DHA YURT BÜLTENİ-12

İnkar ettiği Bylock içerikleri mahkemede



ANTALYA\'da Akdeniz Üniversitesi\'ndeki FETÖ yapılanması ile ilgili davada \'ByLock\' kullandığını inkar eden tutuklu sanık eski akademisyen Şevket Yirik\'in yazışma dökümleri mahkemeye gönderildi.

FETÖ/PDY\'nin Akdeniz Üniversitesi\'ndeki yapılanmasıyla ilgili Antalya 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan 10 sanıklı davada tutuklu yargılanan Turizm Fakültesi eski öğretim görevlisi Şevket Yirik, geçen 9 Haziran günü yapılan ilk duruşmada ByLock kullandığına ilişkin tespitleri iftira olarak nitelendirdi. ByLock kullanmadığını öne süren Yirik, \"ByLock iftirasını kabul etmiyorum. ByLock bir delil de değildir, çok önemliymiş gibi sunuluyor\" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen\'in olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını da iddia eden Yirik, şöyle dedi: \"Şu anki durumu yani bu darbe girişimini FETÖ\'nün yaptığına ilişkin savcının iddianamedeki görüşü şahsi görüşüdür. Hukuki karşılığı yoktur. Örgüt üyeleri için darbe girişimini veya örgütün değişen amacını bilmeyen üyeler bundan dolayı sorumlu tutulamaz, devlet delil ile işlem yapar. Darbeyi Gülen örgütünün yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur.\"

ALTAN KARDEŞLER

Şevket Yirik\'in iftira olarak nitelendirdiği ByLock hesabındaki yazışmalarının dökümü, Antalya 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Şevket Yirik ile birlikte 2 kişiye 20 Ocak 2016\'da \'Yeni not\' başlığıyla aynı anda gönderilen mesajda, silahsız bir savaşın içinde olunduğu, silah kullanmanın caiz olması durumunda onu da kullanacakları belirtiliyor. Şu anki hukuki müdahalenin anlam ifade etmiyor gibi görünse de uluslararası hukuka taşınmasının önemli olduğu belirtilen mesajda, şöyle dedi: \"Tutuklu olanlar çok güzel hizmetler yapmışlar. Allah da zirve yapması için kader planında onları oraya koymuş. Biz böyle düşünelim. Bu dairede hizmet edenlerin kaderidir. Mehmet Altan ve Ahmet Altanlar temiz bir ailenin çocukları, dedeleri meşayihten (şeyh, pir). Ama cumhuriyet döneminde gadre uğramışlardır. H.C., Şahin Alpay da öyledir. Bu dönemde bu insanları tanıma fırsatı bulduk. Kendimizi karınca gibi görürüz ama terbiyesizlik karşısında kendimi Everest gibi hissederim. Ancak bu entelektüel olmanın gereğidir. Yarınlar sürpriz yapar, yarın iyi hesaplanmalı, bela ve musibetlere sinek ısırması nevinde gibi bakın ve sarsılmayın.\"

\"HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN GİDECEKLER\"

Yirik ile birlikte örgüt üyesi 10 kişiye 3 Şubat 2016\'da gönderilen ByLock mesajında ise örgütün kapatılan ve sosyal medya üzerinden devam eden çalışmalarına üye ve abone olup takip edilmesi, beğeni yapılarak destek olunması isteniyor. Yazışmalardan avukat olduğu tahmin edilen Yavuz adlı kullanıcının 6 Şubat 2016\'da attığı mesajın içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı: \"Amerika\'da büyüğümüzün huzuruna çıktık. Abi bizi takdim etti. \'Van, Hakkari, Muş, Bitlis\'teki davaları takip eden avukatlar\' dedi. Büyüğümüzün dizinin dibine oturduk. İlk sözü \'Tutuklu var mı?\' Biz de \'Yok\' dedik. \'Herkes tahliye oldu\' dedik. \'Hocam\' dedim \'Arkadaşlar cezaevindeyken psikologla görüşmeleri olmuş, psikolog demiş ki \'Ben ömrümde bu kadar rahat bir grup görmedim\' Bu da bir sorun demiş, bu kadar rahat olmamamız lazım. Abiler cezaevinde bir ölçü getirdiler. Mahkeme aşamasından bahsettim. \'Sorguda bizim abiler dimdik savunma yaparken hakimlerin başları öne eğikti\' dedim. Hocamız hafif bize doğru eğildi ve gözlerimizin içine bakarak, \'Hiç şüpheniz olmasın, gidecekler\' dedi heceleyerek.\" 10 sanıklı davada Şevket Yirik ile birlikte Mahmut Akyol ve Nedim Tetik tutuklu, ilk duruşmada tahliye edilen Hasan Serkan Kırca ile Murat Demir, Nejmi Kıymaz, Göksel Şimşek Kaya, Mahir Kaya, Zeynep Eken ve Yaşar Tuna ise tutuksuz yargılanıyor.



