DHA YURT BÜLTENİ-12

Karacabey’de korkutan balık ölümleri

BALIKESİR sınırlarından gelerek Bursa’nın Karacabey İlçesi’nden geçen Canbolu Deresi\'nde yaşanan balık ölümleri, vatandaşların ve çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Canbolu Deresi’nde bu sabah erken saatlerinde balıkçıklar tarafından fark edilen kıyıya vurmuş balıkların ölüm sebebinin araştırılması istendi. Karacabeyli balıkçı Yusuf Kenar, çocukluğunda bu derenin suyunu içtiklerini, yıllarca burada balıkçılık yaptığını ve tuttuğu balıklar sayesinde iki çocuğunu okuttuğunu söyledi. Balık ölümlerine üzüldüğünü belirten Yusuf Kenar şöyle dedi: \"Dereye bu şekilde mi sahip çıkılıyor. Şuan elimde bulunan bu yayın balığının nesli buralarda tükeniyor. Son 4- 5 yıldır yüzümüzü güldüren şu yayın balığını gördükçe gözlerim yaşarıyor. Bana 2 oltaya ceza kesenler nerde? Çok rica ediyorum yetkililerden bu konuya bir çare bulsunlar. Sesimizi duysunlar artıkö dedi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü dereden su örnekleri alarak incelenmek üzere laboratuara gönderdi.

Zonguldak\'ta Atatürk\'e çiçek veren kızın heykeli onarıldı

ZONGULDAK’ı, 86 yıl önce ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’e ilk ayak bastığı yerde çiçek veren 5 yaşındaki Ayten Alper’in saldırıya uğrayan heykelinde koparılan elindeki çiçeği yerine konuldu.

Zonguldak Belediyesi, 26 Ağustos 1931’de kente gemiyle gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk\'ü, 5 yaşındayken çiçekle karşılayan ve şu anda 91 yaşında olan Ayten Alper’in heykelini yaptırdı. 1 metre 20 santim yüksekliğindeki heykel, Atatürk’ün ilk ayak bastığı Liman Caddesi’ndeki Maden Mühendisleri Odası’nın yanındaki alana dikildi. Geçen yıl 26 Ağustos’ta Atatürk\'ün kente gelişinin 85\'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenle heykelin açılışı gerçekleştirildi. Geçen Cuma günü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saldırdıkları heykelin elindeki çiçeği kırdı. Dekoratif amaçlı konulan kömür parçaları da etrafa saçıldı. Zonguldak Belediyesi’nin talimatıyla heykeltıraş Nazmi Özden tarafından yapılan çiçek, heykele monte edildi. Özden, heykele zarar verildiğini öğrendiğinde olay yerine geldiğini ve çiceğin tahrip edildiğini gördüğünü söyledi. Yaptığı çalışmayla kırılan çiçeğin aynısından yaptığını ifade eden Özden, şöyle dedi: \"Polyesterden yapılma bir heykel olduğu için sert darbelerde kolaylıkla kırılabiliyor, çiçeğini de tamir ettik, yeniden yapıp yerine koyduk. Bize gelen bilgiye göre, olayı küçük çocukların yaptığı söyleniyor. Tahrip edildiğine dair kesinleşmiş bir şey yok. Daha çok çocukların oynarken kırıldığına dair bir izlenim var bizde. Bu tür eserlerin yanında resim çektirirken veya etrafında dolaşırken daha dikkatli olmaz lazım. Sert darbelerden kaçınmak lazım. Çünkü kırılgan bir malzeme bu. Ani sert darbelerde esnek olduğu için kolayca kırılabiliyor.\"

Çiçeğin yerine konulduğunu görenler yetkililere teşekkür etti. Cevat Özmen, heykele yapılan saldırıyı öğrendikten sonra üzüldüğünü ifade ederek, \"Bu güzel bir anı, hatıra. Saklanacak güzel bir heykel. Sarhoş mu kırdı, çocuk mu kırdı, ne olduğunu bilemedik. Olmaması lazım. Bu tür şeylerin yaşanmaması lazım. Yapıldığını gördüm ve çok mutlu oldum\" dedi. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında heykele saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişileri arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Çorum\'da kurbanlık dana kaçtı

ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde hayvan pazarına getirilen kurbanlık dana bir anda sahiplerinin elinden kaçtı. Kısa süreli koşturmanın ardından daha yakalandı.

