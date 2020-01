DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KÜTAHYA VE BİLECİK\'TEKİ ORMAN YANGILARINA MÜDAHALELER SÜRÜYOR

KÜTAHYA\'nın Domaniç İlçesi\'nde geçen pazar günü başlayan ve Bilecik\'in Bozüyük İlçesi\'ndeki ormanlık alana da sıçralyan yangınla, dün Kütahya\'nın Emet İlçesi\'nde çıkan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Bozüyük\'teki camilerde yağmur duası yapıldı. Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar yaptığı açıklamada, Emet İlçesi\'nde dün çıkan orman yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Domaniç İlçesi yakınlarındaki orman yangının daha önce kısmen kontrol altına alındığını ancak rüzgarın etkisi ile tekrar yayılıp Bozüyük İlçesine sıçradığını söyleyen Oktar şu bilgileri verdi: \"Pazar günü Domaniç\'te başlayan yangın şuanda halen devam etmekte. Devam ederken stabil olarak devam etmekte, Bozüyük istikametine kaymalar var. Rüzgarın durumuna göre stabil hale geliyor. Rüzgar artınca yeniden başlıyor alevler. Orada 14 tane helikopterimiz çalışıyordu 9\'a indirdik. Türkiye\'nin muhtelif yerlerinde çıkan yangınlar nedeniyle 4\'ünü o bölgelere gönderdik. Şuanda 4 tanede uçağımız yangını söndürmek için çalışmakta. Salı günü Emet-Hisarcık istikametinden çıkan yangın, orası ayrı bir bölgedir. Oradaki yangını söndürdük bitti. Bir helikopterimiz soğutma çalışması için nöbet bekliyor. Hisarcık\'ta 51 arazöz var diğer taratada 150 arazöz bin 500-2 bin işçi sadece bizim ormana ait 750 kişi var ama diğer orman bölge müdürlüklerinden gelen yardımcılarla arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Hiçbir ölüm ve yaralanma vakası yoktur ve açıkta kalan yoktur.\"

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Kütahya\'nın Domaniç İlçesindeki orman yangının Bozüyük İlçesine sıçradığını belirterek, buradaki yangını kontrol almaya çalıştıklarını söyledi. Büyükakın, Bozüyük\'teki yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti.

Bu arada Bozüyük İlçesindeki tüm camiilerde öğlen namazının ardından orman yangınlarının söndürülmesi için yağmur duası yapıldı. Yeni Mahalle Yeşil Cami\'ndeki yağmur duasına çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü dökümü:

--------------------------------------

Kütahya Vali VekiliSedat Oktar\'ın konuşması,

-Bozüyük İlçesindeki bir camide imamın yağmur duası ile ilgili cemaate hitaben konuşma yapması,

-Dumanların görüntüsü,

-Geceleyin yangına müdahelede çekilmiş görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:KÜTAHYA-BİLECİK,(DHA)

======================================================

2)SURİYE\'DE CANLI BOMBA EĞİTİMİ ALAN DEAŞ\'LI TUTUKLANDI

GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen şüpheli polis operasyonuyla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve Suriye\'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi alan bir kişinin Gaziantep\'e geldiği ve eylem yapacağı bilgisine ulaştı. İstihbarat birimlerinin de desteğiyle yürütülen çalışmada, teröristin kimliği ve kaldığı adres saptandı. Özel harekat polislerinin desteğiyle DEAŞ\'lı terörist kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ\'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Valiliği\'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"DEAŞ terör örgütünün ülkemizdeki bağlantıları aracılığı ile yürüttüğü örgütsel faaliyetler, örgüt mensuplarınca ülkemizde/ilimizde yapılması muhtemel eylemler ve örgüt adına faaliyet yürüten şahısların tespit ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye’de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu 1 şahıs, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensubu sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------------

- Özel harekat polislerin eve girmesi

- Polislerin evde arama yapması

- Şüphelinin emniylete müdürlüğüne götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 21 MB

