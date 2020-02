DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAKAN KURUM: İMAR BARIŞI\'NA BAŞVURU SÜRECİNİ 31 ARALIK TARİHİNE KADAR UZATMAYI HEDEFLİYORUZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \"İmar Barışı\'na başvuru sürecini 31 Aralık 2018 tarihine kadar inşallah uzatmayı hedefliyoruz. Devletimiz süreci uzatarak inşallah daha çok vatandaşı ile barışmış olacak\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde yapılan Kartepe Doğal Yaşam Parkı\'nı, ardından da atık yakma tesisi İZAYDAŞ\'ı ziyaret etti. Kocaeli Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Kurum, imar barışı hakkında açıklamada bulundu. Kurum, \"Bugün bir yönetmelik yayınladık. Yoldan binanın oturduğu kot eğer 3,5 metreden fazla ise yeni planlanan yerlerde artık binalar deniz seviyesinden en düşük 2 kot, neresiyse bu 2 kotu alacağız artık binalar bu kotu alacaklar. Dolayısıyla denizden baktığınızda eğimli arazilerde önden 2 kat verip arkadan 6 kat görmeyi artık yeni planlanan alanlarda inşallah görmeyeceğiz\" dedi.

İMAR BARIŞI SADECE 2017 VE ÖNCESİNİ KAPSIYOR

Kurum, imar barışı süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

\"İmar barışı bizim kaçak binaların devletimizle olan barışı. Bu kaçak binalarda vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çıkarılmış olan bir yasa. Elektriği, suyu, doğalgazı bağlansın ve vatandaşımız burada yaşam kalitesini daha yukarı çıkarsın diye yapılmış bir yasa. Bunu altını çizerek söylüyorum, bu yasa 31 Aralık 2017 öncesindeki yapıları ilgilendiriyor. 31 Aralık 2017\'den önce yapılmış yapıların aslında kayıt altına alınması amaçlanıyor. Ancak sahada birçok kaçak bina yapılıyor. Bu kaçak binalara ilişkin hem İçişleri Bakanımız, hem Adalet Bakanımız, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz gerekeni valilerimiz ile birlikte koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Bu binaların hepsi yıkılacak. Ben buradan belediye başkanlarımıza, valilerimize bir defa daha sesleniyorum. 2017 sonrasında yapılmış binaların tadilatına, kaçak bina yapılmasına kimse müsaade etmesin. Bu yapıları da bir an önce valilik eliyle yıkılması noktasında takiplerini hep birlikte yapalım\"

SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

İmar Barışı\'na yoğun başvuru olması üzerine sürenin uzatıldığını söyleyen Kurum, \"İmar barışında biliyorsunuz, 31 Ekim tarihinde başvurularımız sona eriyor. Bedeli yatırma süreci de 31 Aralık 2018 tarihinde bitiyor. Burada çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibariyle yaklaşık 8 milyon 150 bin başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon TL oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz. Gerçekten çok yoğun bir şekilde başvurular yapılıyor. Bu başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar inşallah uzatmayı hedefliyoruz. Bunu uzatıp vatandaşımızın bu kanundan daha çok yararlanması noktasında, devletimiz süreci uzatarak inşallah daha çok vatandaşı ile barışmış olacak. Bu barış, tekrar söylüyorum, yeni bina yapmak değildir. Yeni bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda hem biz, hem belediyelerimiz, hem de valiliklerimiz her noktada bunun takibini yapıyor olacak\" diye konuştu.

2)HDP\'Lİ BULDAN: BARIŞ VE MÜZAKERE SÜRECİ BİR KEZ DAHA BAŞLAMALI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, çözüm sürecinin yeniden başlaması gerektiğini belirterek, \"Savaşların, çatışmaların ve savaşların bir an önce bitmesi, ülkemize ve Ortadoğu\'ya barışın gelebilmesi için bu mücadelenin sürmesinde katkısı olan insanlar olarak, bir kez daha ifade etmek isteriz ki o sürece geri dönülmelidir. Barış ve müzakere süreci bir kez daha başlamalı, sayın Öcalan üzerindeki tecrit bir an önce kaldırılmalı ve sayın Öcalan bu sürece dahil edilmelidir\" dedi.

HDP\'nin Diyarbakır\'daki bir otelde düzenlediği \"Ortadoğu krizi ve demokratik ulus çözümü\" konulu konferansa HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli, HDP milletvekilleri ile partililer katıldı. \"Ne yapmalı, nasıl yapmalı, Nereden başlamalı?\" konu başlıklarının yer verildiği konferansın açılış konuşmasını HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptı. Ortadoğu\'da, kriz ve çözüm konulu konferansın oldukça önemli olduğuna değinen Buldan, konferans sonunda çıkacak sonuç bildirgesiyle Suriye ve Ortadoğu\'daki gelişmelerle ilgili bakış açısı ve görüş, önerilerini paylaşacaklarını duyurdu.