Haber: Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)

=======================================

5 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi

KENDİLERİNİ \'polis\' olarak tanıtıp aralarında bir öğretim üyesinin de bulunduğu kişileri, \"Hesabınız FETÖ tarafından kullanılıyor\" yalanıyla korkutup dolandırıcılık yapan 5 kişi, Kahramanmaraş polisi tarafından Gaziantep\'te yakalandı. Yakalanmamak için yaptıkları çalışma yöntemiyle polisi de şaşırtan şebeke üyelerinin birbirlerini tanımadığı ve sadece parayı teslim ettikleri kişiyi tanıdığı ortaya çıktı.

Cuma günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi\'nde görevli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ö.E.\'yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp \'Hesabını FETÖ tarafından kullanılıyor. Onları yakalayabilmemiz için hesabınızdan parayı çekip bizim vereceğimiz PTT hesabına yatırın\' dedi. Dolandırıcıya inan Ö.E., kendisine verilen hesaba 25 bin TL yatırdı ancak ir süre sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptıkları çalışmada paranın Gaziantep\'te18 yaşındaki Rıdvan D. tarafından çekildiğini belirledi. Gaziantep polisi ile birlikte çalışmaya başlayan ekipler daha sonra Abdurrahman E. (20), Karahan K. (21), Batuhan C. (20) ve Yunus G.\'yi (29) yakaladı. Şebekenin lideri olduğu öne sürülen G.\'nin nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. 5 kişi Kahramanmaraş\'a getirilirken, adreslerinde yapılan aramada da 4 bin 600 TL para, banka dekontları, hesap kartları ve dolandırıcılıkta kullanılan telefon ve sim kartlar ele geçirildi.

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ POLİSİ ŞAŞIRTTI

Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde çapraz sorguya alınan şüpheliler, çalışma yöntemleriyle polisleri de şaşırttı. Şüphelilerin sadece parayı verdiği kişiyi tanıdığı ve diğerlerini tanımadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin şu şekilde çalıştığı tespit edildi. İddiaya göre Yunus G. ve Batuhan C. birlikte hareket ediyor. C., dolandırıcılık için açılacak banka hesabı ve paranın takibini engellemek için parayı elden transfer edecekleri kişileri belirliyor. Bunun için de bazı kendileriyle hareket edebileceğini düşündüğü kişileri gazinoya götürüp eğlendiren Batuhan C., onlara isterlerse kolay yoldan para kazanabileceklerini ve kendilerinin de eğlenerek iyi bir yaşam sürebileceklerini söylüyor. Kabul edenler PTT\'den hesap açıyor. Yaşanan bu son olayda Rıdvan D. sadece Abdurrahman E.\'yi tanıyor ve hesabından çektiği parayı E.\'ye veriyor. Daha sonra para sırasıyla Karahan K.\'ya, ondan Batuhan C.\'ye geçiyor. C. ise parayı kendisini telefonda polis olarak tanıtıp insanları tuzağına düşüren Yunus G.\'ye veriyor. Elden yapılan para transferlerinde herkes belirli bir miktarda parayı alırken, sadece parayı teslim etikleri kişileri tanıyor.

AVUKATINI İSTEDİ

Yapılan araştırmada şüphelilerin Mersin\'den 54 bin, Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'nden 11 bin ve neresi olduğu belirlenemeyen bir başka şehirden de 3 bin 500 lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan Rıdvan D., Abdurrahman E., Karahan K., Batuhan C. ve Yunus G. adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecileri karşısında gören Yunus G., \"Avukatım nerde?\" dedi.

