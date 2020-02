DHA YURT BÜLTENİ 11

Eski eşinin düğününe haciz uygulatan kadın: \'Oh olsun\' demedim



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da oturan Semra Ç., boşandığı eşinden olan çocuğuna nafaka ödemediği için 50 bin TL\'lik haciz işlemi başlatılan Mert T.\'nin üçüncü kez evlendiği düğününe haciz uygulattı. Düğünde takılan takıların çalındığı iddia edilirken, damat ve geline takılan 103 lira 95 kuruş haczedildi. Semra Ç., \"Oh olsun demedim. Düğün kasetlerini çocuklarına izletemeyecekler. Avukatların ortalarda dolaştığı bir düğün oldu\" dedi.

Antalya\'da araç kiralama şirketi sahibi Mert T., 4 yıl evli kaldığı ve bugün 15 yaşında bir kızı bulunan eşinden ayrıldıktan sonra Semra Ç. ile evlendi. Semra Ç. ile de 7 yıl evli kalan Mert T., bir çocuk sahibi daha oldu. Mert T. ayrıldığı ikinci eşinden olan ve bugün 6 yaşına gelen çocuğuna her ay ödediği 1500 TL nafakayı, iddiaya göre yaklaşık 3 yıl önce kesti. Ödenmeyen nafaka miktarı, faizsiz 50 bin TL\'ye ulaştı.

Semra Ç., eski eşinin dün yeniden dünya evine gireceğini öğrenince avukatıyla icra dairesine giderek haciz işlemi başlattı. Antalya 16\'ncı İcra Dairesi, düğünün yapılacağı ilçenin emniyet müdürlüğüne bir yazı yazarak, alacaklı vekilin talebi gereği düğün esnasında takılacak takı, para ve değerli eşyaların haczi için belirtilen adreste güvenliğin sağlanmasını istedi. Mert T., haczin durdurulmasını talep etti, ancak bu talep kabul edilmedi.

103,95 TL\'Sİ HACZEDİLDİ

Dün saat 18.30\'da Döşemealtı ilçesindeki bir çiftlikte gerçekleştirilecek düğün için saatler öncesinde polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damadın beklendiği sırada çiftliğe haciz memurları geldi. Düğün töreninin yapılacağı çiftliğin giriş kapısına kadar beyaz lüks otomobille gelen Mert T. ve Gizem T. otomobilden alkışlar eşliğinde indi. Davetlilerle birlikte bir süre girişte oynayan gelin-damat, daha sonra nikahın kıyılacağı alana geçti.

HACZİ ÖNLEMEK İÇİN BEZ KESE ÖNLEMİ

Nikahın kıyılması ve ilk dansın ardından gelin ve damat, davetlileri masalarında ziyaret etti. Takı töreni yapmayan çift, davetliler tarafından hediye edilecek takı ve paraların haczedilmesini önlemek için ziyaret ettikleri masalarda davetlilere bir bez kese uzattı. Ziyaretin ardından iddiaya göre kese damadın yakınları tarafından alınarak saklandı.

BEZ KESE ÇALINDI İDDİASI

İcra memurlarının mahkeme kararını işleme almak zorunda olduğunu söylemesi üzerine iddiaya göre damat Mert T., cebindeki madeni paraları çıkararak tüm parasının bu olduğunu söyledi. Semra Ç\'nin avukatı Erdal Yiğit\'in itirazı üzerine icra memurları, bu defa davetlilere tutulan ve içerisinde altınların konulduğu bez keseyi istedi. Bez kesenin çalındığını söyleyen damadın yakınları daha sonra keseyi bulduklarını söyleyip içerisindeki 50 TL ile birlikte keseyi icra memurlarına teslim etti. Bunun üzerine haciz memurları damada takılan 53 TL 95 kuruş, damadın parmağındaki maddi değeri bulunmayan yüzüğe ve kesedeki 50 TL olmak üzere toplamda 103 TL 95 kuruşa haciz uyguladı.

