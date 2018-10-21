DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İNEGÖL\'ÜN İLK FABRİKA BİNASI BÖYLE YIKILDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 1970\'li yıllarda inşa edilen ve soğuk hava deposu, sunta ile tekstil boya fabrikası olarak hizmet verilen İSTAŞ- KENTAŞ fabrikasının binaları, güvenlik önlemleri altında yıkıldı. 5\'er katlı binalardan birinin yıkımı, DHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Binalar, ilçenin ilk fabrikaları olarak inşa edilmişti. İnegöllü girişimciler tarafından 1970\'li yıllarda kurularak, İSTAŞ soğuk hava deposu, İSTAŞ Sunta, KENTAŞ boya fabrikaları olarak faaliyete başlayan, 1980\'lerde Organize Sanayi Bölgesi\'nin kuruluş startının verildiği İSTAŞ ve KENTAŞ binaları, 1990\'larda atıl kaldı. \'Starwood\' firmasının sahibi Mehmet Yıldız\'a ait binaların yıkımına karar verildi. Kolonları iş makineleriyle kırılan binalar, kısa sürede yıkıldı. Binalardan birinin yıkılma anı ise DHA kameralarına anbean yansıdı. Yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanın hangi amaçla değerlendirileceği ise bilinmiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın genel görüntüsü

-Yıkım anı görüntüsü

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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2)BACAĞI KESİLEN MİNİK ÖZGE, \'ADALET\' İSTEDİ

ANTALYA\'da, hatalı kateter takıldığı iddiasıyla sol bacağını kaybeden Özge Yıldırım\'a (5) 150 liraya yaptığı düzenekle evde yürümeyi öğreten Ali İhsan Yıldırım, kızının özel hastanenin ihmali nedeniyle bacağının kesildiğine ilişkin şikayetine savcılığın takipsizlik kararı vermesine tepki gösterdi. Yıldırım ve kızı, Attalos Heykeli önünde \'Minik Özge\'yi kesenlere takipsizlik\', \'Adalet istiyorum\', \'Diri diri kestiler\' yazılı dövizler taşıdı. Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ve eşi İlknur Yıldırım\'ın Özge adını verdikleri kızları, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde dünyaya 6,5 aylık olarak geldi. Prematüre Özge, yeterli kuvöz olmadığı için özel hastaneye sevk edildi. Burada damar yolu henüz iyi olmadığı için iğne yapmak amacıyla bebeğin sol dizinin altına kateter takılmasının ardından bacağında morarma ve kangren meydana geldi. Minik Özge\'nin sol bacağı, henüz 13 günlükken dizinin üstünden kesildi. Aile, özel hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek, hukuk mücadelesi başlattı. Hukuki mücadeleyi sürdürürken, Özge\'nin yürüme engelini ortadan kaldırmak isteyen Ali İhsan Yıldırım, evde 150 liraya düzenek yaparak, kızına yürümeyi öğretmeye çalıştı. Yapılan yardımlar ve verilen destekle minik Özge\'ye protez bacak takıldı.

ÖZGE, \'ADALET İSTİYORUM\' YAZILI DÖVİZ TAŞIDI

Attalos Heykeli önünde bugün kızını da yanına alarak, basın açıklaması yapan Ali İhsan Yıldırım, şikayeti sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alındığını belirtti. Karara tepki gösteren Yıldırım ve kızı; \'Minik Özge\'yi kesenlere takipsizlik\', \'Adalet istiyorum\', \'Diri diri kestiler\' yazılı dövizleri taşıdı. Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) başvurarak, karara itiraz etmeyi düşündüğünü dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

\"Kızımı hastaneye iki ayağıyla verdik, tek ayağıyla geri aldık. Elimizde belge olduğu halde yargı yanımızda yer almadı. Biz sadece adalet istiyoruz. Kızımın ayağı kesildi. Bunu yapanlar hala hastanede dolaşıyor. Bize iftira atıyorlar. Tahlil sonuçları var. Çocuğumun ayağını kesmekle kalmıyor, iftira atıyorlar. Adli Tıp Kurumu\'nun 9 doktoru bu çocuğu görmeden rapor yazdı. Başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Bu karardan dolayı çok üzgünüz. Kızım doğduğunda sağlıklıydı ama ayağı kesildi.\"