Polis, ayrıca şüphelilerin tüm hesaplarını da detaylı bir incelemeye aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------------------

- Yunus G. polisler arasında

- Şüpheliler minibüse götürülürken

- Şüphelilerin minibüse bindirilmesi

- Minibüsün gidişi

- Ele geçirilen para ve telefonlar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

=========================================

Manisa\'da düğün konvoyunda kaza, 1 ölü, 5 yaralı

MANİSA\'da Köprübaşı İlçesi Kemhallı Mahallesi yakınlarında düğün konvoyunda lastiği patlayan otomobil takla attı. 6 kişinin bulunduğu otomobilde Ülvan Çullukoğlu hayatını kaybetti.

Manisa\'da Salihli ilçesinden Borlu\'ya giden düğün konvoyunda bugün saat 13.45 sıralarında kaza meydana geldi. Şahin Öz yönetimindeki 35 DT 757 plakalı otomobil düğün konvoyunda ilerlerken, Köprübaşı ilçesi Kemhallı Mahallesi yakınlarında arka lastiğin patlaması nedeniyle takla attı. İçinde 6 kişinin bulunduğu otomobil metrelerce sürüklendi. Düğün konvoyundaki araç sürücüleri ve diğer vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. Otomobil sürücüsü Şahin Öz araçtan yaralı olarak çıkarıldı, Ülvan Çullukoğlu hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Ensar Çullukoğlu, Sıla Öz, Ayşenur Öz ve Betül Çullukoğlu çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2\'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Kaza yerinden görüntü,

-Vatandaşlardan görüntü,

-Ambulanslardan görüntü.

Haber - Kamera: Bülent KAYAHAN/ KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)

==========================================

Belediye Başkanından \'carettaları koruyamadık\' özrü\'



MERSİN\'in merkez Mezitli İlçe Belediye Başkanı CHP\'li Neşet Tarhan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından caretta carettaların yuvalama alanı olan 100\'üncü Yıl Tabiat Parkı\'nın bir şirkete ihale edilmesinin ardından, deniz kaplumbağalarını koruyamadıklarını belirterek vatandaşlardan özür diledi.

Belediyenin ve kendi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda Tarhan, \"Kamuoyundan özür dilerim. Başaramadık. Carettalara yazık oldu. İhaleye katıldık ama bazı güçlere karşı yetersiz kaldık. Hukuk mücadelemiz devam edecek\" ifadelerini kullandı. Tarhan\'ın yaptığı paylaşım binin üzerinde beğeni alırken, yüzlerce yorum yapıldı. Paylaşımın altına yorum yapan takipçiler 100\'üncü Yıl Tabiat Parkı\'nın ihale edilmesine tepki gösterdi.

KARŞI DURUŞ BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tarhan, Davultepe Mahallesi\'nde bulunan 240 dönüm alanın 38 bin TL\'den ihaleye çıktığını belirterek şöyle dedi:

\"Kapalı teklif usulü ve açık artırmayla yapılan ihale yıllık bedeli 785 bin TL\'ye bir petrol şirketine verilmesi akıllara durgunluk verdi. Carettaların yuvalama alanı olan bölgenin bu derece de yüksek bir rakamla ihale edilmesi, deniz kaplumbağalarının yaşam alanının yok olacağı anlamına geliyor. Bunun dışında ihalede asla olmaması gereken ticari esnek hükümler var. Bu da ihaleye katılanların eşit şartlarda olmadığını gösterdi. Mersin Mimarlar Odası Başkanlığı ile birlikte Kamu İhale Kurumu\'na itirazda bulunacağız. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşların ve tüm halkın karşı duruş göstermelerini bekliyorum.\"



Haber: Gülhan DEMİRCİ / MEZİTLİ(Mersin), (DHA)

==========================================

Yazar Muzaffer İzgü, yarın eşinin yanında toprağa verilecek (2)



KİTAPLARININ ARASINDA ÖLDÜ

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türk edebiyatının en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından Muzaffer İzgü\'yü tedavi gördüğü hastanede ve Bozyaka\'daki evinde ziyaret etmişti.

Başkan Selvitopu, İzgü\'nün özellikle çocukların neşe kaynağı olduğunu belirtti. Muzaffer İzgü, son günlerini edebiyat ödüllerinin, gazete küpürlerinin, fotoğraflarının ve aralarında kendi eserlerinin de olduğu yüzlerce kitabın bulunduğu odasında geçirdi.

