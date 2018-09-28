DHA YURT BÜLTENİ 11

Bakan Kurum: Şehirlerimize gidip, yerinde tespit yapıyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \"100 günlük eylem planımızı açıkladık. Çevre, şehircilik ve kentsel dönüşümle alakalı yapılması gereken her şeyi şehirlerimize bizzat gidip, yerinde tespitlerini yaparak, inşallah çözümleri de yerinde bularak, yapmaya çalışıyoruz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya\'ya geldi. Bakan Kurum, kentte ilk olarak Vali Ali Kaban\'ı ziyaret etti. Kurum, daha sonra Vali Kaban, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Cuma namazını Kuba Mescidi\'nde kılan Kurum, Yeşilyurt Belediyesi\'nce yaptırılan Engelsiz Park ve Kuba Mescidi\'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, Türkiye Cumhuriyeti olarak AK Parti iktidarıyla birlikte 2002 yılından beri dünyanın milli gelirine oranla en çok yardım eden devlet olduklarını kaydederek, \"Bunu hep birlikte yapıyoruz. Biz, mazlum Filistinlilerin, ihtiyacı olan Suriyelilerin hep yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah devletimiz, milletimiz hep birlikte mazlumların, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'ÇÖZÜMLERİ YERİNDE BULARAK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Bakan Kurum, şehirleri ziyaret ederek, gereken her şeyi yerinde tespit edip, hızlıca çözüme kavuşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 24 Haziran\'da seçime gittik ve bu sistemle birlikte yeni kabinemiz kuruldu. Yeni kabinemizle birlikte Allah, bize çevre ve şehircilik bakanı olmayı nasip etti. Biz de arkadaşlarımızla birlikte sahada var gücümüzle koşturuyoruz. 100 günlük eylem planımızı açıkladık. Bunları yine şehirlerde çevre, şehircilik ve kentsel dönüşümle alakalı yapılması gereken her şeyi şehirlerimize bizzat gidip, yerinde tespitlerini yaparak, inşallah çözümleri de yerinde bularak yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Malatya’mıza geldik. Malatya\'nın ihtiyaçları noktasında Beydağı\'ndaki kentsel dönüşümden şehirdeki silüete kadar kararlar alıp, hızlı bir şekilde bunları sahada uygulamalarla yapıyor olacağız. Bu manada Malatya\'da çok heyecanlı bir ortam var.\"

\'HIZLICA İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ\'

Hükümet olarak 2005 yılında \'Engelliler Kanunu\' çıkardıklarını ve 2010\'daki Anayasa değişikliğiyle engellilerle ilgili zihniyeti değiştirdiklerini dile getiren Bakan Kurum, şehirlerde parklar ile sosyal donatıların engellilerin kullanmasına yönelik düzenlendiğini kaydetti. Malatya\'da 2003- 2018 yıllarında İller Bankası olarak 145 işin tamamlandığını ve yatırım değerinin de 540 milyon lira olduğunu açıklayan Kurum, şöyle konuştu:

\"Devam eden işler kapsamında 32 işimiz var ve bunların maliyeti de 140 milyon lira tutarında. Yurt dışı kredileriyle, 70 milyon euro civarına, faiz oranları oldukça düşük 0,25 civarında. Bunlarla da yine şehrin alt ve üstyapısı, sosyal ihtiyaçları kapsamında bakanlığımız ve ilgili birimler çalışıyor. Bunun dışında Beydağı\'nda kentsel dönüşüm alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'mız, 2 etabını tamamladı. İnşallah 3\'üncü etapla ilgili kararları da bugün burada alacağız ve sahada hızlı bir şekilde inşasına başlayacağız. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren, daha önce bizden konut almış vatandaşlarımız da alakalı da yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'mız çalışıyor.\"

Konuşmaların ardından park ve caminin açılışını yapan Bakan Kurum, Vali Galip Demirel İlkokulu\'ndaki teknoloji sergisine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik ziyaret ve toplantı

- Park açılışı ve Bakanın konuşması

- Bakan Kurum\'un aşure doldurması

- Bakanın okul ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)

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Kapıkule\'de 10 kilometre TIR kuyruğu

KAPIKULE Sınır Kapısı\'ndan Bulgaristan\'a çıkış yapmak için gelen ihraç yüklü TIR\'lar 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise kuyruk 5 kilometreyi geçti.

Avrupa\'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükleriyle gelen TIR\'lar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nı tercih eden sürücüler TIR parkı dışında yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise kuyruk 5 kilometreyi geçti.

İstanbul\'dan yüklediği ihraç yükünü Almanya\'ya götüren ve kuyrukta bekleyen TIR sürücüsü Bektaş Koyuncu, \"Dün geceden bu yana sıranın gelmesini bekliyorum. Burada yıllardır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yemek yiyecek, ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz bir tesis yok. Buna artık bir çare bulunsun\" dedi.