==================================================

3)HDP\'Lİ ASLAN\'A \"DEVLET BENİM\" DİYEREK SİLAHINI ÇEKEN KOMİSERİN FETÖ\'DEN 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR



BATMAN\'da, 29 Aralık 2105 tarihinde sendikaların 1 günlük iş bırakma eylemi sırasında HDP\'li ve sendikacılar ile yürümek isteyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan\'ın önünü kesip tabancasını çıkararak, \"Devlet benim\" diye silah çeken komiser H.C.\'nin yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Eylül 2016 tarihinde tutuklandığı ve 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Emniyet ve Yargı başta olmak üzere resmi kurumlarda gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Batman Emniyet Müdürlüğü\'nde komiser olarak görev yapan H.C., Bank Asya\'da hesapları ve iki telefonunda \'ByLock\' uygulaması olduğu gerekçesiyle 6 Eylül 2016 tarihinde tutuklandı. H.C., ile ilgili hazırlanan ve Batman 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianeemade, komiser H.C. hakkında ise, &Silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme, terörizminin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefetten\' 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

\"DEVLET BENİM\" DEMİŞTİ

Hakkında FETÖ/PDY soruşturmasında dava açılan tutuklu komiser H.C.\'nin 29 Aralık 2015 tarihinde sendikaların 1 günlük iş bırakma eylemi sarısanda partililer ve sendikacılar ile yürümek isteyen HDP Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan\'ın önünü kesip, tabancasını çekip, \"Devlet benim\" diyen komiser olduğu ortaya çıktı. 29 Aralık tarihinde Öğretmenevine yürümek isteyen HDP\'li vekil Aslan ile şimdi tutuklu olan ve FETÖ/PDY davasından 15 yıl hapsi istenen komiser H.C., arasında geçen diyolog şöyleydi:

Aslan: Bu kim? Bu kim beni iteliyor, kimliğini çıkarsın

Komiser H.C: Devlet

Aslan: Ne devleti, devlet benim. Sen benim emrimdesin.

Komiser H.C.: Devlet benim, sen benim vekilimsin

Aslan: Çocukların ağzını burnunu dağıtıyorsunuz.

Diyaloglardan sonra bazı sivi lpolisler hava ateş açmış, ardından komiser H.C.\'de silahını çekerek yürümek isteyenleri durdurmak istemişti.

Görüntü DÖkümü

------------

-Olayla ilgili ARŞİV görüntü

BATMAN, (DHA)

=====================================================

4)YÖREX 8\'İNCİ KEZ AÇILDI

ANTALYA Ticaret Borsası\'nın (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8\'incisi düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) başladı.

Antalya Expo Center\'da düzenlenen fuarın açılış töreni, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve ATB Başkanı Ali Çandır ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

TARİHİ TÜRK KADIN KIYAFETLERİ

Yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, 70 il ve KKTC\'den 125\'i oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 71 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra 200\'ü aşkın firma ve 400\'den fazla katılımcı yer alıyor. Açılış töreninde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası\'nca eski Osmanlı ve Türk kadın kıyafetleri defilesi düzenlendi. Defilenin finalinde üzerinde Türk bayrağı işlemeli elbise ile diğer yöresel kıyafetli mankenler Dombıra müziği eşliğinde tarihte kurulmuş Türk devletlerinin bayraklarıyla sahneye çıktı. Fuar açılış töreni konuşmalarla devam etti.

ULUSLARARASI YÖREX HAYALİ

YÖREX\'in uluslararası fuar haline getirilmesine yönelik hayalleri olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Uluslararası fuar olması demek Türkiye\'nin her yerinden burada sergilenen ürünlerin dünyanın her yerine pazarlanması demek. Bunu yapabilmek için dünyanın her yerinden alım heyetleriyle üreticilerimizi, ürünlerimizi ve borsalarımızı buluşturmamız lazım\" dedi.

