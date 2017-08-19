DHA YURT BÜLTENİ-12

1)AK PARTİLİ ŞAHİN: KURUCU DEĞERLERİMİZDE BİR ZAYIFLAMA OLMUŞSA BUNU TAMİR ETMEK EN ÖNEMLİ GÖREVDİR

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, \"Eğer kurucu değerlerimizde bir zayıflama olmuşsa bunu bir an önce tamir ederek 2001 ruhunu yeniden daha canlı bir şekilde ortaya koymak Ak Parti ve Ak Parti kadrolarının en önemli görevidir\"dedi. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, partisinin Eflani İlçe Teşkilatının 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede partililere hitap eden Şahin, AK Parti\'nin gücünü vatandaştan aldığını, çok badireler atlatarak bugünlere geldiğini söyledi. Şahin, siyasette güven ve istikrarın çok önemli olduğunu belirterek şöyle dedi: \"AK Parti 16 yıl önce kurulmamış olsaydı, 15 yıl önce de iktidara gelmemiş olsaydı, şu anda Türkiye\'nin başında 65\'inci hükümet mi olurdu, yoksa 100\'üncü hükümet mi olurdu? Kesinlikle 100\'üncü hükümet olurdu. Çünkü AK Parti\'den önce Türkiye\'de hükümetlerin ortalama ömrü 16 aydır. AK Parti kuruluşuyla ve iktidara gelişiyle ve sürekli tek başına iktidar oluşuyla Türkiye\'de siyasi istikrarı adeta kalıcı hale getirmiştir. Anayasa değişikliğinin kabulü ile artık kim kimle koalisyon kuracak, kurulacak mı kurulmayacak mı? Hepsi tarih oldu. Milletimiz kabul etti, artık bundan sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçiminden sonra artık siz sadece Cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz, Cumhurbaşkanıyla birlikte hükümeti de seçmiş olacaksınız. Artık mecliste güven oyu almıştı almamıştı bu tartışmalarda olmayacak. Siyasi istikrar artık Türkiye\'de anayasal güvenceye kavuşmuş oluyor. AK Parti kurulmamış olsaydı, siyasi istikrasızlık devam ediyor olacaktı ve şu anda belkide \'100\'üncü hükümet kimler arasında kurulacak\' diye konuşuluyor olacaktı. Eğer kurucu değerlerimzde bir zayıflama olmuşsa bunu bir an önce tamir ederek 2001 ruhunu yeniden daha canlı bir şekilde ortaya koymak Ak Parti ve Ak Parti kadrolarının en önemli görevidir.\"

Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

-Mehmet Ali Şahin\'in konuşması

Süre:(01.34) Boyutu:(50 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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2)CHP\'Lİ YARKADAŞ: CHP DEMİR LEBLEBİ GİBİDİR, KUMPAS BİZE TUTMAZ

