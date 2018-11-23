DHA YURT BÜLTENİ 11

Diyarbakır Barosu\'na 11 ayda 1119 kadından \'şiddet\' başvurusu



Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi Gamze Yalçın, kent genelinde 1 Ocak-11 Kasım tarihleri arasında 1119 kadının gördüğü şiddet nedeniyle baroya başvuru yaptığını belirterek, \"Bu tablo bile tek başına kadına yönelik şiddetin ulaşmış olduğu vahim boyutları göstermektedir\" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Diyarbakır Barosu\'nun kadın avukat üyeleri adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Çok sayıda avukatın katıldığı açıklamada, kadınlara yönelik şiddet protesto edildi. Açıklamayı yapan Diyarbakı Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi Gamze Yalçın, son dönemlerde kadına yönelik şiddeti önlemede kadın mücadelesinin kazanımları olan düzenlemelere karşı yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Yalçın, kadına yönelik ekonomik şiddetin bir başka yansıması olan nafaka tartışması ve buna yargının dahil olmasının, kadınları şiddet dolu evliliklere mahkum ettiğini dile getirerek, \"Türkiye\'de 6284 sayılı Kanun kadınlara yönelik şiddeti önlemede en önemli mekanizmalardan biridir. Bu kanun kadınları şiddet veya şiddet tehdidi karşısında koruyan ve kadınların hak arama yollarını kullanmasını sağlayan hukuki kazanımdır. Ancak kamuoyuna yansıyan tartışmalar ile 6284 sayılı Kanun\'dan yararlanmak için delil veya belge aranması, tedbir sürelerinin kısalması talebi, kanuna karşı sanal mağduriyetler yaratılarak karalama kampanyası yürütülmesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sekteye uğratmaktadır\" diye konuştu.

\'GÜNDE EN AZ 2 KADIN CİNAYETE KURBAN GİDİYOR\'

Türkiye\'de günde en az 2 kadının erkeklerin faili olduğu cinayetlere kurban gittiğine dikkkat çeken Gamze Yalçın, \"Kadınların şiddetten korunmak için ilk başvuru yaptıkları merkezler olan karakol veya jandarma birimlerinde, şiddet uygulayan kişilerle barıştırılma girişimlerinde bulunulması kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesine, şiddet gören kadının şiddet uygulayan kişi ile yaşamaya mahkum edilmesine, bazen de öldürülmesine neden olan vahim sonuçlara yol açmaktadır\" dedi.

\'DİYARBAKIR\'DA 245 KADIN CİNSEL ŞİDDET MARUZ KALDI\'

Türkiye\'de kadına yönelik şiddet vakalarında her yıl artış yaşandığını aktaran Yalçın, Diyarbakır Barosu\'na 1 Ocak 2018 ve 21 Kasım 2018 tarihleri arasında 1119 kadının başvurduğunu kaydetti. Başvuruda bulunan kadınlardan bazılarının farklı yönlerden birçok defa şiddete maruz kaldığını belirten Gamze Yalçın, şu bilgileri verdi:

\"Kadına yönelik cinsel saldırı suçlarında, faillerdeki cinsel arzu ve isteğin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kimyasal veya fiziksel kastrasyon olarak tanımlanan hadım uygulamasına yönelik kanun tasarısının, kadını şiddetten korumaktan uzak olduğunun altı çizmek istiyoruz. Zira kadına yönelik şiddetin engellenmesi ancak ve ancak kadın- erkek arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve buna yönelik politikaların üretilmesi ve hayata geçirilmesiyle mümkündür. 1 Ocak 2018 ve 21 Kasım 2018 tarihleri arasında Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezimize 1119 kadın başvuru yapmıştır. Başvuran kadınların 606\'sı fiziksel şiddet, 630\'u sözel şiddet, 609\'u duygusal şiddet, 600\'ü ekonomik şiddet, 272\'si kültürel şiddet, 505\'i tehdit, 245\'i cinsel şiddete maruz kaldığını beyan etmiş olup, başvuruculara merkezimizce hukuki destek sunulmuştur. Bu tablo bile tek başına kadına yönelik şiddetin ulaşmış olduğu vahim boyutları göstermektedir. Kadına yönelik şiddetin hız kesmeden devam ettiği Türkiye\'de biz kadınlar, kadına yönelik şiddetin politik olduğunu vurguluyor, şiddetin ortadan kaldırıldığı bir dünya yaratabilme gücüne sahip olduğumuzu biliyoruz ve şiddet karşısında susmuyoruz. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her alanda mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeden görüntü

-Açıklamaya katılanlar

-Açıklamadan görüntü

-Yalçın\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN - DİYARBAKIR - DHA

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Atatürk\'e benzemeyen heykel, yeniden yapıldı