\'OH OLSUN\' DEMEDİM, ÇOCUKLARINA DÜĞÜN KASETLERİNİ İZLETEMEYECEK

Eski eşinin düğün törenine icra memurlarını gönderip haciz işlemi uygulatan Semra Ç., icrayla ilgili eski eşi Mert T\'nin icra müdürlüğüne gidip düğüne haciz memurlarının gelmemesi için yalvardığını iddia etti. Semra Ç., Mert T.\'nin icranın iptali için açtığı davaya bakan hakimin dosyada nafaka dilekçelerini görünce iptal isteğini geri çevirdiğini kaydetti. Düğününe haciz işlemi yaptığı için, \"Oh olsun\" demediğini anlatan Semra Ç, \"Ben de insanım. Düğün kasetlerini çocuklarına izletemeyecekler. Avukatların ortalarda dolaştığı bir düğün oldu\" dedi.

\'ALTINLARIN ÇALINDIĞI İDDİASI\'

Semra Ç., eski eşi Mert Ç\'nin kendisiyle iletişime geçip konuyu çözmek adına adım atmadığını da belirterek, düğünde takılan takıların çalındığı yöndeki iddiaları da değerlendirdi. Takıların çalınacağı iddiasını zaten beklediklerini belirten Semra Ç, “İşi zaten planlayarak düğüne geldiler. Bunu bekliyordum. Çalmak bir huydur. Çocuğunuzun nafakasını ve eski eşinizin mal varlığını çalabiliyorsanız, düğünde takılan altınları da çalabilirsiniz\" dedi.

Semra Ç, evli oldukları dönemde kendisine ait olan otomotiv şirketini kapatıp tüm sermayesi olan yaklaşık 700 bin TL\'yi Mert T.\'ye verdiğini, bu parayı geri alamadığını da iddia etti.

Akdamar Kilisesi\'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)

GEVAŞ\'TA \'BARIŞ VE KARDEŞLİK SOFRASI\' KURULDU

Akdamar Kilisesi\'ndeki ayin sonrası Gevaş ilçesinde belediye tarafından \'Barış ve Kardeşlik Sofrası\' kuruldu. İlçe merkezindeki parkta verilen yemeğe, Van Valisi ve Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, ayine katılan Ermeni vatandaşlar ile ilçe sakinleri katıldı.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, yaptığı konuşmada bundan sonraki yıllarda bu organizasyonun kesintisiz şekilde devam edeceğini söyledi. Türkiye Ermenileri ile Akdamar\'da yeniden biraraya gelmenin mutluluk verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Türkiye dışından gelen insanlar da kendi dünyalarında dini vecibelerinin gereğini yerine getirdiler. Van halkı olarak da Ermeni asıllı kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulduk. Ayrıca bu organizasyon büyük ilgi gördü. Turizm konusunda iddialı olan kentimize de büyük katkı sağladı. Bundan sonraki yıllarda bu organizasyon kesintisiz şekilde devam edecek. Van ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörle mücadele konusundaki kararlılığımız ise devam ediyor. Şu anda ilimizde, bölgemizde terör olayları ciddi şekilde baskı altına alındı. Terör örgütü mensupları hareket edemez duruma geldi. Her yerde, her bir metrekarede devletimiz tam anlamıyla asayişi sağlamıştır, bundan sonra da her türlü tedbiri alacağız.\"

