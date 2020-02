DHA YURT BÜLTENİ -11

TBMM Başkanı Yıldırım\'dan karne uyarısı- Yeniden

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesindeki Namık Kemal Ortaokulu\'nda öğrencilere karne dağıttı. Burada konuşan Yıldırım, ailelere karne uyarısı yaptı. Yıldırım, \"Benim velilere tavsiyem şudur, aman çocuklara kızmayın zayıf da olur, iyi de olur. Mutlaka bu karne tatilinde onların morallerinin düzgün olması lazım\" dedi.

Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu\'ndaki karne dağıtım törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Okul önünde vatandaşlar ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada karne uyarısı yaptı. Yıldırım, \"Evlatlarımız 4 ay boyunca sabahın erken saatlerinde kalktılar. Okullarına geldiler, derslerini aldılar. Gayret ettiler. Şimdi karne tatili, bugün karnelerini alacaklar. Tatil başlayacak. Karne, notlar esasında şimdiye kadar yaptıklarımızın veya yapamadıklarımızın bir belgesidir. Şüphesiz karnesi çok iyi olanlar olacak. Teşekkür, takdir alanlar olacak. Ama karnesinde zayıfları olanlar da olacak. Zayıfsız olmaz biz de bu sıralardan geçtik. Ben ilkokulu bitirdim. Köyümden geldim İstanbul’a. 100 kişinin yaşadığı bir köyden milyonların yaşadığı İstanbul’a geldim. İlk karne Spor Toto gibi. Ama ikinci karnede hepsini düzelttim, doğrudan geçtim. Demek ki çalışınca oluyor. Çalışmayınca olmuyor. Olmayınca üzülmeyelim, olunca da çok sevinmeyelim. Benim yavrularıma, öğrencilerime söyleyeceğim şu; karnesi zayıf olan yavrularımız, önlerinde bir 4 ay daha var. Karne tatili bitecek. Yeni bir heyecanla onlar da derslerine sarılacaklar. Yaz tatilini iple çekecekler\" dedi.

Ailelere uyarılarda bulunan Binali Yıldırım, \"Annelere ve babalarda buradan söyleyeceğim şudur. Yavrularımız, evlatlarımız bizim geleceğimiz. Onların bir anlık durumlarıyla değerlendirmeyin. Onların önünde bir ömür var. Çok uzun bir yolculuk var. Her zaman morallerinin yüksek olması lazım. Onlara hep geleceği, güzel günleri, morali aşılayın. Olabilir, çalışınca güzel olur, çalışmayınca zayıf olur. Ama bunlar gelip, geçicidir. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yavrularımızı geleceğe hazırlamaktır. Benim velilere tavsiyem şudur, aman çocuklara kızmayın zayıf da olur, iyi de olur. Mutlaka bu karne tatilinde onların morallerinin düzgün olması lazım. Hiçbir şekilde karneyi düşünmemeleri lazım ki; ikinci dönemde eğer zayıfsa, yüksek bir moralle, istekle tekrar başlasınlar ve düzeltsinler\" diye konuştu.

Yıldırım, \"Bakın bu topraklar, üzerinde bulunduğumuz bu topraklar kolay bu hale gelmedi. Eğer bizim dedelerimiz olmasaydı Çanakkale’de, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek yedi düvele karşı o amansız mücadele verilmeseydi, Orhan Gazi’nin oğlu, Süleyman Paşa bu topraklarda daha İstanbul fethedilmeden önce, Anadolu’ya ayak basan insanlardır. Gelibolu, İstanbul’un fethinden 97 yıl önce Osmanlı tarafından, Osmanlı topraklarına katıldı. İlk tersane burada kuruldu. Avrupya’ya, Avrupa kıtasına ilk olarak Gelibolu’da bu topraklarda ayak bastık. Bu okulun adı Namık Kemal Ortaokulu. Namık Kemal adını bilmeyen var mı? Namık Kemal\'in kabri Bolayır köyünde. Süleyman Paşa’nın da öyle. Allah mekanlarını cennet eylesin\" şeklinde konuştu.

