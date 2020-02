DHA YURT BÜLTENİ 11

1)PİRE İLACI, APARTMAN SAKİNLERİNİ HASTANELİK ETTİ

ESKİŞEHİR\'de, belediye görevlilerince kazan dairesine sıkılan pire ilacından etkilenen 2 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri, daha önce 2 kez kazan dairesinin ilaçladığını, pirelerden kurtulamadıkları için 3\'üncü defa ilaçlama yapıldığını söyledi. Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı\'ndaki 7 katlı apartmanın kazan dairesinde kedinin doğum yapmasının ardından ortaya çıkan pirelerden kurtulmak isteyen apartman sakinleri, Odunpazarı Belediyesi\'ni arayarak, yardım istedi. İhbarla binaya gelen belediye görevlileri de kazan dairesini ilaçladı. İlaç kokusu, havalandırma boşluğundan apartmandaki dairelere yayıldı. İlaçtan etkilenen apartman sakinleri, 112 Acil Servis\'i aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen ve maske takan UMKE ekipleri, apartmana girerek, dairelerde oturanları dışarı çıkardı. İlaçtan etkilenen 2 apartman sakini, sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, apartman sakinleri; belediye görevlilerinin daha önce 2 kez gelip, kazan dairesini ilaçladıklarını, pirelerden kurtulmadıkları için bugün 3\'üncü kez ilaçlama ekibi çağırdıklarını söyledi.

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA

2)DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ADAPAZARI’nda, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü Ali Pekgöz (36) öldü.

Kaza, TEM Otoyolu Adapazarı gişeler mevkiinde meydana geldi. Ali Pekgöz idaresindeki 06 EY 5678 plakalı beton mikseri TEM Otoyolu bağlantı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen İtfaiye ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri, araçta sıkışan sürücüye ulaşmak için uzun süre çalışma yaptı. Araçtan çıkarılan sürücünün öldüğü tespit edildi. Ali Pekgöz\'ün cenazesimorga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA

3)ÇANAKKALE\'DE SAHİL GÜVENLİK’TEN TROL TEKNELERİNE DRONE İLE OPERASYON

ÇANAKKALE\'de, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından trol avcılığı yapan teknelere yönelik gece ve gündüz havadan drone ile yapılan denetimlerde 5 trol teknesine 167 bin 917 TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale Valiliğince \'suçun önlenmesi, suçluların teşhisi, takibi ve suçun delillendirilmesi\' amacıyla Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca drone tahsisi yapıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince trol tekneleri tarafından yasak alanların sıkça ihlal edildiği Bozcaada, Ezine, Karabiga ve Kabatepe açıklarında 3 ay boyunca yapılan denetimlerde dip trolü avcılığı yapan 5 tekne yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türkiye\'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve havadan gece ve gündüz drone ile yapılan denetimlerde 5 trol teknesine 167 bin 917 TL idari para cezası kesildi. Teknelerdeki ağ ve kapılardan oluşan av donanımlarına, balıklara ve 1 tekneye de el konuldu.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca sürdürülen çalışmaların havadan ve denizden 7 gün 24 saat esasına göre devam ettirilirken, bu kapsamda sürdürülebilir avcılığın devamı, balık stoklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-

4)TÜRKİYE\'NİN İHRACAT PROJESİ INTERFRESH FUARI BAŞLADI

TÜRKİYE\'nin en büyük yaş meyve ve sebze fuarı olma iddiasıyla bu yıl Antalya\'da ilki düzenlenen Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı (INTERFRESH), kapılarını açtı. AntExpo Fuarcılık A.Ş tarafından bu yıl ilki düzenlenen INTERFRESH, ANFAŞ Expo Center\'de Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Batı Akdeniz İhracatılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan, Letonya, Brezilya, Makedonya, Moğolistan ve Bosna-Hersek ile Hindistan\'ın Ankara büyükelçileri ile yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı. 100\'e yakın firmanın 10 bin metrekare alanda oluşturduğu stantların yanı sıra, fuarda 23 ülkeden 500\'ün üzerinde alım heyeti bulunuyor.

ANTALYA TÜRKİYE\'NİN LİDERİ

17-20 Ekim tarihleri arasındaki fuarın açılış töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya\'nın çok önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu söyledi. Karaloğlu, “Özelikle örtüaltı sebze üretiminde Türkiye\'nin lideridir, dünyanın da en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bunun yanında bahçe meyveciliği noktasında birçok meyvede Türkiye\'de lider konumundadır. Nar, portakal, muz, kısmen elmada, tropikal meyvelerde çok ciddi üretim var. Artık son dönemde muzla beraber meyve de sebze gibi seraya girmeye başladı ve üretim miktarımız son yıllarda ciddi manada artmaktadır\" dedi.

