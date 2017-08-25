DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ANTALYA\'DA ORMAN YANGINI (1)

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde Aspendos Antik Tiyatrosu yakınında orman yanını çıktı. Saat 16.00 sıralarında başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri, 1 amfibik uçak, 35 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda orman işçisi de sevk edildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANTALYA, (DHA) -

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2)ATATÜRK BÜSTÜNE SOPALI SALDIRI ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde devlet hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldırarak zarar veren 48 yaşındaki Y.S., adliyeye sevk edildi.Dün meydana gelen olayın şüphelisi Y.S., gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Y.S., \"Ne çekiyorsunuz. Çekmeyin kardeşim\' dedi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı\'nda yeniden sorgulanan şüpheli, tutuklanma istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Anamur Devlet Hastanesi için sipariş edilen büstün pazartesi günü yerine takılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye Sarayından çıkartılması

- Zafer İşareti yapması

- Gazetecilere tepki göstermesi

- Araca bindirilmesi

- Aracın gidişi

- Hastanenin tabela görüntüsü

- Büst yeri görüntüsü genel ve detay

SÜRE: 01\'36\" BOYUT: 70 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),(DHA)

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3)BAKAN ÖZHASEKİ: SENEDE, 500 BİN BAĞIMSIZ BİRİMİ YENİLEMEYİ PLANLIYORUZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2018\'i pilot yılı ilan ederek tüm Türkiye\'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa belli bir takvim içerisinde yavaş yavaş dönüştürüleceğini belirtti. Özhaseki, \"Senede yaklaşık 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi, dönüştürmeyi ve değiştirmeyi hesaplıyoruz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki şunları söyledi:

\"Kendi bakanlığımla ilgili çevre hususunda çalışmalar yaparken, şehircilik konusunda da büyük işlerin yapıldığı dönemdeyiz. Özellikle deprem gerçeğinin her gün bize kendini hissettiriyor olması, biraz daha bu konularda atak olmamızı icap ettiriyor. Bursa\'da başlayan ve devam eden kentsel dönüşüm alanındaki gayretleri yakından takip ediyoruz. Bizim yetki verdiğimiz iki tane ilimiz var. Biri İstanbul, biri Bursa. Bakanlıktan İstanbul\'a yetkiyi bırakırken, hiçbir yoğunluk artışı yapılmaksızın bina bazlı dönüşümlerde siz yetkilisiniz diyoruz. Ama Bursa\'da 0.50\'ye kadar emsal arttırılabilir dedik. Bu konuda müthiş çalışmalar yaptık. Sene sonuna kadar inşallah bunu yasalaştıracağız.\"

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSFU

Kentsel dönüşümle ilgili de konuşan Özhaseki şöyle dedi:

\"2018\'i pilot yıl ilan ederek tüm Türkiye\'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa belirli bir bir takvi içerisinde yavaş yavaş dönüştüreceğiz. Senede yaklaşık 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi, dönüştürmeyi ve değiştirmeyi hesaplıyoruz. Bunların bütün matematik hesapları yapıldı. Finans kaynakları ve rezerve alanları hesaplandı. İstanbul başta olmak üzere bütün illerimizde yaygın biçimde bu çalışmalarımızı yapacağız.\"

Başkan Altepe ziyarette Bakan Özhaseki’ye, Bursa İpeği ile işlenen Yeşil Türbe’nin resmedildiği bir tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü

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Haseki\'nin konuşması

-Protkolden görüntüler

-Haseki\'ye hediye verilmesi

Berktuğ ÖNCÜ- Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA)

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4)ESKİŞEHİR\'DE YAKALANAN DEAŞ ÜYESİ ADLİYEDE

ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.K., adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin dün kent merkezinde bir eve yaptıkları baskında A.K. yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.K. götürüldüğü TEM Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Gözaltına alınan A.K.\'nin polisler tarafından adliyeye getirilirken,

-Adliye binasını dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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5)BEYLİK SİLAHIYLA ÖLEN POLİSE TURGUTLU\'DA SON GÖREV

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, beylik tabancasının ateş alması sonucu başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen polis memuru 35 yaşındaki Ahmet Koçak, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği\'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Koçak, dün emniyette silahının ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Koçak, yaşamını yitirdi. Koçak için bugün tören düzenlendi. Koçak\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, hastaneden alınarak TOKİ Şehitler Camii\'ne getirildi. Koçak için TOKİ Şehitler Camii\'nde Cuma vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından ikinci tören için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne geçildi. Eşi Zehra Koçak, babası Süleyman Koçak ve diğer yakınları, Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, konuşma yaptı. Merhum polis Ahmet Koçak\'ın özgeçmişi okundu. Duanın ve helallik alınmasının ardından Koçak\'ın cenazesi, omuzdan omuza cenaze nakil aracına taşındı. Koçak\'ın cenazesi, emniyet müdürlüğündeki törenin ardından memleketi Sivas\'ın Ulaş İlçesine gönderildi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Turgutlu Belediye Başkan yardımcıları Hakan Sezer ve İskender Tunç, Koçak\'ın ailesi ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaş törenlere katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Törenden görüntü

Cenazeden görüntü

Yakınlarının tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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6)GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI

GAZİANTEP İl Emniyet Müdürlüğü\'ne atanan Faruk Karaduman görevini, düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı\'na atanan selefi Erhan Gülveren\'den törenle devraldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'nde devir- teslim töreni düzenlendi. Makamda düzenlenen törende Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı\'na atanan Erhan Gülveren, görevini Kars\'tan gelen halefi Faruk Karaduman\'a devretti. Halef- selef Emniyet Müdürleri birbirlerine başarılar diledi. 18 ay kentte Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erhan Gülveren, törenin ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devir teslim töreni

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB

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7)SAMANLIK VE AHIR OLARAK KULLANILAN CAMİ İBADETE AÇILDI

ARDAHAN\'da 1711\'de inşa edilip 1939 yılında açık artırmayla 15 liraya satıldıktan sonra yıllarca samanlık ve ahır olarak kullanılan tarihi Müderris İbrahim Efendi Camisi ibadete açıldı.