\'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE\'Yİ BÖLDÜRMEYİZ\'

Ak Parti iktidarında 16 yıl boyunca ülkeyi yollarla donattıklarını belirten Binali Yıldırım, \"Arkadaşlarımızla 16 yıl boyunca memleketin her köşesini bölünmüş yollarla donattık. Havaalanlarıyla, demiryollarıyla, deniz limanlarıyla, internetiyle memleketi baştan aşağı donattık, kalkındırdık. Ne diyoruz; yollar böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, ayakları birleştirdik. Ama bir şeyi yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürmeyiz. Bu ülkenin düşmanlarına, bu ülkede hayat hakkı yok. Bizim için önemli olan nedir, millet, bayrak, vatan, devlet, Türkiye’dir. Gerisi Angarya. Evelallah Gelibolu, Gelibolu insanı bunun teminatıdır\" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Elif Karacan\'ın sınıf öğretmeni olduğu 5- E sınıfı öğrencilerine karnelerini dağıttı. Yıldırım, okul önündeki konuşması sırasında evinin balkonundan kendisini çaya davet eden kadının isteğini kırmadı. Yıldırım, karne dağıtımının ardından Bilik ailesinin evine giderek, çay içip, sohbet etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-

================

Karne notlarını değiştirip, devamsızlığını silen öğrenci gözaltına alındı

Diyarbakır\'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi\'nden karne notlarını değiştirip, devamsızlık yaptığı günleri sildiği öne sürülen 10\'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M. gözaltına alındı. Siber Polis, liselinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi\'ne nasıl girdiğini araştırıyor.

Olay, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10\'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M., Milli Eğitim Bakanlığı\'nın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi\'ne sızıp, karne notlarını 20\'şer puan yükseltip, okula devamsızlık yaptığı 59 olan gün sayısını da 9\'a indirdi. Okul yönetimi, notların değiştiğini fark etmesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne sistemde hata olabileceği yönünde bilgi verdi. Yapılan incelemede sistemde hata olmadığı belirlenirken, karne notları ve devamsızlıklar, öğretmenlerin kayıtlarına göre düzeltildi. S.Ş.M.\'nin bir kez daha aynı yöntemle notları ve devamsızlık günlerini değiştirmesi üzerine, okul yönetimi polise bilgi verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili çalışma yapıp, karne notlarının değiştirilmesi için kullanılan bilgisayardaki internet hattının IP adresine ulaştı. Sistemden karne notlarını değiştiren kişinin, notları değiştirilen öğrenci S.Ş.M. olduğu belirlendi. Polis, öğrenci S.Ş.M.\'yi evinde gözaltına aldı. S.Ş.M.\'nin emniyetteki işlemleri sürerken, sisteme nasıl girdiği araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Emrah KIZI/DİYARBAKIR, (DHA)-

==================

Otobüste fenalaşan çocuğu sürücü hastaneye yetiştirdi

AFYONKARAHİSAR\'da, annesi ile bindiği halk otobüsünde fenalaşan kız çocuğu, otobüs şoförü Halis Karakaya tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne ulaştırdı.

Olay; dün saat 20.30 sıralarında Afyonkarahisar\'ın merkeze bağlı Uydukent Mahallesi\'nde meydana geldi. Afyonkarahisar Belediyesi\'ne ait Yüntaş A.Ş. Otobüs İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Halis Karakaya\'nın kullandığı halk otobüse, Uydukent-Express seferini yaptığı sırada ismi açıklanmayan kadın ve 5 yaşlarındaki kızı bindi. Kısa süre sonra kız çocuğu rahatsızlandı. Yolcuların bilgi vermesi üzerine Halis Karakaya hattan çıkarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne gitti. Çocuğu ve annesini hastaneye bırakan Karakaya, daha sonra seferine devam ederek yolcularını duraklara götürdü.

