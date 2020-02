DHA YURT BÜLTENİ-11

Diyarbakır\'da kaldırım çöktü, doktor ve hemşire içine düştü (EK)

1)DOKTOR, DEHŞET ANLARINI DHA\'YA ANLATTI

Diyarbakır\'da, işinden çıkarak hemşire Özlem Duymaz ile evine gidirken üzerinde yürüdükleri ve sonradan üstü kapatılanarak kaldırım gibi yapılan zeminin çökmesi ile yaralanan Dr. Suzan Kuday Balık, yaşananları evinde DHA muhabirine anlattı. Dr.Balık, evli ve 4 yaşında 1 kız çocuğu olduğunu belirterek, \"Ben, Çocuk Hastanesine bağlı semt polikliniğin de çalışıyorum radyoloji uzmanı olarak. Oradan işten çıktık. Hemşire arkadaşımla birlikte evimize dönüyorduk. Aracımı da bu polikliniğin arka tarafındaki boş bir alana park etmiştim. Oradan geçerken kaldırım diye bildiğimiz bir yer üzerinden yürüdük ve bir anda kaldırım çöktü yaklaşık 3 metre derine indik. Üzerimize taşlar molozlar yıkıldı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sağ olsun çevredeki vatandaşlar hemen koştular üzerimizdeki göçük artıklarını aldılar ve bizi çıkardılar\"dedi. Dr.Suzan Kuday Balık, konuşmasına şöyle devam etti:

\"BİR ANDA ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM\"

\"Şu anda oranın kaldırım olmadığını öğrendim ben oranın bir mobilya atölyesinin kendi yaptıkları yermiş. Büyük bir ihmalkarlık söz konusu. O anda aslında neye uğradığımızı şaşırdık. Yani anlık bir şeydi arkadaşım çok espirili birisi orada sohbet ediyorduk, havadan sudan konuşuyorduk. Normal muhabbet ediyorduk. Bir anda neye uğradığımızı şaşırdık arkadaşımın sırtına molozlar düştü ve sırtında kırıklar var ben çok şükür ucuz atlattım. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şeyi. Ben dava açacağım ki, bir daha böyle şeyler yaşanmasın. Bizim yerimizde başka insanlar da olabilirdi. Bu olay mucize gibi o anda öleceğimi hissettim, bizi kurtarın diye feryat figan ettik. Bağırmaya çalıştık, Allah\'tan çevredeki insanlar duyup hemen koştular. Biraz daha geç kalmış olsalardı çok farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Dava açmayı düşünüyorum. Çünkü, çok çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Şuan hayatta olmayabilirdik. Ben bunu da özellikle dava açacağım ki, böyle şeyler tekrarlanmasın, hiç kimse yaşamazsın bu tarz olayları. Olay sırasında kızım aklıma geldi. Ne yapacağım diye çok düşündüm. Herkes şokta başıma gelenler nedeniyle arayan soran çok fazla telefonum hiç susmadı.\"

----------------------

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

2)MERİÇ NEHRİ\'NDE KAÇAK GÖÇMENLERİN BOTU ALABORA OLDU

EDİRNE\'de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 10 kişinin bulunduğu bot, Meriç Nehri\'nde alabora olduğu iddia edildi. Yüzerek, Yunanistan\'a geçmeyi başaranların ihbarı üzerine Meriç Nehri\'nde, AFAD ve jandarma ekiplerince kaybolduğu öne sürülenler için arama çalışması başlatıldı.

Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 10 kişinin bulunduğu bot, Meriç Nehri\'nde alabora olduğu iddia edildi. Yüzerek karşıya geçtiği belirtilen bir kadının ihbarı üzerine AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nehirde arama başlattı. Botla nehirde arama yapan AFAD ekipleri battığı ihbar edilen bot ve kişilere ilişkin herhangi bir ize rastlamadı.

FETÖ ŞÜPHELİLERİ OLABİLİR

Botları alabora olan kaçakların haklarında soruşturmalar nedeniyle Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri olduğu iddia edildi. AFAD ekiplerince arama çalışmaları devam ediyor.

