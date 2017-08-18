DHA YURT BÜLTENİ-12

Bodrum açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi açıklarında 4.4 büylüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 15.47\'de, Bodrum açıkları Gökova Körfezi\'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte hissedilmedi. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı depremin zarar da yol açmaması sevindirdi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Haber: BODRUM (Muğla), DHA)

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Şemdinli\'de PKK tuzağı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı (2)



VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi Mehendi bölgesinde meydana gelen ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu patlama ile ilgili açıklama yaptı. Valilik\'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: \"18.08.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Mehendi bölgesinde 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı unsurları ile birlikte arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik korucularımızın EYP’ye (el yapımı patlayıcı) basması sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu da yaralanmıştır. Yaralı güvenlik korucusu sevk edildiği Şemdinli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber: HAKKARİ,(DHA)

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Yalova merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

YALOVA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda toplam 30 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Yalova merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 21\'i muvazzaf, 9\'u Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen toplam 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Akyazı\'da 10 mülteci yakalandı

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, İstanbul\'a giderken otoyolda otobüsten indirilen Afrika kökenli 10 mülteci yakalandı.

Akyazı Vakıf Mahallesi\'nde, TEM Otoyolu kenarında yürüyen mülteciler olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri 8 kişiyi yakaladı. 2 mülteci ise kaçarak kayıplara karıştı. Vakıf Mahallesi\'nde vatandaşlardan yiyecek ve su isteyen 2 mülteciye vatandaşlar yiyecek ve su verirken, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri 2 mülteciyi de yakaladı. Afrika kökenli 10 mültecinin İstanbul\'a giderken otobüsten indirildikleri, otobüs terminaline gitmek için yol kenarında yürüdükleri öğrenildi. 10 mülteci İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mültecilerden görüntü

-Çantalarının kontrol edilmesi

-Jandarma ekiplerinden görüntü

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Düşen İHA bomba yüklüymüş



ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'ne bağlı Çokçapınar Mahallesi yakınlarında dün gece kırsal alana düşen ABD Hava Kuvvetleri\'ne ait insansız hava aracının (İHA) bomba yüklü olduğu, ancak düşme sırasında bombaların patlamadığı açıklandı.

Dün, İncirlik Üssü\'nden kalkan ve saat 22.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün babası Ali Sözlü\'ye ait araziye düşen hava aracı, paniğe neden oldu. Çevrede oturanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını söndürdü. ABD Hava Kuvvetleri\'ne ait İHA olduğu belirtilen hava aracının üzerinde bomba yüklü olduğu ancak düşme sırasında bu bombaların patlamadığı açıklandı. ABD\'li yetkililer tarafından dün gece keşif yapılan alanda enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiği, İHA üzerindeki mühimmatın kontrol altında olduğu belirtildi.



Haber: Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)

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Kardeşlerin kadın kavgası ölümle sonuçlandı (3)

KARDEŞ KATİLİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Cinayet şüphelisi Adem Tursun, polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Adem Tursun, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tursun, cinayet bürosunda sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Tursun, gazetecilerin soruları üzerine, \'\'Kardeş kardeşi böyle basit sebeplerle öldürmez. Anlatsam, çok uzun\'\' dedi. Kayseri\'de, iddiaya göre kadın yüzünden kavga eden kardeşlerden 50 yaşındaki Adem Tursun, kardeşi 46 yaşındaki Yakup Tursun\'u bu sabah Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi Yalıntepe Caddesi\'ndeki evde bugün saat 07.30 sıralarında av tüfeğiyle öldürmüştü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cinayet zanlısı kardeşin Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,(DHA)

1 Dosya 1 dakika/31 MB

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Yakınlarından şüpheliye \'suçu kabul etme\' uyarısı

ANTALYA\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda, sağır ve dilsiz D.Y. ile G.Ü. yakalandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden G.Ü.\'ye yakınları, \"Güllü, kabul etme kesinlikle. \'Misafir geldim\' de tamam mı\" diye uyarıda bulundu.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda sağır ve dilsiz olduğu ifade edilen D.Y. ile G.Ü. yakalandı. Evde yapılan aramalarda 35 gramlık 150 paket eroin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınları, polis nezaretinde getirilen G.Ü.\'ye \"Güllü, kabul etme kesinlikle. \'Misafir geldim\' de tamam mı\" diye uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliye dış plan görüntüsü

-zanlıların adliyeye getirilişi

90 mB /// 00. 48\'\'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Gazi Osman Paşa heykelindeki akıntı, görenleri şaşırttı

TOKAT\'ta kent merkezindeki stat yanında bulunan Gazi Osman Paşa heykelinde sarı renkteki akıntı dikkat çekti. Belediye ekiplerinin boya olabileceği düşüncesiyle deterjanla yaptığı temizlikten sonuç alınamadı.

Osmanlı padişahlarından 2\'ncı Abdulhamit döneminde görev yapan paşalar arasında yer alan ve Plevne zaferi ile hafızalara kazınan Gazi Osman Paşa ve bir askerini temsil eden heykel, aynı adı taşıyan stadın yanına 1973 yılında konuldu. Dönemin Tokat Valisi Zekai Gümüşdiş başkanlığında kurulan Tokat Gazi Osman Paşa Anıtı Yaptırma Derneği\'nce yaptırılan heykel Cumhuriyet 50\'nci kuruluş yıl dönümünde açıldı. Yıllardır aynı yerde bulunan heykelin üzerinde sarı renkli bir akıntı görenler, boya döküldüğünü düşünerek belediyeye haber verdi. Belediye ekipleri anıtın üzerindeki boya olduğu düşünülen sarı renkli maddeyi temizlemek için fırça ve deterjanla temizlik çalışması başlattı, ancak sonuç alınamadı. Heykelin yenilenmesi için Tokat Belediyesi çalışma başlattı. Kent ressamlarından Metin Durmuş ise, heykelde ham madde olarak tunç kullanıldığını, hava şartlarının de etkisiyle zamanla deforme olduğu için heykelde \'kusma\' meydana gelmiş olabileceğini söyledi. 7 yıldır anıt önünde simit satan Hüsamettin Bulut ise 4 gün önceye kadar anıtın normal olduğunu, bugünkü haline şaşırdığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Heykelin görüntüsü

-Üzerindeki sarımsı akıntı

-Belediye ekiplerinin temizleme çalışması

-Simitçinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

(144 mb)

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5\'inci Uluslarası Köroğlu Festivali başladı

BOLU\'da, Marka Şehir Bolu ve 5\'inci Uluslarası Köroğlu Festivali, usta sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit\'in de katılımıyla başladı.

Bu yıl 5\'incisi düzenlenen Marka Şehir Bolu ve Uluslarası Köroğlu Festivalinin açılışı renkli görüntüler oluşturdu. Festival, Demokrasi Meydanı\'nda, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından yakılan meşale ile başladı. Festival kortej yürüyüşü ile devam etti. 15 ülkeden gelen yaklaşık 500 halk oyunları dansçısı Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal\'da yürüdü. Kortej yürüşüne Bolu halkı büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar yöresel kıyafet giyen yabancı dansçılarla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Kortej yürüyüşü Anıtpark\'taki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla son buldu. Festival, Hükümet Meydanı\'nda Türk Sineması\'nın usta ismi Hülya Koçyiğit\'in ‘Türk Sinemasında Köroğlu’ konulu konferansı ile devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açılış meşalesinin yakılması

-Kortej yürüyüşü

-Çelenk konulması

-Detaylar

Süre: 03.16 Boyut: 109.6 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)





