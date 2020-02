DHA YURT BÜLTENİ-11

İZBAN grevine 60 gün erteleme (EK)

1)İZBAN\'DA SEFERLER BAŞLADI

İzmir\'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN, grevin 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından, ilk seferini yaptı. 10 Aralık 2018 tarihinde grevin başladığı İZBAN, ilk seferini bugün saat 11.30\'da Çiğli ile Alsancak arasında gerçekleştirdi. Alsancak-Çiğli ve Alsancak Cumaovası yönünde belli aralıklarla yapılan seferlerin, yarın (çarşamba) normale dönmesi bekleniyor.

KARARI DUYAN YOLCULAR İSTASYONLARA GELDİ

İZBAN\'da seferlerin başlaması üzerine, güvenlik görevlileri kapattıkları istasyonları yeniden yolcuların hizmetine açtı. İstasyonlara asılan pankartlar da söküldü. Yolculardan Şengül Bal, \"İZBAN greve başladıktan sonra yarım saatte geldiğin yolu 1.5 saatte gelmeye başladım. Kış günü bence yapılacak şey değil. Komşularla birlikte toplanarak bir araca biniyorduk, öyle işe gidiyorduk. Grevin bitmesine sevindim. Umarım sefer sıklığı artarak trenler çalışmaya başlar\" dedi. Ali Ersu isimli yolcu da, \"Grev yapan arkadaşlara da hak veriyorum ama biz de halk olarak mağdur olduk. Sabah işe gelip giderken ve akşam iş çıkışı çok zorluk yaşadık. Bu işten en çok mağdur olan biziz. İki tarafın orta yolu bulması önemli\" diye konuştu. Serpil Sungur da, ev kadını olmasına rağmen grevin kendisini bile etkilediğini belirterek, \"Grev herkesi etkiledi. Ben ev hanımı olmama rağmen beni bile etkiledi. Vapurlarda bir tek boş koltuk yoktu. Her saatte her taraf dolu. Bunun nedeni de grev\" diye konuştu.

\'GREV SÜRECİNİ YÖNETEMEDİLER\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, twitter hesabından İZBAN grevinin ertelenmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Dağ, \"İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN işçilerinin talepleriyle ortaya çıkan grev sürecini yönetememiş ve çözülmesi işten bile sayılmayacak küçücük bir problemi, şehrin içine düştüğü büyük bir krize çevirmiştir. Günde yüz binlerce İzmirli hemşerimizin kullandığı İZBAN\'daki grev, hemşerilerimizin mağduriyeti göz önüne alınarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ertelenmiştir\" ifadelerini paylaştı.

DAĞ\'DAN KOCAOĞLU\'NA ELEŞTİRİ

CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu da eleştiren Hamza Dağ, şu ifadeleri paylaştı:

\"Aziz Kocaoğlu ve CHP\'li vekiller, bu krizi çözmek yerine her zamanki gibi kaçak dövüşmeyi ve suçu başkalarına atmayı tercih etmişlerdir. Hatta meseleyi ileri bir boyuta taşıyıp komplo teorileri üzerinden tartışmaya başlamışlardır. \'Grev kararı politiktir\' diyen CHP\'li vekil ve \'Grev haktır ama bunu sadece İzmir\'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor\' diyerek bazı mesnetsiz imalarda bulunan Aziz Kocaoğlu bu karardan sonra mahcubiyet hissedecek midir?\"

ZEYBEKCİ: DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALDIK

Ertelenen İZBAN grevi konusunda AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de yazılı açıklama yaptı. Zeybekci, \"Grevin sona ermesi için sendika ile yapılan tüm görüşmeleri, TCDD\'nin verdiği yetkiyle İZBAN adına Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yürüttü. Önce yüzde 22, son olarak da yüzde 26 zam teklifine rağmen, sendika, kendi önerisinde ısrar etti. Ne çalışanların ne de İzmir halkının mağdur olmasını istemediğimiz için bu süreye kadar sonuç alınmasını bekledik. Ancak grevin giderek uzaması ve mağduriyetin daha da büyümesi üzerine, devreye girmek zorunda kaldık\" dedi.