Konuşmasında, Ortadoğu\'nun kimlik ve kültürlerin merkezi olduğunu anlatan Buldan, çözüm sürecinin de hem Türkiye\'de, hem de Ortadoğu\'da yeni bir dönemin kapısını açtığını belirterek, \"Bu coğrafya özellikle tarih boyunca, savaşların halkları birbirine kırdırmanın politikalarının ve aynı zamanda merkezi haline gelişinin dönüştürüldüğü ve bu anlamda dönüştürülmeye çalışıldığı bir merkez olarak biliyoruz Ortadoğu\'yu. Bu coğrafyanın özellikle kültürü ve hafızası yok edilmek istenmekte ve insanlığa ait bütün değerler aslında yok edilmeye çalışılmaktadır. Halklar ve inançlar arasına çizilen sınırlar sadece fiziksel değildir. Bu sınırlar toplumsal, kültürel, mezhepsel ve siyasal anlamda da çok büyük ayrılıklarla çözülmeye çalışılmıştır. Çözüm süreci hem Türkiye\'nin hem de Ortadoğu\'da yeni bir dönemin kapısını aralayacak bir gelişmeydi ve bir süreçti. Barış ve çözüm sürecini diğer süreçlerden farklı kılan şey, meselenin bir misakı milli mesele olarak değil aslında, sınarları aşan ama aynı zamanda bir bölgesel mesele olarak ele alınmasıdır. Çözüm sürecini hep birlikte takip ettik, buna tanıklık ettik ve bunun içerisinde yer aldık. Çözüm süreciyle birlikte Türkiye\'nin gelmiş olduğu aşamalar, Türkiye\'n,n gelmiş olduğu noktanın, Türkiye\'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gözlemledik ve buna tanıklık ettik\" dedi.

Çözüm sürecinin bölgesel bir barışın da özünü yansıttığını savunan Buldan, şöyle konuştu:

\"Çözüm süreci aynı zamanda bölgesel bir barışında aslında özünü yansıtıyordu. Bunun önünü açıyordu, ancak bu süreç ilerleseydi, egemen güçlerin bölgeye yayılması, imkansız hale gelecekti, bunu hep birlikte gördük, hep birlikte tanıklık ettik. Fakat özellikle hak ve ulus devletlerin Rojava\'da ve Suriye\'de at koşturması o kadar mümkün olmayacaktı. Barış ve müzakere süreci ilerlemiş olsaydı. Sanırım o süreci hatırlayanlar bilirler Sayın Öcalan\'ın yapmış olduğu değerlendirmelerde, vermiş olduğu perspektiflerde barış ve çözüm sürecinin sadece Türkiye\'yi ve Türkiye halklarını ilgilendiren bir mesele olmadığını tüm Ortadoğu\'yu kapsayan ve tüm Ortadoğu\'nun demokratikleşmesini öngören bir proje olmasına rağmen 5 Nisan 2015 tarihinden sonra ne yazık ki barış ve çözüm sürecini rafa kaldıranlar. Rafa kaldırmayla birlikte İmralı\'nın kapısına kilit vuranlar sayın Öcalan\'ı tecrit içerisinde tecride mahkum kılanlar şunu biliyorlar ki sayın Öcalan\'ın sadece Türkiye açısından değil tüm Ortadoğu açısından da demokratikleşme perspektifi, perspektifleri her yerde hayat bulmuştu. İnsanların damarlarına kadar girmişti. Fakat bu süreci benimsemeyenler, önemsemeyenler özellikle süreçle alakalı değerlendirme yapanlar. Şunu da biliyorlardı ki bu süreçle birlikte barış bu ülkeye hakim olacaktı. O dönemki atmosfer, o dönemki hava hepimizi çok yakından ilgilendiren bizleri mutlu eden ve insanların geleceğe umutla baktığı bir süreç olarak değerlendirdiğimiz. Barış ve müzakere sürecinin bitmesiyle birlikte, rafa kaldırılmasıyla birlikte bir kez daha çatışmalı bir sürece girildi. Ve insanlar yaşamını yitirmeye devam ettiler.\"

BARIŞ VE MÜZAKERE SÜRECİ YENİDEN BAŞLAMALI

Barış ve çözüm sürecine geri dönülmesi ve yeniden başlaması gerektiği çağrısında bulunan Buldan, \"Siyasetçiler olarak özellikle barış ve müzakere sürecinde yer alan insanlar olarak, bu ülkede insanların yaşamını yitirmemesi için, savaşların ve çatışmaların ve savaşların bir an önce bitmesi, ülkemize ve Ortadoğu\'ya barışın gelebilmesi için bu mücadelenin sürmesinde katkısı olan insanlar olarak, bir kez daha ifade etmek isteriz ki o sürece geri dönülmelidir. Barış ve müzakere süreci bir kez daha başlamalı, sayın Öcalan üzerindeki tecrit bir an önce kaldırılmalı. Ve sayın Öcalan bu sürece dahil edilmelidir\" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan\'ın yaptığı konuşmadan sonra konferans, basına kapalı olarak devam etti.

3)TAŞ OCAĞINDA HEYELAN; YOL KAPANDI, İŞ MAKİNESİ KAYALARIN ALTINDA KALDI

Giresun’un Bulancak ilçesindeki taş ocağında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Karayolunun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelanda taş ocağına ait iş makinesi de tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve toprağın altında kaldı. Giresun-Bulancak karayolunun 25’inci kilometresinde Kovala mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda, taş ocağına ait şantiye alanının da kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Şantiyeye ait içerisinde operatörünün bulunmadığı bir iş makinesi de yamaçtan kopan taş kütleleri ve toprak yığını altında kaldı. Yolun ulaşıma açılması ve temizliği için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