Fuarda 2 bine yakın yöresel ürünün sergilendiğini belirten Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise \"Bu fuar özellikle yöresel ürünlerimizin daha fazla ticari değer kazanabilmesi, daha geniş bir coğrafyada satılmasının ve tanıtımının sağlanması ve hele hele coğrafi işaretler konusunda farkındalığın artırılması çok önemli. Dünyada hiçbir ülkede bu ölçekte zenginliği göremezsiniz\" diye konuştu.

PAZARIMIZ DÜNYA OLMALIDIR

\'Sizin oraların nesi meşhurdur\' diye hangi il veya ilçeye gidilirse gidilsin mutlaka o yörenin mutlaka meşhur, binlerce yıla sahip bir üretim anlayışı, el sanatları veya tarımsal bir yöresel ürününün mutlaka görüleceğini belirten Elvan, \"Bir ürün kendi ülkesinde markalaşmadan küresel ölçekte marka haline gelemez. İnsanlarımız yüzlerce yıllardır bu ürünleri üretiyor ve kullanıyor. Bu ürünleri nasıl dünyaya tanıtabiliriz ve yaygınlaştırabiliriz, bunun hesabını yapmak zorundayız\" dedi.

\'EKONOMİMİZ DÜŞMAN ÇATLATIYOR\'

Ekonomi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Lütfi Elvan, \"Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor. Biliyorsunuz 2016 yılında FETÖ\'cü hainler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi yaşadık. Böyle bir girişim başka ülkede olsa ekonomi allak bullak olurdu. Ama Türkiye ekonomisi bu ağır travmayı atlattı. Hükümetimiz gerekli tedbirleri aldı ve bunun sonucunda ekonomimiz 2016 yılında yüzde 3.2 oranında yükselme gösterdi\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'NİN VİTRİNİ

Antalya\'nın Türkiye\'nin vitrini ve sahnesi olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise şöyle konuştu:

\"Bu büyük vitrin ve sahnede 7 coğrafyanın, 81 ilin yöresel ürünlerinin, yerel değerlerinin, renklerinin ve kültürel öğelerinin yer alması ve kendilerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmasını çok önemsiyoruz. Yöresel ürünlerimizin markalaşması, daha çok ekonomiye katkı vermesi, yerel kalkınması ve coğrafi işaret alan ürünlerimizin gelişmesinde 8\'inci kez kapılarını açan YÖREX\'in çok önemli katkıları var.\"

80 MİLYON İNSANI GÖRÜYORUZ

Fuarda, her bölge ve ilden Türkiye\'nin zenginliğinin sergilendiğini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Kendi değerlerimize sahip çıkmaksak başkası gelir sahip çıkar. İşte bizim odalarımız da kendi değerlerine sahip çıkıyor. Coğrafi işaret konusunda epey mesafe katettik. 10 yıl önce yok denecek kadar azken bugün 230\'a çıkmış durumda ve hedefimiz 500 ürüne yükseltmek. Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydın inciri oda ve borsalarımız tarafından Avrupa\'da tescillendi\" dedi.

230 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARETLİ

Coğrafi işaretlere artık 3 ayda tescil yapılabildiği ve masrafların ciddi ölçüde azaltılarak, coğrafi işaretli ürünlerde logo kullanım zorunluğu getirildiğini açıklayan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Türkiye\'de 230 ürünün coğrafi işaretli olduğu, 400\'ünün işleminin devam ettiğini söyledi.

YÖREX\'in düzenleyici kurumu ATB\'nin Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmanın bir memleket meselesi olduğunu söyledi. Gelecek kuşaklar için yöresel ürünlerin Coğrafi İşaret Tescili ile koruma altına alınması gerektiğini belirten Ali Çandır, \"Çünkü Coğrafi işaretli ürünler eşsizdir, kendine özgüdür ve rakibi yoktur\" dedi.

