DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KÜTAHYA\'DAKİ ARAZİ YANGININI POLİSLER TOMA ARACIYLA İLE SÖNDÜRDÜ

KÜTAHYA\'da boş arazideki ot yangınını itfaiye ve TOM aracıyla gelen polis ekipleri söndürdü.

Evliya Çelebi ile Ok Meydanı mahalleleri arasında ki boş arazide ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede arazide yayıldı. Evlere sıçrama ihtimalinin olduğu yangını görenler polisi ve itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler bir yandan TOMA arıcıyla su sıkarken diğer yanda da buldukları ağaç dalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın itfaiye, polis, Orman İşletmesi ve vatandaşların çabalarıyla söndürdü. Yetkililer 8 dönümlük alanda etkili olan yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirtti. Yangın sırasında bir kaplumbağanın da arazinin hemen yanında bulunduğu ancak herhangi bir şey olmadığı gözlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Çıkan yangına vatandaş ve polislerin müdahale etmesi

-Alevlerden görüntü

-Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangından kurtulan kaplumbağanın görüntüsü

-Detay görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA

Boyut: 339.922

Süre: 2 dakika 55 saniye

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)-

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2)İNTİHAR EDEN BABA İÇİN AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ

İZMİT\'te, intihar eden baba için bir araya gelerek protestoda bulunan bir gruba polis müdahalede bulundu. Polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde intihar eden İsmail Devrim\'in ölümü nedeniyle Fethiye Caddesi\'nde bir araya gelen 15 kişi, basın açıklaması yapmak istedi. \'Parasız eğitim haktır\' yazılı pankart açan grubu polis, Kocaeli Valiliği\'nden izin alınmadığı için uyardı. Polis, grubun dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis, 4\'ü kadın 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun yürüyüşe başlaması

-Polisin müdahalesi

-Gözaltına alınan şahıslardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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3)5 BİN METREKARE ALAN VE 5 MİLYON KİTAPLA AVRUPA\'NIN EN BÜYÜK KİTABEVİ BURSA\'DA

BURSA\'da 5 bin metrekare alan üzerine kurulan BKM, 5 milyon kitap ve kırtasiye ürünüyle, Avrupa\'nın fiziki anlamda en büyük ve en çok çeşit bulunduran kitabevi olarak hizmet vermeye başladı. BKM yöneticisi Kutbettin Bingölbali, ailelere, ‘Çocuklarınızı AVM yerine kitabevlerine götürün’ çağrısı yaptı.Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde açılan kitabevinde, 500 bin çeşit, 5 milyon adet kitap ve kırtasiye çeşidiyle vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten BKM yöneticisi Kutbettin Bingölbali, \" Sönmez İş Sarayı’nda 16 metrekarelik bir alanda açtığımız ilk mekanımızı 3 bin metrekareye çıkardık. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'na 4 bin metrekarelik Türkiye\'nin en büyük kitabevini açtık. Vatandaşların yoğun ilgisini gördük. Bursa gelişince biz de geliştik. Müşterimizin taleplerine kulak verdik. Sabahtan akşama kadar ekipçe tezgâhların arasında olduk. Yaptığımız kampanyalarla vatandaşlarımızı hem memnun ettik hem de kitap okuma alışkanlığını kazandırdık. 1 milyon kitabı 1 liradan, 2 milyon kitabı 2 liradan, 3 milyon kitabı 5 liradan sattık. Bütün uğraşımız insanlara ne veririz oldu. Türkiye\'de okuma oranı çok düşük olmasına rağmen şehrin en güzel yerinde 5 bin metrekare üzerine Avrupa\'nın en büyük kitabevini açmak nasip oldu. Avrupa\'nın en büyük kitabevi olduğumuzu ise Türkiye Kırtasiyeciler Birliği belirledi. Şu anda Özlüce BKM Kitabevi\'nde 500 bin çeşit, 5 milyon adet kitap bulunmaktadır. Hedefimiz, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek. Bu arada, sırada dünyanın en büyük kitabevini Türkiye\'ye kazandırmak da var\" dedi. Bingölbali, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'de ve Avrupa\'da kafe ve kitap bir arada olan mekanlar var. Ancak Özlüce BKM kitap-kafenin yanı sıra dünya mutfağı ve Osmanlı mutfağını oluşturduk. Kahvaltılarımız, çocuk menülerimiz var. Ayrıca kütüphane, toplantı salonlarımız, çocuk faaliyetleri alanları, zeka oyunları ve sanat atölyeleriyle farklı alanlarda birçok seçenek sunuyoruz. Çocuk ve gençlere hitap eden kitaplarımız var. Anne ve babalardan isteğim, çocuklarını AVM\'lere değil kitabevlerine götürsünler. Biz çocuklara kitabı sevdirmek istiyoruz. \"

Bingölbali, \"Vatandaşlar, Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın en büyük kitabevini açmamıza rağmen neden Bursa dışına çıkmadığımızı sorguluyor. Bu iş iyi bir ekiple oluyor. Ancak burada ne kadar çeşidimiz var ise, bkmkitap.com adresinden Türkiye\'nin dört bir yanındaki köylere kadar kitaplarımızı gönderebiliyoruz. Şu anda bkmkitap.com ilk 5 site arasında yer almaktadır. Bizim hedefimiz ilk sırayı almamızdır\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile iç ve dış mekan görüntüleri