Çorum’un Sungurlu İlçesi\'nde Kurban Bayramı için ilçedeki hayvan pazarına getirilen bir daha sahiplerinin elinden kaçınca kısa süreli panik yaşandı. Kaçan dana sahiplerine zor anlar yaşattı. Danayı yakalamak için vatandaşlar büyük çaba gösderdi. Hayvan pazarı dışına çıkamayan dana daha sonra yakalandı.

Motosikletli hırsız güpegündüz binanın kapısını çaldı

KAYSERİ’de Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın dış kapısı motosikletli hırsız tarafından güpegündüz çalındı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kayseri’de hırsız gündüz vakti bir apartmanın kapısını çaldı. O anları binada bulunan hukuk bürosunun güvenlik kamerası da an be an kaydetti. Merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 3540. Sokakta bulunan. Başel apartmanında meydana gelen olayda, sabah 05:55 ‘te motosikletli ve başında kapşon olan hırsız önce sepetli motosikletini binanın önünde durdurdu. Daha sonra binanın önünde bulunan çöp bidonunu kontrol eden hırsız, ardından binanın girişine yöneldi ve bir süre sonra söktüğü kapıyı motosikletine yükleyip, hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Sabah kalktıklarında binanın kapısının yerinde olmadığını gören bina sakinleri ise önce kapının tamire götürüldüğünü sandı, ancak gerçek daha sonra anlaşıldı. Bina Yöneticisi Cafer Başel, “Sabah kapının olmadığını fark ettik. Önce kapının bir şey olup tamire götürüldüğü sandık, ancak daha sonra herkes birbirine sorunca gerçeği anladık. Hukuk bürosunun güvenlik kamerasını inceledik ve olayın bir hırsızlık olayı olduğunu tespit ettik. Bina girişinde kamera olmadığı için kapıyı söktüğü anın görüntüleri yok. EN kısa zamanda oraya da bir güvenlik kamerası taktıracağız. Olacak şey değil, güpegündüz bir hırsız geliyor ve hiçbir şey olmamış gibi kapıyı söküp götürüyor. Bugün kapıyı söken, yarın neler yapmaz. Evimizin içine kadar girer. Durumu polise bildirdik ve poliste çalışma başlattı. İnşallah kapı hırsızı yakalanır. Biz de artık binaya yeni kapı takacağızö dedi. Diğer yandan olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme yaptıktan sonra hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi

ÇANAKKALE merkezli 2 ilde, Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hırsızlıklarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, organize hayvan hırsızlığı çetesi çökertildiği belirtildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir\'de hayvan hırsızlığına yönelik operasyon düzenledi. Balıkesir\'de Y.K. adlı şüphelinin liderliğindeki organize hayvan hırsızlığı şebekesinin Çanakkale\'nin Yenice, Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan ve Lapseki ilçeleri ile Balıkesir\'in Gönen, Havran ve Balya ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, hırsızlık için araç kiraladığı da belirlendi. Çalınan hayvanların, Balıkesir\'e götürerek yerleşim alanları dışındaki ağıllarda saklayarak, piyasaya sürdükleri tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan ilk operasyonda 3 şüpheli yakaladı. Zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı 62 küçükbaş hayvan ise Balıkesir\'de A.B. isimli şahsın ağılında bulunarak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, hayvan hırsızlığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik bugün Balıkesir\'de 5, Çanakkale\'de ise 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında C.Y., Ö.B., A.B., Y.D., O.U., İ.T. ve M.K. adlı 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise bir kulak küpesi, 7 cep telefonu ve 9 sim kart ele geçirildi. Yakalan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Mersin\'de 21 kilo eroin ele geçirildi

MERSİN\'de bir istihbaratı değerlendiren polis, doğu bölgesinden otomobilin gizli bölmelerinde 21 kilo eroin ele geçirdi. Otomobilin gözaltına alınan sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda eroin getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, TEM otoyolu Serbest Bölge gişelerinde önlem alarak C.E. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araç, yapılan ilk aramanın ardından incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Burada eğitimli köpek \'Salvo\' ile detaylı arama yapıldı. Köpeğin otomobilin arka bölümüne tepki vermesi üzerine, aracın arka iki lastiği söküldü. Çamurluğa gizli bölme yapıldığını fark eden polis, burada 41 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirdi.

Bunun üzerine gözaltındaki sürücü C.E. sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cizre\'de durdurulan araçta bulunan yavru aslana özel bakım



ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu hafif ticari araçta bulunan 2 aylık yavru aslan, koruma altına alındığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde özel bakıma alındı.

Cizre\'den polis tarafından dün yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan hafif ticari araçta bulunan 2 aylık aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde beslenip muayene edildikten sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne getirildi. Burada özel bir bölümde korumaya alınan yavru aslan, yapılan kontrollerin ardından özel bakıma alındı.

