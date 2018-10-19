DHA YURT BÜLTENİ -11

1)ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ\'DEN BARBAROS GEMİSİ AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in birlikte hizmete alacağı STAR Rafineri açılış töreni öncesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC\'li mevkidaşı Özdil Nami ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi\'nin, Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışılmasıyla ilgili olarak, \"raştırma gemisi bakanlığımızın kendisine verdiği arama ruhsatı kapmasında bunu kullanıyor. Hafta sonuna kadar da kullanacak. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti\'nin tek taraflı eylemlerini kabul edilebilir bulmuyoruz\" dedi.

Türkiye\'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, SOCAR Türkiye\'nin Rafineri - Petrokimya entegrasyonunun açılış töreni öncesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC\'li Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bir araya geldi. İki bakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. KKTC\'li bakan Özdil Nami, \"Biraya geldik. KKTC\'nin enerji ihtiyaçlarını ele aldık. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da KKTC\'nin yanında oldu. Desteğinin devam ettiğini değerlendirdik. KKTC\'nin enerji ihtiyacındaki yakın iş birliğimiz devam edecek. KKTC\'nin menfaatleri için kararlı adımlar atıyoruz. Rum tarafı tek taraflı adımlar attı. Bizler de kendi menfaatlerimizi doğrultusunda Türkiye ile adımlarımıza devam edeceğiz\" dedi.

\'ARAŞTIRMALAR SÜRÜCEK\'

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de KKTC ile Türkiye\'nin öteden beri ekonomik, siyasi, ticari iş birliğinin devam ettiğini ortak projeleri olduğunu belirterek, \"Bunları gözden geçirdik. Bunun yanı sıra son olarak Türk petrollerine ait Barbaros sismik araştırma gemisinin maruz kaldığı tacizle alakalı görüşme yaptık. Barbaros gemisine yönelik hem dışişleri hem de biz görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Araştırma gemisi bakanlığımızın kendisine verdiği arama ruhsatı kapmasında bunu kullanıyor. Hafta sonuna kadar da kullanacak. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti\'nin tek taraflı eylemlerini kabul edilebilir bulmuyoruz. Tek taraflı atılan bu adımları kabul etmiyoruz. Gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genelkurmay ve Deniz Kuvvetlerimiz de yeni angajman çalışmalarını yaptı yakın zamanda bunun açıklamasını kamuoyuyla yapacağını düşünüyorum\" dedi.

İki bakan açıklamalarından sonra soru kabul etmedi.

Görüntü Dökümü

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- İki bakanın açıklamalarından görüntü.

Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA)

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2)BAKAN VARANK: EN KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALMAYA BAŞLADI

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen dayanıklılığını korudu ve yoluna güçlenerek devam etti. En kötü ve en zorlu günler geride kalmaya başladı. Hep birlikte geleceği en iyi şekilde inşa etmeye devam edeceğiz\" dedi.

OYAK Renault\'un Bursa\'daki yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon fabrikasının temel atma töreni, Bakan Varank, Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Thierry Bollore, Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’un katılımıyla gerçekleşti.

\'CARİ AÇIĞI YILLIK 2,3 MİLYAR DOLAR AZALTABİLECEK\'

Törende konuşan Bakan Mustafa Varank, OYAK Renault\'un yaptığı yatırımın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

\"Temellerini attığımız bu tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2,3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum. OYAK Renault tarafından yapılan bu yatırımın ikinci önemli özelliğiyse \'Yerlileştirme politikamıza\' olan desteğidir. Üretimde kullanılacak birçok ürün burada yapılacak ya da alüminyum yerli yan sanayi üreticilerimizden temin edilecek. Bu sayede, yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Biliyorsunuz, sanayide ara malı ithalatımız çok yüksek. Bu problemi aşmak adına yerlileştirme programını hayata geçirdik. Sunduğumuz tüm desteklerde, bu programı merkeze alacağız. Böylelikle ithalata olan bağımlılığı azaltıp, hem cari açığın düşmesine hem de dış kaynak ihtiyacının azaltılmasına fayda sağlayacağız. Bu yatırım, Türkiye\'ye ve ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi.\"

Bakan Varank, yatırımın proje esaslı teşvik sistemi sayesinde gerçekleştiğini söyleyerek, \"Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Bu bloklar, Renault’un hibrit araçlar için geliştirdiği yüksek teknolojili yeni nesil motorlarda kullanılacak\" dedi.