ARTIK GREV OLMAYACAK

Zeybekci, şöyle devam etti:

\"Bu aşamadan sonra 60 gün içinde İZBAN ve sendikanın uzlaşması beklenecek. Eğer yine uzlaşma sağlanamazsa, bu sefer Hakem Heyeti\'ne gidilecek. Başka bir deyişle ya uzlaşma sağlanacak ya da Hakem Heyeti\'nin kararı geçerli olacak. Yasaya göre grev tekrarı söz konusu değildir. İzmir\'in neresine gitsem, vatandaşların bana ilettiği ilk soru \'İZBAN grevi ne zaman bitecek\' oldu. Ayrıca sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin sayısız mesaj aldım. Grev nedeniyle içinden çıkılamaz hale gelen trafik eziyetini biz de yaşadık. Bu duruma bir an evvel son vermek gerekiyordu. Gereğini yaptık.\"

İZMİR\'İ ALDATMAYA ÇALIŞTILAR

Konunun siyasi malzeme yapıldığını ve vatandaş üzerinde bilinçli olarak yanlış algı yaratıldığını öne süren Zeybekci, \"Yaklaşık bir aydır, grevin arkasında hükümetin olduğu gibi akıl almaz bir yönlendirme yapıldı. Bu yolla da İzmir halkını aldatmaya çalıştılar. Sıkıntının çözülmesine rağmen hala da İZBAN grevi üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler. İzmir\'in sorunlarını çözmekten aciz olanlar, kendi eksikliklerini bizim üzerimize atmaya çalışıyor. Ancak İzmir halkı, her şeyin fakında ve bu söylemlere kesinlikle inanmıyor. Biz, hiçbir mazeret üretmeden, sorunun çözümü için uğraştık. İzmirlinin çektiği sıkıntıya son verdik\" dedi.

2)EŞİNİN EVE ERKEK ALDIĞINI KAMERADAN GÖRÜP POLİSE İHBARDA BULUNDU

ANTALYA\'da öğretmen H.S., karısı M.S\'nin, yerleştirdiği kameradan eve bir erkek aldığını gördüğü iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Evde M.S. dışında kimse olmadığını tespit eden polis, kadını ifadesine başvurmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 267 Sokak\'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Korkuteli ilçesinde öğretmen H.S., bir çocuk annesi eşi M.S.\'nin kendisini bir başka erkekle aldattığını, bunu da eve yerleştirdiği kameralardan gördüğünü belirterek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, evde M.S. dışında kimse olmadığını tespit etti.

Olayı duyan M.S.\'nin annesi eve gelerek, damadına tepki gösterdi. Polise \"Benim kızım öyle biri değil\" diyen anne, \"Bir ay önce ayrılalım diyordu. Kızım da arada çocuk olduğu için istemiyordu. Ben onu Antalya\'ya rezil edeceğim\" sözleriyle tepki gösterdi.

Polis, M.S.\'yi ifadesine başvurmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. M.S\'nin ifadesinde, K.A. adlı kişiyi eve aldığını söylediği belirtildi.

3)YUNANİSTAN, EL KOYDUĞU KEPÇEYİ İADE ETTİ, OPERATÖRÜN CEZASINI KALDIRDI

YUNANİSTAN\'ın Orestiada İstinaf Mahkemesi, Edirne\'de Pazarkule Sınır Kapısı\'ndan yasa dışı olarak Yunanistan\'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Musa Alerik\'in (38) cezasının iptal edilmesine ve el konulan belediyeye ait iş makinesi kepçenin de iadesine karar verdi. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, Yunan askerleri tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Pazarkule Sınır Kapısı\'ndaki su hattı yenileme çalışmaları sırasında, kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı\'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ardından serbest bırakılan Alerik, 4 gün sonra Edirne\'ye döndü. Yunanistan, Musa Alerik\'in kullandığı kepçeyi ise el koyup, geri vermedi. Edirne Belediyesi de kepçeyi alabilmek için Yunanistan İstinaf Mahkemesi\'ne dava açarken, Edirne Belediyesi Kanalizasyon Müdür Vekili Ayhan Özer ve Makine Teknikeri Hasan Şahin tanık olarak görevlendirildi.

