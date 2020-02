DHA YURT BÜLTENİ 11

1)ŞARKÖY\'DE ANAOKULUNDA YANGIN

TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde bir anaokulu, tadilat yapılan çatısında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde Milli Eğitim Bakanlığı\'na ait tek katlı 67 öğrencisi bulunan Zeytin Dalı Anaokulu\'nda sabaha karşı yangın çıktı. İki gündür tadilatın sürdüğü çatıda başlayan yangın, kısa sürede tüm okulu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız da söndürme çalışmalarını yerinde izledi, yetkililerden bilgi aldı.

Anaokulunun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görnütü Dökümü

-------------------------

Yanan okuldan detaylar

Çatıdan yükselen alevler

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)-

=====================================================

2)İSKENDERUN\'DA TAŞIMALI EĞİTİM KRİZİ

HATAY’ın İskenderun ilçesinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitim ile okullara götürülen 120 çocuğun ailesi, taşıma kalkınca, sıkıntı yaşamaya başladı.Daha önce taşımalı sistemle 5 kilometre uzaktaki okula çocuklarının götürüldüğünü belirten aileler, bu sisteme son verilince zor durumda kaldıklarını belirterek İskenderun Kaymakamlığı\'na başvurdu. Kaymakam Recep Soytürk ile görüşen aileler, her yaşta çeşitli okullarda eğitim alan çocuklarının taşımalı sistemle götürülmesini isteyerek aksi durumda servis ücretini karşılayacak güçlerinin olmadığını belirtti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kaymakamlık bahçesinde bekleyen vatandaşlar

-Vatandaşların yaşadıkları sorunları anlatmaları

SÜRE: 3,30 sn BOYUT:159 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

=====================================================

3)TAŞKÖPRÜ\'DE ÇİRKİNLİĞİN İZLERİ SİLİNİYOR

ADANA\'nın simgelerinden 1634 yıllık Taşköprü\'nün duvarlarına kimliği belirsiz kişilerin sprey boya ile yazdığı yazılar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından silinmeye başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü\'nce 2006\'da gerçekleştirilen restorasyonun ardından araçlara kapatılıp sadece yaya ve bisiklet-motosiklet geçişine izin verilen Taşköprü\'nün duvarlarına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Tepki çeken yazıların basında da yer alması üzerine Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri harekete geçti. Karayolları 5\'inci Bölge Müdürlüğü\'nün sorumluluğunda olan Roma mirası Taşköprü\'nün duvarlarına yazılan yazılar, yüksek basınçlı buhar makineleri kullanarak silinmeye başladı.

Taşköprü\'den geçen vatandaşlar, birkaç gün daha süreceği belirtilen çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Belediye ekibinin köprü üzerindeki yazıları silmesinden drone görüntüleri

- Köprü üzerindeki çalışmadan drone görüntüleri

- Köprünün yukarıdan drone görüntüleri

SÜRE:01\'31\" BOYUT: 168 mb

Haber:Can ÇELİK-Kamera: ADANA,(DHA)

=======================================================

4)KAYMAKAM 5 METREYE DALARAK TÜRK BAYRAĞI AÇTI

MUĞLA\'nın Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, beraberindeki ilçe protokolünden bir grupla birlikte 5 metreye dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Koylardaki balık çeşitliğini korumak için çapa atılmasını yasaklama kararını aldıklarını, onun yerine tonoz bağlama yapılacağını belirten Kaymakam Şahiner, dalış yapılan alan sayısının arttırılması gerektiğini de söyledi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, beraberindeki Müftü Hamdi Uzunharman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu ile birlikte, Dalyan Koyu\'ndaki dalış bölgelerini inceledi. Kaymakam Şahiner ve beraberindekiler, dalış okulu dalgıçları Önder Diktaş, Aydın Tanal ve Batuhan Güney\'den dalış eğitimi alarak 5 metreye daldı. Deniz dibinde balıkları besleyen grup, Türk bayrağı açtı. Fethiye bölgesinin dalış sorunlarını belirlediklerini ve dalış yapılan koyları arttıracaklarını söyleyen Kaymakam Şahiner, şunları söyledi:

\"Fethiyemiz coğrafi konumda turizm için en elverişli bölgelerimizden birisidir. Burada dalışa meraklı turistlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Gelen misafirlerimize Babadağ\'dan atlayış yaptıkları ya da Ölüdeniz\'den faydalandıkları gibi etkinlikleri çeşitlendirmek istiyoruz. Koylardaki balık çeşitliğini kaçırmamak, onları korumak için ise buralara çapa atılmasını yasaklama kararını aldık. Çapa yerine tonoz bağlama yapılacak. Bunları yerinde görmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte dalış yaptık. Oradaki dalgıç arkadaşlarımızla sohbet ettik. Onların dertlerini dinledik. Tespit edebildiğimiz sorunları da yavaş yavaş gideriyoruz. Kaş, su altı anlamında önemli merkezlerden biri. Kaş kadar Fethiye\'nin güzellikleri var. Dalış anlamında 11 okulumuz var. Daha farklı koylarımızda dalış yapmalıyız. Bunları çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Dalma anlamında bölgemizi merkez haline getirmek istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

---------------------

- Gerçekleştrilen dalıştan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

======================================

5)ZİNCİRLİ HÖYÜK\'TE DEMİR VE TUNÇ ÇAĞLARINDAN ESERLER BULUNDU

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük\'te bu yıl 4 ayrı alanda sürdürülen kazıların 12\'nci etabı tamamlandı. Arkeolog Nicole Herzog, kazılar kapsamında Demir ve Tunç çağlarına ait birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Chicago Üniversitesi’nin 2006 yılında Zincirli Mahallesi\'nde bulunan Zincirli Höyük’te ortaklaşa başlattığı kazıların 12’nci etabı, akademisyen, öğrenciler ve mahalle sakinlerinden oluşan 60 kişilik kazı ekibiyle 55 günde tamamlandı. Kazı Başkanı Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. David Schloen’in başkanlığında 40 hektarlık alanda 4 ayrı alanda yapılan kazılara ABD, Fransa ve Türkiye\'deki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler katıldı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Zincirli Höyük\'te yapılan kazılarla ilgili bilgi veren Nicole Herzog, \"Her iki çağ arasında 1000 yıllık ara oluştuğu tahmin edilirken, bu yılkı kazılarda Demir ve Tunç çağlarına ait, yemek hazırlamak, yapmak ve sunmak için kaplar, çanak, çömlek, bilezik, kolye ve mücevher bulundu. Bu eserler Gaziantep başta olmak üzere birçok müzede sergileniyor. Her kazı çalışmasında yüze yakın tarihi eser, binlerce çanak, çömlek parçaları bulundu. Bulunan her parça bilimsel çalışmalar için kullanılıyor\" dedi.

Görünüt Dökümü

-------------------------------

- Zincirli Höyük

- Kazı çalışmaları

- Kazı çalışmasıyla ilgili bilgi verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

======================================

6)CİNAYET DAVASININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE

ANTALYA\'da, kendisine uyuşturucu getiren Hasan Hüseyin Liman\'ı oturduğu rezidansın önünde öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Eren Ö.\'nün (31) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, mahkemeye olay yerinden 500 metre uzaklıktaki özel okulun güvenlik kamerası kayıtlarını sundu. Görüntülerde, siyah giyimli kişinin, olaydan hemen sonra kaçtığı görülüyor.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 12 Haziran 2016 tarihinde, gece yarısı meydana geldi. 112\'yi arayan kişi, rezidansın önünde yaralı bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan Hüseyin Liman olduğunu belirlediği kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Aramanın, Liman\'ın cep telefonundan yapıldığı belirlendi. İnceleme başlatan polis, Liman\'ın rezidansta oturan emlakçı Eren Ö.\'nün yanına geldiğini tespit etti. Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra Ankara\'da gözaltına alınan Eren Ö. tutuklanırken, cinayet sonrası birlikte tatile çıktığı sevgilisi Çiğdem Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCUDAN BORCU VARMIŞ