Almanya\'ya otomobil lastiği götüren li İhsan Cancan, neden beklediklerini bilmediklerini belirterek, \"14 kilometrede kuyruğa girdik, adım adım ilerliyoruz. Ne arayan ne soran nede derdimizi dinleyen var. Aç susuz burada bekliyoruz\" dedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuyruğun TIR\'ların aynı anda sınıra gelerek çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yukardan TIR görüntüsü

Detay görüntüler

TIR sürücüleri ile röp

Muhabir Ali Can Zeray, anons

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE(DHA)

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İnternet sitesinden \'kapora\' dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı

DENİZLİ\'de polis, kurdukları internet siteleri üzerinden satacakları mala karşı vatandaşlardan \'Kapora\' adı altında para aldıktan sonra siteyi kapatıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3\'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 4\'ü adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son günlerde internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, bazı kişilerin kurdukları internet sitesi üzerinden oto yedek parçası satan markaların isimlerini kullanıp, otomobil yedek parçaları satmaya çalıştıkları belirlendi. Bu internet sitelerinin yedek parça almak isteyen kişilerin hesapları ya da kredi kartlarından \'kapora\' adı altında para yatırmalarını istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin kaporayı aldıktan sonra siteyi kapatarak dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Şüphelerin bu yolla 3 ay içinde Türkiye genelinde çok sayıda kişiyi toplam 165 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin yakalanması için dün (Perşembe) harekete geçerek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen bilgisayar , CD ve USB bellek gibi bir çok delil olabilecek malzemeye de el konuldu. Şüphelilerden Z.O., O.S. ve U.B. polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, N.G., O.B., O.K.O. ve A.O. nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nün dışarıdan görüntüsü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



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Sakarya\'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da yasa dışı bahisle 300 bin TL kazandıkları tespit edilen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek banka hesaplarındaki hareketleri takibe aldı. Ekipler, 3 kişinin hesabında yasa dışı bahisten elde edilen toplam 300 bin lira yatırıldığını tespit etti. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alarak, cep telefonlarına el koydu. S.D., F.A., S.G., C.G., T.A., S.İ., M.O.K., B.I. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye sevki

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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Van\'da çalınan 107 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde çalınan 107 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 24 saatlik çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Gürpınar ilçesine bağlı Bölmeçalı Mahallesi\'nde T.A.\'ya ait 107 küçükbaş hayvan kayboldu. Hayvanların sahibinin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Vatandaşların da desteğiyle jandarma ekipleri, zorlu iklim ve doğa koşullarında 24 saatlik arama çalışması yaptı. 50 kilometrelik bölgeyi didik didik arayan ekipler, hayvan hırsızlarının izini sürdü. Ekipler, çalınan hayvanları Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi\'nde buldu. Hayvanları arazide bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hayvanlarına kavuşan T.A., jandarmaya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

//////jandarma kamerası

-Kaybolan küçükbaşhayvanlar

-Hayvanarı sahibine teslim eden jandarma ekipleri

-Ekiplere teşekkür eden hayvan sahisi

-Detaylar

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Yalova\'da deniz çekildi



Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da deniz yaklaşık 10 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, denizin çekilmesinin Türkiye\'ye hızla yaklaşan \'Kırbaç Kasırgası\'ndan kaynaklandığını söyledi. Dr. Gündoğdu, durumun deprem habercisi olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Yalova kıyısında denizin yaklaşık 10 metre çekilmesi ile kayalıklardaki yosunlar ortaya çıktı. Safran Deresi\'nin denize döküldüğü noktada da bazı kayıkların karaya oturduğu görüldü. Bazı vatandaşlar denizin çekildiği bölgeye giderek sahili inceledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, deniz çekilmesinin Ege kıyılarını etkilemesi beklenen \'Kırbaç Kasırgası\'ndan kaynaklandığını söyledi. Dr. Gündoğdu, \"Denizin çekilmesi rüzgarın değişimi ve atmosferik koşullar nedeniyle oluyor. Bu çekilme şu an sadece Yalova\'da değil, tüm Marmara Denizi\'nde gerçekleşiyor. Marmara Denizi\'nde birçok yerde farklı boyutlarda çekilmeler meydana geliyor. Bunun nedeni de Türkiye\'ye hızla yaklayan Kırbaç Kasırgası. Kasırga 5\'inci evreye girdi. Bunun etkisiyle çekilmeler oluyor. Yaşanan bu gelişmeye \'depremin habercisi\' demek doğru değil. Çekilme, ani gelişen bu atmosferik koşul nedeniyle gerçekleşiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denizin çekildiği alandan görüntü



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Kayıp Gamze, Sivas\'ta bulundu (2)

GÜVENLİK KEMARALARINCA TESPİT EDİLDİ

Malatya\'nın Hekimhan ilçesinde kendisinden yaklaşık 4 gündür haber alınamayan ve yapılan çalışmalar sonucu Sivas\'ta bulunan lise öğrencisi Gamze S.\'nin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince kurulan özel ekip, genç kızın kente gelmiş olabileceği düşüncesiyle otobüs terminali ve tren garının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, Gamze S.\'nin kente geldiğini ve bir gün otobüs terminalinde kaldığını tespit eden ekipler, genç kızın terminalden ayrıldıktan sonra gittiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını da inceledi. Öğrencinin Numune Hastanesine girdiğini belirleyen polis, güvenli gördüğü için burayı tercih ettiği öğrenilen kayıp kızı ameliyathane bekleme salonunda buldu. Ailesine teslim edilen Gamze\'nin terminal ve hastane binasındaki görüntüleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kemarına yansıyan görüntüleri

Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, DHA)