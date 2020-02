DHA YURT BÜLTENİ 11

Atatürk, Selanik\'te doğduğu evde duygu dolu törenle anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'inci yılında Yunanistan\'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde duygu dolu törenle anıldı.Türkiye\'nin dört bir yanından ziyaretçi akınını yaşandığı anmada da gözyaşları döküldü. Türkiye\'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, konuşması sırasında duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümün 80\'inci yılında Selanik\'te dünyaya geldiği evde düzenlenen törenlerle anıldı. Türkiye\'nin Selanik Başkonsolosluğu\'nun düzenlediği anma törenine Türkiye ve Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi\'nin bahçesi dolup taşarken, evin çevresinde binlerce kişi toplandı. Yunanistan saatine göre saat 09.05\'te 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Marşın bitiminin ardından Atatürk Evi etrafında toplananlar ise hep bir ağızdan 10\'uncu Yıl Marşı\'nı söylerken, duygu dolu anlar yaşandı. Bazı ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.

BAŞKONSOLOS GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye\'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, törende yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulandığı anlarda alkışlanan Okan, Ata\'mızın aramızdan ayrılışının 80\'inci yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Türk milleti için böylesine önem taşıyan bir günde sevgili atamızın geldiği bu evde sizlere seslenmenin onurunu yaşıyorum. Sevgili Ata\'mız tarihe adını yazdırmış diğer liderlerden farklı olarak, kendi döneminden 21\'inci yüz yıla geçebilen tek liderdir. Diğer liderler tarihin tozlu sayfalarında kalmış ve halkları tarafından teker, teker unutulmuşken bir tek Atatürk kendi ismini çağın ötesine taşıya bilmiştir. Başka bir ifadeyle diğer liderler yaşamış ve ölümü tatmışken, kainatta çok nadir insan ve bunlardan biri olan Ulu Önderimiz Atatürk, öldükten sonra dahi yaşamayı bilmiştir. Bu kadar canlı kalabilmeyi Atatürk\'e nasip eden nedir? Çok iyi bir insan olması mı, mükemmel bir komutan olması mı? Bence dostlarım Atatürk\'te çok iyi bir devlet adamı ve komutan olmaktan çok daha ötesini aramalıyız. Diğer dünya liderleri, şairler, edebiyatçılar ve hatta basın atamızı nasıl överek anlatmışlar bunları internet ortamında bulmamız da mümkündür. Bir insanın yüceliğinin göstergelerinden biri, dostlarının ona gösterdiği teveccühü değil düşmanlarının gösterdiği teveccühüdür. Şu an Yunanistan\'da bulunmamız hesabiyle ifade etmek istiyorum ki, Yunan işgal kuvvetleri komutanı Trikopis, bir zamanlar Atatürk için en büyük düşmanım demekteydi. Trikopis esir alındıktan bir süre sonra Atina\'ya salimen dönüyor. Sonrasında hiç kimsenin baskısı olmadan kendi arzu ve iradesiyle her 10 Kasım\'larda Atina\'daki Türk Büyükelçiliği\'ne gidip Atatürk\'ün fotoğrafı önünde selam durmuştur, saygısını göstermiştir. Yine bir dönem Türkiye\'yi baş düşmanı gören ve gösteren Yunan Başbakanı Venizelos, Atatürk\'ü 1934 yılında Nobel Barış Ödülü\'ne aday göstermiştir. Burada sadece ülkesini kurtarmak için canını hiçe sayan insandan değil, en acımasız düşmanlarında bile saygı uyandıran bir liderden söz ediyoruz. Belki de sevgili atamızın değerini İranlı şairin yazdığı şu dizelerde de görebiliriz. Şair şiirin ilk iki mısrasında şöyle buyuruyor, \'Cenabı Allah bir ülkeye yardım etmek isterse başına Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider getirir.\' Görüyorsunuz ki Atatürk cenabı Allahın Türk milletine bir lütfudur.\"