Diğer yandan otobüsteki o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Araç kamerasındaki görüntülerde anne ve diğer yolcuların kız çocuğuna yardım ettiği görülüyor. Görüntülerde, yolcuların bilgi vermesi üzerine sürücü Halis Karakaya\'nın güzergahından çıkması ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne gelmesi de yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Çocuk ve annesi otobüs içerisinden detay

-Otobüs içerisinden genel detay

-Otobüs şoföründen detay

-Otobüs şoförü hastane önünde durup anne ve kızını indirirken detay

HABER: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

==============

Erciş\'te TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1\'i ağır 10 yaralı

VAN\'ın Erciş ilçesinde bir TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1\'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Çelebibağ Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Erciş istikametinden Tatvan yönüne giden 33 BVJ 02 plakalı TIR ile karşı yönden gelen yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 1\'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Olay yeri

-Güvenlik önlemi alan jandarma

-Yaralıların minibüsten çıkarılması

-Detaylar

BOYUT:263 MB

SÜRE:2 DK 21 SN

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)-

===============

FETÖ\'den hapis cezası alan iş adamının oteline alıcı çıkmadı

Afyonkarahisar\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan iş adamı Ali Acar\'a ait Alila Deluxe Termal Hotel&SPA, icradan satışa çıkarıldı. Bugün yapılan ilk satışta alıcı çıkmayınca ihale ertelendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan iş adamı Ali Acar\'a ait Alila Deluxe Termal Hotel&SPA, borçlarından dolayı özel bir bankanın talebiyle bugün icradan satışa çıkarıldı. Afyonkarahisar merkeze bağlı İnaz köyünde 24 bin 269 metrekare alan üzerinde kurulu termal otel, 154 milyon 952 bin 24 TL muhammen bedelle Afyonkarahisar 1\'inci İcra Dairesi Mezat Salonu\'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Saat 10.00\'da yapılan ihaleye teklif veren olmadı. Elektronik ortamda da teklif veren olmayınca otelin satış ihalesi 12 Şubat Salı günü saat 10.00\'a ertelendi.

OTEL 300 ODALI VE 5 YILDIZLI

300 odası bulunan 5 yıldızlı termal otel, \'Nil Luxury Thermal Otel Spa\' olarak da anılıyor. \'Nil\' isminin ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından konulduğu iddia edildi. Otelde buhar odasından sinema salonuna, TV odasından oyun salonuna, mescitten termal- jakuzili termal ve açık havuza, saunaya, çocuk alanlarına ve spor alanları ile otoparka kadar birçok seçenek bulunuyor.

2009 sonunda inşasına başlanan otelin bir bölümü 2012\'de, diğer bir bölümü 2013\'te devreye girerken, tamamı 2015\'te açıldı. Otelin adını Fethullah Gülen\'in verdiği iddialarını yalanlayan iş adamı Ali Acar, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay önce gözaltına alındı. Acar, anılan dönemde 60 milyon liralık borcu için iflas erteleme talebinde bulundu. Tutuklu bulunan Ali Acar, geçen yılbaşında sonuçlanan davada 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Acar, yönetim kurulu kararıyla kapatılan Afyon Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) başkanıydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Otelden görüntü

Görüntü DURUM: Link geçildi

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

==============

Nurdağı\'nda, yağışlar istinat duvarını çökertti

GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, sağanak yağışlarla birlikte karayolunda meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü.

İlçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı. Yağış nedeniyle Nurdağı-Osmaniye karayolunda da heyelanla birlikte 26 metre uzunluğunda istinat duvarı çöktü.Taş ve toprak yola düşmesiyle trafik tek şeritte verilirken Karayolu Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler yoldaki yığınları temizlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Nurdağı-Osmaniye karayolu

- Yıkılan istinat duvarı

- Yolda taş ve topraklar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:11,4MB

Haber: Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP-DHA)

==============

Bodrum\'daki iş insanı cinayetinde 24 yıla kadar hapis istemi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde iş insanı Ali Özdemir\'in, ortağı Mustafa Ö. (Özbelen) tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın 2\'nci duruşmasında Savcı, mütalaa verdi. Mustafa Ö.nün 24 yıla kadar hapsi istendi.