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik bir \'kumpas\' hazırlandığını ifade ederek, \"Tek elden bir kumpas projesi var. Ancak CHP demir leblebi gibidir. Yutmaya çalışanlar etkisini de bilmelidir. Bu kumpas bize tutmaz. Hiç bir şeyden korkumuz yok ve genel başkanımızın sonuna kadar yanındayız\" dedi. CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, \'Adalet\' isimli kitabının imza günü için Tekirdağ\'a geldi. Bir alışveriş merkezindeki programdan önce Tekirdağ İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Yarkadaş\'ı İl Başkanı Recep Öktem, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile partililer karşıladı. Türkiye\'nin yakıcı bir gündemi olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi\'nin her geçen gün farklı bir saldırıya maruz kaldığını öne süren Barış Yarkadaş, saldırılara boyun eğmeyeceklerini ve genel başkanlarının sonuna kadar yanında olacaklarını söyledi. CHP\'ye yönelik tek bir merkezden saldırılar olduğunu ileri süren Yarkadaş, şöyle dedi: \"Partimiz ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, psikolojik bir savaşın tesiri altına alınmak ve sindirilmek isteniyor. Çünkü 2019 seçimleri öncesi AKP iktidarına karşı en güçlü muhalefet bloğunun Cumhuriyet Halk Partisi olduğu ve AKP\'nin iktidar alternatifinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu görülüyor. Özellikle saray bu gücün ve bu etkinin farkında olduğu için elindeki medya gücüyle Cumhuriyet Halk Partisine korku salmaya çalışıyor. Bizim gözümüzde korkunun en küçük bir işaretini gören varsa bunu çıksın açıkça söylesinler. Ne genel başkanımıza yönelik alçakça tehditler ve kumpaslar, nede partimizi önce kriminalize ardından da marjinalize edecek adımlar bizleri doğru bildiğimizi söylemekten geri adım attıramaz. Sayın genel başkanımıza yönelebilecek en küçük bir hareketin karşılıksız kalmayacağını herkes bilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisine bedel ödetmek isteyenler, ödeyecekleri bedelleri de hesap etmek durumundadırlar. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 15 milyon oy alan bir partinin temsilcisidir. Mustafa Kemal Atatürk\'ün koltuğunda oturan genel başkanımıza, asılsız ithamlarla, asılsız kumpaslarla enterne edebileceğini, etkisizleştirebileceğini düşünenlere bir tavsiyemiz var. Dönün CHP\'nin tarihini okuyun, hangi kumpasları hangi badireleri atlattığını görün. CHP bir demir leblebidir. Onu yutmaya çalışanlar o demir leblebinin kendilerinde hangi etkiyi yaratacağını da bilemelidirler. CHP, FETÖ ile terör örgütleri ile ilişkili göstermek geçmişte kendi işledikleri suçları ve ortaklıkları unutturmaya çalışanlar, \'cambaza bak cambaza\' oyunu oynamaktadırlar. Halkımız artık bu oyunu seyretmekten bıktı. FETÖ\'nün siyasi ayağı olduğu gerçeğini gizlemeye çalışan iktidar partisi hedef şaşırtarak toplumu kandırabileceğini sanmasın.\"

AKAYDIN\'A FETÖ SORUŞTURMASI

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan başlatılan soruşturmaya da değinen Barış Yarkadaş, \"Atatürkçü kimliği ile bilinen Akaydın\'ı terör örgütü FETÖ üyesi olmak gibi bir ağır suçlamayla karşı karşıya bırakmak akla da, vicdana da sığmaz. Mustafa Akaydın FETÖ\'nün karşısında net bir şekilde duran bir siyasetçidir\" şeklinde konuştu. Yarkadaş, ziyaretin ardından imza günü programına geçti.

Görüntü Dökümü

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-CHP il binası toplantı salonu

-Salondaki partililer

-Yarkadaş İl başkanı ve büyükşehir belediye başkanı

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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3)BOŞANDIĞI EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, 4\'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

KAYSERİ\'de bir süre önce boşandığı eşi 34 yaşındaki Zeliha Özdemir ile görüşmeye giden 36 yaşındaki Gökhan Demirci, çıkan tartışmada eski eşini tabancayla vurup, 4\'üncü kattaki evin penceresinden atlayarak intihara kalkıştı. Göğsünden vurulan Özdemir ile bacakları kırılan ve iç kanaması bulunan Demirci, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı 420\'nci sokak Gökkent Sitesi Sarmaşık Apartmanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşi Zeliha Özdemir\'den boşanan Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı atölyede çalışan Gökhan Demirci, iki çocuğunu görmek için anneleriyle yaşadıkları eve gitti. Burada eski eşi ile tartışan Demirci, silahını çekti. Çıkan arbedede silahın ateş almasıyla Zeliha Özdemir, göğsünden vuruldu. Boşandığı eşini ağır yaralayan Gökhan Demirci, 4\'üncü kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine düştü. Bacakları kırılan ve iç kanaması bulunan Demirci, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zeliha Özdemir ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Boşanan çiftin iki çocuklarının ise olay sırasında bina önünde oynadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kocası tarafından vurulan kadının hastaneye getirilişi

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, DHA

1 Dosya 40 saniye - 28 MB

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4)CADDEYE DÜŞEN TELEFON KABLOSU İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE NEDEN OLDU

SİVAS\'ta nakliye kamyonunun direklerdeki bağlantı yerlerinden çıkardığı telefon kablosu caddedeki sürücülere ve çevre esnafına zor anlar yaşattı.