YUNAN MAHKEMESİNDE KURAN\'A EL BASIP YEMİN ETTİLER

Yunanistan\'ın Orestiada kentinde bugün görülen duruşmaya Orestiada barosu avukatlarından Cristina Kapetanidou, Edirne Belediyesi adına Edirne Barosu avukatı Hüseyin Sıragezen ve tanıklar Ayhan Özer ve Hasan Şahin katıldı. Orestiada İstinaf Mahkemesi hakimi tanıklara Musa Alerik\'in pasaportunun olup olmadığını, Yunanistan\'da akrabası olup olmadığını, sınırdan neden karşıya geçtiğini ve kepçenin gümrük sahasında ne iş yaptığını sordu. Tanıklar Ayhan Özer ve Hasan Şahin duruşma salonundaki Kuran-ı Kerim kitabına el basarak doğruyu söyleyeceklerine dair yemin ederek ifade verdi.

Ayhan Özer ve Hasan Şahin verdikleri tanık ifadelerinde kepçe operatörü Musa Alerik\'in 10 yıldır belediyede çalıştığını, evli 2 çocuk sahibi olup daha önce yurt dışına çıkmadığını söyleyerek sınırı da yanlışlıkla geçtiğini anlattı. Tanık Özer, \"Musa\'nın pasaport yok ve ilk kez gümrük sahasında çalıştı. Askerlerin kıyafetleri benzer olduğu için Yunanistan sınırını geçtiğini fark etmedi\" dedi. Ardından savunma yapan Yunan avukat Cristina Kapetanidou, Musa Alerik\'in gümrük sahasına ilk kez gelerek su şebekesi işinde çalıştığını ve pasaportunun olmadığını belirterek, \"Musa Alerik yanlışlıkla sınırı geçti ve Yunanistan\'a gitme isteği yoktu. Bu nedenle cezanın iptal edilerek kepçenin de iade edilmesini talep ediyoruz\" dedi.

Orestiada İstinaf Mahkemesi savunmaların ardından Musa Alerik\'in sınırı kasıtlı geçmediği için cezanın iptal edilerek iş makinesi kepçenin ise Edirne Belediyesi\'ne iade edilmesine karar verdi.

\'BERAAT KARARI SEVİNDİRİCİ\'

Duruşmanın ardından konuşan Edirne Belediyesi\'nin Yunan avukat Cristina Kapetanidou, Yunan mahkeme heyetinin doğru bir karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

\"Musa Alerik\'in sınırı kanunsuz olarak geçmesinden dolayı daha önce ceza almıştı. Bu cezaya yaptığımız itiraz kabul edildi ve kasıt bulunmadığından beraatına karar verildi. Çok haklı bir karar olduğunu zaten biliyorduk. Çünkü herhalde bir kastı yoktu ve hata ile sınırı geçmişti. Yunanistan mahkemesi de itirazımızı haklı gördü. Beraat kararı verildiği içinde çok memnun olduk. İlk mahkeme tabi Türkiye\'de yargılanan 2 Yunan askerden dolayı gölge altında gibi değerlendirme yapmıştık, çabuk bir mahkeme olduğu için orada da herhangi bir sorun çıkmamıştı ancak ceza kararının bundan etkilenmediğini düşünüyoruz. Buna rağmen yeterli bir araştırma yapılmadan karar verilmişti. Bu mahkemede bu hatayı da düzeltmiş olduk. Yunan yargısının haklı konularda doğru kararlar verdiğini de görmekten mutluyuz. İş makinesi kepçe ile ilgili de itiraz değerlendirildi. Musa Alerik\'in beraatına karar verilince kullandığı aracında iadesine karar verildi. İade kararı doğrultusunda makinenin sahibi olan şirkete, belediye oradan kiralamıştı. Kepçenin de iadesi yapılacak\"

Edirne Belediyesi avukatı Hüseyin Sıragezen de kepçenin Türk sınırına yakın Ormenio Sınır Kapısı\'ndaki bir depoda tutulduğunu ve savcılıktaki resmi işlemlerinin ardından belediyenin kiraladığı özel şirkete iade edileceğini söyledi.

