DHA YURT BÜLTENİ 11

BAKAN MEHMET ERSOY\'DAN SİGARA FABRİKASI BİNASI İNCELEMESİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir\'de 2004 yılından bu yana kullanılmayan eski Tekel Sigara Fabrikası\'nda incelemelerde bulundu.

İzmir\'de 87\'nci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın açılışına katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Alsancak\'taki eski Tekel Sigara Fabrikası\'nda İzmir Ege Uygarlıkları Müzesi kurulması projesi hakkında bilgi aldı. 1884 yılında İngilizler tarafından inşa edilen eski Tekel Sigara Fabrikası\'nı gezen Ersoy, İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulundu. Karabayram Bakan Ersoy\'a yaptığı bilgilendirmede 2004\'e kadar faaliyette bulunan binanın bakanlığa tahsis edilmesinin ardından 2017 yatırım programına alındığını ifade etti.

Bakan Ersoy daha sonra İzmir Fuarı\'nın açılış töreni için için Kültürpark\'taki İsmet İnönü Sanat Merkezi\'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un gelişinden görüntü,

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un eski fabrikayı ziyaretinden görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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HASTANE ÖNÜNDEKİ DEMİR İSKELE ÇÖKTÜ: 4 İŞÇİ YARALI

GAZİANTEP\'te, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nin ön cephesine bakım ve boya yapılması için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nin önünde meydana geldi. Hastanenin ön cephesine boya ve tadilat için demir kurulan iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, sedyelerle içeri taşınıp, acil serviste tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Olay yeri

- İtfaiye ve sağlık ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

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YAYAYA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

SİVAS\'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet Nazım Aksoy, ağır yaralandı. Ticari aracın sürücüsü T.T.’de kaza sonrası baygınlık geçirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi\'nde meydana geldi. T.T. yönetimindeki 34 TG 3538 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Nazım Aksoy\'a çarptı. Kazada Aksoy ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksoy, Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası şoka giren ve kalp pili olduğu öğrenilen hafif ticari aracın sürücüsü T.T. de baygınlık geçirdi. Kaza yerine çağırılan ikinci bir ambulansla T.T. de hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralı şahsın görüntüsü

-Yaralı şahsa sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Sürücüye sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Genel detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

(351 MB HD Görüntü)

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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MİLLİ TAKIM SPORCUSU ÇOCUĞA ANTRENÖRÜNÜN YUMRUK ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

DENİZLİ\'de, karate milli takımı sporcusu 14 yaşındaki Damla S.T.\'nin, antrenörü Doğan D. tarafından yumrukla yüzüne birkaç kez vurularak darp edildiği iddia edildi. Milli sporcunun annesi öğretmen Seher Karataş, konuyu yargıya taşıyıp, antrenör hakkında şikayetçi oldu.

Karate milli takımı sporcularından Damla S.T., bağlı bulunduğu kulübün sporcularıyla birlikte, geçen 1 Eylül\'de, Ordu\'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası\'na katıldı. Maça çıkmaya hazırlanan Damla S.T.\'nin moralinin iyi olmadığını gören ve yanına giden takım arkadaşı M.B.Ö. isimli erkek sporcu, konuşarak moral vermek istedi. Damla S.T. ile M.B.Ö.\'nün konuştuğunu gören antrenör Doğan D., iddiaya göre, Damla S.T.\'ye tepki göstererek, su şişesi fırlattı. Olayı fark eden başka bir antrenör ise Doğan D.\'ye tepki gösterdi. Olayın ardından karate maçına çıkan Damla S.T., moralinin de iyiye bozulmasının etkisiyle rakibine bireysel maçta yenilerek elendi. Buna rağmen Damla S.T.\'nin takımı, turnuvada şampiyonluk kazandı.

8 yıldır karate sporu yapan, 8 kez milli takıma seçilen ve Türkiye\'yi çeşitli şampiyonalarda temsil eden Damla S.T.\'nin yenilgisine öfkelenen antrenör Doğan D.\'nin, turnuvadan sonra döndükleri Denizli\'deki salonda genç sporcuya tepki göstermeyi sürdürdüğü öne sürüldü. Salonda genç sporcunun yanına giden Doğan D.\'nin, Damla S.T.\'yi yüzünden yumruklayıp yere düşürdüğü, yerde de yumruklamaya devam etti ileri sürüldü. Genç sporcunun yüzü morarırken, eve gittiğinde durumu öğrenen annesi öğretmen Seher Karataş, kızını önce hastaneye götürdü. Burada darp raporu alındı. Ardından şikayetçi olmak için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne başvurdu. Damla S.T.\'nin yumrukla darp edildiğine dair, aynı kulüpten iki öğrenci de tanık olarak ifade verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 ay sonraki Avrupa Karate Şampiyonasına hazırlanan Damla S.T.\'nin annesi Seher Karataş, bunun kabul edilebilir bir yanı bulunmadığını belirterek, \"Ben de 25 yılık eğitimciyim. Böyle bir olay görmedim. Kızım çeşitli yarışmalarda, Türkiye ve Balkanlar\'daki yarışmalarda dereceler aldı. Çok sayıda madalyası var. Bir antrenör milli takımda olan kızıma ve kendi öğrencisine nasıl yumruk atıp dövebilir? İlk yumruğu attıktan sonra kızım yere düşmüş ve yerde yumruk atmaya devam etmiş. Sonuna kadar kızımın arkasındayım. Kendisiyle hukuk önünde mücadele edeceğim\" diye konuştu.

Doğan D. ise öğrenciye yumruk attığı iddiaları kabul etmeyerek, \"Ben öğrenciye 8 yıldır yardım ediyorum. Neden bu şekilde iftira atıyorlar bilmiyorum. Ben de başımı duvara vurup darp raporu almasını bilirim. Turnuva sırasında biz şampiyonluğa kilitlenmişiz, o ise erkeklerle konuşuyor. Ben buna tepki gösterdim. Ben öğrencilerimi eğitmek için elimden geleni yapıyorum. Bu kızımızı da 4 kez Balkan şampiyonluğuna gönderdim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Anne seher Karataş\'ın konuşması

- Kızıyla yan yana detay görüntü

- Madalyalarından ve karate antrenmanı yaparken görüntü

- Atılan yumruk sonrası çekilen fotoğraflar

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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TABANCASINI KONTROL EDERKEN KENDİNİ VURAN DOKTOR TOPRAĞA VERİLDİ

KONYA\'nın Akşehir ilçesinde, düğünde tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken kendisini vurması sonucu hayatını kaybeden aile hekimi Hasan Akdemir (39) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gece Kozağaç Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğününe davetli olarak katılan Akşehir 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Akdemir, iddiaya göre düğünde eline aldığı tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı. Bir süre sonra tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALKOL İDDİASI

Düğünde alkol aldığı öne sürülen Hasan Akdemir\'in, havay ateş açtığı tabancayı şakayla arkadaşlarına doğru yönelttiği, arkadaşlarının \'silahla şaka olmaz\' demesi üzerine tabancanın tutukluluk yaptığını, o nedenle bir şey olmayacağını söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hasan Akdemir\'in otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Doğanhisar ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi’ne getirildi. Cenazeye Doğanhisar Kaymakamı Abdülkerem Abbasoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akdemir’in meslektaşları ve yakınları katıldı. Akdemir\'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Görüntü dökümü:

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- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin taşınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR DHA))