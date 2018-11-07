DHA YURT BÜLTENİ 11

1)VÜCUT GELİŞTİRME SPORCUSU AVUKATA DİSİPLİN KOVUŞTURMASI YOK

İSTANBUL Barosu üyesi avukat tarafından, avukat, hakim ve savcıların ortak sosyal medya platformundan vücut geliştirme sporu yaparken çekilmiş yarı çıplak fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla İzmir Barosu\'na şikayet edilen avukat Orhan Önal için, disiplin kovuşturması açılmasına gerek görülmedi. İstanbul Barosu üyesi avukat Nazlı Sezer, vücut geliştirme sporu yapan İzmir Barosu üyesi avukat Orhan Önal\'ın antrenman yaparken çekilenlerin de aralarında bulunduğu yarı çıplak haldeki fotoğraflarını, Facebook\'taki 40 bini aşkın üyesi bulunan \'Avukat-Hakim-Savcı Tüm Hukukçular Omuz Omuza\' isimli platformda paylaştığı iddiasıyla geçen yıl şikayette bulundu. Sezer, bu durumun meslek onuru ve saygınlığı ile bağdaşmadığını belirtti. Şikayet dilekçesini İzmir Barosu\'na iletilmek üzere İstanbul Barosu\'na veren Avukat Sezer, avukat Önal\'ın kendisine yapılan uyarılara rağmen paylaşımları kaldırmadığını, aksine kişisel bir çatışmaymış gibi bu durumu sosyal mecralara yansıttığını, yazarlık yaptığı bir internet haber sitesinde de lehine haber yaptırdığını öne sürdü.

Şikayet dilekçesinin ulaşması üzerine İzmir Barosu tarafından avukat Orhan Önal\'dan savunma istendi. Avukat Önal yaptığı savunmada, Avukat Sezer\'in daha önce de iki kez aynı konuyla ilgili hakkında şikayette bulunduğunu, İzmir Barosu yönetim kurulunun, disiplin kuruluna sevk etmeksizin şikayeti reddettiğini belirtti. Hakkındaki iddiaların yersiz ve mesnetsiz olduğunu öne süren Önal, takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

KOVUŞTURMAYA GEREK GÖRÜLMEDİ

İzmir Barosu yönetim kurulu, geçen ay yaptığı değerlendirme ile avukat Orhan Önal\'ın paylaştığı fotoğrafların, yaptığı sporla ilgili olduğuna, başka bir amaç taşımadığına karar verdi. Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarına da bir aykırılık tespit edilmediği vurgulanarak, Önal aleyhine bir kovuşturma açılmasına yer olmadığı belirtildi.

\'HAKİMLER VE SAVCILAR ESPRİLER YAPIYOR\'

Konuyla ilgili konuşan avukat Önal, 7 yaşından beri sporla uğraştığını, Türkiye genelinde yapılan ve amatör vücut geliştirme sporcularının katıldığı şampiyonalarda derecelerinin olduğunu belirterek, \"Türkiye\'de, hukukun üstünlüğü ilkesiyle alakalı olarak bunca sorun varken avukatların bunlarla uğraşmasını gerekli bulmuyorum. Benim sporla olan ilişkim zaten İzmir Adliyesi\'nde meşhur oldu. Hakimler, savcılar beni gördüklerinde, \'Kaslı avukatımız da geldi\' şeklinde espriler yapıyorlar. Benim paylaşımımda yanlış bir şey yok. Kendimi iyi hissettiğim bir anı paylaşmak istedim, hepsi bu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Avukat Önal\'ın antrenman yaparken görüntüsü

- Önal ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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2)KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ HELİKOPTER İLE KURTARILDI

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda balık tutarken olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 kişi Sahil Güvenlik helikopterine alınarak kurtarıldı.

Gece saatlerinde, Kandıra Kefken Yelken Kayalıkları üzerinde balık tutan 3 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye geldi. Ancak olumsuz deniz şartları nedeniyle 3 kişinin denizden tahliyeleri yapılamadı. Bunun üzerine helikopter istenildi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteri kayalıklarda mahsur kalanları tek tek çelik halatla yukarı çekerek helikoptere aldı. Kurtarılan 3 kişi daha sonra Kefken sahiline çıkarıldı. 3 kişi 112 Acil ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Halatla bağlanarak yukarı çekilmeleri

Helikopterin içerisinden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

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3)MOBESE ÖNÜNDE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE CEZA

AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası önünde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da geçici süreyle trafikten men edildi. Olay, akşam saatlerinde ilçenin Artıkabat Mahallesi’nde meydana geldi. Zübeyde Hanım Bulvarı Ülkü kavşağında drift yaptığı MOBESE kamerasından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Başlatılan çalışma sonucunda otomobil ve sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü H.B.\'nin ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Polis, sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası da kesti.