---------------------

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) -

3)ADIYAMAN\'DA SEL VE HEYELAN HASARA YOL AÇTI

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, dün gece etkili olan sağanak, sele neden oldu. Taşkın nedeniyle dağdan kopan kaya ve toprak yığınının üzerine devrildiği park halindeki 3 araç ile köy çeşmesi hasar gördü. Gölbaşı\'nda, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meydan köyünde, sele yol açan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Taşkın sebebiyle dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, köydeki korucu kulübesinin önünde park halindeki 2 otomobil ile hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Köy çeşmesinde de hasarın meydana geldiği selde yaralanan olmadığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Meydan köyünün muhtarı Ali Vargi, sağanak nedeniyle dağlık kesimden köye sel geldiğini belirterek, \"Gece meydana gelen sel ile birlikte dağlardan gelen taş ve topraklar korucu kulübesine ulaştı. Burada 2 korucumuza ve 1 köylümüze ait araçlar hasar gördü. Köy çeşmemiz ve köylülerimize ait arazilerde hasar oluştu. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz\" dedi.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren süren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suyu, binaların giriş katlarındaki bazı evlere doldu. Su baskını yaşanan evlerde eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağışın süreceğinin tahmin edildiği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

---------------------------------

Haber-Kamera: Mahir ALAN- Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

4)İŞHANI ZEMİNİNDEN ROMA İMPARATORLUK SALONU ÇIKTI

İZMİR\'in Konak ilçesinde, işhanı yapmak için yıkılan binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat çalışmalarını durduran İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki kalıntıları inceledi. Yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkan kalıntıların, Antik Roma dönemine ait liman hamam kalıntısı ile imparatorluk salonu olduğu belirlendi. Kurul, uzmanlarca hazırlanacak raporun ardından alanın sit statüsü veya tesciline ilişkin nihai kararını verecek. Konak ilçesi Konak Mahallesi\'nde, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü\'ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeliyle 2016\'da ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma 12 Haziran 2016\'da çalışmalara başladı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı ve bölgede inşaat çalışmaları durduruldu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak, kalıntılar incelenmeye alındı. Çevreye duyarlı gönüllü olarak çalışan Avukat Arif Ali Cangı\'nın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı başvuruya yanıt veren İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü denetiminde sondaj çalışmalarının yapıldığını ve kalıntıların rölövesinin alındığını belirtti.

\'MUTLAK KORUNMASI GEREKLİ ALAN\'

Bölgede yapılan sondaj ve kurtarma kazısı sonucunda, alanda Antik Roma dönemine ait liman hamam kalıntısı ve imparatorluk salonu bulunduğu bilgisine yer verilirken, yine bölgenin mutlak korunması gerekli alan olduğu vurgulandı. Kalıntıların, bir dönemin sosyo-kültürel yaşamını göstermesi ve mevcut alanda kompleks yapı olgusu olduğu anlaşıldığı ifade edilirken, mevcut zemin suyunun giderilmesine ve önlenmesine ilişkin ilgili uzmanlarca rapor hazırlandığı bildirildi. Raporun Kurul\'a iletilmesinin ardından alanın sit statüsünün veya tesciline ilişkin konunun değerlendirileceği kaydedildi. Kurul ayrıca sit alanın açık olmasından dolayı gerekli güvenlik önlemlerinin, ilgili kurumca sağlanacağına yönelik karar alındığını da belirtti.

\'YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEMELİ\'

Avukat Arif Ali Cangı, kararda yer alan \'Mutlak korunması gereken alan\' değerlendirmesinin, insanlığın ortak değeri olan bir tarihi varlığın korunması yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti. Yine bölge için 1\'inci derece arkeolojik sit kararı alındığını söyleyen Cangı, \"Burada araştırma ve kazı çalışmaları derinleştirilmeli. Alan arkeopark haline getirilip İzmir\'in tarihine ve kültürüne kazandırılmalı. Ayrıca kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemeli\" diye konuştu.

İZMİR/DHA

5)BARSELONA\'DA ŞAMPİYON OLAN ŞIRNAK\'LI ÇOCUKLAR VALİ\'Yİ ZİYARET ETTİ

İSPANYA\'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası\'nda finalde Danimarka temsilcisi Dalum\'u yenerek şampiyon olan Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, Şırnak Valisi Aktaş\'ı ziyaret etti.