\'TÜRKİYE EKONOMİSİ DAYANIKLILIĞINI KORUDU\'

Bakan Varank, Türkiye\'nin son 16 yılda çok önemli başarılara imza attığını da ifade ederek şöyle devam etti:

\"Daha da önemlisi, bu başarıları her türlü iç ve dış şoklara karşı kazandık. Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen dayanıklılığını korudu ve yoluna güçlenerek devam etti. Başka ülkelerin yıllarca etkisinden kurtulamayacağı hadiseleri; işbirliği, kararlılık, tecrübe ve memleket sevdamız sayesinde aştık. En kötü ve en zorlu günler geride kalmaya başladı. Hep birlikte geleceği en iyi şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarımız ile ülkemize daha fazla uzun vadeli üretim yatırımı çekeceğiz. Bu yatırımların, hem teknoloji transferi hem de istihdam artışları ile ülkemizde ciddi katma değer oluşturmasını istiyoruz.\"

Bakan Varank, OYAK Renault\'tan talebini de dile getirerek, \"2020 yılından önce, Renault’un hibrit otomobil modellerinin Türkiye’deki fabrika hattından çıkmasını arzu ediyorum. Firmanızın bunu yapabileceğine yürekten inanıyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve katılımcılar butona basarak tesisin temelini attı.

Görüntü dökümü:

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-Temeli atılacak fabrika alanından görüntü

-Bakan Varank’ın salona girişi

-Salondan detaylar

-Bakan Mustafa Varank konuşması

-Butona basılması

-Detaylar

Süre: 4.52 Boyut: 545 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)

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3)AĞACA ASILAN KÖPEĞİ KURTARDILAR

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir ağaca boynundan asılan köpeğin imdadına, vatandaşlar yetişti. Köpeğin boynundaki ipi kesen vatandaşlar, hayvanı ölmekten kurtardı.

İnsanlık dışı olay bugün, Pınarkent Mahallesi Bıldırcın Çifliği Mevkii\'nde meydana geldi. Bölgedeki bahçede ayva toplayan Serdar Gün ve arkadaşları, bir köpeğin inlediğini duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Gün ve arkadaşları, ağaca iple boynundan asılı bir köpek görünce şoke oldu. Vatandaşlar, hayvanın boynundaki ipi kesti. Kurtarılan köpek, tekrar normal yaşamına döndü. Kendine gelen köpek, yanına kimseyi yanaştırmadı. Köpeğin sağlığının iyi olduğu gözlendi.



Görüntü dökümü:

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- Cep telefonuyla çekilen görüntü

- Köpeğin asılı şekilde bulunması

- İpinin kesilmesi

- Köpeğin yaşama dönmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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4)KALORİFER PETEĞİ ÇALANLAR YAKALANDI

BARTIN İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı operasyonla kalorifer petekleri çalan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Bartın Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları şikayet üzerine kent merkezinde 3 şahsı 2 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Savcıktan alınan arama kararı ile yapılan baskında E.B, F.B ve O.K’nin evlerine sığınaklarına yapılan baskında kalorifer petekleri, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, kablo ele geçirildi. Şahısların çaldıkları malzemeleri satılacak olanlar ile bir kısmını da presleyerek, hurdacılara sattıkları tespit edildi. Şahısların takibe alan ekipler hırsızlık anlarında güvenlik kameralarını da yönlerini değiştirdikleri de tespit edildi.Şüphelilerin karakolda sorgulamaların

devam ederken, çalınan malzemelerin ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Çalınan malzemeleri polis toplarken

Süre:1.46 boyut:198 mb

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-