5 AY HAPİS, 1500 EURO CEZA VERİLMİŞTİ

Yunan İlk Derece Mahkemesi, Musa Alerik\'i ülkeye \'izinsiz giriş yaptığı\' için 5 ay hapis ve 1500 Euro para cezasına çarptırmış ve 5 ay hapis cezası 3 yıllığına ertelenirken, mahkeme kepçeye el konulması kararı vermişti.

4)CEMAAT ISITMAKTA ZORLANDIĞI CAMİYİ PANJURLA BÖLDÜ

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki 400 metrekarelik camiyi ısıtmakta zorlanan cemaat, çözümü namaz kılınan bölümü panjurla bölmekte buldu.Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 400 metrekarelik Çifte Minareli Cami\'yi ısıtmakta zorlanan cemaat, ilginç bir yönteme başvurdu. Cemaat, camide namaz kılınan alanı, panjurla ikiye böldü. Caminin imamı Recep Çabuk, elektrikli yerden ısıtma sistemiyle ısıtılan camide, cuma namazlarında yoğunluk nedeniyle panjurları kaldırdıklarını söyledi. Caminin oldukça büyük olduğunu anlatan İmam Recep Çabuk, \"Camimiz yaklaşık 400 metrekare. Yani kubbeli camilerde ısıtma işi çok zor. Havalar da soğudu. Onun için nasıl ısıtabiliriz diye düşündü arkadaşlarımız. Arka tarafı bölerek böyle bir çözüm bulduk. Zaten vakit namazlarında, 2-3 saf cemaatimiz oluyor. Cemaatimizi alacak şekilde daraltma yoluna gittik. Çok da iyi oldu\" dedi.

Cami cemaatinden Yalçın Çelik ise \"Camimiz fazla büyük olduğu için kışın ısıtamıyoruz. Dolayısıyla böyle bölme yapıldı. Şimdi rahat ısınıyoruz. Kış günleri huzur içinde namazımızı eda ediyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun\" diye konuştu.

5)\'BELEDİYE GÖREVLİLERİ, SOKAK KÖPEKLERİNİ BOŞ ARAZİYE BIRAKACAKTI\' İDDİASI

KONYA Tuzlukçu\'da, belediye görevlilerinin, ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine topladığı 7 sokak köpeğini kamyonetle boş araziye bırakmak isterken, veterinerin görüp, tepki göstermesi üzerine vazgeçtiği öne sürüldü. Bu anlara ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde; veterinere yoldan geçen sürücülerin destek olduğu, belediye görevlilerinin köpeklerle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Tuzlukçu Belediyesi ekipleri, iddiaya göre, dün Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinin sakinlerinin şikayeti üzerine 7 sokak köpeğini toplayıp, kamyonete koydu. Belediye görevlileri, köpekleri bölgedeki boş araziye bırakmak isterken, yoldan geçen veteriner, durumu fark edince tepki gösterdi. Bu sırada aynı yoldan geçen sürücüler de durup, veterinere destek oldu. Kamyonetteki 1 köpeğin telef olduğu, 1 köpeğin de uyuşturucu iğneyle bayıltıldığı ileri sürüldü. Belediye görevlilerine tepki anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülere göre, belediye görevlileri, tepkiler nedeniyle köpeklerle bölgeden uzaklaştı. Sosyal paylaşım sitelerinde görüntüleri izleyenler ise belediye görevlilerine tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tuzlukçu Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinde oturanların şikayeti üzerine köpeklerin toplandığını, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde hayvan barınağı olmadığı için Konya\'daki hayvan barınağına götürüldüğünü belirtti. Olayın çarpıtıldığı, ölü ve uyutulmuş köpek olmadığı, hayvanların açlık nedeniyle halsiz olduğu öne sürüldü.