Atatürk\'ün başarılarını anlatan Başkonsolos Okan, \"Bugün ne mutludur ki, hepimize sevgili Ata\'mızı doğduğu evde yad ediyoruz. Unutmayalım ki, sevgili Ata\'mız Anıtkabir\'in altındaki toprakta değil, her birimizin gönülleri Atatürk\'ün gerçek kabridir. Dolayısıyla sevgili Ata\'mız cismen karşımızda değil, ancak gönül alemimizde, ufuklarımızda her daim bizimledir, her daim hayattadır. Bir insan ölümünden sonra kendini hatırlayan son kişi ölünceye kadar hatırlarmış. Ölünceye kadar yaşarmış. Şunu söyleye bilirim ki, yüce Türk milleti sonsuza denk vardır ve yaşacaktır\" dedi.

Törende Türkiye\'den gelen okul öğrencileri, Atatürk\'ün sevdiği şarkıları söylerken, Atatürk Evi da kapılarını ziyaretçilere açtı. Yoğunluk neniyle ev önünde uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler sırayla içeriye alındı. İçeriye giren ziyaretçiler, evi ziyaret edip, Atatürk\'ün kullandığı eşyaları ilgiyle inceledi. Ziyaret gün boyu devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Atatürk Evi önünde toplananlar

Törenden detaylar

Saygı duruşu ve İstitklar Marşı

Ağlayanlar

Anmaya katılanlarla röportajlar

Başkonsolos Okan\'ın konuşması

Okan\'ın gözyaşları dökmesi

Atatürk Evi içi ve dışından detaylar

Evi ziyaret edenler

Atatürk\'ün heykeli ve eşyaları

Atatürk eve dışında anmaya katılanlar

Anmadan detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/SELANİK(Yunanistan),(DHA)-

GÖRÜNTÜ DGS\'DE

========================



(Özel)-Fırsatçılara inat, bir kamyon elmayı tarladan aldığı fiyata sattı

ADIYAMAN\'da tespih satan Ahmet Alagöz, fırsatçılara tepki için bir kamyon elmayı tarladan aldığı fiyata, sadece nakliye gideri ekleyerek, vatandaşa sattı.

Kentte tespih satışı yapan Ahmet Alagöz, dövizdeki düşüşe rağmen fırsatçı bazı kişilerin ürün fiyatlarını düşürmemesine tepki gösterdi. Alagöz, markette kilosu 5 liraya satılan elmayı tarladan 1 lira 10 kuruştan alarak kamyon kasasına yükledi. Bahçelievler Mahallesi\'ne gelen Ahmet Alagöz, kamyonu park etti ve kasadaki elmaları sadece nakliye giderini ekleyerek, 1 lira 45 kuruştan satacağını duyurdu. Bunu duyan vatandaşlar da elmaları satın aldı, Alagöz\'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Tarladan alınan ürünün üzerine ne kadar kâr eklendiğini göstermeyi amaçladığını ve bunu herkese gösterdiğini anlatan Ahmet Alagöz, \"Tarladan kapımıza kadar gelen bu ürünlere fırsatçıların yüzde kaç kâr payı eklediğini göstermek için girişimde bulunduk. Belki birçok arkadaşımıza göre komik gelebilir ama burada amacım fırsatçıların yüzüne karşı bu ayıbı vurabilmektir. Tarladan alıp nakliye giderini ekledikten sonra elmaları 1 lira 45 kuruşa sattık. Ama 1 lira 10 kuruştan elmayı alan fırsatçılar marketlerde 5 liraya satıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Bahçeli Evler Mahallesi

- İşyeri önü

- Kamyonetle elma

- Elmalar kasalarla indirilmesi

- Elmaların satılması

- Ahmet Alagöz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

160 MB



==============

Uşak\'ta Şefkat Ortaokulu öğrencilerininden \'Atatürk\'ün imzası\' koreografisi

DGS\'DE

======================================

AVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralı

SAMSUN\'da iki dolmuş ve bir minibüsün alışveriş merkezi önünde karıştığı zincirleme kazada, 4 yolcu yaralandı.