Bitez Mahallesi\'ndeki bir beach club\'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi olan 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen yıl 6 Ocak\'ta kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Özdemir için arama çalışması başlatıldı. 12 Ocak günü ise eski ortağı, kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. (Özdemir), tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö., tedavisinin ardından 15 Ocak günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek, Ali Özdemir\'i evinde tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti. İtirafının ardından Özdemir\'in cesedini sakladığı yeri de gösterdi. Ali Özdemir\'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulunurken, Mustafa Ö. ile birlikte eşi T.S. (36), kayınpederi Arif S. (Sobacı), kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.\'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Ö. ile kayınpederi Arif S. tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda 6 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, Özdemir\'in eski ortağı kafetarya işletmecisi tutuklu sanık Mustafa Ö.\'ye \'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan 24 yıl, eski kayınpederi diğer tutuklu sanık Arif S. ve baldızı K.S.\'nin (Kübra Sobacı) \'kasten öldürmeye yardım etmek\', eski kayınvalidesi F.S.\'nin (Fatma Sobacı) ise \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ayrıca sanıkların arkadaşı J.D. (Julide Doğan) suçu ve suçluyu kayırma, bir diğer arkadaşları İ.A. (İnci Alimamoğlu) ise suça yardım için iştirak etmek suçundan ceza istendi. Cinayetten sonra anlaşmalı boşandığı Mustafa Ö.\'nün eski eşi T.S. (Sobacı) (36) hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Geçen duruşmada, tutuklu sanıklardan Arif S., serbest bırakıldı. İşadamı Ali Özdemir\'in, ortağı Mustafa Ö. tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın 2\'nci duruşması bugün gerçekleşti. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ö., tutuksuz sanıklar Arif S., F.S., K.S. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar J.D. ve İ.A. ise mahkemeye katılmadı. Duruşma tanık Y.E.A.\'nın ifadesiyle başladı. Ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütealasını açıkladı. Sanık Mustafa Ö.\'nün, yakın arkadaşı olan Özdemir ile eşi arasında duygusal birlikteliği öğrenmesi nedeniyle bunun yarattığı elem ve hiddetin etkisinde kalarak maktülü tasarlayarak öldürdüğü anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan TCK\'nın 82/1-a, 29.53 maddelerince 24 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Sanık Mustafa Ö.\'nün eski kayınpederi Arif S. hakkında \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan, sanık Mustafa Ö.\'nün eski kayınvalidesi F.S. hakkında \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan, sanık J.D.\'nin \'suçluyu kayırma\' suçundan cezalardırılmasını istedi. Tutuksuz sanık K.S. ve İ.A.\'nın beraatini talep etti. Mütealanın okunmasının ardından Ali Özdemir\'in ağabeyi Şaban Özdemir\'e müteala için düşüncesi sorulunca, \"Mütealada verilen cezalar azdır, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum\" yanıtını verdi. Dava, 8 Şubat 2019\'a ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mustafa Ö.\'nün adliyeden çıkarılması

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

=================

Manisa\'da 248 bin öğrenci karne aldı

Manisa\'da, 1132 okulda okuyan 248 bin 607 öğrenci, karnelerini alıp, yarıyıl tatiline çıktı.

Manisa genelinde 1132 okulda 248 bin 607 öğrenci ve 18 bin 100 öğretmen tatil sevinci yaşadı. Karne dağıtımı için Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Anaokulu ile Kazım Karabekir Ortaokulu\'nda tören düzenlendi. Karne törenine Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Nail Karacar, Kazım Karabekir Anaokulu Müdürü Akın Şentürk ve veliler etkinliğe katıldı. 104 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulda minik öğrenciler, Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve protokol üyelerine çiçek verdi. Minikler, öğretmenleri eşliğinde yaptıkları birbirinden güzel gösterilerle alkış aldı. Vali Yardımcısı Köksal ve protokol üyeleri, minik öğrencilerin gelişim belgelerini takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra 560 öğrencinin eğitim gördüğü Kazım Karabekir Ortaokulu\'na geçerek özel öğrencileri de ziyaret etti. Ardından sınıflara giderek öğrencilere karnelerini verdi. Son olarak öğrencilerle birlikte sıralara oturularak toplu fotoğraf çekitirildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Karne dağıtım töreninden görüntü

- Kazım Karabekir Ana ve Orta okulundan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

=======================

Van, Bitlis ve Hakkari\'de 471 bin 110 öğrenci karne heyecanı yaşadı

VAN, Bitlis ve Hakkari\'de 471 bin 110 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Van\'da öğrencilerin karne heyecanına Jandarma Komutanlığı\'nda görevli rütbeli askerler de ortak oldu.