-Müşteriler ile röportaj

-İç mekandan aktüel detaylar

-Kutbettin Bingölbali ile röportaj

HABER/KAMERA: Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR

SÜRE: 4 dk 44 sn

BURSA,(DHA)

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4)KAZADA ÖLEN O ÖĞRETMEN BERGAMA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

AKSARAY\'dan İstanbul\'da yapılan Teknofest\'e katılmak için yola çıktıkları minibüsün lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerle çarparak devirilmesi sonucu yaşamını yitiren 2 kişiden 1\'i olan müzik öğretmeni Tufan Baydan (28), memleketi İzmir\'in Bergama ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri ve kentteki çeşitli okullardan öğrenciler, İstanbul\'a gitmek üzere geçen cuma akşamı midibüsle yola çıktı. Dernek üyelerinin içinde bulunduğu 68 S 0462 plakalı midibüs, dün (Cumartesi) saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu\'nın Kocaeli\'nin Körfez ilçesi Şirinyalı Mevkisi\'ne geldiğinde, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpıp, devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan öğrencilerden Necati Enes Solak (13) olay yerinde yaşamını yitirdi. 4\'ü öğretmen, 17 yaralı ise araçtan çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bir yıllık evli olan öğretmen Tufan Baydan (28) da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Aksaray Bilim Sanat Merkezi müzik öğretmeni ve futbol hakemi Tufan Baydan\'ın cenazesi dün (cumartesi) uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na, oradan da karayolu ile memleketi Bergama ilçesine getirilip, Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu\'na konuldu. Baydan\'ın bu sabah yakınları tarafından alınan cenazesi önce baba ocağının bulunduğu Turabey Mahallesi 60 Evler Sitesi önüne getirildi. Burada Baydan\'ın Turabey Mahalle Muhtarı olan babası Salih Baydan, annesi Selma Baydan, eşi Meltem Baydan ve ağabeyi Tolga Baydan ve diğer yakınlarından helallik alındı.

Baydan\'ın cenazesi daha sonra Emir Sultan Camii\'ne getirildi. Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Tahir Bütün, Şemsettin Ünal, Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz, Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Ak Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz\'un kıldırdığı namazın ardından Baydan\'ın cenazesi Bergama ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Turabey Mahalle Muhtarı olan Salih Baydan\'ın oğlu için taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü

-Kaza ölen öğretmen Tufan Baydan

-Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler TEST klasörüne geçildi)

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

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5)BAKAN KURUM: VATANDAŞA HİZMET İÇİN GÖNDERİLEN PARALARI PKK\'YA GÖTÜRDÜLER

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Terör örgütü PKK\'nın Yüksekova\'ya büyük zararlar verdiğini belirterek, \"Buradaki belediyeler, vatandaşa hizmet için harcaması gereken bedelleri, paraları aldılar ve götürdüler, terör örgütü PKK\'ya harcadılar\" dedi.

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı\'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Ak Parti İl Başkanı Emrulah Gür, polis ve askeri yetkililer tarafından karşıladı.İlçenin Esenyurt ve Esentepe mahallelerinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, daha sonra polis evinde verilen öğle yemeğine katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Hakkari\'nin farklı kültürlerin bir arada bulunduğu bir il olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Hendek siyasetinde, terör örgütünün bu kente verdiği çok büyük zararlar var. Buradaki belediyeler, vatandaşa harcaması gereken bedelleri aldılar ve götürdüler, terör örgütüne, PKK\'ya harcadılar. Yani dağa götürdüler. Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade edemezdi ve etmedi de. Olaya el konuldu. 9 şehidimiz oldu. Ama, onlara da gereken cevabı en net şekilde verdi. Bu işin terör boyutu. Sonrasında da ne yapılması gerekiyordu? Bakanlığımıza bağlı birimler, hem de kayyumlarımız sahada net bir şekilde yapılması gerekenleri yaparak, vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını başlattı. 3 bin 60 konut inşasına başlandı. Bunun içinde okulu, camisi, taziye evi, altyapı ve sosyal donatı anlamında her şey var. Heyetimizle buraları ziyaret ettik. Buraların ilk etaplarını önümüzdeki yılın ilk aylarında, diğer etapları da kısım kısım 2019\'ta tamamlamayı hedefliyoruz. Sadece bunları yapmadık. Birçok altyapı, içme suyu, kanalizasyon, atık su işleri yapıldı. İlçede altyapı adına bir şey yoktu. Bunların inşaatları başladı ve süreç içinde tamamlanacak.\"

Bakan Kurum, daha sonra Yüksekova Kaymakamlığı\'na geçerek burada kayyum belediye başkanları ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Murat Kurum\'un Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanında karşılanması

-Bakan Kurum\'un TOKİ konutlarında incelemelerde bulunması

-Detaylar

-Bakan Kurum\'un polis evindeki yemeğe katılması

-Bakan Kurum\'un konuşması

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)