VAN KEDİSİ\'NDEN TRABZON TABANCASINA

Konuşmaların ardından iki bakan ve protokol üyeleri, Türkiye\'nin dört bir yanından yöresel ürünler ve kültürel değerlerin sergilendiği standları gezdi. Stnadlardaki ürünler arasında Uşak\'ın tarhanasından Aydın\'ın incirine yüzlerce ürün yer aldı. Fuarda, Trabzon ve Kırıkkale standlarında sergilenen tabanca ve tüfek modelleri dikkati çekti. Fuarda en ok ilgi gören ise Van 100\'üncü Yıl Üniversitesi tarafından getirilen ve koruma altındaki renkli gözleriyle iki Van kedisi oldu. Fuarda birçok il kendi yöresine özgü ürünleri katılımcılara ikram da etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Stantlardan görüntü

- Protokol görüntüsü

- Rirat Hisarcıklıoğlu konuşması

- Lütfi Elvan konuşması

- mevlüt Çavuşoğlu konuşması

- Kurdele kesilmesi

- Protokolün gezmesi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

===================================================

5)AK PARTİLİ UYSAL\'DAN \'İZMİR MARŞI\' İLE KAPANIŞ

GEÇEN mart ayında bir konuşması sırasında İzmir Marşı çalan CHP seçim aracına kızan AK Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, bu kez 28. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali\'nin son gününde sahneye çıkarak, İzmir Marşı\'nı söyledi. Uysal, \"Atatürk hepimizin Atatürk\'ü, Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyet\'i. İzmir Marşı da o şekilde. Ama bir parti bunu alıyor, seçim şarkısı yapıyor, böyle bir şey yok\" dedi.

AK Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, geçen mart ayı sonunda belediye personeline konuşma yaptığı sırada CHP\'nin İzmir Marşı çalan referandum aracına sinirlenerek, \"İşte Burhaniye böyle bir yer görüyor musunuz? Böyle bir yer. Onun için Allah hepinize sabır versin\" demişti. Başkan Uysal daha sonra bazı çevreler tarafından eleştirilmişti. Başkan Uysal, dün (salı) akşam Burhaniye Belediyesi\'nin, bu yıl 150\'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlediği 28. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali\'nin son konserinin ardından Burhaniyelilere teşekkür etmek için sahneye çıktı. Başkan Uysal şöyle konuştu: \"Cumhuriyetimiz hakkında kimse kimseyi ötekileştirmesin. Atatürk hepimizin Atatürk\'ü, Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyet\'i. İzmir Marşı da o şekilde. Ama bir parti bunu alıyor, seçim şarkısı yapıyor ve o sahipleniyor, böyle bir şey yok. Atatürk de bizim, Cumhuriyet de bizim arkadaşlar.\"

Başkan Necdet Uysal daha sonra İzmir Marşı\'nı vatandaşlarla birlikte seslendirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Başkan Necdet Uysal\'ın konuşmasından görüntü,

-Sahnede İzmir Marşı\'nı söylemesinden görüntü.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

====================================================

6)MİDE KANSERİ SALİHA SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İSTİYOR

KAHRAMANMARAŞ\'ta yaşayan ve mide kanseri olan 9 yaşındaki Saliha Ağca\'nın sağlığına kavuşabilmesi için hijyenik bir ortamda yaşayıp, iyi beslenmesi gerekiyor. Anne Selver Ağca, \"Benim gereken şartları sağlama imkanım yok\" dedi. Saliha ise iyileşip doktor olmak istediğini söyledi.

Dulkadiroğlu Mahallesi\'nde yaşayan 38 yaşındaki Selver Ağca\'nın 4 çocuğundan biri olan Saliha Ağca, dünyaya geldikten sonra sürekli istifra etti. Eşinin 7 yıl önce kendisini terk etmesiyle 4 çocuğunu tek başına yetiştirmeye çalışan Selver Ağca, Saliha\'yı birçok doktora götürdü ve 2014\'te reflü teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan küçük Saliha\'nın midesinin 3\'te 2\'si ameliyatla alındı.

