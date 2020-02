DHA YURT BÜLTENİ 11

Erdoğan: Fırat\'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz (2)

\'FİİLEN ASKERLİK YAPMAYAN BÜYÜK KAYIPTA\'

Isparta 40\'ıncı Piyade Alayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tahkikat Merkez Komutanlığı\'nda düzenlenen \'2018/8\'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma ve Mezuniyet Töreni\'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmayanların çok büyük kayıpta olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Nüfusumuzun arttığı buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç var. Önemli olan milletimizin ruhundaki o askerlik sevgisi ve kabiliyetini canlı tutmaktır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırdı. Hele savaş dönemlerinde asker kaçakları hainler olarak görülür, diğer tüm suçlulardan daha farklı bir muameleye tabi tutulurdu\" dedi.

\'TSK\'YI HIZLA PROFESYONEL YAPIYA KAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Günümüzde askerlik mesleğinin daha karmaşık bir uzmanlık alanı olduğuna değinen Erdoğan, \"Tecrübenin önemli hale geldiği bir uğraş haline dönüşmeye başladı. Öyle 1-1.5 aylık eğitimle bu uzmanlığı elde edebilmek, tecrübeyi kazanmak pek mümkün değil. Kabiliyetli gençlerimiz hızla bu seviyeye gelseler bile bir süre sonra terhis oldukları için özellikle operasyonların olduğu dönemlerde sıkıntı çekilebiliyordu. Bunun için TSK\'yı hızla profesyonel yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Şu anda TSK, jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 yükümlü, yüzde 40 kadrolu bir oran ortaya çıktı. Hedefimiz kahraman ordumuzu günümüzün ihtiyaçlarına uygun her alanda en ileri uzmanlık vasıflarına sahip personel yapısına ulaştırmak. Bugün göreve başlayan 4 bine yakın uzman erbaşımızla profesyonelleşme yolunda önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve Peygamber ocağı dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmelerini önemli görüyorum\" diye konuştu.

\'GÜÇLÜLER AMA İTİBARLARI YOK\'

İleride o aşamaya gelindiğinde tüm bu hususlarda gereken kararların verileceği ve adımlar atılacağını ifade eden Erdoğan, \"Şu anda bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa böyle bir eğitimden geçmeleri isabetli olmuştur. Dünyada mücadeleler tek bir alanda yaşanmıyor. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenle yürüyebilmeniz için arkanızda mutlaka ciddi bir askeri gücün bulunması gerekiyor. Eğer bu üçlü dengeyi kuramazsanız ayağınız mutlaka tökezler. Hiç uzağa gitmenize gerek yok, yakın çevremizde dünyanın en zengin ülkeleri var. Ama siyaset ve askeri güçleri olmadığı için itibarları da yok. Aynı şekilde jeopolitik olarak kritik bir siyasi aktör oldukları halde diğer şartları sağlayamadıkları için sürekli birilerinin güdümüne girmek zorunda kalan ülkeler bulunduğunu görüyoruz. Kağıt üzerinde çok büyük asker ve silah sahibi olup da ekonomik ve siyasi yetersizlikleri sebebiyle sürekli istiskale maruz kalan ülkeler de mevcut\" dedi.

Türkiye\'nin gerisindeki büyük devlet geleneği ve medeniyet birikimiyle tarihinin her döneminde her üç alanda da ayakta kalmaya önem veren bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle dedi:

\"Buna rağmen gerçekten sıkıntı çektiğimiz, geriye doğru baktığımızda üzüntüyle takip ettiğimiz dönemler yaşamadık mı, elbette yaşadık. Ama herkesten farklı olarak bu durumu bir kader olarak kabullenmedik. Hep daha ileriye gitmek, daha büyük hedeflere ulaşmak için çalıştık, mücadele ettik. Her he kadar Türkiye\'nin son iki asırdaki kalkınma hamleleri hep içeride kurulan tuzaklarla yavaşlatılmış olsa da, hamdolsun millet olarak bu azmimizden hiç vazgeçmedik. Ülkemizin geldiği 16 yılı siyasi, ekonomik ve askeri olarak tarihi atılımları gerçekleştirdiğimiz bir dönem oldu. Bugün ülkemiz dost, düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabulleniliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye\'nin artan itibarına ve milletimize dönük samimi sevgiye şahit olabilirsiniz.\"

\'TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE DOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR\'

Ekonomide, son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalınmış olsa da bütün bunların dünyanın satın alma paritesine göre Türkiye\'nin en büyük 13\'üncü, milli gelire göre 17\'nci ülkesi olduğu gerçeğini değiştirmediğini kaydeden Erdoğan, \"Rabbimizin, \'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır\' emrince ülkemize bulaştırılmaya çalışılan bu şerri inşallah kısa sürede hayır edeceğiz. Gereken tedbirleri aldık, hazırlıkları yaptık, olumlu neticeleri de şimdiden görmeye başladık. İşin askeri boyutuna gelince TSK darbe girişimi gibi son derece ağır bir travma yaşamasına rağmen ardı ardına gerçekleştirdiği büyük operasyonlarla gücünü bir kez daha ispat etmiştir. Birilerinin artık ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK\'nın, nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadı. Birileri milletimizin moralini bozmak için senaryolardaki figüranlık rollerinden vazgeçmiyor olsa da Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor\" diye konuştu.