Van ve ilçelerinde 1500 okulda yaklaşık 311 bin öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Gevaş ilçesinde Güzelkonak İmam Hatip ortaokulundaki öğrencilerin karne sevincine askerler de ortak oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli rütbeli askerler, Gevaş Güzelkonak İmam Hatip ortaokuluna giderek, karne alan öğrencilere çeşitli hikaye kitapları hediye edip, hatıra fotoğraf çektirdi.

BİTLİS\'TE 742 OKULDA 89 BİN 436 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Bitlis ve ilçelerinde 742 okulda 89 bin 436 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Merkez Zübeyde Hanım ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, veliler ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtan Vali Çağatay, öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri için nasihatlerde bulunarak, \"Bitlis\'te 742 eğitim kurumumuzda 89 bin 436 öğrencimize karneleri takdim edildi. Hepsi karnelerini aldıktan sonra Bitlisimizin soğuk ve karlı kışında kar topu oynamaya koşacaklar. 5 bin 679 öğretmenimize tek tek teşekkür ediyorum. Asıl başarı onların başarısıdır. Bizim yavrularımız Bitlis\'te bu sezonu yoğun karla geçirdiler. Ne yazık ki, dönem dönem hava şartlarından okulu tatil etmek zorunda kaldık. Çok şükür 17 Eylül\'de başlayan ilk dönemimizi kazasız, belasız başarı içerisinde geçirdik. Yarıyıl tatilinde öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Gelecek dönem onları okullarımızda sağlık ve huzur içerisinde bekliyoruz. Öncelikle Bitlis olmak üzere Türkiye\'nin tamamındaki yavrularımıza iyi tatiller diliyorum\" dedi.

HAKKARİ\'DE 70 BİN 674 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI

Hakkari ve ilçelerinde ise 70 bin 674 öğrenci karnelerini aldı. Bin 595 öğrencisi bulunan Cumhuriyet ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, veli ve öğrenciler katıldı. Çiçeklerle karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verip, hatıra fotoğraf çektirdi. Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri de öğrencilere çeşitli hikaye kitapları hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

VAN

-Öğrencilerle bir araya gelip karnelerini veren rütbeli komutanlar

-Detaylar

BİTLİS

-Vali Oktay Çağatay\'ın okula gelişi

-Karne dağıtımı

-Detaylar

-Vali Çağatay\'ın açıklaması

HAKKARİ

-Vali İdris Akbıyık\'ın sınıfları dolaşması

-Öğrencilerle sohbet etmesi

-Öğrencilere karnelerini vermesi

-Karne alan öğrenciler

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)-

====================

Motosiklet kulübü üyelerinden anlamlı bağış

Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki 2 motosiklet kulübünün üyeleri, aileleriyle birlikte kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Marmaris\'te \'Anatolian Soldiers Mc.\' ve \'Street Forces Mc.\' adlı motosiklet kulübü üyeleri, aileleriyle birlikte, lösemili hastalara umut olmak için kök hücre ve kan bağışında bulundu. Atatürk Caddesi\'ndeki Türkmenistan Parkı\'nda konumlandırılan Kızılay TIR\'ına aileleriyle gelen yaklaşık 100 kişi, bağış yaptı.