İzmir\'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı\'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel, yeniden yapıldı. Heykelin yeni hali, Atatürk\'e benzeklikte tam not aldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım\'da Buca\'daki Çevik Bir Meydanı\'na, dikilen heykel Atatürk\'e benzemediği gerekçesiyle tepki toplamış, vatandaşlar şikayetlerini belediyeye bildirmişti. Heykel gelen tepkiler üzerine onarıma alındı. Heykelin önceki halinde Mustafa Kemal Atatürk\'ün elinde Türk bayrağı bulunurken bugün açılan son halinde bayrağın kaldırıldığı ve Atatürk\'ün işaret parmağıyla ileriyi gösterdiği görüldü. Yüz hatları Atatürk\'e benzemediği için eleştirilen heykelin son halini görenler, beğendi. Belediyenin özel bir heykeltraş atölyesine KDV hariç 60 bin TL\'ye yaptırdığı

6.5 metre uzunluğundaki heykelin son hali, görenlerden tam not aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Heykelin yeni helinden görüntüler

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Darende\'de devrilen midibüste ölenler gözyaşlarıyla toprağa verildi

İstanbul\'da vefat eden Şerife Alptekin\'in cenazesini Malatya\'nın Hekimhan ilçesine götürenlerin içinde bulunduğu minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 7 kişiden 6\'sı ile Alptekin\'in cenazesi Malatya\'da toprağa verildi. 1 kişinin cenazesi ise İstanbul\'da toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Darende- Malatya karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul\'da vefat eden Şerife Alptekin cenazesi, yakınları tarafından memleketi Malatya\'nın Hekimhan ilçesine götürülmek istendi. Ümraniye Belediyesi, Şerife Alptekin\'in cenazesi ile akrabalarının memlekete gitmesi için Cevdet Aysel yönetimindeki 34 AFA 667 plakalı midibüsü tahsis etti. Cevdet Aysel\'in kullandığı midibüs, Darende\'nin Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı ve taklalar atarak devrildi. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu midibüstekiler için sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekipler sevk edildikleri bölgede yaralıları midibüsten çıkarıp ilk müdahaleleri yaparken, midibüste bulunan yolculardan Nesrin Alptekin (48), Cuma Alptekin (45), Zeynep Alptekin (35), Derya Alptekin (35), Gültaze Karaca (68), Mesut Akgün (38) ve Sevim Topay (58) hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Gültaze Karaca\'nın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul\'a gönderilirken, diğer 6 kişi ve İstanbul\'da vefat eden Şerife Alptekin için Şehir Mezarlığı\'ndaki camide tören düzenlendi. Törene AK Parti milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, yaşamını yitirenlerin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Ölenlerin yakınlarının gözyaşı döktüğü törende İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 7 kişi, Şehir Mezarlığı\'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeler

- Okunana dualar

- Gözyaşı dökenler

- Katılanlar

- Kalabalıktan görüntü

- Cenaze namazının kılınması

- Cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197 MB

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Ünlü kebapçı: \"İskender Kebap, Bursa\'nın ürünüdür\"

Araştırmacı Nejat Yentürk\'ün İskender kebabın İzmir\'e ait olduğunu iddia etmesi üzerine, Bursalı ünlü kebapçıdan yanıt geldi. Ünlü Bursa Uludağ Kebapçısı sahibi Cem Çalışır, \"İskender, Bursamızın ürünüdürö dedi.

Koleksiyoner ve araştırmacı Nejat Yentürk\'ün \'Ayaküstü İzmir/ Sokak ve Fırın Lezzetleri\' adlı kitabında İskender Kebabının İzmir\'e ait olduğu iddia edildi. Bunun üzerine 1964\'ten beri eski Santralgaraj, yeni Kent Meydanı\'nda dükkanı bulunan Bursa\'nın ünlü kebapçılarından Cem Çalışır, Yentürk\'ün iddiasına yanıt verdi. İskender Kebabının ilk olarak 1800\'lü yıllarda Kayhan Çarşısı\'nda yapıldığını söyleyen Çalışır, \"İskender Beyefendinin yapıp, kendi ismini verdiği bir yemektir. Bursa\'nın bir yemeğidir. Bizim tarihçemiz, her şeyimiz bellidir. İskender, Bursa\'nın kebabıdır. İzmir\'in kendine özgü başka yemekleri vardır, ama İskender Bursamızındır. Araştırılsın, kebabın zaten kime ait olduğu ortaya çıkacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Detay

-Dükkan Detay

-Cem Çalışır röportaj

Süre: 1.15 Boyut:140 MB

Haber:Muammer İRTEM/ Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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Ablasını öldüren zanlı adliyede (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa\'nın Gemlik ilçesinde kardeşi Halil K.\'nin tabancayla vurarak öldürdüğü Günay Torun\'un cenazesi, morgdan alınarak öğle vakti Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii\'ne getirildi. Torun\'un cenazesi, burada cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesine götürülerek Hamitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenazeye Gemlik Ticaret Odası Başkanı Paşa Ağdemir, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dua edilmesi

-Cenazenin araca götürülmesi

Haber - Kamera: Kemal ALTINDAĞ, GEMLİK - BURSA (DHA)