Görüntü Dökümü

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- Minik Özge ve babasının yürürken görüntüsü

- Minik Özge\'nin elinde döviz görüntüsü

- RÖP: Ali İhsan Yıldırım ( Baba )

- Detaylar

378 MB /// 03.28ö (HD)

(Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)

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3)HDP PARTİ SÖZCÜSÜ OLUÇ: YEREL SEÇİMDE MUHALEFET GÜÇLERİ OLUMLU BİR SONUÇ ALIRLARSA TÜRKİYE ÇOK CİDDİ SİYASİ DEĞİŞİMLERE NEDEN OLACAKTIR

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimlerde, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye\'de çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını söyledi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında, dün Diyarbakır il binasındaki Vedat Aydın Konferans Salonu\'nda başlatılan \'Yerel Yönetimler Çalıştayı\' bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısıyla devam etti. Toplantı sonrası HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, MYK toplantısı ve dün Diyarbakır\'da yapılan, \'Yerel Yönetim Çalıştayı\'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Oluç, koalisyon ortağı MHP\'nin Bekir Bozdağ\'ın Kürt olmasına bile tahamül edemez noktaya geldiğini ancak, bugün dönüp dolaşıldığında Bozdağ\'ın Türkiye\'de adalet ve hukuk konusunda son derece olumsuz katkıları olmuş bir bakan olduğunu hatırlattı. Oluç, \"Biz kendisini o şekilde hatırlıyoruz. Ama, işte onun da kimliğini de savunmak zorunda biz kalıyoruz. Çünkü, Türkiye\'de farklılıkları kültürel anlamda birlikte yaşatmak adına anlayışa sahip olmazsan gün gelir ve sizin kimliğiniz bile iktidar tarafından koalisyon ortağınız tarafından tartışma konusu yapılabilir. Biz bu konudaki kararlılığımızı elbette sürdüreceğiz. Türkiye\'deki bütün farklılıkları, inanç ve etnik anlamında eşit koşullarda bir arada yaşamasını ve demokratik ortamda mücadelesini sürdüreceğiz\" dedi.

\"YERELDEKİ ARKADAŞLARA EN GENİŞ DAVRANIŞLARI GELİŞTİRMELERİ KONUSUNDA POLİTİKALARI İLETTİK\"

Yerel seçime ilişkin olarak ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda sorulan bir soruya ise Oluç, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını ifade etti. HDP\'li Oluç, \"Biz yerellerdeki arkadaşlarımızla da bu konuda en geniş davranışlarını geliştirmelerini konusunda sözleri ve politikaları ilettik. Bu konudaki çalışmalar yerellerde o şekilde sürdürülecek. En geniş demokrasik güçleriyle demokrasi, hukuku ve yerel demokrasiyi geliştirecek adımları atacak en geniş güçlerle bu seçimlerde buluşmamız olumlu bir adım olacaktır. Şu parti bu parti konusuna girmiyorum. Yapılmış olan herhangi bir resmi görüşme ve toplantı yoktur\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Parti binası

-Toplantının yapıldığı yer

-Oluç\'un açıklaması

-Genel görüntüler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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4)ŞANLIURFA\'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA 15 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda \'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık\' suçlamalarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 15\'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra \'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık ettikleri\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15\'i tutuklanırken, 1\'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Asayiş Şube Müdürlüğü

- Şüphelileri Şubeden çıkarılması

- Şüphelileri ekip aracını konulması

- Telefonu alıp kaçan kapkaçılar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB

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5)ŞANLIURFA\'DA KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'da yolda yürüyen kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte son günlerde kapkaç olaylarının artması üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.K. ile E.T.\'nin kimliğini saptadı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası

- Telefonu alıp kaçan kapkaçılar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6,57 MB