Anatolian Soldiers Mc Kulüp Sözcüsü Doğuş Esat Berme, \"Kızılay\'ın kan bağışı stoklarının azaldığını ve lösemili hastalar için kök hücre bağış kampanyasını öğrendik. Sabah saatlerinden itibaren ailelerimizle birlikte gelerek bağışlarımızı yaptık. Tüm üyelerimiz üç gün boyunca bağışta bulunacak. İnsanı yaşatmak için çok önemli bir bağış. Herkesin kök hücre ve kan bağışında bulunmasını rica ediyoruz. Bu bir insanlık görevidir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

- Kızılay TIR önünde motosikletlilerin görüntüsü

- Motosiklet üyesinin kök hücre bağışı genel görüntü

- Anatolian Soldiers Mc Kulüp Sözcüsü Doğuş Esat Berme röp.

(Toplam: 1 dakika 7 saniye-80,7 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===============

Şehit çocuklarına karne dağıttılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, özel bir okulda öğrenim gören şehit çocuklarına karnelerini verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla özel bir okulda düzenlenen törene katıldı. Okulda eğitim gören şehit çocuklarına Yıldız ve Çömez tarafından karneleri verdi. Törende karne heyecanını ilk yaşayan öğrenci Şehit Polis Memuru Mucit Eser\'in kızı Meryem Su Eser oldu. Eser\'e karnesini İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız verdi.

ONLAR BİZE EMANET

Hakkari\'de terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Taşbaş\'ın çocukları Hale ve Ayşe Ecrin Taşbaş\'a ise karnesini İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez verdi. Şehit çocuklarının karne heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldız, \"Şehitlerimizin aileleri bizim en büyük en önemli kutsalımız. Bugün şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza il jandarma komutanımız ile gelip karnelerini biz vermek istedik. Onların kutsal emanetlerini de biz yalnız bırakmamak adına geldik\" dedi.

ONLAR HEPİMİZİN ÇOCUKLARI

Okul Genel Koordinatörü Hayrettin Balıkçı da okullarında şehit çocukları için Milli Eğitim tarafından ayrılmış bir kontenjan olduğunu söyledi. Bu kontenjanın çok üstünde öğrenciye eğitim imkanı verdiklerini kaydeden Balıkçı, \"Bizler için onları okutmak, sahip çıkmak ve okulumuzda eğitim öğretim görmelerini sağlamak bizler için çok büyük bir onur. Onlar hepimizin çocukları. Dolayısıyla böyle bir günde İl Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzü aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Onur duyduk, iyi varlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Karne dağıtımından sonra öğrenciler sevinçlerini aileleri ile paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Konferans salonunda öğrenciler eğlenirken

-Müdür Yıldız ve Çömez\'den detay

-Yıldız ve Çömez çocuklarla fotoğraf çekinirlerken

-Genel detaylar

-Müdür Yıldız şehit çocuklarına karne verirken

-Albay Çömez şehit çocuklarına karne verirken

-Müdür Yıldız konuşması

-Okul genel Koordinatörü Hayrettin Balıkçı konuşması

-Öğrencilerden detay

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

==============

486\'ncı yılında okunan 37 bin 905 hatimin duası yapıldı

Erzurum\'u doğal afetlerden korumak için 486 yıl önce başlatılan \'Binbir Hatim\' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami\'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı. 5 bin kişi kapasiteli Ulu Cami’deki duaya 10 bin kişi katıldı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 14 Aralık 2018\'de başlayan Binbir Hatimin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu camide yapıldı. Erzurum\'da yaklaşık bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 37 bin 905 hatimin duası için vatandaşlar tarihi Ulu Cami\'ye akın etti. 2 bin 216 metrekare alana sahip 5 bin kişi kapasiteli camiyi, yaklaşık 10 bin kişi doldurdu. Camiye giremeyenler kapı önlerinde bekledi.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın da katıldığı hatim duasında, imam hatip ve hafızlar Bünyamin Topçuoğlu, Mustafa Kızılcaoğlu, Ali Turhan ve Fas\'tan gelen İlyas Lamhayaoui Kur\'an okudu. Müftülük korosunun ilahileri seslendirdiği camide kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Kur\'an bir hayat kitabıdır, bu açıdan onun hayat veren değerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içinde olalım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, gençlerimizle kadınımızla erkeğimizle. Zira bugünün bunalımlar yaşayan türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kur\'an-ı Kerim\'in çağlar üstü mesajının merhamet, adalet, ahlak yüklü hayat veren ilkelerini taşımak bizim için en büyük sorumluluktur\" diye konuştu.