Merkez Halil Efendi Mahallesi\'ndeki üç camiden biri olan Müderris İbrahim Efendi Cami\'nin samanlık olarak kullanılması bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a aktarılması üzerine yetkililer harekete geçti. Cumhurbaşkanın talimatıyla harekete geçen yetkililer, camiyi satın alan mülk sahipleriyle yapılan görüşmenin ardından varılan anlaşmayla tarihi cami, restorasyon için Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Restore edilerek aslına uygun hale getirilen cami için Ardahan Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığından kadro talebinde bulundu. İmam hatibin atanmasıyla tarihi camide 78 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar’ın katılımı ile gerçekleşen cami açılışından sonra vatandaşlar Cuma namazını bu camide kıldılar. Açılış töreninde konuşan Milletvekili Orhan Atalay şunları söyledi:

\"1920’lerden itibaren tabiri caizse kıblesini yönünü değiştirmeye karar veren bir kadronun iş başına geldikten sonra asırlar boyunca dine hizmet etmiş, İslama hizmet vermeye müşerref olmuş, milletimizin adeta tarihi mecrasını değiştirmeye dönük bir takım suikastlar yapılmıştır. Dil, lügat değiştirilmiştir, din değiştirilmeye karar verilmiştir. Milletin canandan daha aziz bildiği mabetlerine ne yazık ki müstevlilerin uzatmaya cesaret edemediği eller uzattılar. 1930‘lu yıllardan itibaren mabetlere asırlarca, ne haçlıların, ne Kurtuluş Savaşı sırasında sömürgeci ülkelerin cesaret edemedikleri bir cinayet işlenerek mabetlerimiz, ne yazık ki mabetlikten çıkarılmak istenmiş, camilerimiz haraya, ahıra çevrilmiş, samanlık ve depo olarak kullanılmış. Bu yapılanlar ne yazık ki hiç de hayırla yad edilecek bir dönemde yapılan cinayetlerden biri. Ardahan da bundan ne yazık ki nasibini almış. Şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Hiçbir zaman İslam dini gelişmenin, kalkınmanın, refahın önünde hiçbir zaman engel olmadı. Bugün de olmuyor, yarın da olmayacak. Bu ülke geçmişte camileri haraya çeviren partiler gördü. CHP’nin bir açılımını da burada söylemek istiyorum. Tarihe not düşeceksek yüreklilikle söylemek zorundayım. CHP camiyi haraya çeviren partidir. Bunu yıllarca yaptılar. Bu millet, buna layık değildir, bunu asla hak etmediler. Bu mahallede yaşayan hiçbir Allah’ın kulu, hiçbir müslim hatta hiçbir gayrimüslim bir mabedin haraya, ahıra çevrilmesini sindiremez, kaldıramaz.\"

Vali Mehmet Emin Bilmez ise ibadete açılan caminin 1939 yılından 2011 yılına kadar yetim ve öksüz kaldığını söyleyerek, 2011 yılında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami çıkışında bir vatandaşın camiden haberdar etmesi üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğünü arayarak gerekli çalışmaların başlatılarak ibadete açılması talimatlarıyla yeniden hizmete açıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Cami önünde vatandaşlardan görüntü

-Eski İmam Ahmet Ballının konuşması

-AK parti Milletvekili Orhan Atalay’ın konuşması

-Ardahan Valisi Mehmit Emin Bilmez’in konuşması

-Caminin içerisinden görüntü

-Ezan ve Caminin dış cephe görüntüsü

- Detay görüntüler

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

SÜRE : 6 dakika 35 saniye

BOYUT :210 mb

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8)EĞİTİM- SEN\'DEN İMAM HATİBE YÖNLENDİRME İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

EĞİTİM- Sen Antalya Şubesi, öğrencilerin yüzde 35\'inin imam hatip okullarına kaydedilmesine yönelik okullara yazı gönderdiği iddiasıyla Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eğitim- Sen Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gelen Eğitim- Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural\'ın okullara 3 gün önce faksla yazı göndererek, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaokullardaki mevcut öğrencilerin en az yüzde 35\'inin imam hatip okullarına kazandırılması için gereğinin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Bununla İlçe Milli Eğitim Müdürü\'nün insanları ötekileştirdiğini ve suç işlediğini ileri süren Öztürk, “Büyük bir ihtimalle velilere \'İmam hatip dışında sınıf yok\' diyerek, çocukların bu sınıflara kayıt yaptırmasını isteyecekler. Yani insanlar kendi özgürlüğü ile seçmeyip zorunlu olarak çocuklarını imam hatibe yönlendirecekler. Bu da çocukların okuma hakkının elinden alınması anlamına gelen bir uygulamadır\" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yapılan suç duyurusunda, Hüdai Vural\'ın hem idareci nüfuzuyla görevini kötüye kullandığı, hem de herkesin dinsel eğitim veren kurumlara teşvik edilmesini sağlayarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ileri sürüldü. Suç duyurusunda, Hüdai Vural hakkında gerekli soruşturmanın yapılıp dava açılması istendi.

Görüntü Dökümü

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Kadir Öztürk\'ün açıklamaları

Kadir Öztürk ile beraberindekilerin suç duyurusunda bulunmak için adliyeye girişleri.

73 MB /// 02.18\"

Haber- Kamera Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)



