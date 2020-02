DHA YURT BÜLTENİ 11

Şehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesindeki Güvendağı Üst Bölgesine PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam(18), memleketi Osmaniye\'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Ali Çam\'ın cenazesi ilk olarak İrfanlı Mahallesi\'ndeki baba evine getirildi. Burada cenazeyi annesi Leyla, babası Mehmet Çam ve yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Helallik alınması ardından şehit işçinin cenazesi ilçe merkezindeki Hira Cami önündeki alana götürüldü. Burada anne Leyla Çam, “Güle güle git kuzum, mekanın cennet olsun yavrum. şehitler ölmez vatan bölünmezö diye ağıt yaktı. Tabutun başına gelen anne “Kara kaşlarına kurban olayım seninö diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.

Düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Ali Çam\'ın cenazesi, götürüldüğü Körkuyu Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

==============

Başı korkuluklara sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir ilkokulda Muhammet Burak Acar\'ın merdiven korkuluklarına başını sıkıştırdı. Küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından korkuluklar kesilerek kurtarıldı.

Olay, Topçular Mahallesi Topçular İlkokulu\'nda meydana geldi. Muhammet Burak Acar oyun oynarken okulun merdiven korkuluklarına başını sıkıştırdı. Öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Okul yöneticileri itfaiye ve 112 Acili arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri demir korkulukları keserek öğrenciyi kurtardı. Arkadaşıyla oynarken oğlunun başının korkuluklara sıkıştığını söyleyen anne Özlem Acar, \"Okuldaki oğluma öğlen yemeği getirmiştim. Karnını doyurdum. Daha sonra ders zili çalana kadar arkadaşıyla oynaması için oğlumu bahçeye çıkardım. Kız arkadaşıyla oynarken başını korkuluklara sıkıştırmış. Biz de hiç zorlamadık hemen itfaiye ve 112 Acile haber verdik. Hemen korkuluklar kesilerek kurtarıldı.\" dedi. Kurtarılan öğrenci daha sonra ailesine teslim edildi.

======================================

Türkçe konuşan girişimciler Çorlu\'da

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) gerçekleştirdiği, \'Türkçe Konuşan Girişimciler\' programı kapsamında Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine gelen 40 girişimci, iş insanları ile ikili işbirliği görüşmelerinde bulundu.

TOBB tarafından bu yıl 20\'ncisi gerçekleştirilen \'Türkçe Konuşan Girişimciler\' programı kapsamında 20 ülkeden 40 girişimci Tekirdağ\'da Çorlu ilçesine gelerek, iş insanları ile ikili işbirliği görüşmelerinde bulundu. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası\'nda düzenlenen toplantıya Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, odanın üyeleri ile 20 ülkeden gelen iş insanları katıldı. Çorlu Ticaret Odası Başkanı İzzet Volkan, toplanın önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Bugün 20 ülkeden fazla hepsi Türkçe konuşan yabancı yatırımcıyı odamızda ağırlıyoruz. Ana amaç buradaki girişimcilerimizi iş birliği yapıp ticari hacmin artırılması ticarette dil bazen engel olabiliyor. Burada Türkçe konuşan büyük yatırıcıları bölgemizde ağırlıyoruz. Bölgemizdeki iş insanlarına ticareti artırıp hem ihracatımızı artırmak hem de ithalat maliyelerimizi düşürmesi anlamında fayda sağlıyoruz. İnşallah tüm üyelerimiz bu ikili görüşmelerden kazanç sağlayacaktır. Burada oluşan ticari kazanç her şeyden önce memleketimiz için çok ciddi bir fayda oluşacaktır. Beklentimizin çok üstünde bir katılım oldu Çorlu iş dünyası girişimcileri bunu çok iyi değerlendirdi. Bu organizasyonda bir araya gelip görüşmelerine başladılar. Bunun sonuçlarını bizlerde takip edeceğiz. Her ülkenin kendi masası var, her sektörün kendi masası var. Hem görüşme yapıp hem de ürün tanıtımlarını yapmaktadırlar. Bölgemiz için ülkemiz için bu görüşmelerin hayırlısı olmasını temenni ediyorum.\"

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, \"Odalar ve Borsalar Birliği\'nin önderliğinde, Türkçe konuşan ülkelerin girişimcileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkçe konuşan ülkelere olan gönül bağımızı ticari ilişkilerle de güçlendireceğiz. Bu sinerjiye Çorlu olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkçe konuşan girişimciler, Türkiye\'nin sınırları dışındaki gücüdür. Sizler, Türkiye ile ülkeleriniz arasında sağlam bir köprü oluşturuyorsunuz. Türkiye bugün büyük iç pazarı ve rekabetçi endüstrisi ile sayısız fırsatlar sunmaktadır. Türkiye şimdiden hızla büyüyen ve dönüşen ekonomisi, dinamik nüfusu ve en önemlisi de cesur müteşebbisleriyle bölgesinin ve dünyanın önemli aktörlerinden birisi haline gelmiş durumdadır\" şeklinde konuştu.