Kur\'an okumayı bilmeyenlerin öğrenmesini isteyen Prof. Dr. Erbaş, insanlığın kurtuluşunun bundan geçtiğini söyledi. Erbaş, konuşmasından sonra yaklaşık bir ay boyunca okunan 37 bin 905 hatimin duasını yaptı.

\'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ\'

Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde oturan Pir Ali Baba, \"Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur\" diyerek 486 yıl önce geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4\'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gelenek aralıksız sürer. Savaş sırasında ara verilen gelenek, daha sonra aksamadan devam eder.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Cami cemaatinden detay

-Müftülük korosunun ilahiler okuması

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın Ulu Camiye gelmesi

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın konuşması

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın dua etmesi

SÜRE: 5.45 BOYUT: 643 MB

Haber: Salih TEKİN - KAmera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

=================

Kayseri’de akıllı eşek Keko verilen komutları yerine getiriyor

Kayseri Veteriner Hakimleri Odası Başkanı Akgün Ergül’ün yavruyken hasta halde bulup çiftliğinde sahiplendiği, bakımını yaptığı akıllı eşek Keko, görenlerin dikkatini çekiyor. Aynı zamanda çiftlik çalışanı olan Keko, sahibinin komutlarına uyarak, hareket ediyor , işlere yardımcı oluyor.

Merkez Kocasinan İlçesi Akin Mahallesi’ndeki çiftliğinde hayvancılık işiyle uğraşan Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül’ün yavruyken sahiplendiği ve ‘Keko’ ismi verilen eşek, görenlerin ilgisini çekiyor. Çiftlikte diğer hayvanlara saman taşıma işini yapan Keko, sahibinin ‘gel, git, dur’ komutlarını anından yerine getiriyor. Çiftliğin neşe kaynağı eşeği yavruyken sahiplendiğini dile getiren Oda Başkanı Akgün Ergül, “5 yaşında yavruyken bulduk. Çocukların elinde hasta bir vaziyetteydi, bakımlarını yaptık. Şimdi bağlandık Keko’ya. İsmini de eskiden çiftlikte çalışan çobanımız koydu ve öyle kaldı. Çiftliğimizin bir ferdi ve bize yardımcı oluyor. Biz de onun her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Çok güzel bir hayvan, çok seviyoruz. Çocuklar da seviyor, hafta sonlar birlikte oynuyorlar. Güzel bir can. Ben Veteriner Hekimim ve diğer canlıları sevmeyen insanları da sevmez. Ailemizi bir ferdi oldu Keko.ö diye konuştu.

‘HAYVANLARA YEM TAŞIMA İŞİ YAPIYOR, 2 SEFER YAPIP DİNLENMEYE GEÇİYOR’

Keko’nun çiftlikte diğer hayvanlara yem verme işinde kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Ergül, eşeğin günde 2 yem seferi yaptığını ve ardından dinlenmeye geçtiğini söyledi. Ergül, “Burada bakımın üstlendik. O da bize yardımcı oluyor. Yem, saman getiriyor, diğer hayvanlar için. Ağır bir yükü yok. Günde iki kere çalışır, daha sonra serbest. Çiftlik içinde de kafasına göre yer, içer, gezer ve bizle birlikte yaşar.ö dedi.

‘ZAMAN İÇİNDE SEVGİYLE YAKLAŞINCA KOMUTLARI ANLAMAYA BAŞLADI’

