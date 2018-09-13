DHA YURT BÜLTENİ 11

ÇANAKKALE’DE ŞİDDETLİ YAĞMUR

ÇANAKKALE’de meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli yağmur başladı. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğindeki yağmur etkili olurken, boğazdaki görüş mesafesi düştü. Birçok cadde ve işyeri sular altında kaldı. Kanallardan denize boşalan yağmur suyu, liman içinde denizin rengini değiştirdi.

Meteorolojinin uyarısını saatler öncesinden yaptığı kuvvetli yağmur Çanakkale’de etkili olmaya başladı. Gök gürültüsü ve şimşekler çakmaya başladı. Ardından şiddetli şekilde yağmaya başlayan yağmur, Çanakkale Boğazı’nda görüş mesafesini düşürdü. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, telsiz ile boğaz geçişi yapan gemileri görüş mesafesinin yarım mile düştüğü bilgisini vererek, dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Şehir içindeki cadde ve sokaklardan yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize boşalan kirli sular liman içinde denizin rengini değiştirdi.

Kuvvetli yağmur nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi’nde birçok işyerini su bastı. Esnaf, bu duruma isyan etti. Ellerine fırçaları alarak dükkanların içindeki suları temizlemeye çalıştı. Kentteki bir çok caddede su birikintileri oluştu. Sürücüler caddelerde seyretmekte zorlandı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle taşan rögarların kapaklarını açarak suların tahliyesini kolaylaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yağmurdan genel ve detay görüntüler.

Yağış anında Çanakkale Boğazı\'ndan, feribot iskelesinden ve şehirden görüntüler.

Liman içinde denizin rengini değiştiren yağmur suyundan görüntü.

Küçük Sanayi Sitesi\'nde su basan işyerlerinden görüntüler.

İşyerlerindeki suları temizlemeye çalışan esnaflardan görüntüler.

Sular altında kalan caddelerde seyreden araçlardan görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ ÇANAKKALE, (DHA)

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AVŞA ADASI\'NDA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

BALIKESİR\'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda sağanak etkili oldu. Adada yollar göle döndü.

Avşa Adası’nda öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Avşalılar ev ve işyerlerine giriş ve çıkışlarda zorluk çekti. Belediye ekipleri, yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmurun aralıklarla süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adada sağanak sonrası görüntü

HABER/KAMERA: Emir YILDIZ / MARMARA (Balıkesir), (DHA)

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\'GÖÇMEN KONUSUNDA DÜNYANIN YÜKÜNÜ OMUZLAMIŞ DURUMDAYIZ\'

ERZURUM\'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi\'ni ziyaret eden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) üyesi Dilek Ertürk, \"Göçmen konusunda ülke olarak dünyanın yükünü omuzlamış durumdayız\" dedi.

TİHEK üyesi Dilek Ertürk, beraberindekilerle Erzurum\'daki cezaevlerini ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi\'ni ziyaret etti. Daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertürk, dünya gündeminde yer alan göçmen konusuyla ilgili \"Artık göçmenler, Türkiye\'nin global bir sorunu. Ülkemiz de bulunduğu jeopolitik konumu gereği bu sorunla çok daha fazla yüz yüze geliyor. Dünya ülkeleri, insan odaklı bir bakış açısına sahip olmak suretiyle onlara en azından insan olma durumundan kaynaklı haklarını teslim etmek durumunda. Göçmen konusunda ülke olarak dünyanın yükünü omuzlamış durumdayız. Bunu bir kurum üyesi olarak değil, bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve diplomat kökenli bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Göçmenlere her türlü iç koşulu ülke olarak sağladık. \'Mülteci\' gibi ayrımcı bir tanımın kullanılmaması gerek\" diye konuştu.

Beraberindekilerle Aşkale Geri Gönderme Merkezi\'ni ziyaret ettiklerini kaydeden Ertürk, \"Ekip arkadaşlarımız da Kayseri ve İzmir\'deki geri gönderme merkezlerini ziyaret ettiler. Muhtelif eksiklerimiz bulunsa da malum çok fazla göçmen akınına maruzuz. Bütün bu eksikliklere rağmen dünyanın birçok yerinde görmüş olduğum geri gönderme merkezlerinden kendi geri gönderme merkezlerimizi çok daha ileri düzeyde gördüm. Öncelikle geri gönderme merkezimizdeki yönetimimizin bize söyledikleri beni çok duygulandırdı. İnsanları suçlu değil, bir mağdur ve insan tacirlerinin eline düşüp kurtulmuş kimseler olarak görüyorlar. Ayrıca \'Bu insanlar bizim misafirimiz\' dediler. Bu bakış açısıyla birçok şeyin üstesinden gelinebilir. Türkiye\'nin insan hakları anlamında, göçmenlere yaklaşımı bağlamında ileride olduğunu dünya görüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dilek Ertük\'ün gazetecileri ziyareti

-Dilek Ertük\'ün konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 04.36 BOYUT: 515 MB)

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DUVAR ARASINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde iki duvar arasına sıkışan yavur kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Bir evin taş duvarı arasına sıkışan kedi yavrusunun sesini duyan vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için uğraşmalarına rağmen başarılı olamadı.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, duvarı çekiçle kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, ekipler tarafından su verildikten sonra doğal hayatına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Duvar arasına sıkışan kedi

- Ekiplerin kediyi çıkartması

- Güvenlik önlemi alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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SAHİBİNİ HASTANE ÖNÜNDE BEKLERKEN KAYBOLAN \'KEŞ\' BULUNDU

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, sahibini hastane önünde beklerken, kaybolan ve çalındığı iddia edilen Sibirya kurdu cinsi \'Keş\' adlı köpek bulundu. Köpeğini bulanların kendisine getirdiğini belirten Şahin Küskü, \"Hem sağlığıma hem köpeğime kavuştum\" dedi.

İnegöl\'de yaşayan, ev ve iş yerlerine motosikletle tost servisi yapan Şahin Küskü, fıtık ameliyatı olmak için 5 gün önce İnegöl Devlet Hastanesi\'ne yattı. Küskü\'nün \'Keş\' adını verdiği Sibirya kurdu cinsi köpek ise hastanenin acil servisi önünde sahibini bekledi. Bir süre sonra \'Keş\', ortadan kayboldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Küskü, taburcu olduktan sonra köpeğini göremeyince bulunması için yardım istedi. Gazetelerde \'Keş\'in kaybolduğuna ilişkin haberler yayımlanınca Küskü, köpeğine kavuştu.

Şahin Küskü, \"Köpeğim 5 gün önce kaybolmuştu. Vatandaşlar haberi izlemişler. Bizi aradılar, köpeği bulduklarını söylediler. Çok sevinçliyim. Hem sağlığıma hem köpeğime kavuştum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavuşma anı

-Açıklama

-Detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)