda Çaykur var. Yani bütün ürünlerde devletin piyasa yapıcı kurumlarını görebiliyoruz. Çiftçinin kara gün dostu olan, ama bugün neredeyse hiç dostu olmayan üzüm alımı ile görevlendirilen Toprak Mahsulleri Ofisi var. Ama bu kurumları AK Parti iktidarı işletmiyor. Üreten bir Türkiye\'nin önünü tıkıyor. Her 5 kişiden birinin çiftçi olduğu Türkiye\'yi ithal ürünler cenneti haline çevirdi.\"

Toprak Mahsullüre Ofisi (TMO) eksperlerinin üzüm alımını bilmediğini ileri süren Gaytancıoğlu, bu nedenle fiyatlarda dalgalanmalar yaşandığını söyleyerek, \"Tarım Bakanı sadece üzümde değil, fındıkta da 10.5 lira fiyat açıklayarak, alımların TMO ile yapılacağını beyan etmiştir. TMO\'nun görevi tahıl almaktır. AK Parti sıkıştığı zaman TMO\'ya görev veriyor. Biz fındık için yürüyüşe başladıktan sonra tam 40 milyon lirayı bir hafta içerisinde üreticiye ödediler. Ödemeler 15 gün yerine 1 haftaya çekildi. Ancak TMO eksperleri tahıl almayı bildikleri için fındık alımında zorlanıyor. Şimdi TMO eksperleri üzüm alımını bilmedikleri için fiyatta piyasaların dalgalanmasına sebep oluyor. Buraya gelip fiyatı 4 lira açıklayarak her şeyi bitirdiğini sanmasın. Buradaki üzümcünün feryadını görsün\" dedi.

CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN ÜRETİCİYE ÇAĞRI

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise üzüm üreticilerini kendi sorunlarına sahip çıkması için 28 Eylül tarihindeki mitinge davet ederek, \"Sorunun gerçek sahiplerini sorunlarına sahip çıkmaya, kahvelerde dile getirdikleri çöküşü ve isyanı Alaşehir\'deki büyük mitingte haykırmaya davet ediyoruz. Fındık mitingi öncesinde bir yürüyüş yaptık. Yaraya merhem olmasa da bir dizi tedbir açıklandı. Karadenizliler \'CHP ile birlikte 3 gün yürüdük. Sesimizi duymayan kalmadı. Bir anda fiyatlara da olumlu yansıdı\' diyor. Bugün Manisa\'da da hangi partiye oy verirse versin bütün çiftçilerin kendi sorununa sahip çıktıklarında yarınlarının bugünden ve dünden daha iyi olduğünü göreceğine inanıyorum\" dedi.

Toplantıda söz alan CHP Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ile Mazlum Nurlu da tüm Manisa halkını mitinge katılmaya çağırdı.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısından detay görüntüler,

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak\'ın konuşmasından görüntü,

-CHP Genel Merkez Başkanlık Tarın Danışmanı Okan Gaytancıoğlu\'nun konuşmasından görüntü,

-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'ın konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)

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3)ÇEVRECİLER ADLİYE ÖNÜNDE BULUŞTU

MUĞLA Adliyesi önünde toplanan Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın doğa koruma alanlarının statülerini düşürdüğünü iddia ederek, \'Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Raporu\'na tepki gösterdi. Ellerinde \'Halka kurda kuşa sordunuz mu\', \'Köylerimiz, koylarımız ormanlarımız geleceğimizdir sahip çıkıyoruz\', \'Gökova\'yı vermecez\', \'Dört mevsim ekoloji bahane rant şahane\', \'Muğla cennet kalsın\' pankartları taşıyan yaklaşık 40 MUÇEP üyesi, Muğla Adliyesi önünde buluştu. Su ürünleri uzmanı, MUÇEP Ören temsilcisi Meliha Tekin yeni düzenlemelerle \'doğal SİT\' tanımının çöpe atıldığını ve ülke genelinde tabiat varlıklarının büyük bir bölümünün korumasız bırakıldığını savundu. Muğla\'da tarımın, zeytinliklerin, arıcılığın, bitki ve hayvan türlerininin olumsuz etkileneceği bir düzenlemeyi kabul etmediklerini ifade eden Tekin, \"Bugüne kadar bereketli kadim toprağından zeytinini toplayıp, zeytinyağını tükettiğimiz, çıntarını, otlarını, sebze ve meyvesini yediğimiz, denizine para ödemeden girdiğimiz, geçmişimizin anıları ve çocuklarımızın mirasının yok edilmesine seyirci kalamayız. Bu topraklar, kıyılar, koylar nadir yaşayan hayvan-bitki türleri ve muhteşem doğasıyla sadece bizlere ait olmayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uluslararası sözleşmelere imza atığımız dünya mirasıdır, unutmayalım! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, halkımızdan gizleyip, bir türlü açıklamadığı, sözde \'Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Raporu\'na dayanarak doğa koruma alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve koruma statülerinin düşürülmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılması işlemi kabul edilemez. Üstelik, bir sır gibi saklanan bu rapor, kamu vicdanına sığmayacak şekilde mimarlık, mühendislik, gayrimenkul gibi özel şirketlere hazırlatılmıştır. Raporda ekolojiden ziyade, ekonomik kaygılar hakimdir. İmara açılacak, adrese teslim pek çok değişiklikler içermektedir. Yöre halkının ihtiyaçları değil, büyük sermayenin çıkarları ön plana alınmış, haritalar ona göre işaretlenmiştir\" dedi.