Çocuklara baktığı için çalışamayan, kayınvalidesinin 4 odalı evini eltisi ile paylaşan Selver Ağca, kızının sağlığa kavuşması için çok çaba harcadı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle başarılı olamadı. Geçen yıl kontrol için doktora giden Saliha\'ya bu defa mide kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, sağlığına kavuşması için Saliha\'ya kırmızı et, tavuk, balık, incir, pekmez, üzüm gibi gıdalardan oluşan bir diyet listesi hazırladı ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndan aldığı 650 lira ve Dulkadiroğlu Belediyesi\'nin verdiği 100 liralık market yardımıyla ayakta durmaya çalışan Selver Ağca, \"Bu diyeti uygulayacak maddi gücüm yok\" dedi.

8 YAŞINDA STRESE GİRİP KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kızının doğduğu günden bu yana devamlı doktora gittiğini, midesinin büyük bir bölümünün alınıp daha sonra da kanser olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü belirten Selver Ağca, \"Kanser teşhisi konulduktan bir süre sonra Saliha okulda rahatsızlandı. Dudakları morardı ve hemen hastaneye götürdüğümde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Doktorlar kızımın stres ve sıkıntıdan dolayı kalp krizi geçirdiğini belirtip 24 saat müşahede altında tuttuktan sonra taburcu ettiler\" diye konuştu.

\'HİJYENİK ORTAMDA YAŞAYIP İYİ BESLENMELİ\'

Saliha\'nın geçen ay Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kemoterapiye girdiğini belirten anne Ağca, kızının ayakta tedavi olduğu için kanser ilacının devlet tarafından karşılanmadığını bin 500 liralık kanser ilacının çevresindekilerin yardımıyla aldığını söyledi. Saliha\'nın kanseri yenebilmesi için yaşam şartlarının iyi olması gerektiğini belirten Selver Ağca, şöyle konuştu:

\"Doktor, kızımın hijyenik bir evde, temiz bir ortamda yaşaması gerektiğini söylüyor ancak benim öyle bir imkanım da yok, yaşatma gibi şansım da yok. Beslenmesinde her şey günlük ve taze olacak benim alma imkanım hayatta yok. Maddi olarak imkanım yok ve kızımın istediği hiçbir şeyi alamıyorum. Ev hijyenik değil ve eltimle birlikte yaşıyoruz. 2 oda bende, 2 oda onda. 4 çocuk bende 4 çocuk da onda var. Bu evde 12 kişi yaşıyoruz ve tuvalet ile banyoyu ortak kullanıyoruz. Bu da Saliha için uygun değil. Bizim acilen bu evden çıkmamız lazım ancak imkanım yok. Devletimizden yardım bekliyoruz, ev istiyoruz. Ayrıca Saliha beslenemediği için şu an kan değerleri de çok düşük.\"

\'GÜZEL BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM\'

Haftaya ilkokul 3\'üncü sınıfa başlayacak olan ve özel mamayla beslenen Saliha ise sağlığına kavuşmak istiyor. Saliha Ağca, \"İyileşmek istiyorum, büyüyünce doktor olacağım. Hastalığım reflü ve mide kanseri. Güzel bir evde yaşamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la tanışmak istiyorum çünkü onu çok seviyorum. Onun bana yardım edeceğine inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Saliha Ağca annesi ve kardeşiyle

- Saliha\'nın konuşması

- Selver Ağca\'nın konuşması

- Saliha ve evden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

======================================================

7)TOKAT\'TA 9 KADINA FETÖ GÖZALTISI

TOKAT\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Hakim ve Savcı Çalışma Evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 9 kadın gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin Hakim ve Savcı Çalışma Evleri\'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Manisa\'da aralarında avukat ve hakimlikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Tokat\'a getirilen şüpheliler Tokat Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Hastane görüntü

-Sağlık kontrolü

-Genel Görüntüler

(102MB)

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-

====================================================

8)ANGIN ÇIKAN ÇATI KATI KÜLE DÖNDÜ

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 14.30 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi, Gürleyen Sokak\'taki 3 katlı bir apartmandaki çatı katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları farkedenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevleri alt katlara ve bitişikteki apartmalara sıçramadan söndürdü. İçinde, 3 klima, buzdolabı, derin dondurucu, dolap ve halılar bulunan çatı katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yanan çatı katının Kur\'an kursu olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------:

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan çatı katından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), DHA)