LOJİSTİĞİN ÖNEMİ

Yaş meyve sebze ticaretinde lojistiğin önemine vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Eğer tam anlamıyla bir lojistik sektörünüz yoksa ne iç ne dış ticarette, ihracatta istediğiniz yaş meyve sebze ticaretini gerçekleştirme şansınız yoktur. Gerçekleştirseniz de zayiat miktarınız çok yüksek olur, o da fiyatları yükseltir. O yüzden lojistik, depolama, paketleme meselesi yaş meyve sebze sektöründe olmazsa olmazdır. Antalya\'nın çok ciddi bir yaş meyve sebze ihracatı var, ilk 9 ayda 350 milyon dolarlık ihracat var. Bu bölgenin yaş meyve sebze ihracat potansiyeli bu rakamların çok üzerindedir. Eğer depolama, paketleme ve lojistik sorunlarını tam olarak çözebilirsek, Antalya\'dan bugünkü konuştuğumuz rakamların çok üzerinde ihracat potansiyelimiz olduğunu biliyoruz\" diye konuştu.

İHRACATTA THY\'DEN YÜZDE 50\'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM

BAİB ile THY arasında imzalanan protokolu hatırlatan ve çok önemsediklerini dile getiren Karaloğlu, “THY Kargo Antalya\'dan yurtdışına havayolu kargo ile yapılacak ihracatta yüzde 50\'nin üzerinde indirim yaptı. Resmi olarak da rakamlarını BAİB\'e dün itibariyle gönderdiler. Bunu ihracatçılarımızın mutlaka iyi değerlendirmesi, daha hızlı bir şekilde, ürünlerimizi daha sağlıklı hedef pazarlarımıza ulaştırmamız lazım. Onun için yaş meyve sebze ve kesme çiçekçilikte hava kargo çok önemli. Antalya\'nın hedef pazarlarını da büyütmesi lazım. Bu fuarlar bu açıdan da önemli\" dedi.

ORTADOĞU PAZARI

Ortadoğu\'nun Antalya\'ya çok yakın olduğuna da değinen Karaloğlu, “Uçakla 1-2 saat mesafede olan, çok ciddi yaş meyve sebze ihtiyacı ve kendi üretimi çok az olmasına rağmen daha uzak ülkelerden Arap dünyası ve Ortadoğu\'ya yaş meyve sebze gidebiliyor. Antalya\'nın hala Ortadoğu, Arap pazarında yaş meyve ve sebze noktasında zayıf olmasını kabul edemiyoruz. Bu noktada Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı bölgeden 40\'ın üzerinde alım heyetiyle fuarda destek veriyor. Bu konu bizim en önemli gündem maddelerimizden biri, pazarın çeşitlendirilmesi. Bu fuarla birlikte inşallah Antalya yaş meyve sebze sektöründe pazarların çeşitlenmesi noktasında da önemli mesafe alacaktır\" diye konuştu.

ANTALYA, TÜRKİYE VE DÜNYAYI BESLİYOR

Antalya\'nın turizmin yanı sıra tarımın da başkenti ve Türkiye\'de yaş meyve sebze denince akla ilk gelen yerlerin başında olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise “Antalya, Türkiye ve dünyayı besleyen önemli sebze ve meyve üretimi yapıyor. Sektörün tüm paydaşlarını biraraya getiren INTERFRESH Fuarı da bu bakımdan Antalya\'da ilk olmakla beraber çok önemli bir gelişmeye destek verecektir. Üretim potansiyeliyle iç pazarın talebini karşılamaya yeten Antalya\'dan dünyanın farklı ülkelerine de ihracat gerçekleştiriyoruz. Antalya\'nın ihracattaki başarısıyla sektörün artık bir marka haline geldiğini de hep birlikte biliyoruz\" dedi.

ENDÜSTRİYEL ÜRETİM

Üretim merkezine dönüşen Antalya\'nın dünyada hakettiği konuma bu fuarlarla adım adım yaklaştığını belirten Türel, “Bizlere de yeni ufuklar ve pazarlar açmaktadır. Bu nedenle üretimden ihracatçısına birliklerden belediyelere kadar bütün bileşenlerin ortak akılla hareket etmesi durumunda çok daha büyük başarılara imza atılabilir. Tarım bütün dünyada stratejik bir sektördür. Dünya genelinde küresel ısınma, tarım alanlarında ve sulama kaynaklarındaki azalma, tarımsal faaliyetleri çok daha önemli hale getiriyor. Konya kadar yüzölçümü olan Hollanda\'nın dünyanın en fazla tarımsal ihracatı yapan ülkeler arasında ilk üç sırada yer alması tesadüf değildir. Tarım günümüzde endüstriyel üretim koşullarında gerçekleştiği zaman ciddi katma değer yaratan sektördür\" diye konuştu.