\'HEP BİRLİKTE ÜLKEMİZİ ŞAHA KALDIRACAĞIZ\'

Türkiye\'nin yakın tarihinde gerçekleştirdiği büyük reformlar ve dönüşümlerle çok hayati bir tercihte bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarımızı emanet ederken, bunu sadece kuru bir belagat olarak ifade etmiyoruz. Biz yeni nesillere yönetim sisteminden uluslararası ilişkilere kadar her alanda yıllardır içine sıkıştırılmaya çalışıldığı kabukları kıran, kendisine yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayan bir ülke bırakıyoruz. Kendi çocukluğumuzla, ilk gençlik yıllarımızla, hayat merdivenlerini tırmandığımız dönemlerle bugünü karşılaştırdığımızda Allah\'a binlerce kez hamdedeceğimiz bir seviyeye geldiğimizi görüyoruz. Hamdolsun, nereden nereye. Günlük, haftalık, aylık hatta yıllık sayılabilecek olumsuzlukların bu güçlü manzarayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun, ya bir yol bulacak, ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız. Siyasette bunu yapacağız. Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara ve yine yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Bize kapatılan her kapıya karşılık 10 kapıyı açarak bize çıkartılan her zorluğa karşılık 10 kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. Askeri alanda bunu yapacağız, savunma sanayimizi güçlendirerek, askerlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, sahada cesaret ve vicdan timsali olarak varlığımızı yaygınlaştırarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Bunun için her birimizin kendi alanımızda işimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı olarak şahsım işini iyi yapacak, kışlaları ve araziyi titreten komandolar olarak sizler işinizi iyi yapacaksınız. Sanayicisi, tüccarı, esnafı, sanatkarı işini iyi yapacak. İşte böylece hep birlikte ülkemizi şaha kaldıracağız.\"

Komandolar, törenin ardından aileleriyle buluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Törenden görüntüler

Erdoğan\'ın konuşması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===================

Rahip Brunson, 4\'üncü kez hakim karşısında (8)

DURUŞMAYA TEKRAR BAŞLANDI

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson\'ın İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30\'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı.

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)



==================

Bursa\'da yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilen apartman mühürlendi

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde, giriş katındaki 2 taşıyıcı kolonunda hasar oluşması nedeniyle tahliye edilen 5 katlı apartmanda inceleme yapıldı. Hasarlı kolonların bulunduğu tarafa doğru hafif eğildiği saptanan bina, mühürlendi.

Görükle Sakarya Mahallesi Eymir Caddesi\'ndeki Erocak Sitesi içinde bulunan Sibel Apartmanı\'nda oturanlardan bazıları, dün akşam \'çıtırtı\' sesi duydu. Binada oturan kuzenini askere uğurlamak için gelen inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, sesler üzerine apartmanın giriş katını kontrol ettiğinde, doğu cephesindeki taşıyıcı kolonlarda oluşan derin çatlak ve kırılmaları fark etti. Korkmaz\'ın uyarısı üzerine, 11 dairenin bulunduğu bina boşaltıldı. Haber verilmesiyle gelen polis ve itfaiye ekipleri, binanın yanında bulunan apartman ile arkada kız öğrenci yurdu olarak kullanılan binayı güvenlik amacıyla tahliye etti. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı, yol ulaşıma kapatıldı. Tahliye edilen binalarda oturanlar, geceyi yakınlarının yanında geçirdi.