======================================

AK Parti Başkan vekili Kurtulmuş: 3\'üncü dünya savaşı çoktan başlamış

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, 3\'üncü dünya savaşının başladığını ifade ederek, \"3\'üncü dünya savaşı, 2\'inci dünya savaşının aksine önce ekonomik olarak ve arkasında siyasi olarak gelişebileceği gibi görünüyor. Bu dönemde ne yazık ki, Türkiye üzerine düşen payı fazlasıyla alacağı görülüyor. Önümüzdeki dönemde ekonomik savaşların etkileneceği bölgelerden birisiyiz. Belki de etkilenecek ülkelerin başında gelenlerden birisiyiz\" dedi.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı\'nca düzenlenen ve Ak Parti Genel Başkan vekili Numar Kurtulmuş\'un konuşmacı olarak katıldığı, \'Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu\'na, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, D.Ü Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler ve çok sayıda öğreci katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sempozyumun Diyarbakır\'a çok yakışan, bilimin, bilgenin, hikmet kentiyle bütünleşen bir etkinlik olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, \"Diyarbakır\'ı gerçek yüzüyle görmek, derinliklerini, dinamiklerini, zenginliklerini doğru kavramak ve bu kentin ruhuyla bütünleşerek geleceğe doğru bir perspektif kazandırmak adına bu buluşmayı çok önemli buluyorum\" dedi.

\'SOĞUK SAVAŞA BENZER İKİ YENİ SAVAŞ TÜRÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI\'

Sempozyumda konuşan AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ise, dünyada bugün sadece ekonomik ve siyasi savaşların yaşanmadığını dile getirerek, \"Küresel büyük resmi görmek ve bundan esinlenerek Türkiye olarak bundan nasıl faydalanabiliriz. Bugün dünyada sadece ekonomik ve siyasi çatışmalar yaşanmıyor. Ya da çatışmalar, dünyanın bir tek bölgesinde yaşanmıyor. Dünyanın her yerinde büyük altüstleri yaşıyoruz ve dünya ekonomisi de, siyaseti de ve hatta toplumsal yapılarda yeniden dizayn edildiği bir dönemde geçiyoruz. Büyük resmi görerek, dünyada olup, biteni anlamak zorundayız. Bugün dünya yeniden gerilimlerin, çatışmaların, karşılıklı kutuplaşmanını eşiğine geldi. 1990 yılı sürecinde küresel bir barış arayışları ne yazıkki, şimdilik rafa kıldırılmış görünüyor. Dünya sisteminin bütün kurum ve kuruluşlarının foksiyonsuz hale geldiği bir dönemdeyiz. Dünyadaki bu gerilimler, soğuk savaşa benzer iki yeni savaş türünü ortaya çıkardı. Bunlardan birisi vekalet savaşlarıdır. Vekalet savaşı ne demek? Büyük güçler, ellerini sıcak sudan, soğuk suyu sokmadan maşalarıyla Ortadoğu\'daki savaşa girip, kendi güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Hangi kişi, DEAŞ denilen terör örgütünün, hangi saikle nasıl bir kaç ay içerisinde kurulup, Ortadoğu\'ya yerleştiğini anlatabilir? Amaç çok açıktı. Kurulun bu örgüt üzerinde Suriye ve Irak\'ın sınırlarının değiştirilmesi, oradaki etnik yapıların değiştirilmesi isteniliyordu. Bir vekalet savaşının parçaları olarak, Ortadoğu halkları arasına kin, nefret ve gözyaşı sokmak için terör örgütleri aracı olarak kullanıldı\" diye konuştu. Ak Partili Kurtulmuş, 3\'üncü dünya savaşının başladığına dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EKONOMİK SAVAŞLARIN ETKİLENECEĞİ BÖLGELERDEN BİRİSİYİZ\'