Akıllı eşek Keko’nun zaman içinde verdikleri komutları da almaya başladığını ifade eden Oda Başkanı Akgün Ergül, şunları söyledi, “Normalde at, eşek gibi hayvanlar yularları ile birlikte kontrol edilir ve komutları ona göre alırlar. Ancak Keko, artık sözle komutları almaya başladı. Zaman içinde yem makinesine geldiğinde işte geri gelmesi lazımda biz geri gel, ileri gitmesi gerekiyorsa git oğlu, git canım diye komutlar vermeye başladık ve o da bu komutları tekrarlayınca kendiliğinden hareket etmeye başladı. Bazı komutları anlıyor. Sürekli konutu tekrarladığımız da o da bunu artık fark ediği uygulamaya başladı. Sevgiyle yaklaşıp komutları iletince de bir müddet sonra anlar hale geldi. Şimdi geri dön dediğimizde dönüyor, dur dediğimiz de durması gereken yer var orda duruyor. Bu şekilde alıştırdık, komutları alıyor. Daha önce yularla yönlendirdiğimiz de zor hareket ettiriyordu. Şimdi kendiliğinden komuta göre hareket ediyor. Biz Keko’yu çok seviyoruz. Komutları daha da ilerletmek için çalışmaları da yapıyoruzö

Görüntü Dökümü:

-----------

-Akıllı eşek Keko’dan görüntüler

-Eşeğin komutları yerine getirmesi

-Eşeğin sahibi Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Akgün Ergül ile röportaj

-Detaylar

Süre: 5.37 Boyut: 631 MB

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA

=================

Isparta Elektrikli bisikletle ölüme meydan okudular

Isparta\'da elektrikli bisiklete binen 4 genç, kucak kucağa ana yolda seyretti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Isparta\'da kent merkezinde seyir halindeki elektrikli bisikletteki 4 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendi canlarını hiçe sayan, trafiği tehlikeye sokan gençler, uzun süre böyle seyretti. Başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde elektrikli bisikletin üzerinde oturan 3 gençli ile onlara tutunarak ayakta duran 1 kişi daha gözüküyor. Trafikte ilerleyen gençler, kendilerini görüntüleyen sürücüye el salladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Elektrikli bisikletle seyreden gençler

Haber- Ali Çevişbaş- Kamera: Isparta-DHA)

====================

Eski Bolu İl Jandarma Komutanı\'na 1 yıl 8 ay hapis

BOLU’da, FETÖ/PDY soruşturası kapsamında tutuksuz yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan beraat ederken, \'görevinin gereklerine aykırı hareket etmek\' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Türker Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul\'da şehit olan polis memuru Ozan Özen\'in Bolu\'daki cenaze töreninde şehidin annesi Emine Özen\'in elini öpmüştü.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında eski İl Jandarma Komutanu Albay Türker Yılmaz, darbe girişimi sırasında aldığı sıkıyönetim mesajlarını Vali ve Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi olarak iletmediği, eski Tugay Komutanı İsmail Güneşer ile darbeye ilişkin telefon görüşmelerinin içeriğini bildirmediği, olayların nasıl neticeleneceği anlaşılana kadar pasif ve kararsız bir tutum sergilediği iddiasıyla tutuklanmıştı. 2 ay tutuklu kalan Türker Yılmaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede Türker Yılmaz, darbe girişiminin başarısız olacağı anlaşılınca saat 05.00 sıralarında Vali\'ye ayrıntılı bilgi verdiği, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı\'nın, darbe girişiminin engellenmesi amacıyla Ankara\'ya takviye birlik gönderilmesi talebini geri çevirdiği ve verilen emri uygulamadığı ifadeleri yer almıştı.

Hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Türker Yılmaz, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. \'Görevini yerine getirmediği\' ve \'suçu bildirmediği\' gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Türker Yılmaz, son savunmasında suçlamaları reddetti. Yılmaz, savunmasında \"40 yıla yakın meslek hayatımda vatanıma milletime tehdit arz eden terör örgütleri ile mücadele ettim. Kanunların bana verdiği yetki doğrultusunda hareket ettim. Böyle bir örgüte asla üye olmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, \'kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlama\' suçundan Türker Yılmaz’ın 1 yıl 8 ay hapis cezası almasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme Heyeti, Türker Yılmaz’ın \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan ise beraatine karar verdi.

15 TEMMUZ’DA ŞEHİT OLAN POLİSİN ANNESİNİN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Türker Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul\'da şehit olan polis memuru Ozan Özen\'in Bolu\'daki cenaze töreninde şehidin annesi Emine Özen\'in elini öpmüştü.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-