9 AYDA 350 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

INTERFRESH\'in üretimden tüketime kadar tüm aşamalarında meyve sebze sektöründe önemli bir buluşma platformu olacağını belirten BAİB Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan, şöyle dedi:

“Fuarın ilk yılı olmasına rağmen iyi bir yerli ve yabancı katılımcı sayısını yakalamasıyla başarısının sonraki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyoruz. BAİB olarak ihracatçılarımızın özverili çalışmalarıyla 2017 yılında yüzde 19\'luk artışla 1.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın yaklaşık dörtte birini, 413 milyon dolarlık kısmını yaş meyve sebze sektörü oluşturdu. Geçen yıl yüzde 9 seviyesinde artış yakaladı. 2018 yılında da bölge ihracatımızda artış trendi devam ediyor. Yılbaşından bugüne kadar Batı Akdeniz ihracatçıları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7\'ye yakın bir artışla 1.4 milyar dolar ihracat yaptı. Bu dönemde yaş meyve sebze ihracatı da önceki yıla kıyasla yüzde 13.3\'lük artışla 350 milyon dolara ulaştı. İhracatın hızlı olduğu bir döneme de girmiş bulunuyoruz. Bölge ve ülke ihracatımız geliştikçe ekonomimizin de gelişeceği ve içinde bulunduğumuz dönemden çıkışın en önemi yolu ülkemize döviz girdisi sağlayan ihracatımızın artırılmasıdır. İhracat milli bir meseledir.\"

SEKTÖRDE TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜĞÜ

Bu yıl ilki düzenlenen INTERFRESH Fuarı\'nının Türkiye\'de yaş meyve sebze sektöründe düzenlenen en büyük fuar olduğunu belirten AntExpo Fuarcılık A.Ş yönetici ortağı Uğur Fora, fuardan öte Türkiye\'nin bir ihracat projesi olarak gördüklerini söyledi. Fora, “Amacımız orta vadede Türkiye\'yi bölge ülkeleri arasında yaş meyve sebze sektöründe bir buluşma noktası yapmak, ülke ihracatına katkı sağlamak istiyoruz. Sektörün tüm alt bileşenlerinin birarada bulunduğu 100\'e yakın firmanın içinde olduğu INTERFRESH, 23 ülkeden 500\'ü aşkın alım heyetini ağırlamaktadır. Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği\'nin fuarımızda dünyanın en önemli konusu olan sulama zirvesini INTERFRESH\'e taşımasını da ülkemiz adına önemli bulmaktayız\" dedi.

TÜRKİYE\'NİN İHRACAT PROJESİ

Antalya\'dan 260\'a yakın lokasyona direkt uçuş olması, iklim, ulaşım ve yaş meyve sebze üretim merkezi olma avantajlarıyla INTERFRESH için en uygun bölge olarak kararlaştırıldığını da anlatan Fora, “Türkiye\'nin yıllık 40 milyon ton yaş meyve sebze üretimi var. Bunun sadece yüzde 7\'sini ihraç edebiliyoruz. Demek ki Türkiye\'nin daha ihraç edebileceği oldukça fazla kapasite var. Dolayısıyla bu tür fuarları geliştirerek, sektöre tüm paydaşların destek vermesiyle bu bandı artırabiliriz. Bizim ihracat ortalama fiyatlarımız Avrupa fiyatlarının yüzde 30 altında olmasına rağmen ancak yüzde 7\'sini ihraç edebiliyoruz. Demek ki burada bizim organizasyon ve satış konularında eksiğimiz ortaya çıkıyor. Biz bu sebeple ortaya çıktık. INTERFRESH Türkiye\'nin bir ihracat projesidir\" dedi.

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

5)ŞANLIURFA\'DA ŞÜPHELİ YARIŞ ATI ÖLÜMLERİ

ŞANLIURFA\'da son bir ayda, değerleri 20 bin ila 1 milyon lira arasında değişen 15 yarış atı öldü. İlk incelemede atların \'Batı Nil\' virüsü nedeniyle öldüğü belirlendi. At sahipleri, başka ölümler olmaması için önlem alınmasını istedi.

Şanlıurfa ve Suruç ilçesinde son bir ayda 15 yarış atı öldü. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Yakup Elğaç, at ölümlerinin kendilerini üzdüğünü ve tedirgin ettiğini söyledi. İlk incelemede, atların \'Batı Nil\' adlı bir virüsten dolayı öldüğünün belirlendiğini, tahlillerin ardından kesin sonuçların alınacağını anlatan Elğaç, \"Yaşanan ölümleri yakından takip ediyoruz. Bu durumu ilgili kurumlara da bildirdik. Yaşananların önüne geçebilmek için atı hasta olan üyelerimizin bizimle irtibat kurmasını istiyoruz. Bu ölümlerin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz\" dedi. At sahiplerinden Sait Emektar ise yarışlara hazırladığı 3 yaşındaki tayının öldüğünü belirterek, \"Benim yarışlara hazırlığım 3 yaşındaki tayım öldü. Diğer arkadaşlarımızın da atları öldü. Bir hayvansever olarak bu ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesini istiyoruz. Bunun için gerekli ilgili makamların harekete geçip bölgede daha fazla at ölümlerinin yaşanmaması için önlem almalarını istiyoruz\" diye konuştu.

( Haber -Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