BİNADA İNCELEME YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve AFAD ekipleri, bu sabahtan itibaren hasarlı binada inceleme başlattı. Binanın doğu cephesindeki 2 taşıyıcı kolunun demirlerinde bükülme ve kırılma, kolonların çevresindeki duvarlarda çatlaklar saptandı. Kolonlardan birisinde yaklaşık 2 metrelik açılma belirlendi. Binanın, hasarlı tarafa doğru hafif eğildiği de saptandı. Bina, yıkılma tehlikesine karşı mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

\'BU ŞEKİLDE EVE GİREMEYİZ\'

Geceyi akrabasında geçiren apartman sakini Gülsen Kaygısız, binada çatlaklar olduğunu bildiğini; ancak bu kadar büyük olduğunu fark etmediklerini söyledi. Kaygısız, \"Dün daha fazla çatlak oluşmaya başlamış. Alt kat komşularımız haber verdi bize. Biz de apar topar evden çıktık. Yetkililer inceledi. Evimize olumlu rapor vermezler diye düşünüyorum. Bu şekilde biz bu eve giremeyiz. Demirleri bile yamulmuş. 8 yıl önce alttaki apartmanın temeli açılırken evimizde bazı çatlaklar olmuştu. Binamız 18 yıllık bir bina. Çocuklarımızın kitabı defteri içeride kaldı, okula gidemiyorlar\" dedi.

Tedbir amaçlı boşaltılan 80 öğrencinin kaldığı binanın sahibi Şeyhmus Aca da öğrencilerin perişan olduğunu söyleyerek, \"Binamızda şu an bir hasar yok. Ama hasarlı binanın hemen yanında bulunuyor. Herhangi bir tehlike anında büyük zararlar görebiliriz. Ben yaklaşık 7 sene önce belediye yetkililerine telefon açtım. Binada çatlaklar olduğunu söyledim. Gelip sadece çatlakları sıvadılar ve insanları tekrar oturttular dairelerinde\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Tahliye edilen hasarlı bina

-Kolonlardaki çatlaklar

-Duvarlardaki çatlaklar

-Güvenlik önlemleri

-Boşaltılan diğer iki bina

-Drone ile havadan binanın görüntüleri

-Bina sakinleriyle röp.

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)

===============

ÖZEL - Engelli gibi davranıp dilenirken 6\'ncı kez yakalandı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, görmek engelli gibi davranarak dilenen Sevda K. (32), son 15 günde 6\'ncı kez zabıta tarafından yakalandı.

İslahiye\'nin işlek caddeleri ile cami önlerinde, elindeki sopayı sağa sola vurarak görme engelli gibi davranıp dilenen Sevda K.\'yi tanıyan esnaf, zabıtaya haber verdi. Zabıta ekibi, esnafın şikayeti üzerine çalışma yaptı. Ekipler, caddede Sevda K.\'yi yakaladı. Kendisini bırakması için ekiplere yalvaran Sevda K., hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sevda K.\'nin son 15 günde dilencilik yaparken 6\'ncı kez yakalandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Kadının dilenmesi

- Zabıtanın yakalaması

- Zabıta ile röp

- Esnaf ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

92 MB

======================

LİSELİ KIZLARIN SOKAK ORTASINDAKİ KAVGASI KAMERADA



ŞANLIURFA\'nın Haliliye ilçesinde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi 2 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi. Liseli kızları, kavga ederken gören çevredekiler, güçlükle ayırdı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 2 kız, iddiaya göre, okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Sokakta kavgaya tutuşan liseli kızlar

- Yerde birbirleriyle kavga eden kızlar

- Birbirlerinin saçlarını çekip tokatlayan kızlar

- Kızlarını ayırmaya gelenler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

138 MB



======================================

Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, köpekten kaçan kedi, çıktığı telefon hattı direğinde mahsur kaldı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Fırat Mahallesi\'nde köpeğin kovaladığı kedi, telefon hattı geçen direğe çıktı. Buradan inemeyen kedi, mahsur kaldı. Görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi, merdiven uzatarak kediyi kurtarmak istedi. İtfaiye erinin almaya çalıştığı kedi, ürkerek merdivenden kendi indi ve hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Direğe tırmanan kedi

- Direkte mahsur kalan kedi

- İtfaiye ekibinin çalışması

- Direkten inen kedi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

387 MB



======================================

Bitlis\'te \'drone\' ile trafik denetimi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te, güvenlik operasyonları dahil birçok alanda kullanılan \'drone\', trafik denetiminde de kullanılmaya başlandı. Şehirler arası yollarda havadan kontrol yapan polisler, 27 araç sahibine 3 bin 170 TL\'lik para cezası yazdı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terör operasyonları dahil pek çok alanda kullanılan \'drone\' ile trafiği denetledi. Ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün \'Trafik kazalarını önleme planı\' kapsamında, şehirler arası yollarda havadan kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde, 63 araç kontrol edilirken, 27 sürücüye \'emniyet kemeri takmamak\', \'ışık ihlali\' ve \'muayene ve sigorta yaptırmamak\'tan toplam 3 bin 170 TL\'lik para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, \'drone\' ile trafik denetimlerinin sürdürüleceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

-Drone\'un havalanmasından detay

-Trafik ekiplerinin denetimleri

-Detay görüntüler