Doğa için adalet istediklerini ifade eden Tekin, değişikliklerin iptali için yasal süreci başlattıklarını söyleyerek, \"Bilgi edinme hakları hiçe sayılarak, yalan söylenerek, bilimsellikle bağdaşmayan, anayasaya, yasalara, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak, adeta yangından mal kaçırırcasına onaylanan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi SİT değişikliklerinin iptal edilmesi için yasal süreci bugün başlatmış bulunuyoruz. Dava, Muğla Çevre Platformu bileşenlerinden TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından açıldı. Bizler, Muğla Çevre Platformu bileşenleri sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar olarak yasal ve meşru zeminde davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi\'nin ve Muğla\'nın betonlaşmasına izin vermeyeceğiz! Muğla cennet kalacak\" diye konuştu.

Grup basın açıklamasını ardından sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-MUÇEP üyelerinden görüntü,

-Meliha Tekin\'in konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)MAHKUMLARIN ÜRETTİĞİ PİRİNÇLER SATIŞTA

MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan mahkumlar tarafından üretilen pirinçler satışa sunuldu. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde Açık Ceza İnfaz Kurumunca ziraat faaliyetleri kapsamında 45 dönüm arazide çeltik üretimi yapıldı. Özel olarak paketlenen 14 ton pirincin bir bölümü adliye binası içerisindeki satış mağazasında satışa sunuldu. Kilosu 4 liradan satılan pirinçler, Türkiye genelindeki ceza tevkif evlerindeki satış mağazalarına gönderildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, cezaevindeki hükümlülerin rehabilitasyonu ve dışarı çıktıklarında nitelikli iş gücüne sahip olmaları kapsamında bu tarz faaliyetleri önemsediklerini söyledi. Başsavcısı Köklü, şöyle dedi:

\"Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumunu, Tarım Açık infaz Kurumu haline getirme noktasında ilk ürün olan pirinç ekimini gerçekleştirip, hasat edildi ve paketler halinde satışa sunuldu. Şuan tüm Türkiye genelinde ceza tevkif evlerindeki satış mağazalarında satışa arz edeceğiz. Bu dolayısıyla bu aynı zamanda Silifke\'nin tanımı açısından önemlidir. Biz sadece pirinçle değil bize tahsis edilen yaklaşık 77 dönüm yerin 6 dönümde muz serası faaliyetine başlayacağız. Ar-Ge çalışmaları neticelendi, onay alındı. Bundan sonraki hedefimiz Niğde\'deki Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu seviyesine gelmek. Bu bir başlangıç, Silifke için hayırlı olsun.\"

Görüntü Dökümü

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-Çeltik tarlasından çeltik biçme görüntüsü

-Çeltiklerin makinada işlenmesi

-Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü ile röportaj

-Paketlenmiş pirinçlerden görüntü

SÜRE: 02.00 BOYUT: 242 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/ SİLİFKE, (MERSİN), (DHA)

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5)ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN, OKUL TUVALETLERİNİN BAKIMSIZLIĞINA TEPKİ



KAYSERİ\'de Şehit İstihkam Suat Özgan Er İlkokulu ve Ortaokulu\'nun öğrencilerinin velileri, tuvaletlerin kirli, bazı muslukların eksik, klozetlerin kırık olduğunu belirterek, durumdan şikayetçi oldu. Sorunun giderilmesi için Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eksikliklerin temizlik personeli noksanlığından kaynaklandığını bildirdi.

Yaklaşık 600 ögrencinin eğitim gördüğü merkez Kocasinan İlçesi Şehit İstihkam Er Suat Özgan İlk ve Ortaokulu\'nda yeni eğitim- öğretim döneminin açılmasıyla çocuklarını okula gönderen veliler tuvaletlerin kirli olduğunu savundu. Veliler, şöyle konuştu: \"Şehit adını taşıyan okulun tuvaletleri gerçekten çok bakımsız. Çocuklarımız tuvalete girmek istemiyor. Hjiyen şartlarının yanı sıra lavabo ve bazı tuvaletlerin muslukları eksik, bazı klozetleri kırık. Çocuklarımızın hasta olmasından korkuyoruz. Çocuklarımız tuvalet ihtiyaçlarını eve kadar saklamak zorunda kalıyor. Okul yöneticileri hizmetli sayısının yetersiz olduğunu söylüyor\" dedi. Okul tuvaletlerinin bakımsız halini sosyal medyadan paylaşan ve basın kuruluşlarına gönderen veliler, \"Bu sorunumuzu yetkililer bir an önce çözsün\" dedi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, sorunun kendisine elitelmesinin ardından okulda inceleme yaptı. Öztürk, ıslak zeminlerin yenileneceğini ve noksan muslukların takılacağını belirterek hizmetli kadrosu eksikliğinin de 2 Ekim\'den itibaren İş Kurumu\'ndan alınacak sözleşmeli personel ile giderileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Tuvaletlerden görüntü