Ailesinden ayrıldığı ve yorucu bir yolculuk geçirdiği için strese girdiği belirtilen yavru aslan, normal yaşantısına dönebilmesi için özel ilgi gösteriliyor. Sadece bakıcısının alındığı özel odada düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan yavru aslan, henüz katı tüketim gerçekleştiremediği için laktozsuz sütle besleniyor. Ayrıca yavru aslana diğer gıdalara alışması için de balık, tavuk ve büyükbaş hayvanların etlerinden oluşan özel bir karışım veriliyor. Herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen aslanın, bir süre daha çevreden uzak tutulup stresini atması sağlanacak. Yetkililer, yavru aslanın 2-3 hafta sonra iyileşmeye başlayacağını kaydetti.

Kazaları önlemek için \'Maket polis araçları\' yerleştirildi

TRABZON’da Emniyet Müdürlüğü’nce sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla kazaların yoğun görüldüğü bazı yol kenarlarına maket trafik polisi araçları konuldu.

Kentte Yıldızlı-Akyazı Tüneller Mevki\'inde Trabzon-Rize karayolu kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı ile kazaların ve kural ihlallerinin önlenmesi hedeflendi. Trafikte görülen olumsuzlukların ve sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı hareket halindeki sürücülerin de dikkatini çekiyor. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu sürücüler tarafından ancak yanından geçerken fark edilebiliyor. Kaza riskinin de ortadan kaldırması amacıyla da yol kenarında yer alan maket aracın yerine değişik zamanlarda gerçek ekip otomobilleri park edilerek denetimlerin yapılmasının ve kural ihlallerinin önlenmesinin planlandığı belirtildi.

Polis dolandırıcılara ve hırsızlara karşı uyardı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri semt pazarında alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, broşür dağıttı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Perşembe Pazarı alanı girişinde stant kurdu. 30 polis pazarda yankesicilik, kapkaç, tırnakçılık ve sahte para olaylarına karşı vatandaşı uyardı. Semt pazarı içerisinde kurulan stant da vatandaşları bilgilendiren polisler, broşürler dağıttı. Ayrıca pazar alanı içerisinde devriye gezen polisler şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaparak çantalarını aradı.

Uygulamadan çok memnun kaldığını söyleyen öğretmen Pelin Menet, \"Alışveriş yapmak için pazara geldim. Pazar girişinde polisler uyarıcı el broşürü vererek dolandırılma konusunda uyarıda bulundu. Rahatça alışveriş yapıyorum ve pazar içerisinde polislerin gezmesi bana güven veriyor\" dedi.

Polis, kurbanlık için sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı

Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi besicileri sahte paraya, dolandırıcılığa ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Mimarsinan Mahallesindeki Serkent Kurban Pazarına giden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, pazarda bulunan kurban satıcılarına sahte para konusunda bilgi verdi. Teorik bilgilerin yanında sahte para kalemi ile de uygulamalı olarak bilgi veren polis, son dönemlerde artan tırnakçılık olarak ifade edilen dolandırıcılık yöntemine karşında bilgiler verdi. Kurban pazarında besicileri uyaran polis vatandaşları olaylara karşı bilinçlendirdiği gibi, yaşanan kurban pazarlıklarında da rol alarak, kurban alıcısı ile satıcısı arasında da pazarlık yaptılar.

Kurban pazarlığında kurban alıcısının sattığı kurbanın kaparo parası incelemeden direkt cebine koyan besiciyi uyaran Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Başpolisi Levent Atakan, \"Aldığınız parayı mutlak olarak kontrol etmelisiniz. Gerçek parayı anlamak için izlenmesi gereken yollar vardır. Buna göre öncelikli olarak parayı ışığa tuttuğunuzda Atatürk görselinin olup olmadığını kontrol edilmelidir. Para üzerinde parlak emniyet şeridi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Para kalemini kullanarak gerçek parayı sahte paradan ayırt edebilirsiniz. Gerçek paranın üzerine kalem değdiğinde hiçbir şekilde iz oluşmazö dedi.

16 personel ile il genelinde kurulan 4 kurban pazarında Arife gününe kadar vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda çalışma yapacaklarını belirten Atakan “ Vatandaşlarımıza ve kurban satıcılarımıza toplam 10 bin tane bilgilendirme broşürü dağıtacağız. Olası bir olumsuz görüldüğün Alo 155 Polis İmdat hattı aranmalıdırö diye konuştu.