ATEŞYAN: ESSELAMU ALEYKÜM

Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan da yemeğe katılanları \"Esselamu Aleyküm\" diyerek selamladı. Bugün ortaya çıkan tablonun dünyanın hiçbir yerinde görülemeyeceğini belirten Ateşyan, \"Kardeşler, sevgi çerçevesinde yan yana gelirler, sahip olduklarını paylaşırlar. Bu ortamda din, dil, mezhep ayrımı olamaz. Müslüman\'ı ve Hristiyanıyla insan olan herkes bu masayı paylaşır. Bundan dolayı sadece Türkiye\'de bu sofrayı görebilirsiniz. Başka hiçbir yerde göremezsiniz. Türkiye Ermeni Patrikliğini de Fatih Sultan Mehmet bizzat kurmuştur. Tarihte tek Ermenilere bir ferman verildi \'Milleti sadıka\' diye. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Binlerce yıldır varız ve birlikte yaşıyoruz. Osmanlı döneminde birbirimizin cenazesinde gözyaşı döktük, düğünlerimizde göbek attık. Böyle iki toplum, tarih üstünde yoktur\" dedi.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da yemeğe katılanlara teşekkür ederek, ilçede İslam ve Hristiyan dönemine ait nadide tarihi eserler olduğunu söyledi. Hakan, \"Türkiye\'deki şu anda başkanlığını Aram Ateşyan\'ın yürüttüğü Ermeni kilisemiz İstanbul\'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet\'in desteğiyle kurulan bir dini yapıdır. Esasında bizim medeniyetimizin bir ürünüdür\" dedi.

yemekten detay

Konuşmalar

Haber - Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)

Ardahan\'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN\'da düzenlenen \'Geleneksel Rahvan At Yarışları\'nın \'6\'ncı ve 4\'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası\' gerçekleştirildi.

Ardahan Belediyesi Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü\'nün ortaklaşa düzenlediği yarışlar, Sulakyurt köyündeki at yarışları sahasında yapıldı. Yarışları Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yetkilileri ile çok sayıda kişi izledi. Başkan Köksoy, Ardahan\'ın rahvan at ve atlı sporlar için önemli merkez olduğunu belirterek, \"Yüzyılları bulan geçmişimizde yayla ve köy yolları arasında yapılan rahvan at yarışları kültürümüzde önemli bir yer tutmakta. Her köyümüzde ve her beldemizde orijinalliğini koruyan rahvan atlarımız bulunurdu. Rahvan at tayları bu bölgeden ve özellikle Ardahan’dan giderdi. Son yıllarda Ardahan’da yaşanan göç ile birlikte azalmaya ve kaybolmaya yüz tutmuştur. Rahvan at yarışlarının tekrar organize ederek bu kültürü yaşatmayı amaçlıyoruz\" diye konuştu.

12 ilden toplam 70 atlının katıldığı çekişmeli yarışlarda birinci olan Baş Dalı\'nda 6 bin 500, Başaltı Dalı\'nda 5 bin, Büyük Orta\'da 4 bin 500, Küçük Orta\'da 4 bin, Dörtlü Tay\'da 3 bin 250, Üçlü Tay\'da 3 bin, İthal A\'da 2 bin 250, İthal B\'de bin 500 lira ödül verildi.

-Vali Mehmet Emin Bilmez’in konuşması

-Ardahan Belediye Başkanı Faruk köksoy’un konuşması

- Ödül töreni

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

İnşaattan düşen işçi öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta çalıştığı inşaatta, yaklaşık 4 metreden beton zemine düşen işçi Siyami Orkan (49) hayatını kaybetti.

Olay Yenişehir Mahallesi Şeyh Erzurumi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Siyami Orkan dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Orkan, çevredekilerin yardımı ile Sivas Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Orkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orkan\'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Ölen Siyami Orkan\'ın fotoğrafı

-İnşaattan görüntüler

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

Çalılık yangını büyümeden söndürüldü

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın çevredeki ev ve seralara ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi İmamlı Caddesi\'ndeki çalılık alanda saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle muz serası ve evleri tehdit ederken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar alevleri hortumla su tutarak engellemeye çalıştı.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı arazöz yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar çalılık alan zarar gördü.

- Yangın yerinden genel görüntü

- İtfaiye erlerinin yangın söndürme çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