\"Ortaya çıkan başka bir kavram ise, ticaret savaşları ve giderek büyüyen ekonomik savaşlardır. İçinizi karartmak için söylemiyorum, 3\'üncü dünya savaşı çoktan başlamıştır. 3\'üncü dünya savaşı, 2\'inci dünya savaşının aksine önce ekonomik olarak ve arkasında siyasi olarak gelişebileceği gibi görünüyor. Bu dönemde ne yazık ki, Türkiye üzerine düşen payı fazlasıyla alacağı görülüyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından başlatılmış olan kur saldırıları, kur saldırıları üzerinde Türkiye, yapılan bu ekonomik operasyonların arkasındaki temel nedenlerden birisi, Türkiye üzerinden özellikle gelişmekte olan ülkelere haddini bildirme, ya da safını belli etirmek için yapılan bir tehdittir. ABD\'deki bir takım karar mekanizmaları Türkiye üzerindeki bu operasyonla dünya ülkelerine diyor ki, \'Tarafını seç.\' Önümüzdeki dönemde ekonomik savaşların etkileneceği bölgelerden birisiyiz. Belki de etkilenecek ülkelerin başında gelenlerden birisiyiz. Dünyadaki bölgesel ve kısmen küresel olan sorunların arkasında 3 temel nedeni görmek gerekir. Bunlardan birincisi, küresel ölçekte gelir dağılımı adaletsizliğidir. Bir diğeri, çatışmalar ve demokrasi açığıdır. Türkiye\'de farklılıklar içerisinde birliğimizi koruyarak, kültürel kimlikteki farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, dillerimizi, kültürlerimizi Türkiye\'nin birliğini, dirliğini harcı olarak kabul ederek, demokrasimizi daha da geliştirerek, farklılıklarımızı ortaya koyacak ve yönetimizi daha demokratik hale getirmek için de bütün dünyaya örnek teşkil edeceğiz. 3\'üncü mesele ise, işgaller ve dış müdahelelerdir.\"

\'IMF PARADAN DAHA ÇOK, SİYASİ REÇETELERİYLE BİLİNEN BİR KURULUŞTUR\'

Son günlerde McKinsey tartışmaları üzerinde yeni bir tartışmanın çıktığını anlatan Kurtulmuş, \"Daha öncede söz etmiştim, birileri aba altında sopa gösteriyor. Türkiye\'yi IMF\'ye muhtaç hale getirmeye çalışıyorlar. IMF ülkelerin durumu düzelsin diye değil, zor durumda kalan ülkeler, siyasi olarak da emir alacak duruma gelsinler diye kurulmuş olan uluslararası bir kuruluştur. Yoksa IMF 3 kuruş para vererek, bu parayı borç ilişkisi içerisinde banka gibi bir kuruluş değildir. IMF paradan daha çok, siyasi reçeteleriyle bilinen bir kuruluştur. Türkiye bir daha asla IMF\'nin kapısına gelmeyecek, asla önünde diz çökmeyecek\"diye konuştu.

======================================

Sevgili katili, adliyeye sevk edildi

ANTALYA\'da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.\'yi (36) oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal (61), adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Ekim günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde meydana geldi. Masözlük yapan, 1 çocuk annesi Ziynet T., iddiaya göre, 4 Ekim akşamı birlikte yaşadığı Ekrem Çatal\'a ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık kararını duyan Çatal ile Ziynet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ekrem Çatal, evi terk etti.

5 Ekim sabahı oğlu M.C.T.\'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet T., sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Ziynet T.\'ye bağıran Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Ziynet T., oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Ziynet T.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CADDEDE YÜRÜRKEN YAKALANDI

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 4 gündür kaçan Ekrem Çatal\'ın Varsak Mahallesi\'nde olduğunu belirleyince dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ekrem Çatal\'ı caddede yürürken gözaltına alan polis, yapılan aramada cinayette kullandığı düşünülen tabancayı da ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Çatal, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eşinden bir süre önce boşanan ve 4 çocuğu bulunan Ekrem Çatal, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Önce sağlık kontrolünden geçirilen Çatal, \"Cinayeti neden işlediniz\" diye sonra gazetecilere, \"Çok mu merak ediyorsunuz?\" diye karşılık verdi.

======================================



Samsun\'da cinayet şüphelisi yakalandı

SAMSUN\'da dün akşam sokakta tartıştığı Aşkın Pank\'ı bıçaklayarak öldüren E.T., polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için emniyete götürülen cinayet şüphelisi E.T., kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Evimin camlarını kırdı ve kapıma tekme attı. Eşime tecavüz etmeye kalktı\" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.T. ile Aşkın Pank, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, E.T., Pank\'ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Aşkın Pank, bir süre güçlükle yürüdükten sonra sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Pank, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Gürcistan uyruklu bir kadınla olay yerinden kaçtığı iddia edilen cinayet şüphelisi E.T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bugün öğle saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.T., Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli E.T., kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Namusumu korudum. Evimin camlarını kırdı ve kapıma tekme attı. Eşime tecavüz etmeye kalktı\" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