Kaza, Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre R.Y. idaresindeki 55 D 0056 plakalı minibüs, önünde yolcu indirip bindirmek için durmak üzere olan S.T. yönetimindeki 55 D 0010 plakalı dolmuşa çarptı. Bu sırada arkalarından gelen M.A.K.\'nin kullandığı 55 ASD 51 plakalı minibüs ise duramayarak önünde bulunan araçlara çarptı. Zincirleme trafik kazası sebebiyle yol, bir süre trafiğe kapalı kalırken, minibüsteki 2 kişi ve dolmuşta bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerini taşıyan ambulans, kaza yerine ulaşmak için bir süre kaldırıma çıkmak zorunda kaldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yeri görüntüleri

Detaylar

HABER: Tayfur KARA KAMERA: Hüseyin KALAY/ SAMSUN,(DHA)



======================================

Baz istasyonunun olduğu çatı katı yandı

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, baz istasyonunun olduğu çatı katında çıkan yangın korku yarattı. Apartmanda yaşayanlar dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 11.30 sıralarında, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi\'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark edenler itfaiye haber verdi. Apartmanda oturan yaklaşık 30 kişi binayı dumanların sarması üzerine korku içerisinde dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak yangına müdahale etti. Çatı katı alevler içerisinde kalırken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürülürken, alevlerin diğer katlara sıçraması engellendi.

Yangında çatı katında bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonu hasar görürken, çatı katı ise kullanılmaz hale geldi. Çatı katında kimsenin yaşamadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çatı katı yanarken görüntüler

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Binadan görüntüler

Çatı katının içinden görüntüler

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)



======================================

Bedenleriyle \'Atam\' yazdılar

ANTALYA\'da, Bedriye Bileydi ilk ve ortaokulu öğrencilerin bedenleriyle \'Atam\' yazarak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yılında andı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi\'ndeki Bedriye Bileydi ilk ve ortaokulunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'inci yılında anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra öğrenciler Atatürk temalı şiirler okudu. Öğrenciler daha sonra okulun bahçesinde bedenleriyle \'Atam\' yazarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü andı. Öğrenciler bu anları drone ile görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Bedenleriyle \'atam\' yazan öğrenciler drone

Haber- Kamera: Antalya-DHA)



======================================

Van, Hakkari ve Bitlis\'te, Atatürk anıldı

Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN-BİTLİS-HAKKARİ, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'inci yıldönümünde Van, Hakkari ve Bitlis\'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Van\'daki anma etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş\'ın anıta çelenk koymasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Valilik önündeki programın ardından anma etkinlikleri, Van Devlet Tiyatrosu Salonu\'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Hakkari\'deki Atatürkü anma porgramı, Valilik binası önünde yapıldı. Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05\'i gösterdiğinde çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Programa, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ünal Akmeşe, kurum amirleri, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Valilik ve Belediye Başkanlığı çelengini Belediye Başkan Vekili Epcim koydu. Hakkari\'deki anma programı, Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapılan çeşitli etkinliklerle son buldu.

Bitlis\'teki anma programı ise, Vali Oktay Çağatay\'ın Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Çelenk koyma programına askeri erkan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından program, Bitlis Kültür Merkezi\'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

VAN

-----

-Törene katılan protokol üyeleri

-Çelenk sunma

-Siren sesi

-İstiklal marşının okunması

-Genel ve detaylar

HAKKARİ

----------

-Törene gelenler

-Çelenk sunma

-Siren sesi ve İstiklal marşının okunması

BİTLİS

--------

-Törene katılanlar

-Çelenklein anıta sunulması

-Saygı duruşu

-Genel ve detaylar

======================================



======================================