Görüntü Dökümü

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Drift atan araçtan görüntüler

(Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya),(DHA)-

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4)SAFRANBOLU’YA GELEN BAKAN EŞİNE ÇİNLİ TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

KARABÜK\'ün dünyaca ünlü tarihi ilçesi Safranbolu\'yu yılın 9 ayında 40 bin 721 kişiyle en çok Çinli turist ziyaret etti. UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan, Osmanlı mimarisini yaşatan tarihi konakları, han, hamam,çeşme ve camileri ile görsel bir şölen yaşatan Safranbolu, özellikle Çinli turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Çinli turistler, ilçeyi kuşbakışı gören Hıdırlık Seyir Tepesi\'nde fotoğraf çekerek tarihi dokuyu keşfetmeye çalışırken, anı da ölümsüzleştiriyorlar. Geçen yıl 57 bin 917 yabancı turistin konakladığı ilçeye, 32 bin 772 kişi ile en çok Çinli turist geldi. 15 bin 908 kişi ile Tayvan ve bin 769 kişi ile de Almanlar, Çinlileri takip etti.

Bu yılın 9 ayında ise 71 bin 965 yabancı turistin konakladığı ilçede Çinliler 40 bin 721 kişi ile yine zirvede yer aldı. Çinlileri 21 bin 844 kişi ile Tayvan ve bin 294 kişi ile de ABD\'li turistler takip etti.

Görüntü Dökümü

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-Tayvanlı ve Çinli turistlerden detay

Süre:(01.41) Boyutu:(187 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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5)ENGELLİ ÇOCUKLARI MUTLU ETTİLER

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan etkinlikle, Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri polis motosikletleri, jandarma köpekleri ve jandarmaya ait ekip araçlarını tanıma fırsatı yakaladı. Ayrıca öğrenciler araçlara binerek siren çalıp, anons yaptı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü\'nün desteği ile engelli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Yeşil Düzce Özel ve Uygulama Merkezi\'nde eğitim gören engelli öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı. Engelli öğrenciler ilk olarak jandarma devriye aracına bindi. Aracın sirenini çalan öğrenciler, anons yaptı. Polis motosikletlerine de binen öğrenciler daha sonra Düzce İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan uyuşturucu, bomba ve kayıp şahıs arama özelliği olan köpeklerin gösterilerini izledi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, \"Bugün Yeşil Düzce Engelliler Okulu\'nun çocuklarına farklı bir gün yaşatmak, hem polisimizi hem jandarmamızı onlara tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Biliyoruz ki bugün onlar için unutulmaz bir gün olacak. Sağ olsun İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Deniz motosikletli ekipleri ile bize katkıda bulundu. Güzel bir faaliyet oldu. Bu faaliyetleri devam ettireceğiz ve onlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız.\" dedi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, çocuklardan daha çok kendilerinin mutlu olduğunu ifade ederek, \"Komutanımıza, il milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu konuda farkındalık oluşturmak bir yana tabi o yönü de var, bizim mesleğimiz açısında da baktığımızda gün boyu yaşamış olduğumuz stresli olaylara birazcık olsa ara vermek adına iyi geldi. Biz sadece çocukları mutlu etmek dına değil, bizlerde mutlu oluyoruz. Bunun böyle de bir yönü var.\" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, \"Aslında jandarmanın ve polisin motorları, köpekleri, araçlar hepimizin merak ediyoruz, sadece burada ki çocuklar değil. Benim de aletlerle, motorlara oynayasım geldi. Komutanımıza, emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz burada gerçekten çok mutlu oldular. Onların gözlerindeki ışığı görmek, bir parça mutluluklarını görmek bizim amacımız bu zaten.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çocukların araçlara binmesi

Çocukların siren çalması ve anons yapması

Çocukların köpeklerin gösterisini izlemesi

Çocukların köpeklerle oynaması

İl Jandarma komutanı ile röp

Emniyet Müdürü ile röp

İl Milli Eğitim Müdürü ile röp ve detaylar

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)