Haber: Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)

=========================================

Bayramı fırsat bilenler Sakız\'a akın etti

KURBAN Bayramı tatili için Yunanistan\'a ait adaları tercih edenler Sakız Adası\'nda hem tatil hem de alışveriş yapıyor.

İzmir\'in Çeşme ilçesine 9 mil uzaklıktaki Sakız Adası bayram tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. Son üç gün içerisinde Türk ve Yunan feribotları ile adaya geçen turistlerin sayısı 7 bini aştı. Bu sabah 6\'ncı Uluslararası Sakız Maratonu\'na ev sahipliği yapan Sakız Adası\'nda tatilci yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. Restoranlar ve alışveriş merkezleri Türk turistlerle doldu. İzmir\'den tatil için yakınları ile birlikte adaya giden emekli makine mühendisi Ahmet Göncü (53) \"Bu bayram tatilinde komşumuz ve bize çok yakın olan Sakız Adası\'nı tercih ettik. Tarihi ve doğa güzellikleri kendine özgü yiyecekleri ile mükemmel bir ada. Yunanlı esnaf ve turizmci de artık Türk turiste çok alıştı. Bugün sadece yakın illerden değil Adana\'dan Antakya, Kayseri, Trabzon\'dan birçok tatilciyi burada görmek mümkün oldu. Ada halkı Tük turistleri çok iyi karşılıyor, her iki taraf da kazanıyor. Ayrıca kapıda vize uygulamasından yararlanan birçok Türk turist de rahatlıkla adaya gelebildi, hiçbir zorluk yaşamadı\" dedi.

RESTORANLAR TIKLIM TIKLIM DOLDU

Adaya gelen Türk turistlerin bazıları plajlara gidip denize girmeyi tercih ederken bazıları da Sakız ve Naftiko Ulusal Müzesi\'ni ve tarihi mekanları gezdi. Bazı turistler ise Liman Caddesi\'ndeki restoranları doldurdu,bol bol deniz ürünleri yedi. Eskişehir\'den arkadaşları ile birlikte 6 günlük tatil için Sakız Adası\'na gelen DSİ\'den emekli memur Birsen Kılıç ise \"Üçüncü kez geldiğim ada Ege\'nin ortasında en güzel tatil yerlerinden biri. Artık iki ülkenin insanı birbiri ile kaynaşmış durumda, ayrıca artık Sakız Adası gibi Yunan adalarına giderek birkaç gün tatil yapmak emin olun. Çok da pahalı değil adadaki fiyatlar gerçekten çok makul, en çok adanın meşhur sakız reçelleri ve sakız ağacından üretilen ürünlerini beğendik\" dedi.

SAKIZ\'DA SAKIZ TATLILARI YENİR

Sakız Adası\'nda her yerde Yunanca yazıların yanısıra Türkçe yazılar da görmek mümkün. Ada halkı yöresel hediyeliklerin yanısıra en çok satışa sundukları ürünün başında sakız ağacından üretilen reçeller, tatlılar hattı sakızlı kahveler Türk turistlerin en çok tercih ettiği hediyeliklerin başında geliyor. Sakız limanındaki Luka isimli hediyelik eşya mağazasının önüne Türkçe yazılarla \'Sakıza ait kaşık tatlılarımız mevcuttur\' ve \'Ağzınızın tadı Sakız Adası tatlıları\' pankartlarının yanı sıra Yunanlı genç kızlar da caddelerde bol bol Sakız ürünü ikramı yapıyor. İşletmeci Marika Sampoluouglu (55) \"Sakız Adası\'nda dünyanın dört bir yanından turist gelir ama bizim tercihimiz ve hep yakınlığımız bize komşu ülkenin Türkiye\'nin turistleri olmuştur. Kriz döneminde bile çok destek olmuşlardır. Türk turist eli bol ve bolca alış veriş yapan bir turisttir, ayrıca komşuluk bağlarımız nedeni ile adamıza sık sık gelen Türklerle artık arkadaş gibi olduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Ahmet Göncü ve Birsen Kılıç ile röp,

-Caddelerden görüntü,

-Adadan genel detay görüntüler,

-Restoranları dolduran ve alışveriş yapan Türklerden görüntü,

-Sakız reçeli ve sakız ürünlerinden görüntü,

-Adaya gelen feribotlardan genel detay görüntü.

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / SAKIZ (Yunanistan),(DHA)