Yunusemre\'de mum ışığında yaşam



MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde belediyeden oturma ruhsatı alınmadan satılan apartmanda yaşayan aileler karanlığa mahkum oldu. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı 12 daireli apartmanın sakinleri, 5 gündür mum ışığında yaşamaya çalıştıklarını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Manisa\'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi\'nde yaklaşık 1 yıl önce yapılan bir apartmandaki daireler iddiaya göre ruhsat alınmadan satıldı. 4 katlı, 12 daireli apartmanda kalmaya başlayan 8 aileye 20 gün içinde ruhsat alınacağı söylendi ancak, aradan geçen yaklaşık 6 aylık süreye rağmen ruhsat alınamadı. Apartman inşa edilirken kullanılan şantiye elektriği ile yaşamaya başlayan aileler, şantiye elektriğinin kesilmesinin ardından karanlığa mahkum oldu. Apartmanda oturan vatandaşlar, müteahhit firmanın eksiklikleri tamamlamadığı için ruhsat alınamadığını öne sürdü. Binanın önünde toplanan apartman sakinleri 5 gündür karanlıkta yaşadıklarını anlattı.

1 YILDIR RUHSATSIZ BİNADA OTURUYORLAR

Firmaya sorunun bir an önce çözülmesi için çağrı yapan apartman sakinlerinden Özkan Demir, \"Bu evi aldığımda müteahhit bana dedi ki \'25 gün sonra ruhsatınızı alacaksınız\' Benim 3 tane çocuğum var herkes mağdur. Bir haftadır elektrik yok. Daha önce de benzer durumlar oluyordu. Ben müteahhiti telefonla arayıp durumu söylüyordum \'Hemen açtırıyorum\' diyordu. Şantiyenin borcunu ödediği için elektriği kullanabiliyorduk. Bu kez elektrik tamamen kesildi. Müteahhit bize \'Biraz para toplayacaksınız öyle açtıracağız\' dedi. Biz de 6-7 bin lira para topladık. \'Bu para yetmiyor siz 5 bin lira daha para toplayın\' dediler. Çok mağduruz\" diye konuştu. Ruhsat olmadığı için şantiye elektriği ve suyu kullandıklarını ifade eden Demir, sularının da bir süredir kesik olduğunu yeni açıldığını kaydetti. 1 yılı aşkın süredir ruhsatsız binada oturduklarını anlatan Demir, mum ışığı altında yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi. Demir\'in eşi Zeynep Demir de, \"3 tane çocukla burada yaşamaya çalışıyoruz. Yıl 2017 şu çektiğimiz sıkıntıya bakın. Çok zor durumdayız. Bir an önce çare bulunmasını istiyoruz. Yarın öbür gün okullar açılacak çocuklarımız okullarına gidecek. Ders çalışacak hepsi zor durumda\" diye konuştu.

EV ALACAKLARA UYARI

Ev alacak vatandaşlara da çağrıda bulunan Özkan Demir, \"Müteahhide veya emlakçıya gidiyoruz ve dolandırılıyoruz. Mutlaka güvenilir yerlerden ev almamız lazım. Ben ağzımın payını aldım\" dedi.

Apartmanda yaşayan 8 aile bir an önce ruhsat işlemlerinin tamamlanarak elektriğe kavuşmayı bekliyor.

Tekirdağ\'da \'oğlak yeme\' yarışması

TEKİRDAĞ\'da düzenlenen Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nda oğlak yeme yarışması düzenlendi. Çatal, bıçak kullanmadan elleriyle oğlakların yenildiği yarışmayı kazanan Edirne ekibi birer altın ödülü kazandı.

Tekirdağ\'ın Karaevli Köyü mevkiinde kurulan Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nın açılışına Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Ayşe Doğan, Metin Akgün, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Vali Vekili Lütfullah Gürsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları davetliler katıldı. Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve 3 gün sürecek fuarın ilk gününde düzenlenen \'Oğlak yeme yarışması\' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne\'den 4 ayrı grup katıldı. Yarışa katılan 5\'er kişiden oluşan 4 grubun üyeleri, \'Oğlak yeme yarışması\'nın birincisi olmak için büyük çaba harcadı. Çatal ve bıçak kullanılmadan elle oğlakları en hızlı yemek için yapılan yarışmayı Edirne ekibi kazanarak, birer gram altının sahibi oldular.

Yarışmayı kazanan ekipte bulunan Cemil Kandemir, \"Hem kazandık hem de karnımızı doyurduk. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. 10 günden beridir yemek yememiştik\" diye espri yaptı.