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6)BOĞAZLARINI KESMİŞ

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, Geçitli Mahallesi\'ndeki tek katlı evde inceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile 4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi. Olayı duyarak eve akın eden komşuları da çocukları öldürüp intihar girişiminde bulunan 27 yaşında Selma Cice\'nin hiç sorunu olmadığını, eşi Cabbar Cice\'nin de olay sırasında evde olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, \"İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz\" dedi. Olayı duyarak eve gelip acı haberi alan Cabbar Cice de sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan Cabbar Cice, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice\'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel ve detay görüntüler

- Komşuları ile röp

- Ağlayan yakınlarının görüntüsü

- Cenaze aracının görüntüsü

- Olay yeri çalışması

SÜRE:02\'06\" BOYUT:128MB

Haber:Nurie PİR-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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7)ARDAHAN\'DA 64 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ANKARA, İstanbul ve Antalya\'ya götürmek için 64 Afgan ve Pakistanlıyla anlaşan insan kaçakçıları, onları İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye\'ye getirdikten sonra Ardahan- Şavşat karayolunda bırakıp, kayıplara karıştı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan 19 Pakistan ve 45 Afganistanlı kaçak göçmen, kimliği belirsiz insan kaçakçılarıyla Ankara, İstanbul ve Antalya’ya gitmek için anlaştı. İnsan tacirleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 64 kişiyi, kamyonla İran üzerinden Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesine yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdi. Kaçakları Ardahan-Şavşat karayolunda bırakan insan tacirleri gidecekleri yere az kaldığını, başka bir aracın gelip kendilerini alarak gitmek istedikleri şehre götüreceğini söyledi., ardından da kayıplara karıştı.

Ardahan-Şavşat karayolunun Değirmenli Köy mevkiinde bir grup yabancı uyruklunun yol kenarında beklediğini görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Afganistan ve Pakistan uyruklu 64 kaçağı yakaladı.

Ardahan Valiliği önünde bekletilen kaçaklar, jandarmadaki işlemlerin ardından, Ardahan İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Buradaki sevk işlemleri ardından Kayseri’ye gönderilecek olan kaçaklar arasındaki Afganistan uyruklu Emrullah Kerimi şunları söyledi:

\"Ülkemizdeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Türkiye\'ye geldik. Bizi kamyonla getirip buraya bıraktılar. \'Başka bir araba gelip sizi alacak\' dediler. Saatlerce bekledik ancak gelen olmadı. Jandarma bizi yakaladı ve bizi üç gündür misafir ediyor. Yol izin belgemiz olmadığından, Göç İdaresi\'nden izin verilmesini bekliyoruz. Ülkemizde savaş olsa ülkemizi kurtarmak için savaşırız. Ancak Ülkemizde kardeş kardeşi öldürüyor. Bizim böyle bir durumda savaşma imkanımız yok.\"

Görüntü Dökümü

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-Ardahan Valilği bahçesinde bekletilen mültecilerden görüntü

-Emrullah Kerimi adlı Afganistanlı ile röp

-Detay grüntü

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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(ÖZEL)

8)GÜVERCİNİNE KARŞILIK OTOMOBİL TEKLİFİNİ REDDETTİ, 100 BİN LİRA İSTİYOR

ADIYAMAN\'da kuşsever Erkan Türkoğlu, \'Kral\' adını verdiği Kürenk ırkı güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti. Türkoğlu, \'Kral\'a 100 bin lira istiyor.