-Okulun dış görüntüsü

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 1 dakika 56 saniye/64 MB

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6)AYBÜKE\'NİN TABUTUNUN ÜZERİNE GELİNLİK VE KARDEŞİNİN ÇİZDİĞİ RESİM KONULDU

ZONGULDAK\'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız\'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazında tabutun üzerine konulan gelinlik ve kardeşi 8 yaşındaki Şevval Kulaksız\'ın kendisini ablasıyla gezerken çizdiği resim, görenleri duygulandırdı. Geçen cumartesi akşamı Milli Egemenlik Caddesi\'nde meydana gelen kazada, bir yakınının düğününden çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen lise son sınıf öğrencisi Aybüke Kulaksız\'a, 24 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kulaksız, tedaviye alındığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde dün hayatını kaybetti.

Kulaksız için bugün Hz. Ali Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Tabutun üzerine gelinlik ve kardeşi Şevval Kulaksız\'ın, ablasının ölümünü öğrendikten sonra çizip üzerine, \'Seni hiç unutmayacağız. Biricik canım ablam\' yazdığı resim konuldu. Şevval Kulaksız\'ın, kalp içinde ablasıyla birlikte gezmelerini yansıttığı resim görenleri duygulandırdı. Baba Birol Kulaksız, tabut önünde taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Aybüke Kulaksız\'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Hasan K., aynı gece İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim olmuş, ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden detaylar

-Baba Birol Kulaksız\'dan detay

-Tabuttaki gelinlik ve resim

-Cenaze namazı

-Cenazenin taşınması

Süre: (5.05) Boyut: (152 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Adana merkezli 5 ilde 2 bin 500 polis ile hava destekli uyuşturucu operasyonu (3)

7)UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak baskınında ele geçirilen malzemeleri inceleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \"Torbacıların kökünü kazıyacağız\" dedi. Operasyonu gerçekleştiren ekipleride tebrik eden Yıldız, \"Bu kararlı operasyonlarımız sürecek. Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu tacirlerin kökünü kazıyacağız. Vatandaşlarımızın desteği çok önemli, bunlara müsade etmesinler bizim yanımızda olsunlar. Devlet onların yanında, uyuşturucu aynı zamanda terör örgütlerini de finanse ediyor, aynı zamanda onlarada büyük bir darbe vurduk \" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın Narkotik Şube\'de ele geçirilen malzemeleri incelerken

- Müdür Selami Yıldız\'ın konuşması

- Müdür Selami Yıldız ve operasyona katılan müdür ve polislerin bir arada görüntüsü

- Ele geçirilen narkotik maddeler, para ve silahlardan detaylar

SÜRE:02\'22\" BOYUT:144MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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8)AYAKKABICILARDAN DAVULLU-ZURNALI, HALAYLI ZAM EYLEMİ

HATAY\'ın merkez Antakya İlçesi\'nde maaşlarının yetersizliği nedeniyle iş bırakma eylemine başlayan ayakkabı işçileri davul zurnayla halay çekerek zam istedi.

Merkez Antakya İlçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yer alan ayakkabı üretim atölyelerinde çalışan işçiler, uzun süredir maaşlarına zam alamadıkları gerekçesiyle dün sabah iş bıraktı. Mahalledeki atölyeler önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, bugün yürüyüş yaptı. Burada işçiler adına konuşan 40 yıllık ayakkabı üretim işçisi Salih Güçlü, hayat şartlarıyla mücadele edemez hale geldiklerini söyledi. En büyük sorunlarının maaşlarındaki azlık olduğunu kaydeden Güçlü, \"Bizim hayat şartlarıyla mücadele şansımız kalmadı. Kazancımızla hayatımızı idame ettiremiyoruz. İşçilerimizin çoğu kayıtlı değil, atölyelerde bireysel olarak çalışıyorlar, birçok arkadaşımızın sigortası da yok, bu mağduriyetlerimizden dolayı bu eylemi yapıyoruz\"dedi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY

Yapılan basın açıklamasının ardından çalan davul-zurna eşliğinde eyleme katılan işçiler halaylar çekerek oynarken, eyleme katılmayan arkadaşları ise atölyelerin penceresinden yaşananları izleyip telefonlarına kaydetti. İşçiler, eylemlerini zam yapılıncaya kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Eyleme katılan işçilerin alkışlar eşliğinde yürümesi

-Sloganlar atmaları

-İşçilerden genel ve detay görüntüler

-İşçilerden Salih Güçlü ile röp.

-İşçilerden Ali Şener ile röp.

-Halay çeken işçilerden detay

-Eyleme katılanları atölye pencerelerinden izleyen arkadaşları

-Önlem alan çevik kuvvet polisleri ve TOMA\'dan görüntü

SÜRE:04\' 08\" BOYUT: 128 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)