Olay, kent merkezindeki Hikmet Işık Caddesi\'nde yaşandı. Şehir içine girişi yasak olan aşırı yüklü bir nakliye kamyonu cadde üzerinde bulunan telefon kablosunu direklerdeki bağlantı noktalarından çıkmasına neden oldu. Kamyonunun geçişinin ardından telefon kablosu bağlı bulunduğu yerden ayrılarak yola düştü. Caddede seyir halindeki araçlar kablo nedeniyle geçiş yapamayınca çevredeki esnaflar yardımına koştu. Bu sırada caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Cadde üzerinde bulunan otoparkın görevlisi kaldırım çalışmasına malzeme taşıyan bir forklifte binerek kabloyu askıda tuttu. Bir otobüs ise kabloya takılınca otobüsten inen bir kişi çevreden bulduğu boru yardımıyla otobüsün geçişini sağladı. Uzun süre cadde üzerinde benzer görüntüler yaşandı. Sonunda çevredeki esnaflar telefon kablosunu çamaşır ipiyle koptuğu direklere tekrar bağlayarak geçici bir çözüm üretti. Trafikte yaşanan aksaklık bu sayede giderildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Düşen telefon kablosu nedeni ile aksayan trafik

-Borularla kabloyu kaldırarak araçları geçirme çabası

-Forklifte çıkan birinin kabloyu tutarak araçları geçirmesi

-Yaşanan kargaşa

-İple kablonun direklere bağlanması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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5)MURATDAĞI\'NDA ALTIN İÇİN AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ

UŞAK ve Kütahya arasında kalan 2 bin 358 metre rakımlı, 400 hektarlık ormanlık alana sahip Ege\'nin en yükseği Muratdağı\'nda ABD\'li bir firmanın altın rezervi bularak sondaj yapıp ağaçlarını kesmesi tepki çekti. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım\'ın da aralarında yer aldığı çevreciler bölgede basın açıklaması yapıp, bölgede çalışma yapılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.

Kütahya\'nın Gediz ve Uşak\'ın Banaz ilçesi sınırları içinde yer alan Muratdağı, Ege Bölgesi\'nde en yüksek rakımlı ve büyük bir ormanlık alana sahip nadide yerlerden birisi konumunda yer alıyor. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 2003\'te önemli bir bitki ve kuş alanı ilan edilen Muratdağı, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Termal Turizm Merkezi ilan edilirken, şifalı sıcak suları ve soğuk su kaynakları açısından nadir yerler arasında yer alıyor. Muratdağı\'nda birde kayak merkezi bulunuyor. Doğa harikası olarak tanımlanan bölgede siyanürlü altın arama yapıldığnı belirten Uşak ve Kütahyalı çevreciler, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile basın açıklaması yaptı.

Murat Dağı\'nda siyanürlü altın aranma işlemini TBMM gündemine taşıyacağını ifade eden CHP\'li Milletvekili Yalım, Muratdağı\'nda yol açmak için kesilen çam ağaçlarına tepki göstererek, Muratdağı\'nda ki ağaç katliamına daha fazla göz yummayacaklarını, Muratdağı\'nı kurtarmak için gerekli her türlü tepki ve işlemi yapacaklarını dile getirdi. Bir milyar tonu aşkın kaya ve toprağın toz haline geleceğini belirten Yalım, şöyle konuştu.

\"Uşak ve Kütahya\'dan çevreci arkadaşlarla birlikte bölgede inceleme yaptık. Muratdağı\'nda bulunan Gediz ilçesine bağlı Karaağaç Köyü\'nde yaklaşık 2 kilometrelik bir şeritte yol açmak için genç yaşlı demeksizin ağaç katliamı yapılmış. Biz, buraya CHP adına ya da siyasi bir amaçla gelmedik. Kütahya, Gediz, Uşak ve köylerinin havası, suyu kirlenmesin diye Murat Dağı\'na ziyarete geldik. Muratdağı\'nda siyanürle altın aramayı engellemek için vatandaşları bilgilendiriyoruz. Konuyu Artvin Cerrahtepe\'de maden arama işini durduran CHP Genel Başkan yardımcımız Sayın Uğur Bayraktutan ve diğer CHP genel başkan yardımcılarına illetim. Burada orman katliamı yapılmış. Ama biz, olayı başında yakaladık. İki adet su sondajı yapılmış. Tertemiz su, henüz zehirlenmemiş. Bundan sonra Murat Dağı\'nda hiçbir çalışma yapamazlar. Uşak Gediz ve Kütahyalı vatandaşlar sayesinde bu katliama karşı çıkacağız. Altını, suyun doğanın olmadığı yerde çıkarsınlar. Buradan bir çam kestirmeyeceğiz.