Kuşsever Mehmet Kara, Erkan Türkoğlu\'nun beslediği 2.5 yaşındaki \'Kral\' adını verdiği Kürenk ırkı güvercine karşılık 40 bin lira değerindeki otomobilini vermek istedi. Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı\'nın aracılık etmesiyle Erkan Türkoğlu, güvercini otomobil karşılığında Mehmet Kara\'ya sattı. Ancak eve döndüğünde hayvan sevgisi ağır basan Türkoğlu, otomobili iade ederek güvercinini yeniden aldı. \'Kral\'a 100 bin lira değer biçen Türkoğlu, \"İnsanların çeşitli hobileri var, bizim hobimiz de bu. Adıyaman genelinde 100\'e yakın arkadaşız. İlkokuldan beri besliyoruz, biz kuşları. Bu bizim evladımız gibi. Adıyaman\'da doğdu, dışarı illerden çok çeşitli arkadaşlar geldi. Büyük paralar veren oldu, teklif eden oldu biz vermedik. Geçen bir arkadaş talip olmuş, onun bir arabası var, anahtarı verdi. Ancak sevgim ağır bastı, gidip geri aldım. Tabi ben 100 bin değerinde görüyorum ama belki 100 bin liraya da vermem. Bu bir sevgi, çocuğumuz gibi bir şey. Alıp satmak hoşumuza gitmiyor\" dedi.

Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı ise \'Kral\'ın satılması için aracılık ettiğini anlatarak, \"Geçenlerde aracılık ettim. Ancak kuşu, sahibi Erkan Türkoğlu\'na yeniden teslim ettik. O arada bizlere de kendini sevdirmek için keçi sözü verdi\" diye konuştu.

\'Kral\'a karşılık otomobilini vermek isteyen Mehmet Kara da \"Güvercinlere 6- 7 aydır merak sardım. Erkan kardeşimin kuşuna talip olduk, arabayı teklif ettim. Ancak olmadı. Güle güle beslesin, verirse yine almayı düşünüyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Kuş Sevenler Derneği

- Masa

- Kral\'ın gezmesi

- Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı ile röp.

- Erkan Türkoğlu ile röp.

- Mehmet Kara ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

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9)NARKOTİK EĞİTİM TIR\'I MARMARİS\'TE

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR\'ı geldi. Gençler ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği TIR\'da narkotik polisleri eğitim verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında özellikle öğrenci ve gençler için hazırladığı \"Narkotik Eğitim TIR\'ı\" Marmaris ilçesine geldi. Kent merkezindeki Kordon Caddesi\'nde öğle saatlerinde yerini alan TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 42 metrekarelik alanda bulunan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insana verdiği etkiler ayrıntılı şekilde gösterildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Nartik Eğitim TIR\'ında turistlere de İngilizce bilgilendirmede bulunuldu. Görevli narkotik polisleri uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan korunma yolları hakkında gelen ebeveynleri slayt göstererek bilgelendirdi ve uyardı. Ortaokul öğrencisi Melis Can, \"Polis ağabeylerimize kafamıza takılan soruları sorduk ve bizleri çok iyi aydınlattılar. Bu TIR\'ın özellikle turistik şehirlerde daha çok gelmesini istiyoruz\" dedi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü\'nde görevli eğitmen polis memuru Yücel Salatan, \"Bu TIR\'ımız İstanbul\'da öğrencilere bilgilendirmek için hazırlanmıştı. TIR\'ın özelliklerini ve önemini öğrenen şehirlerden talep geldiğinde gidiyoruz. 14-25 yaş gençler için hazırlanmış TIR\'ımız 3 yıldır yollarda. Uyuşturucu madde kullanmanın insan vücuduna verdiği zarar ve uyuşturucu maddeyi alıştırma yöntemleri ile ilgili 12 tane dokunmatik ekranda bilgilendirmeler bulunmakta. Uyuşturucu madde kullanımının sosyal boyutları, zararları, fizyolojik ve biyolojik zararlarını göstermeye çalışıyoruz\" dedi.

Narkotik Eğitim TIR\'ı yarın (Pazartesi) saat:17.00\'ye kadar açık kalacak. Hafta başında ilçe protokolü, orta-lise öğrencileri ve kamu kurum kuruluş daire müdürleri belirlenen saatte ziyaret ederek bilgilendirme yapılacak.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik Eğitim TIR\'ından görüntü

-Narkotik Eğitim TIR\'ına bilgilendirilen öğrenci ve turistlerden görüntü

-Narkotik Eğitim TIR içinde öğrencilerle röp.

-Narkotik Eğitim TIR içinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü\'nde görevli eğitmen polis memuru Yücel Salatan ile röp.