Barselona kentinde düzenlenen ve 11 ülkeden 200 takımın katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası\'nda şampiyon olan Uluslarası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, UYAFA Diyarbakır Bölge Koordinatörü Ekrem Şimşek, Antrenör Ömer Koçer ve Abdullah İde ile birlikte Şırnak Valisi Mehmet Aktaş\'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporcularla sohbet eden Vali Aktaş, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Mehmet Aktaş, şampiyonluk kupasının bütün Şırnak\'lıları çok mutlu ettiğini belirterek, \"Tekrardan ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Fırsat verildiğin de bizim bu gemçlerimizin neleri başarabileceğinin çok güzel bir örneği oldu. Bizimde asıl görevimiz budur. Sizleri daha iyi bir geleceğe hazırlamak. İyi bir eğitim alıp her yönü ile kendinizi geliştirebilmeniz için, yeteneklerini ortaya koyabilmeniz için sizlere fırsat oluşturmak, imkan sağlamak. Devlet ve millet olarak bu bizim görevimiz. Bunun çok güzel bir örneğini sizler bize yaşatmış oldunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tabi eğitimimizi aksatmıyoruz. Ama, bu Allah vergisi yeteneğinizide en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde olun. Futbol oynamaktan vazgeçmeyin. Her fırsatı değerlendirin kendinizi geliştirin. Bizde size o konuda her türlü desteği vereceğiz. Gerek tesis noktasında gerek altyapı noktasında gerekse bu tür organizasyonlara katılmanız noktasında hemde daha büyük organizasyonlarla sizleri irtibatlandırma noktasında futbol federasyonumuz başta olmak üzere profesyonel futbol kulüplerimiz ile de sizleri irtibatlandıracağız. Her konuda sizi destekleyeceğiz. İnşallah daha büyük daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız\"dedi.

Daha sonra Şırnak Valisi Mehmet Aktaş\'a UYAFA takımının tamamının imzaladığı forma hediye edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

----------------------

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-

6)SİVAS\'TA, 27 AFGAN VE PAKİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

SİVAS\'ta polis ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan kontrolde 27 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, gece saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasında, Van\'dan Ankara\'ya giden 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste yapılan incelemede, 27 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin, Ankara\'ya gitmek istedikleri belirlendi. Otobüse cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler Numune Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

---------------------

7)GRİP ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ, KALBİ DELİK ÇIKTI

SİVAS\'ta yaşayan ev hanımı Rukiye Sağır (28), grip şikayetiyle gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi. Ameliyat edilen Sağır, sağlığına kavuştu.

Sivas\'ta yaşayan Ahmet Sağır ile evli olan Hatice Sağır, bir süre önce grip şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne bavşurdu. Hastanede yapılan muayenesinde kalbinin sağ tarafından 4 santimetre delik olduğu fark edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi\'nde minimal invazıf girişim yöntemiyle ameliyat olan Sağır sağlığına kavuştu.

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Manduz, \"Hastamızın doğuştan kalbin sağ sol atrumlar arasında 4 santimlik bir açıklık vardı ve hastada akciğer tansiyonu dediğimiz pulmoner hipertansiyon gelişmişti. Nefes darlığı ve sık çarpıntıları vardı. Hasta bu tür bir ameliyat için gecikmiş durumdaydı. Bütün bulguları değerlendirip ameliyat kararı verdik. Bu ameliyat iki şekilde oluyor; ya standart yöntemle ya da yeni minimal dediğimiz küçük bir insizyonla girmek suretiyle yapılabilir. Üniversite hastanelerinde minimal invazıf girişimleri yavaş yavaş başlamış durumda. Biz de kendi kliniğimizde bu yöntemi yapıyoruz. Hastamızın genç oluşu, özellikle halk arasında iman tahtası dediğimiz kemiğin açılmasıyla ameliyat yapıldığı zaman en az 3 ay bir sıkıntı çekmekte ve yan yatmaması gerekiyor. Bu hasta konforunu bozan bir olay. Ancak biz hastanın göğsünde küçük bir insizyonla girmek suretiyle ameliyatı gerçekleştirdik ve bugün üçüncü günündeyiz. Hastamız serviste ve geziyor, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. İki gün sonra da taburcu etmeyi düşünüyoruz\" dedi.

Hasta Rukiye Sağır ise böyle bir rahatsızlığı olduğunu bilmediğini belirterek, \"Hastanede kalbimin delik olduğunu öğrendim. Hocalarımıza teşekkür ederim. Bütün doktorlar çok ilgilendi. Çok memnunum, ayaktayım çok şükür.\" dedi.

---------------------

Haber: SİVAS, (DHA)