TBMM\'YE TAŞIYACAK

Muratdağı\'nda altın arayan şirket yetkilerine seslenen CHP\'li Milletvekili Yalım, \"ÇED raporunuz var mı? Bunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'na soracağım. Dünyanın 8. harikası olabilecek bir doğal yaşam alanına nasıl ÇED raporu verirsiniz? Bu yöre de yaşayan bir milyon insanın sağlığı ile oynamaya kimsenin hakkı yok. Murat Dağı\'ndan su içmiyorum demek kurtuluş değil. Zehirli sulardan yetişen meyve ve sebzeler sizleri de zehirleyecektir. Gidin, altınınızı başka yerde arayın. Size Murat Dağı\'nda tek çam ağacı kestirmeyiz, suyunu, havasını zehirletmeyiz. Buraya bir daha gelme cesaretinde bulunursanız Uşak, Kütahya, Gediz, Banaz halkı olarak karşınızda bizi bulursunuz\" dedi.

\"ALTIN TOPRAKLARIMIZDAN KIYMETLİ DEĞİLDİR\"

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ise, \"Muratdağı Milli Park statüsünde korunması gereken bir doğal yaşam alanıdır. Onun dışında Ege ve Marmara Bölgesini besleyen su havzasıdır. Ege Bölgesini besleyen Menderes ve Gediz nehirleri, Kütahya, Eskişehir Ovalarına bereket getiren ve Ankara\'ya kadar uzanan Sakarya Nehri\'nin doğuş yeri burasıdır. Siyanürle altın arandığı takdirde burası ağır metallerle zehirlenecek, bu zehirli sulardan yediğimiz meyve ve sebzelerle kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açacaktır. Buradan çıkarılacak olan altın, topraklarımızdan daha kıymetli değildir. Kütahya\'yı, Uşak\'ı, İç Anadolu ve Ege Bölgesi\'ni burada maden çıkarmak isteyenlere teslim etmeyeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Muratdağı\'ndan detay görüntü

- Bölgede inceleme yapan vatandaşlardan detaylar

- CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım\'ın konuşması

- CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz\'ın konuşması

- Çevrecilerden görüntü

(Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA)

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6)KÖY MUHTARININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

SİVAS\'ın Yıldızeli İlçesi\'nde evinde silahla yaralanan Kapaklıkaya Köyü muhtarı 56 yaşındaki Hüseyin Yücekaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakınları muhtarın intihar ettiğini ileri sürürken, jandarma şüphe üzerine inceleme başlattı.

Olay bugün sabah 08.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine 35 kilometre mesafedeki Kapaklıkaya Köyü\'nde yaşandı. Köy muhtarı Hüseyin Yücekaya\'nın evindeki silah sesinin ardından iddiaya göre yakınları tarafından odada yaralı halde bulundu. Sol kolundan giren tüfek saçmalarının iç organlarına zarar verdiği Yücekaya\'yı yakınları kendi araçlarıyla kent merkezindeki Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne getirildi. Muhtarın yakınları ambulans çağırdıklarını ancak gelmediğini öne sürerek hastane önündeki ambulans ve buradaki görevlilere tepki gösterdi. Araya giren hastane polisi ve güvenlik görevlileri olay çıkmasını önledi. Ağır yaralı muhtar Yücekaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtarın vefat ettiğini öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Muhtar Yücekaya\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

JANDARMA ŞÜPHELİ BULDU

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız\'ın akrabası olduğu öğrenilen Yücekaya\'nın yakınları polise intihar etmiş olabileceği yönünde ifade verdi. Olay yerini ve hastane raporlarını inceleyen jandarma ekipleri ise Yücekaya\'nın geçmişte 3 kişiyi silahla yaralama olayına karıştığını, bu şahıslarla arasındaki husumetin devam etmesi nedeniyle cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane önünden görüntüler

-Yakınlarının üzüntüsü

-Muhtarın fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(60.4 mb)