(Toplam:4 dakika 8 saniye-299 MB HD görüntü)

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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10)SOKAKLARDA KİTAP DAĞITTILAR

RİZE\'de devam eden \'Rize Kitap Günleri\' etkinlikleri kapsamında yazarlar, kentteki kahvehane ve sokaklarda vatandaşlara kitap hediye etti. Rize\'de Kitap Günleri, değişik etkinliklerle sürüyor.. Rizeli yazarlardan oluşan bir grup ellerinde kitaplarla sokaklarda dolaşıp, vatandaşlara kitap hediye etti. Yazarlar Mehmet Eli Güneş, Nazım Uzun, Ömer Yazıcı ve Mukadder Karakaş, Deniz Caddesi üzerindeki kafe ve kahvehanelere girerek ellerindeki kitapları tanıtıp vatandaşlara verdi. Yazarlar, kitap hediye ettiği genç, yaşlı onlarca kişiyi, valilik yanında kurulan \'Rize Kitap Günleri\' çadırına da davet etti.

Yazar Mukadder Karakaş, güzel bir çalışmanın içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, \"Rizeli yazarlar olarak halkımıza kitap hediye ediyoruz. Bu etkinlik bizi çok mutlu etti. Kitapların okurlarla buluşması için bu tür etkinliklerin artmasını istiyoruz\" dedi.

Yazar Ömer Yazıcı, kitap fuarı ile kentte önemli bir eksikliğin tamamladığını belirterek, \"Harika bir organizasyon oluyor. Bugün de Rizeli yazarlar olarak Rizelilere kitap hediye etme faaliyetinin içinde olduğumuz içinde çok mutluyuz\" diye konuştu.

Yazar Nazım Uzun, kitap fuarının çok geç kalınmış bir faaliyet olduğunu kaydederek \"İnsanlara nasıl faydalı olabiliriz diye düşünerek kitap dağıtmaya karar verdik. Sokaklara çıktık, inşallah devamı gelirö ifadesinde bulundu.

Kahvehanesinde kitap dağıtılmasından son derece memnun kaldığını ifade eden Hüseyin Özkan ise, Rizeli yazarlarla tanışmak açısından da güzel bir etkinlik olduğunu anlattı, dağıtılan kitaplar için de teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Yazarların kitap dağıtması

Yaşanan diyaloglar

Yazarlar konuşma

Detaylar

(Haber- Kamera: Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)-

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11)MAVİŞEHİR SPORTS INTERNATİONAL SPOR MERKEZİ\'NDE LORETTA BATES RÜZGARI

İZMİR\'de birçok sportif etkinliğe ev sahipliği yapan Mavişehir Sports International Spor Merkezi, zumba eğitmeni Kano Melez tarafından düzenlenen etkinlikte dünyaca ünlü zumba dansçısı ve eğitmeni Loretta Bates\'i ağırladı. Zumba severler Loretta Bates eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Mavişehir Sports International Spor Merkezi\'nde zumba eğitmeni Kano Melez tarafından organizasyonu yapılan etkinlikte dünyaca ünlü zumba dansçısı ve eğitmeni Loretta Bates, sahne aldı. Kıvrak danslarıyla kendisini izlemeye gelen zumba severleri büyüleyen Loretta Bates, Sports International Spor Merkezi\'nde eğlenceyi doruğa çıkardı. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı etkinlikte Loretta Bates, latin şarkıları eşliğinde zumba ziyafeti verdi. İzmirli zumba severlere eğlenceli anlar yaşatan Loretta Bates\'e katılımcılar da eşlik etti. Organizasyonu düzenleyen zumba eğitmeni Kano Melez, \"Arkamda görmüş olduğunuz gibi zumba eğitmenleri var. Nedeh buradayız, sahnede dünyaca ünlü zumba eğitmeni Loretta Bates var. Bize bugün Mavişehir Sports International Spor Merkezi ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 700 katılımcı var. 12 Ocak\'ta tekrar bu etkinliği yapacağız. Zumba seven herkesi bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Etkinlikten görüntü

- Kano Melez ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)