Tutuklu sanık Eren Ö.\'nün yargılanmasına, Antalya 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya sanıkların yanı sıra Hasan Hüseyin Liman\'ın yakınları katıldı. Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Eren Ö., cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Olay günü kız arkadaşıyla tatile çıkmak için sözleştiğini öne süren Eren Ö., kendisine uyuşturucu madde getirmesi için Hasan Hüseyin Liman\'ı telefonla aradığını kaydetti. Liman\'a, daha önce aldığı uyuşturucu nedeniyle 1700 lira borcu olduğunu dile getiren Eren Ö., \"Her zaman olduğu gibi oturduğum rezidansta buluşacaktık. Eve geldikten 3- 5 dakika sonra dışarıdan silah sesi geldi. Aşağıya indiğimde Hasan Hüseyin Liman\'ı yerde inlerken gördüm. Telefonum yanımda değildi. Maktulün telefonundan 112\'yi arayıp olayı haber verdim. Daha sonra kız arkadaşımı evinden alıp planladığım gibi birlikte Adrasan\'a tatile gittim\" dedi.

GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE

Eren Ö.\'nün avukatı Orhan Patat ise mahkeme heyetine delil sundu. Olayın meydana geldiği bölgedeki özel okulun kamera kayıtlarına polisin el koyduğunu; ancak bunların dosyaya konulmadığını öne süren avukat Patat, şunları söyledi:

\"Mahkeme isteyince bu görüntüler 1 yıl sonra dosyaya girdi. Görüntüleri inceleyen bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, olayın yaşandığı sitenin 500 metre ilerisindeki özel okulun kamera açısına bir kişi takılıyor. Siyah giyimli olan bu şahıs, saat 00.47.16\'da kaçarken görülüyor. Oysa ki Eren 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni saat 00.48\'de aramıştır. Bu da gösteriyor ki aradaki mesafeyi de göz ününde bulunduracak olursak Eren 45 saniye sonra maktulün telefonundan, 112 acil servisi arıyor. Bu görüntüler ortada yokken Eren ifadesinde, silah sesini duyup aşağı indiğini, maktulün diz üstü yere kapandığını, yönünün ise site dışına doğru olduğunu söyledi. Ayrıca, Eren maktulün yönünü kendisinin çevirdiğini belirtmişti. Bu görüntüler de Eren\'in savunmasını destekler mahiyette, dışarıdan ateş edildiğini gösteriyor. Eren\'in olay yerinden kaçış sebebi de maktulü vuran kişinin kendisini de vurmasından endişe etmesidir.\"

Avukat Orhan Patat, Eren Ö.\'nün borçtan kurtulmak için maktulü öldürdüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savundu. Patat, \"Borç miktarı 1500- 2 bin TL\'dir. Bunu da tanık beyanları ile kanıtladık. Bu rakam da adam öldürmeye değecek bir borç değildir\" dedi.

Mahkemede dinlenilen tanığın, olaydan sonra M.S.T. adlı kişiyi belinde silahla gördüğünü beyan ettiğini hatırlatan avukat Patat, savunmasını şöyle sürdürdü:

\"Bütün bu hususlar, bu cinayetin failinin Eren Ö. olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Eren\'in korkup olay yerinden kaçması nedeniyle şüpheli duruma düşmüş olduğu aşikardır. Müvekkilim üniversiteyi kazanmış ve kayıt yaptırmıştır. Biz müvekkilimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz. Adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz.\"

Mahkeme heyeti, Eren Ö.\'nün tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -